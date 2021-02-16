Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» делает ставку на женщин: на довыборах в Верховную Раду от политсилы будут баллотироваться участницы добровольческого движения. Порошенко стреляет сразу в нескольких зайцев. Пытается привлечь голоса военных и националистов, давить на Владимира Зеленского и зайти на электоральное поле Юлии Тимошенко

В понедельник, 15 февраля, на экстренном заседании партия «Европейская Солидарность» («ЕС») выдвинула своего кандидата на довыборах в Верховную Раду по 50-му одномандатному округу в Донецкой области. Кандидатам стала Юлия Кузьменко, фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Зверобой идёт в Раду: зачем Порошенко скандальный экс-комбат «Правого сектора»* © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Яна Зинкевич сообщила: «К «Европейской Солидарности» поступило очень много обращений из многих регионов и от различных организаций патриотического украинского направления. От общественной организации «Ровно-ТАКМЕД», это медики с опытом участия в боевых действиях, давшие знания тактической медицины 25 тысячам военнослужащих. Это общественная организация Фонд поддержки горно-штурмовой бригады «Эдельвейс». Это обращения от целого ряда общественных, в частности, ветеранских организаций Днепра; от общественных организаций Донецкой области, в частности, от союза «Защитники Донетчины» и Союза ветеранов АТО. Это обращение от организации «Солидарное дело общин».

Несложно заметить перекличку с другим кандидатом, перед этим выдвинутым партией на довыборах в Верховную Раду в 87-м одномандатном округе в Ивано-Франковской области — Марусей Зверобой (настоящие имя и фамилия Елена Самбул). На последнюю заведено дело за угрозы убийством президенту Владимиру Зеленскому, хотя Зверобой остается на свободе.

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Очевидно, что «ЕС» ставит целью своей кампании, во-первых, мобилизацию под ее знамена вчерашних добровольцев АТО, во-вторых, недвусмысленный угрожающий месседж действующему президенту. Напомним, Зверобой прозрачно намекала в 2019-м на то, что во время поездки Зеленского в Донбасс «там может случайно взорваться граната», а Кузьменко проходит как обвиняемая по делу о подрыве машины Павла Шеремета, куда заложили взрывное устройство.

Правда, особых шансов на выборах у Кузьменко нет. Она родилась в Горловке, что не прибавляет ей шансов победить в 50-м округе, включающем города Покровск, Доброполье, Беликое и Мирноград, а также окружающие села.

«Шобла взбесилась»: Зверобой, обещавшая повесить Зеленского, идет на выборы в Раду © Facebook, Олександр Кривохижев | Facebook, Олександр Кривохижев | Перейти в фотобанк

Кроме того, для голосования за Зверобой есть мощный довод — «надо защитить патриотку от тюрьмы», а Марусе светит реальный срок за угрозы убийством президенту. В то же время Кузьменко еще в августе отпустили из-под стражи под домашний арест, тогда же затихла и шумная общественная кампания с маршами в поддержку арестованных.

Сьогодні четверті роковини вбивства Шеремета. Зеленський назвав це вбивство "ганьбою для країни". @ZelenskyyUa,проте,варто знати, що ганьба для країни — це коли невинних людей тримають за ґратами без жодного доказу #ШукайтеСправжніхВбивцьШеремета #FreeRif #FreeYuliaKuzmenko pic.twitter.com/KimUrh3dqi — Іван Острубацький (@ivanostrubatsku) July 20, 2020

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По логике, тогда уж стоило выдвигать в депутаты Андрея Антоненко (Риффмастера), главного обвиняемого в убийстве Павла Шеремета. Антоненко находится под стражей. Он более известен и уважаем среди военных (как-никак, его песня «Тихо пришел, тихо ушел» давно стала неформальным гимном Сил специальных операций ВСУ), да и аргумент «вытащим патриота из тюрьмы» мог бы сработать.

Возможно, с Антоненко не удалось договориться (например, из-за неприязни, которую многие среди фронтовиков испытывают к Порошенко), хотя в его ситуации особо выбирать не приходится. С другой стороны, напрашивается мысль о некоей единой стратегии по выдвижению на довыборах исключительно кандидатов женского пола.

Можно вспомнить, что и на выборах в Киевскую городскую раду 26 октября 2020 года список «ЕС» возглавила и стала его главным публичным лицом Марина Порошенко. Для жены бывшего президента даже придумали имидж, копирующий иконописный образ Богородицы Елеусы — с прижатым к щеке младенцем.

Журналисты тогда иронически окрестили такой плакат «Марина-заступница», хотя выводов дальше явного копирования иконописных образов и общих мыслей о любви автократов позировать с детьми не сделали.

Между тем, тут явный заход на поле Юлии Тимошенко, уже давно создавшей себе образ «защитницы сирых и убогих» и окучивающей именно женскую аудиторию.

«Маруся-атаманша», или чем знаменита Зверобой из «Правого сектора»* © Facebook, Маруся Звіробій Яну Зинкевич, то собственную жену.

Объясняется это просто. Порошенко до сих лидирует в списке самых нелюбимых политиков украинцев — антирейтинг Порошенко работает и против его партии, умело использующей сейчас все промахи «Слуг народа». Отсюда и выход на первый план «женского фронта».

* Организация запрещена Верховным судом РФ.