Украину накрывает третья волна коронавируса. Об этом в среду, 3 марта, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от «Слуги народа» Михаил Радуцкий. Единственная возможная мера противодействия, по его словам, – массовая вакцинация

«Единственное, что на сегодняшний день может это остановить, — это появление коллективного иммунитета. Вакцинация — это самый действенный способ для появления коллективного иммунитета, но у нас должно быть привито не менее 60% населения страны», — заявил Радуцкий.

Однако в этом и заключается проблема украинского здравоохранения. Вакцинация, начавшаяся с опозданием, сразу же забуксовала. За последние сутки в Украине зафиксировали 7235 новых COVID-случаев, 185 пациентов скончались. За те же сутки привили менее двух тысяч человек. Всего же вакцинированы были на данный момент 6888 человек.

Такими темпами вакцинация будет длиться годами, даже если будет достаточно вакцин. Степанов рассказал о состоянии Зеленского после вакцинации © president.gov.ua

Провал вакцинации на Украине связан прежде всего с недоверием тому препарату, который закупил украинский Минздрав.

CoviShield — вакцина для бедных стран, которую Индия бесплатно поставляет в Афганистан и Бангладеш, но Украина ухитрилась ее закупить дороже европейских вакцин. От нее массово отказываются даже медики, наиболее компетентная в этом отношении категория населения.

Председатель Свободного профсоюза медицинских работников Украины Олег Панасенко заявил, что вся история с вакцинацией на Украине «больше похожа на аферу».

«Когда Минздрав возглавляла Супрун, то Украина постоянно закупала просроченные препараты. Их потом развозили по всем лечебным учреждениям. Потом главные врачи писали обращение в Минздрав с просьбой разрешить их утилизировать.

Деньги были потрачены, откаты получены. Судя по тому, что Украина закупила индийскую вакцину от коронавируса, в Минздраве продолжается политика Супрун.

Это финансовая афера, за которую украинцы могут заплатить своим здоровьем и даже жизнью», — говорит Панасенко.

По его данным, 60% медработников категорически отказываются от вакцинации этим препаратом.

Во вторник, 2 марта, президент Владимир Зеленский демонстративно привился вакциной от коронавируса, пытаясь стимулировать сограждан. Однако проблема заключается в том, что у большинства украинцев нет в этом плане доверия властям. Чиновников по умолчанию подозревают в махинациях и коррупции.

Недоверие только усиливает тот факт, что Минздрав приказал структурным подразделениям обеспечить неразглашение информации о производителях и поставщиках вакцины от коронавируса. Гончаренко отвел 200 лет на вакцинацию украинцев от COVID-19 © Facebook, Олексій Гончаренко | Facebook, Олексій Гончаренко | Перейти в фотобанк

В тексте приказа руководству медицинских подразделений поручено обеспечить «неразглашение конфиденциальной информации (любой информации относительно производителей и/или поставщиков, цены на вакцины против острой респираторной болезни COVID-19)».

В среду, 3 марта, на пресс-конференции под названием «Украина провалила вакцинацию» политолог Алексей Якубин связал провал вакцинации еще и с продолжающейся медицинской реформой Ульяны Супрун, которая, по словам эксперта, сводится к сокращению системы здравоохранения.

В то же время недоверие населения к закупленной индийской вакцине породили украинские политики, поскольку изначально они обещали сначала Pfizer, затем — китайскую вакцину, а в итоге прививают индийской вакциной, закупленной у сомнительного производителя.

В среду, 3 марта, под Офисом генпрокурора прошел митинг против использования вакцин, закупленных Минздравом. Протестующие утверждают, что CoviShield имеет сомнительное качество, а против чиновников МОЗ следует открыть уголовное дело за закупку препарата по завышенной в 2,5 раза цене.

Telegram-канал «Резидент» сообщает, что в провале вакцинации решено снова обвинить Россию.

«Наш источник в ОП рассказал, что Кирилл Тимошенко предложил рассмотреть на СНБО кейс вакцинации. Функционер предлагает Президенту обвинить Россию в срыве кампании по вакцинации украинцев, а любые антипрививочные новости считать пропагандой Кремля!

Таким способом в Офисе Президента хотят зачистить негативную информацию об индийском препарате CoviSheld в социальных медиа/СМИ и ТВ», — сообщает «Резидент». Мэр города на Украине придумал наказание для отказавшихся от вакцинации © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

Однако основной вопрос все-таки не в том, кого обвинить. Провал с вакцинацией может серьезно ударить и по экономике Украины.

Как известно, основным источником валютных поступлений в страну и единственным источником доходов миллионов граждан являются денежные переводы трудовых мигрантов. Однако ряд стран планируют ввести электронные паспорта вакцинации. Таким образом, в случае провала вакцинации Украина окажется в международной изоляции, а так называемый безвиз закончится.

В среду, 3 марта, на пресс-конференции в агентстве «Укринформ», посвященной Covid-паспортам, Игорь Попов, эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего, заявил, что «с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что иммунные паспорта будут вводиться сначала в Евросоюзе, Израиле и США, а затем — по всему миру».

По мнению Попова, такие паспорта станут основным требованием для передвижения людей из страны в страну.

«Конечно, это будет дискриминация, но, к сожалению, такая вероятность вполне возможна», — говорит эксперт.

Для Украины, по словам Попова, вопрос заключается еще и в том, будет ли сертифицирована в Евросоюзе вакцина, которая сейчас используется. Речь об индийской вакцине CoviShield, которую на днях добыл министр здравоохранения Максим Степанов (полмиллиона доз), но в ЕС она не используется.

Порошенко назвал «говном» закупленную властями Украины вакцину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Естественно, убирать клубнику на полях Польши и ухаживать за итальянскими стариками кому-то надо, но свет клином не сошелся на украинцах, а трудовых мигрантов достаточно и в других странах, которые более эффективно проводят массовую вакцинацию своего населения.

В условиях фактически свершившейся деиндустриализации, резкого роста тарифов на ЖКУ и цен на продукты питания, провала вакцинации на Украине, отказа от российской вакцины и введения иммунных паспортов в Евросоюзе поставят украинцев в безвыходное положение.

Невозможность выехать на заработки за границу лишит миллионы граждан источника доходов, что резко повысит социальную напряженность в стране.