Президент США Джо Байден наконец сказал то, что так давно хотели услышать в Киеве: Вашингтон будет защищать своих союзников и отстаивать суверенитет Украины. Однако по факту Украина служит лишь ширмой для антироссийской кампании Белого дома, а до самой Украины американцам сейчас дела нет

19 февраля американский лидер выступил в онлайн-формате на Мюнхенской конференции по безопасности и в своей речи обозначил внешнеполитические приоритеты Вашингтона. Сергей Марков: Зеленский хотел бы сменить американский диктат на европейский © РИА Новости, Нина Зотина

Президент США Джо Байден назвал текущий момент переломным. По его словам, слишком во многих местах, в том числе в Европе и в Соединённых Штатах, демократия находится под ударом, и мировая общественность — в разгаре принципиальной дискуссии о том, в каком направлении мир будет развиваться дальше. Хозяин Белого дома в своём послании не оставил без внимания Россию и Украину.

«Путин хочет ослабить европейский проект и НАТО, хочет подорвать трансатлантическое единство, потому что Кремлю значительно проще атаковать и запугивать отдельную страну, чем вести переговоры с сильным и объединённым трансатлантическим сообществом. Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остаётся жизненно важным вопросом для Европы и США. Я говорю всем: Америка вернулась! Трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад», — заявил Байден.

Обострение отношений между Вашингтоном и Киевом, госпереворот на Украине произошли в тот момент, когда у власти в Штатах находилась администрация 44-го президента Барака Обамы, в которой Байден занимал пост вице-президента и лично курировал украинское направление. Причём американские дипломаты и высокопоставленные чиновники открыто поддерживали лидеров антиправительственных акций протестов, более того, позже Обама прямым текстом заявил, что США выступили посредником при смене власти на Украине.

Что касается якобы имеющего место желания России «совершить атаку» на какую-либо страну или подорвать единство какой-либо интеграционной структуры, то президент РФ Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что Москва ни на кого нападать не собирается, но на любую угрозу собственной безопасности готова дать жёсткий отпор. Кроме того, он всегда говорил и говорит, что Россия заинтересована в стабильной и процветающей Украине. После Евромайдана Украина стала проектом западных стран — Песков © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

Комментируя слова Байдена, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: «Соединённые Штаты не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Украине в наращивании и наступательного потенциала, военного потенциала. Такая помощь из Америки — она на Украину поступает. Украине никто не угрожает. И наоборот, это провоцирует горячие головы украинские, которые наверняка стоят за этими репрессиями внутренними. Их накачивают на проявление агрессивности, в том числе в конкретном плане агрессивности в решении проблем Юго-Востока. Это противоречит всему и вся и никоим образом не способствует стабильности и предсказуемости в сердце Европы».

В свою очередь председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв обращает внимание на площадку, где американский лидер сделал заявление. По словам парламентария, Мюнхенская конференция — это формат, изначально создававшийся — и до сих пор остающийся таковым — для внушения американцами их союзникам по НАТО ощущения безальтернативности альянса. В Мюнхене традиционно обсуждают внешние угрозы, реальные и мнимые, с тем чтобы возникало ощущение опасности и повышалась сплоченность трансатлантических рядов.

Косачёв добавил, что было бы странно, если бы Байден на такой площадке обошёл тему России, да он её и не обошёл, только ничего нового не прозвучало.

«Да, страны НАТО с опаской смотрят на Россию, потому что знают, что в случае агрессии получат отпор по всем направлениям. Может быть, он (Байден. — Ред.) думает, что в угоду европейским симпатиям или руководству Альянса мы разоружимся? Не дождётся. А все остальные его заявления — это просто словоблудие, рассчитанное на подхалимов или завзятых должников типа Украины», — заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.

С 2014 года, оказавшись под санкционным влиянием Запада, России пришлось стать более самодостаточной во многих сферах, а после денонсации Соединёнными Штатами ряда договоров, сдерживавших гонку вооружений, — сделать рывок в разработке новых типов оружия для защиты национальной безопасности. В результате, как подчеркнул осенью 2019 года Путин, впервые в новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, точности все существовавшие и существующие сегодня, такого оружия нет ни у кого в мире. А ведь на протяжении десятилетий России постоянно приходилось быть в роли догоняющих в сферах атомного и ядерного оружия, дальней стратегической авиации, средств доставки. Мосийчук объяснил, как Байден может отправить Украину в «глубокую задницу» © Facebook, Ігор Мосійчук

На сегодняшний день Россия — это единственное государство, способное уничтожить Соединённые Штаты, что признавал бывший председатель Объединённого комитета начальников штабов США американский генерал Марк Милли. Возможно, отчасти этот фактор повлиял на решение Байдена оперативно продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого истекало через 16 дней после его инаугурации.

Этот документ — единственный оставшийся инструмент, сдерживающий гонку вооружений между двумя державами, — в своей речи на Мюнхенской конференции президент США тоже упомянул.

«Угроза ядерного распространения также продолжает требовать тщательной дипломатии и сотрудничества между нами. Нам нужны транспарентность и поддержание связи, чтобы свести к минимуму риск стратегических недопониманий или ошибок. Поэтому США и Россия, невзирая на свою конкуренцию, продлили новый ДСНВ ещё на 5 лет после того, как я был приведён к присяге», — заявил Байден.

Сохранение СНВ-3 было настолько важно для новой администрации Белого дома, что Байден сам позвонил Путину 26 января, не прошло и недели с его прихода к власти, причём Байден согласился продлить договор на тех условиях, которые предложила российская сторона. В беседе лидеры затронули и тему Украины, но это больше напоминало дежурный обмен мнениями, подтверждением своих позиций по вопросу, например, о возобновлении переговоров по Донбассу на уровне помощников президентов, наподобие формата Владислав Сурков и Курт Волкер, речи не было. Дробницкий: Байден не будет пытаться найти общий язык с Зеленским © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

К слову, с президентом Украины, которую клятвенно обещает защищать, Владимиром Зеленским Байден до сих пор не общался. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверяет, что это ничего не значит, о нехватке коммуникации между Украиной и США речи нет и украинские дипломаты сейчас активно работают над организацией переговоров на высшем уровне.

«Я убеждён, что мы найдём общий язык с новой администрацией, которая очень хорошо понимает Украину. Я убеждён, что, когда президент Зеленский и президент Байден поговорят и встретятся, между ними установится замечательный контакт», — добавил глава МИД.

Однако пока слова Байдена о поддержке Украины не подкреплены никакими действиями по отношению к ней. Зато шагов по сдерживанию Москвы за месяц сделано немало, и Украина в этой стратегии на протяжении последних 7 лет занимает ключевое место.