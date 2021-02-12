Прошедшая неделя была насыщена событиями на Украине и в ее окрестностях. События были серьезными, возмутительными, трагическими, а порой глупыми и курьезными

Телеграм-канал Украина.ру, как обычно, освещал их с самых разных ракурсов и вскрывал любопытные детали.

Бесноватые политики современной Украины

Политическая жизнь страны победившего майдана на прошлой неделе в очередной раз продемонстрировала, что нет такого морального дна, которое не умудрились бы пробить ее проводники.

Так, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, вдохновившись успешным внесудебных закрытием трех телеканалов, заявил, что в ближайшее время будут введены санкции против ряда депутатов Верховной Рады. Он выразил уверенность, что в ближайшее время украинские власти продолжат вводить ограничения в отношении определенных категорий физических и юридических лиц. Больше репрессий требуют их сердца.

https://t.me/ukraina_ru/33127

А экс-глава СБУ пошел еще дальше и требует концлагерей для оппозиции! Игорь Смешко полагает, что лишение лицензии оппозиционных телеканалов — оправданный шаг в ситуации войны, в которой находится Украина. И нужно действовать как США во время Второй мировой войны, то есть ввести концлагеря для неблагонадежных.

https://t.me/ukraina_ru/33284

А к концу недели украинские керманычи договорились до провокаций, подталкивающих мир к ядерной катастрофе. Украина предложила использовать для операций НАТО воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)», которую считает своей. Нетрудно предположить, чем такие действия могут закончиться.

https://t.me/ukraina_ru/33397

В этом безумном хоре заявлений украинских политиков весьма ярко прозвучал совет знаменитого британского журналиста и радиоведущего Севы Новгородцева: «Не надо гнобить журналистов — им писать ваш некролог».

Знаменитый журналист и радиоведущий, ведущий проекта "Люди" на закрытом для телеэфира телеканале «112» Сева Новгородцев выразил поддержку журналистам, которые вышли на акцию протеста в Киеве 8 февраля.

https://t.me/ukraina_ru/33269

Любопытная история

Наши постоянные читатели по достоинству оценили исторические рубрики, посвященные плакатам, этикетками и прочим проявлениям творческого подхода к маркетингу в начале XX века.

Несомненной находкой была афиша бурных постреволюционных годов про гражданский долг еврея-добровольца. С такой-то афишей фильм был просто обречен на успех. Многим было любопытно узнать, как же исполняет свой долг еврей-доброволец.

https://t.me/ukraina_ru/33108

Авторами телеграм-канала Украина.ру были освещены малоизвестные страницы советского автопрома на территории УССР.

За "Запорожец" все знают, а что вы знаете за "Украинец"?

Днепропетровский автомобильный завод был создан в 1944 году. Генеральным конструктором ДАЗ стал Виталий Грачёв. В 1947 году была начата разработка грузовика ДАЗ-150 «Украинец», шасси ДАЗ-120 и седельного тягача ДАЗ-150А.

https://t.me/ukraina_ru/33154

Крайне интересные и неизвестные широкому кругу читателей детали биографии культовой личности времен гражданской войны Владимира Каппеля раскрывает наш автор в материале «Из жизни джигитов».

Владимир Оскарович Каппель джигитом не был. Все было хуже. Он был викингом — потомком шведского офицера, пленённого Петром I.

https://t.me/ukraina_ru/33289

Смешно о грустном, забавно о серьезном

Вот начнешь изучать фотографии украинских президентов в неформальной обстановке и уверуешь в переселение душ. Не верите? Вот вам доказательства.

«Гитара и президенты»

Судя по всему, украинским президентам нельзя давать гитары в руки — это вредно для страны, да и с роялями нужно быть аккуратнее.

https://t.me/ukraina_ru/33296

«Аэрокобра в огороде»

В Тернопольской области, буквально в огороде, поисковики обнаружили детали американского самолета «Аэрокобра», предположительно, разбившегося 1944 году в ходе Сандомирской операции.

https://t.me/ukraina_ru/33181

Хочу все знать. Опросы и викторины

Нам всегда интересно, что читатели телеграм-канала Украина.ру думают о том или ином явлении из жизни украинцев, поэтому мы регулярно прибегаем к различного рода викторинам и опросам — серьезным и не очень.

Вот лишь несколько примеров таких опросов. На прошедшей неделе министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пообещал украинцам «большой сюрприз на День независимости», ну а мы не могли удержатся и не спросить, что он мог иметь в виду. Результат оказался крайне занимательным — «Украинцам пообещали Джо».

https://t.me/ukraina_ru/33288

Весьма популярной стали викторины на кинематографические темы, которые, естественно, связаны с Украиной. К примеру, на прошлой неделе мы привели сцену из культового фильма "Пираты ХХ века", в которой Боцман поражает всех навыками рукопашного боя, поинтересовавшись, в каком из портов УССР она снималась?

https://t.me/ukraina_ru/33338

Советское кино и Украина

В советские времена Украина была любима и востребована кинематографистами. Этому историческому факту посвящены оригинальные материалы нашего телеграм-канала.

«Говорухин сделал из Украины Америку»

Популярный советский трехсерийный фильм "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981) режиссер Станислав Говорухин снял на Украине. К чему, разумеется, располагал тот факт, что проект создавался под флагом Одесской киностудии.

https://t.me/ukraina_ru/33199

«Крым. УССР. СССР»

В окрестностях Алушты юная Наталья Варлей на полном ходу въезжает в историю отечественного кинематографа.

https://t.me/ukraina_ru/33452

Все это и многое другое вы сможете найти на нашем телеграм-канале, а мы уже готовимся найти для вас еще более интересное!