Президент Украины Владимир Зеленский в числе первых поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах, но американский лидер предпочёл в первую неделю полномочий побеседовать не с ним, а с президентом России Владимиром Путиным

Во вторник, 26 января, спустя 6 дней после вступления в должность американский лидер провёл телефонный разговор со своим российским коллегой. Такая срочность обусловлена безотлагательностью дела.

«Президенты выразили удовлетворение в связи с осуществлённым сегодня обменом дипломатическими нотами о достижении договорённости по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях. В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Байден 2.0: как изменятся отношения США и России © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Этот договор, более известный как СНВ-3, — единственное оставшееся соглашение между Россией и США об ограничении вооружений. Если не станет и его, по мнению экспертов, сиюминутного краха стратегической стабильности не произойдёт, но риск новой гонки вооружений увеличится многократно, в частности, потому, что Вашингтон ничего не будет сдерживать от ещё большего наращивания своего военного бюджета, а России в этой ситуации придётся ещё активнее проводить модернизацию своей военной инфраструктуры.

Решать судьбу СНВ-3 нужно было очень оперативно, поскольку срок его действия истекает 5 февраля. Москва предлагала предыдущему американскому президенту Дональду Трампу продлить договор без предварительных условий незамедлительно, но тот настаивал на подключении к сделке Китая, хотя Пекин обладает несравнимо меньшим количеством боеголовок — 320 против 6375 у России и 5800 у США.

Байден же ещё в ходе избирательной кампании объявлял о желании сохранить СНВ-3, что неудивительно, ведь это и его детище тоже — документ подписывал в 2010 году 44-й президент США Барак Обама, в администрации которого нынешний хозяин Белого дома был вице-президентом.

Мало того, что Байден согласился с мнением России о необходимости продления СНВ-3, так ещё и сделает это на условиях, предложенных ею, — на 5 лет и без дополнительных условий, как сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, назначенный официальным представителем президента при рассмотрении Федеральным Собранием вопроса о продлении СНВ-3.

Главы государств Владимир Путин и Джо Байден также обсудили российско-американские отношения, в частности, борьбу с пандемией коронавируса и сотрудничество в торгово-экономической сфере, а также актуальные вопросы международной тематики: односторонний выход США из Договора по открытому небу, иранскую ядерную сделку, внутриукраинское урегулирование, инициативу РФ о проведении саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Как отмечает пресс-служба Кремля, в целом беседа лидеров носила деловой и откровенный характер, они договорились о поддержании контактов.

Свой комментарий на брифинге дала и пресс-секретарь президента США Джен Псаки: «Он (Байден. — Ред.) позвонил президенту Путину сегодня во второй половине дня с намерением обсудить наше желание продлить СНВ-3 на 5 лет, а также чтобы подтвердить нашу твёрдую поддержку суверенитету Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии и поднять вопросы, вызывающие обеспокоенность, включая взлом SolarWinds, сообщения о россиянах, назначающих награды за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального и обращение с мирными протестующими со стороны российских сил безопасности». Жириновский: В Америке все мечтают, чтобы Байден скорее умер © РИА Новости, Илья Питалев

Чтобы точнее понять место украинского аспекта в диалоге Москвы и новой администрации Белого дома, журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что стороны договорились решить по украинскому вопросу, и какая терминология использовалась во время переговоров — «внутриукраинский конфликт», как в сообщении Кремля, или «российская агрессия», как у Белого дома.

«Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьёзных разногласиях на этот счёт, но главное, что имеется, — готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий», — ответил он.

Песков добавил, что Путин и Байден не обсуждали возможность возобновления переговоров по Донбассу на уровне помощников президентов наподобие формата Владислав Сурков и Курт Волкер.

Он внёс уточнение в заявление своей американской коллеги — разговор состоялся по российской инициативе.

Однако власть имущим в Киеве всё равно, кто выступил с этим предложением, главное, что в беседе российского и американского лидеров прозвучало слово «Украина».

«На мой взгляд, телефонный разговор между Байденом и Путиным — это обозначение ключевого приоритета новой администрации. Байден не просто подтвердил ключевую позицию по безусловной поддержке Америкой суверенитета и территориальной целостности Украины. Он поставил вопрос поддержки нашего суверенитета фактически первым в контексте общеизвестных угроз и рисков со стороны России», — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как человек, часть своей жизни посвятивший журналистике, он, видимо, и расценивает сообщение о содержании переговоров Путина и Байдена именно с точки зрения журналиста. А вот бывший посол Украины в США Валерий Чалый, который работал и в дипмиссиях, и в Верховной Раде, и в Администрации президента, толкует его иначе.

«Конечно, было более десятка разговоров с соседями и партнёрами США. Понятно, что срок действия СНВ-3 истекает. Понятно, что россияне бросили все силы в организации этого призыва, который проходил по их инициативе. Понятно, что кое-кто, даже из опытных украинских дипломатов и экспертов, скажет, что это не так важно, кто первым переговорил с президентом США. Но я так не думаю. После прошедших выборов и инаугурации президент Украины поздравил избранного президента США в первые дни. Украина должна быть первой», — написал он на своей странице в Facebook. Эксперт объяснил, почему Байдену придется отказаться от коррупционных денег Украины © AP, Visar Kryeziu

Эксперты Украинского института политики отмечают, что Байден поговорил об Украине уже и с Меркель, и с Путиным, но только не с украинским президентом.

С приходом Байдена к власти в США украинские политики связывают надежду на восстановление более тесных контактов времён администрации Обамы, но по сути это было прямое управление из Вашингтона, к тому же курировал его ни кто-нибудь, а сам Байден.

Однако с тех пор многое поменялось, прежде всего ситуация внутри самих Соединённых Штатов — эпидемия коронавируса вскрыла старые проблемы и добавила массу новых, и президент в первую очередь будет решать их, а не проблемы украинских элит. Да, на словах он будет выражать поддержку Киеву, по мере возможности даже выделит финансы, однако руководствоваться будет прежде всего интересами собственной страны, и контроль над вооружениями среди них занимает ключевое место. Поэтому Байден не стал откладывать разговор с Путиным.

Более того, не прошло и суток с момента беседы, а обе палаты российского парламента уже ратифицировали соглашение о продлении СНВ-3.