Львовский областной совет выдвинул ультиматум киевским властям, фактически потребовав освободить радикала Сергея Стерненко. Но есть ли у Львова реальные рычаги давления на Киев?

Во вторник, 23 февраля, депутаты Львовского областного совета обратились к президенту Украины, генеральному прокурору, Верховной Раде и уполномоченному Верховной Рады по правам человека относительно обвинительного приговора по делу одесского праворадикала Сергея Стерненко, который они считают «несправедливым и необоснованным». Львовский облсовет о приговоре Стерненко: Зеленский не прошел тест

«Дело Стерненко в течение нескольких лет было тестом для власти на способность провести честное, непредвзятое, открытое и убедительное для общественности расследование. Мы надеемся на восстановление справедливости при рассмотрении апелляции. И настаиваем, что проблему нужно решать системно — только реформа судебной системы позволит восстановить справедливость и доверие людей к судьям. Учитывая вышесказанное, требуем обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией, а также немедленной наработки и внедрения судебной реформы в Украине», — сказано в обращении облсовета.

При этом Сергей Стерненко, который с 2014 по 2017 год возглавлял Одесскую областную ячейку «Правого сектора»*, назван в обращении «украинским общественным деятелем и юристом, активным участником Революции достоинства, который известен своей проукраинской позицией». Правда, нормально говорить на украинском языке уроженец села Молога Белгород-Днестровского района Одесской области Стерненко так и не научился, публикации в сосцсетях от его имени и тексты для его выступлений в Youtube явно пишут другие люди.

Кроме этого ещё за несколько лет до «революции» 2014 года он позировал в красноармейской форме с георгиевской лентой — точно так же, как Елена Самбул, ныне известная своим ура-патриотизмом Маруся Зверобой. При этом есть многочисленные свидетельства того, что Стерненко много лет является агентом Службы безопасности Украины.

Стерненко осудили на семь с лишним лет и конфискацию части имущества за разбой и незаконное ношение огнестрельного оружия. Всё это произошло в ходе похищения в составе группы лиц депутата Коминтерновского райсовета Одессы Сергея Щербича в 2015 году, однако за похищение Стерненко отвечать не будет, поскольку по этой статье истёк срок давности. При этом многие решили, что «активиста» осудили за убийство 2018 года, которое в рядах его сторонников называют «самообороной». Об этом, к примеру, написал в Facebook мэр Львова Андрей Садовый: мол, со Стерненко не знаком, но это «обычный украинский парень, который воспользовался правом на самооборону». Западная Украина с 15 по 19 февраля: Прикарпатье в «красной» зоне, а Львовский облсовет считает Бандеру и эсэсовцев героями

Но депутаты Львовского облсовета с приговором ознакомлены лучше мэра Львова, де-юре они даже не говорят о немедленном освобождении осуждённого, а требуют лишь «обеспечить объективное и беспристрастное рассмотрение дела Сергея Стерненко апелляционной инстанцией». Однако пока что руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко явно настроен поддерживать в апелляции законность вынесенного судом первой инстанции приговора. Более того, на брифинге 24 февраля он заявил, что все гарантии для стороны защиты в судебном процессе были соблюдены, при этом акции протеста против обвинительного приговора Стерненко прокурор считает давлением на суд.

Что же будет, если апелляционный суд оставит тюремное заключение для бывшего «правосека» в силе? Ведь Пётр Порошенко, который ныне является одним из главных защитников Сергея Стерненко, вполне может «сыграть на повышение», используя Львовский областной совет — один из немногих на Украине, который возглавляет представитель его партии «Европейская Солидарность» Ирина Грымак.

Вряд ли дойдёт до штурмов местных офисов прокуратуры или силовых структур, как в феврале 2014-го, а вот попытки экономического давления на Киев более чем вероятны. В первую очередь речь может идти о блокировании транзита российских товаров через Украину в Европу, причём не только по автомобильным и железным дорогам, но и по трубопроводам.

Как тут не вспомнить заявление первого лидера «Правого сектора»* Дмитрия Яроша от 16 марта 2014 года, в котором были такие слова: «Мы помним, что Россия зарабатывает деньги, перегоняя нефть и газ на Запад через нашу трубу, — поэтому мы уничтожим эту трубу, лишив врага этого источника финансирования. Пусть земля горит под ногами оккупанта, пусть он захлебнётся своей кровью, напав на нашу территорию!» Ищенко описал, что скажет пророссийский житель Львова в беседе с россиянином © РИА Новости, Нина Зотина

Тем более что уничтожать трубу не нужно — достаточно заблокировать работу находящихся на территории Львовской области четырёх подземных хранилищ газа (ПХГ). Одно из них, Бильче-Волицко-Угерское, находится лишь в 60 километрах от Львова. Это ПХГ — самое большое в Европе, его мощность составляет более 17 миллиардов кубометров газа. Рядом ещё три хранилища газа: Угерское и Опарское (по 1,9 миллиарда кубометров), а также Дашавское (2,1 миллиарда кубов). При этом как раз южнее Львова сходятся два транзитных маршрута российского газа: с востока, от границы с РФ и с севера — через Белоруссию.

Скажете, сценарий с блокированием транзита газа в Европу невероятен, потому что это экономически невыгодно Украине, о любви к которой так любят говорить во Львове? Однако когда осенью 2019 года печально известный Семён Семенченко и его «Штаб блокады торговли с оккупантами» на территории Львовской области остановил вагоны с российским углём для местных ТЭЦ, эти действия поддержал Львовский облсовет, хотя без электроэнергии могли остаться местные жители. А «блокаду Донбасса», которая обернулась для Украины потерей контроля над предприятиями и миллиардными недоборами налогов в бюджет, в 2017-м поддержал тогдашний президент Пётр Порошенко. Поэтому от действий «украинских патриотов» из Львова в стиле «гори моя хата, лишь бы у соседа корова сдохла», к сожалению, не застрахованы нигде — ни на Украине, ни в России, ни в Европе.