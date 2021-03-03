Сатанизм с телеэкрана, или Гримасы белорусской государственной пропаганды

Обвинения оппозиции в ритуальных убийствах, в сатанизме и прочих тяжких грехах очень полюбились за прошедший год пропаганде официального Минска. При этом телепропагандисты не стесняются прямых угроз в адрес противников режима на фоне петли и охотно заимствуют у антисемитов нарративы «кровавого навета»

Список Лукашенко. Кого президент Белоруссии обвинял в своих проблемах © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк Григорию Азаренку. Само по себе нонсенс, что награда, предполагающая отвагу при спасении чужих жизней, вручаемая либо военным, либо сотрудникам правоохранительных органов, либо спасателям, «нашла героя» в лице телеведущего.

Впрочем, это может быть показателем ценности, которую представляет для режима данный пропагандист. Хотя, если посмотреть на творчество Азаренка, оно скорее дискредитирует все, чего касается. Разберем хотя бы несколько ярких примеров.

«Чтобы знать суть происходящего, надо понимать, кто нам противостоит. Это не государство Польша, не Евросоюз, не Украина», — заявил Азаренок в своей авторской передаче «Тайные пружины политики», показанной 26 сентября 2020 года на телеканале СТВ.

Интересно, что телеведущий умудряется одной фразой дезавуировать дежурные тезисы Лукашенко о том, что против Белоруссии плетут заговоры Польша, Литва и другие страны Запада. Ну да ладно.

«Во всем мире признано, что глубинными процессами управляет так называемое глубинное государство («масло масляное». — Авт.)… Они совершают на Беларусь не просто политическую или экономическую атаку. Это мистическая, духовная война», — убеждает телезрителей Азаренок.

Шапочку из фольги телеведущий, правда, не призывает надевать. Но то, что мы слышим от него далее, в чем-то даже хуже.

«Кровь играет в революции ключевую роль. В этом есть нечто мистическое, так называемая тайна крови», — рассказывает с телеэкрана Азаренок и приводит следующий пример, датируемый им 1905 годом: «…По Петрограду массово стали выпускать вот такие открытки. На них царь представлен в виде жертвенного петуха. Революционеры словно звали проклятие на руководителя государства».

Дело в том, что вот эту открытку, выпущенную на самом деле в Нью-Йорке в 1912 году, антисемиты активно использовали для обоснования «кровавого навета» о ритуальных убийствах христиан, совершаемых евреями. И сам термин «тайна крови» из этой же среды. Так, ксендз Юстин Пранайтис, выступавший в 1913 году на стороне обвинения на уголовном процессе по обвинению евреев в ритуальном убийстве Андрюши Ющинского (дело Бейлиса), затем опубликовал свою экспертизу под названием «Тайна крови у евреев». Издателем этой брошюры выступил Русский народный союз имени Михаила Архангела, выделившийся в 1907 году при расколе Союза русского народа.

Миф о ритуальных убийствах активно использовали, кстати говоря, немецкие нацисты и их пособники, что гротескно в контексте того, что белорусская официальная пропаганда постоянно обвиняет в «нацизме» и «коллаборационизме» своих оппонентов.

Черносотенные издания 1990—2000-х годов, популяризировавшие упомянутую открытку, ссылаются на достаточно характерные издания. Во-первых, это книга Шварца-Бостунича «Масонство в своей сущности и проявлениях», выпущенная в 1928 году в Белграде (а в 1929-м — в Германии) при финансовой поддержке НСДАП. Позже Шварц-Бостунич, кстати, дослужится до штандартенфюрера СС. Во-вторых, книга Дависа «Иудейство», выпущенная в 1944 году в Риге в годы немецкой оккупации, с предисловием главного редактора рижской коллаборационистской газеты «За Родину!» Анатолия Ставроса (Макриди). К слову, «За Родину!» было тогда еще и печатным органом власовского движения.

На этом Азаренок не остановился. В другом выпуске своей передачи, вышедшем 21 ноября 2020 года, он обвиняет оппозицию в сатанизме: «Вчера в Минске был осквернен православный храм. Тысячи людей пришли к Божией обители. Вместо слов о Христе, вместо тихого молитвенного молчания и созерцания они вбросили вверх пальцы, показав один из древнейших языческих сатанинских символов — вендетта, то есть кровная месть… Первый революционер архангел Денница был повержен за свою гордыню. С тех пор он подстрекает человечество на бунт. На переворот. На разрушение. Его революция провалилась. И он жаждет реванша».

Первая жертва «дружинников». Кто и как убил в Минске Романа Бондаренко © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк Роману Бондаренко! К слову говоря — забили насмерть парня в собственном дворе некие спортсмены, которых Лукашенко затем назвал «дружинниками».

А уже 22 ноября Азаренок покажет интервью, взятое у таких вот «дружинников» в масках. И будет прямо угрожать в нем жителям дворов, куда наведываются такие вот деятели (кстати, нарушая закон — без присутствия милиционеров дружинники не имеют права действовать): «Змагары… скоро нарвутся на женщину со скалкой, на фермера с вилами, на рабочего с монтировкой». Пока что, правда, избивают мирных жителей только некие профессионалы боевых единоборств…

Кстати, тезис про сатанизм еще днем ранее вбросил провластный Telegram-канал «Желтые сливы»: «Беснование продолжается. Церемонию прощания с Романом Бондаренко экстремисты попытались превратить в сатанинский ритуал. Они громко орали во время отпевания, по команде поднимали руки кверху. Жесть, для чего все это? Мать погибшего слезно просила не превращать похороны сына в политическую акцию, а что в итоге? Бездушные политиканы устроили сатанинский ритуал. Кстати, обратите внимание на поднятые два пальца (рога Сатаны)».

Самое смешное, что поднятые вверх указательный и безымянный пальцы — символ V, означающий латинское Victory («Победа»), — использовал не только Уильям Черчилль, но и, например, сам Лукашенко. Например, 16 августа 2020 года на митинге на площади Независимости в центре Минска. Выходит, и Лукашенко сатанист?

Еще один аккорд Азаренка — цикл передач «Орден Иуды», где демонстрируются портреты критиков Лукашенко на фоне петли. 10 января так был показан бывший министр культуры Павел Латушко, 17 января — создатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, 30 января — телеведущий Денис Дудинский, уволенный в прошлом году за выступление против задержания людей на улицах, 7 февраля — уволившийся в прошлом году в знак протеста против разгона митингующих телеведущий Евгений Перлин, 14 февраля — выступившая с осуждением действий властей певица Анжелика Агурбаш.

Подобные образы, связанные со смертью (которую как бы предлагается самостоятельно принять оппозиционерам), выглядят как раз как откровенное кощунство. Такой сатанизм в эфире в любой нормальной стране стал бы поводом для уголовного дела о моральном терроре против оппозиции. Но не в Минске. Здесь это повод для награды телеведущего.