20 февраля 2014 года произошло событие, известное ныне как Корсунь-Шевченковский погром. Под одноименным городом Черкасской области майдановцы (вооруженные в основном разным дрекольем и «коктейлями Молотова», впрочем, упоминается и наличие охотничьих ружей) остановили автобусы, которые доставляли из Киева в Крым участников Антимайдана

В автобусах майдановцы побили стекла, вытащили, поставили в грязь на колени и побили пассажиров. Некоторые из крымчан попытались скрыться в лесах и пропали, возможно, были убиты (внятного расследования в Украине не проводилось). Эти события стали толчком к началу Русской весны в Крыму.

Художественная реконструкция событий под Корсунь-Шевченковским показана в вышедшем в 2017 году художественном фильме Алексея Пиманова «Крым». Но это художественный фильм. Стоит отметить, что сохранились — и будут опубликованы в этой статье — и реальные видеозаписи, сделанные очевидцами на месте событий.

Во время показа этого фильма в 2017 году в соседних странах произошел такой эпизод. Российский пранкер Лексус (Алексей Столяров) позвонил послу Украины в Белоруссии Игорю Кизиму, который заявил: «Мне не нравится, что показывают «Азов», который бьет этих, которые едут там куда-то там. Дубинками «Азов» бьет каких-то волонтеров». Мэра Корсуня заставили извиниться за слова о братоубийственной войне © Украина.ру/Стрингер

Шокирующее разоблачение было показано 8 августа 2017 года отдельным сюжетом в новостной передаче российского телеканала «Звезда». Информацию пранкеров с интересом принял во внимание и режиссер Алексей Пиманов.

Действительно ли «Азов» участвовал в этом нападении?

На первый взгляд ответить на этот вопрос очень просто. Батальон «Азов» был создан 5 мая 2014 года в Мариуполе. То есть 20 февраля 2014 года быть в Корсунь-Шевченковском он не мог.

Однако стоит отметить, что 5 мая 2014 года произошла лишь легализация вооруженного формирования, действовавшего ранее вне правового поля под названием «Черный корпус», или «черные человечки». Вот, например, официальное сообщение пресс-службы «Азова» к первой годовщине его создания: «Во время российской агрессии и волны дестабилизации реваншистов патриоты создали партизанский отряд «Черный корпус», из которого 5 мая 2014 года и возник батальон специального назначения «Азов».

О «Черном корпусе» в 2019 году опубликовал воспоминания один из его создателей, позже начальник кадровой службы «Азова», а ныне заместитель главы партии «Национальный корпус» Николай Кравченко. Я их подробно цитировал в статье на сайте издания Украина.ру (что важно, ибо сайт «Консул», на котором они были выложены, уже недоступен). Укажу отдельно на такой важный в данном контексте момент: по словам Кравченко, «Черный корпус» был создан 1 марта 2014 года после того, как майдановцы были выбиты из Харьковской областной государственной администрации.

Однако, оказывается, некий вооруженный отряд, прообраз «Азова», существовал и до 1 марта 2014 года, другое дело, он особо не афишировался и не имел никакого названия.

В своей вышедшей в 2017 году книге «Феномен «Азова» я цитировал слова одного из пользователей интернет-форума «Справжня українська правда», который в октябре 2014 года опубликовал в ходе дискуссии целый ряд фактов об организации Билецкого, поражавших малоизвестными деталями. Среди прочего он утверждал: «СБУ и МВД попытались уничтожить организацию, думая, что, посадив Билецкого, им удастся разогнать всех. Но члены организации просто ушли в подполье, но не прекратили свою деятельность… Как только Билецкий вышел из СИЗО в конце февраля (2014 года. — Авт.), то очень быстро сформировал свое боевое добровольческое подразделение. У него оно и так было готово, просто о нем мало кто знал».

Так вот, в августе 2019 года упомянутый выше Николай Кравченко дал интервью журналу «TV Park», в котором подтвердил это: «Фишка нашего формирования в том, что наш костяк сформировался задолго до революционных событий. У нас уже тогда была структура, и мы даже в самые сложные времена хранили постоянную связь. Организацию изрядно «побило» репрессиями, но в 2014-м мы очень быстро возродились».

То есть по сути тот самый прообраз «Азова», конечно, не такой многочисленный и вооруженный в основном арматурой и палками, существовал и 20 февраля 2014 года.

Но был ли он под Корсунь-Шевченковским?

Никто из «азовцев» никогда об этом не упоминал, хотя воспоминаний — в интервью разным украинским изданиям, на собственных и аффилированных ультраправых сайтах (таких как «Консул»), в Facebook и Telegram — они оставили очень много. И участие в нападениях на антимайдановцев в том же Харькове в феврале — мае 2014 года они никогда не скрывали, наоборот, даже бравировали этим.

Например, событиями 14 марта 2014 года на Рымарской улице, где боевики «Черного корпуса» застрелили двух антимайдановцев. «14 марта 2014 года мы, добровольцы, дали наш первый бой на улице Рымарской в Харькове. Первый бой, когда противник понес потери. Тогда мы показали, что будем убивать», — заявил Кравченко 14 марта 2018 года в интервью украинскому интернет-изданию «Цензор.Нет». А в 2019 году рассказывал «TV Park», что убитых было гораздо больше: «В результате снаружи Черкас (позывной Игоря Михайленко, ныне командира «Национальных дружин». — Авт.) насчитал 8 трупов со стороны «ваты». Хотя, по официальным данным, убитых было только 2».

Подготовку к другим подобным акциям Кравченко тоже описывает весьма откровенно. «Утром 1.05.2014 в Харьков заехали несколько автобусов с «черными человечками». Оружия у нас тогда еще почти не было. Около десятка «гражданских» помп и карабинов. Но для разгона ватного марша мы были готовы. Заранее закупленные и единообразно порезанные куски арматуры были окрашены в черный. Наша черная же форма охранников (та, что самая дешевая), того же цвета балаклавы и одинаково зачерненные металлические палки сделали нас ужасом в глазах харьковских сепаров. Если бы тот марш состоялся, то события, видимо, были бы не менее кровавые, чем на следующий день в Одессе», — писал бывший «азовец» 1 мая 2019 года в своем Telegram-канале.

То есть если бы будущие «азовцы» были 20 февраля 2014 года под Корсунь-Шевченковским, им не было никакого смысла скрывать это. Наоборот!

Так кто же действовал там? Расисты из Украины: как «Азов» дошел до Вашингтона © gdb.rferl.org

На самом деле информация об этом поступила уже на следующий день. Процитирую сообщение 21 февраля 2014 года на сайте «Корреспондент»: «На подъезде к городу Корсунь-Шевченковский Черкасской области местные активисты отрядов «самообороны» остановили и разоружили автобус с бойцами спецподразделения милиции Беркут и два автобуса «титушек», которые следовали из Киева. Об этом сообщил председатель областной организации УДАР Виталий Иляшенко».

В России придается гипертрофированное значение «Правому сектору»*, в состав которого во время Евромайдана входили будущие «азовцы», тогда как тот насчитывал по всей стране на середину февраля 2014-го лишь несколько сотен человек (и почти все в Киеве), а «Самооборона Майдана», в которую он структурно входил, — около 12 тысяч.

В октябре 2017 года о событиях под Корсунь-Шевченковским журналистам «Крым.Реалии» рассказал Владимир Воропай, возглавлявший в феврале 2014 года майдановский «Народный совет» в Черкасской области: «Поступила информация, что на Корсунь надвигаются 11 автобусов с вооруженными «титушками» — якобы эти люди возвращались с Антимайдана в Киеве. Пришли около двух тысяч местных — простые люди, жители города и менее 200 человек из «самообороны». Были несколько людей с охотничьими ружьями… Мы хотели проверить людей в автобусах на предмет каких-либо вещественных доказательств касательно их участия в Антимайдане. Тогда я был одним из руководителей того блокпоста… Была перегорожена дорога и горели шины. Так удалось остановить первые три автобуса… Потом приехали еще восемь автобусов с крымчанами».

По словам Воропая, свирепствовали больше всего обычные гражданские, тогда как «Самооборона Майдана» пыталась не допустить массовой драки. Он не отрицает, что вытащенных из автобусов людей тут же били: «Их тоже вытащили, и я сам видел, как одного парня ударили — у него треснула кожа на голове. «Самооборона» была настроена препятствовать каким-либо провокациям, столкновениям, но люди напирали».

Враждебность местного населения к антимайдановцам, кстати, это реальный факт. Вот аутентичные, опубликованные на севастопольском сайте «ФорПост» еще 22 февраля 2014 года воспоминания одного из тех крымчан, который ехал в этой колонне автобусов, а потом пытался отдельно прорваться домой: «Мы отступили в автобусы, унося трех раненых. Решили прорываться в сторону Черкасс, однако и там трасса оказалась перекрыта. Впереди идущие автобусы были сразу обстреляны и подожжены. Наш водила резко развернул машину и, объехав съехавшего в кювет товарища, ринулся в обратную сторону. Не прошло и минуты, как по скатам и стеклам раздались выстрелы, в окно ловко была заброшена бутылка с керосином, чудом не загоревшаяся. Водитель затормозил. Мы повыскакивали в двери и стали разбегаться по лесу, превращаясь в дичь, на которую ведется азартная охота. Отойдя на расстояние, симферопольцы отделились и направились через село, где частью были сданы местными бабушками, частью загнаны в реку залпами из охотничьих ружей».

Позже один из спасшихся крымчан Андрей Булышкин в свидетельских показаниях Комитету по защите прав людей, пострадавших от Майдана, рассказал об обстановке, в которой они оказались на Черкасщине: «Через время к нам подъехал кто-то из местных руководителей, возможно, глава поссовета. Он привёз нам печенье, воду, несколько пачек сигарет и велел оставаться в автобусе, ждать, в лес не бежать, ибо там каждого по одиночке найдут и зарежут… Под его контролем ехали через Корсунь-Шевченковский, а местные жители продолжали кричать нам вслед: «Ганьба!», «Москаляку на гиляку!», «Слава Украине!» — то же самое, что мы слышали на блокпосте во время избиений. Автобусы продолжали забрасывать камнями, но уже никто не пострадал».

Сам же бывший глава «Народного совета» Черкасщины рассказывал в 2017 году, что под его руководством на блокпосте «колонна была собрана из 7 автобусов, мы на трех машинах сопровождали семь автобусов до (города. — Авт.) Смелы, где мы объясняли, что в Корсуне их уже проверили, силу применять нельзя и нужно пропустить». Однако «выяснилось, что Мировку проехало 11 автобусов, а к Корсуню подъехали только семь». Оказывается, говорит Воропай, «два автобуса попались на другом блокпосту, кто-то убежал по полям». Как раз этот эпизод был описан выше на «ФорПосте».

Действительно, когда многие спасались через лесные села Черкасщины с враждебным населением, где реально не было никакой власти и антимайдановцев «встречали залпами из охотничьих ружей», многие могли быть убиты и тайно захоронены. И никто об этом не узнал, даже «Самооборона Майдана» и «Народный совет».

Почему посол Украины в Минске в 2017 году говорил про «Азов» под Корсунь-Шевченковским? Несколько наивно считать этого дипломатического работника, весь Евромайдан просидевшего в кабинете далеко от уличных боев, посвященным в тайны праворадикалов. Скорее всего и про сами события 20 февраля 2014 года он знал мало (он же упоминает, что в фильме показаны «какие-то волонтеры»), а «Азовом» назвал увиденных на экране майдановцев с желтым скотчем на руках либо потому, что к 2017 году «Азов» уже вытеснил на политическом поле все ультраправые организации и его название могло упоминаться расширительно, либо потому, что позже в АТО «азовцы», как и другие добровольцы, также наматывали себе на руку желтый скотч.

За «Черным корпусом» числится целый ряд реальных расправ над антимайдановцами в марте — апреле 2014 года, но вместо их внимательного изучения наши СМИ, увы, часто просто тиражируют непроверенную информацию.

И главный вывод, который напрашивается сам собой: естественное желание крымчан, узнавших обо всех этих мытарствах и издевательствах со стороны "мирного населения Украины" в феврале-марте 2014 года, уйти из этой страны, что и произошло через несколько недель.

* Организация запрещена Верховным судом РФ