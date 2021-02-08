На Украине продолжается зачистка медиапространства. Президент Украины Владимир Зеленский и его окружение усилили давление на неподконтрольные СМИ, журналистов, социальные сети и мессенджеры

В пятницу, 5 февраля, информационное агентство «Украинские новости» сообщило, что Служба безопасности Украины начала проверку в отношении бывшего главного редактора издания Украина.ру, журналистки Алёны Березовской.

«Информация по данной личности (Березовской. — Ред.) отрабатывается. Соответствующая правовая оценка ее высказываниям и действиям будет вскоре дана», — сообщила агентству пресс-служба СБУ.

Результаты проверки пообещали обнародовать отдельно.

Формальная причина, по которой спецслужба обратила внимание на журналистку, фраза из её интервью с лидером «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Не считаете ли вы, что для украинцам было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче?» — спросила Березовская в интервью для RT Россия.

В воскресенье, 8 февраля, сама журналистка подтвердила, что ею интересуется СБУ.

«Вот за это интервью с Медведчуком СБУ проверяет мои высказывания и действия», — написала она в Facebook.

Колосов — фамилия её дедушки, которую использовала Березовская при регистрации аккаунта в соцсети.

Березовская — далеко не первый сотрудник СМИ, испытывающий давление со стороны спецслужб во времена правления Зеленского. Более того, подчас украинская власть затыкает рты неугодным ещё жестче.

Суды и «враждебные» активисты

Полгода с лишним тому назад, 31 июля, блогер, журналист и активист Станислав Домбровский вскрыл себе горло во время суда.

«Вот сюда. Так нормально? Давайте так в тюрьму. Я сегодня сдохну. Я не был виноват. Мне не..й (нечего. — Ред.) делать в тюрьме! Ты выполняешь заказ СБУ», — прокричал Домбровский судье после того, как провел лезвием по своему горлу.

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Перед этим судья зачитал решение, согласно которому Домбровского арестовали до 28 сентября. Его обвиняли в хулиганстве — накануне, защищая своего друга, блогер вступил в драку.

Сам же Домбровский был уверен: с ним расправляются за ожесточённую критику, которой он подвергал президента Владимира Зеленского. По словам Домбровского, накануне представители СБУ потребовали у него удалить ролик на YouTube, где он жёстко критикует Зеленского и его семью, предрекает им печальную участь и обвиняет президента в предательстве интересов страны. Что говорят и думают националисты и нацисты Украины по поводу закрытия телеканалов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Мне позвонили через человека и сказали: «СБУ просят, чтобы ты удалил это видео, иначе будут проблемы. Я не удалил, но закрыл это видео. У меня трое детей, я, как и все, боюсь. Ну закрыл и думаю: «Ну, ладно». А знаете, что сделало СБУ вместо этого. Они нашли того типа, который всемером напал на Женю и начал бить его и которого я ударил, когда он на меня пошел <…> Так вот, они нашли его и заставили написать заявление на меня», — пояснил Домбровский.

Позже блогер всё же оказался на свободе. Доступ ко всем видео, так или иначе связанным с политикой и с критикой не только Зеленского, но и ряда персоналий украинской политики, Домбровский ограничил и вообще прекратил касаться политики в своих видео.

Среди таких персоналий был и подозреваемый в убийстве человека активист Сергей Стерненко. На словах Стерненко — противник Зеленского. Но на деле он помогает нынешней украинской власти проводить политику травли несогласных. Накануне массированной атаки властей на неподконтрольные Telegram-каналы Стерненко начал травить независимых украинских блогеров.

А позже, когда из-за санкций в отношении народного депутата Тараса Козака власть попыталась прекратить деятельность трёх оппозиционных телеканалов — NewsOne, ZIK и «112 Украина», — Стерненко подключился к травле журналистов телеканалов.

«Друзья, после введения санкций против телеканалов Медведчука бродячие пропагандисты, которые обслуживали оккупантов на ZIK, NewsOne и «112-ом» могут начать представлять из себя порядочных людей и пойти в какое-то нормальное медиа. Некоторые из пропагандистов будут скрывать факты своей работы на упомянутых телеканалах. Но они сознательно работали на агрессора, поэтому мы должны не забывать о них. Есть мысль создать реестр всех, кто помогал вести против нас информационную войну, и распространить эти данные среди широкой общественности», — написал Стерненко в Facebook.

Остаётся лишь добавить, что после инициированной Стерненко травли блогеров накануне атаки на каналы этому «активисту» внезапно отменили домашний арест и отдали на поруки народного депутата от «Голоса» Романа Лозинского.

Но когда травля «независимых» активистов и суды не дают желаемого результата, Офис президента прибегает к испытанному временем оружию — украинским радикалам.

Националисты по вызову

В четверг, 4 февраля, радикалы из группировки С14 пикетировали канал «Наш», требуя его закрытия вслед за NewsOne, ZIK и «112 Украина». Лидер группировки Евгений Карась чуть было не устроил истерику: он накручивал себя и бросался на журналистов.

«Я хочу, чтобы вы уволились, написали явку с повинной и дали показания, рассказав, зачем вы занимаетесь российской пропагандой», — негодовал Карась.

Если верить популярному Telegram-каналу «Легитимный», негодовал Карась не просто так. «Лаврентий Берия» в «Правом секторе»*, или Удивительная история Сергея Стерненко © Facebook, Natasya Nagorna

«Наш источник сообщает, что Глава С14 Евгений Карась за две акции под телеканалом НАШ получил всего около 20.000$. Известно, что «титушкам-активистам» платят всего по 100$ за участие в таких акциях (есть еще поощрение, если вырвал микрофон или попал чем-то провокационным в журналиста или отличился в драке. Бонусы от 50 до 500$)», — указывалось в публикации канала от 7 февраля.

Там же со ссылкой на неназванный источник утверждалось, что Карасю сразу дают устные методички, в каких рамках можно действовать, нужны ли драки, нападения на журналистов, оппозиционеров. При этом радикалу обещают, что при необходимости его соратников вытащат из полиции.

«Источник дополняет, что Карась полностью ручной, так как его кураторы все такие встречи записывали, если он выйдет из под контроля, то это всё случайным образом выплывет в СМИ и тогда имидж «патриота-националиста» будет разрушено. Источник указывает, что Карась сливал своему куратору информацию про других «радикалов», их «интересы», а такое «стукачество» не прощают в рядах радикалов», — отмечалось в публикации.

Впрочем, и одно время враждовавшие с Карасём и его группировкой C14 радикалы из «Нацкорпуса» также подключились к травле подсанкционных телеканалов. Как неоднократно отмечал медиаэксперт Анатолий Шарий, эта политсила давно действует заодно с Офисом президента, а её члены участвуют в расправах с политическими противниками Зеленского. Жена Шария — Ольга — дала интервью испанскому радио, в котором рассказала о связях Офиса президента с нацистскими группировками.

Шарий пообещал в ближайшее время довести эту информацию до ведома испанских политиков.

А тем временем на Украине власть при помощи разных методов — проверок со стороны СБУ, санкций, травли со стороны ручных «активистов» и радикалов — зачищает медиапространство страны. И следующими под горячую руку Зеленского могут подвернуться работники украинских СМИ, которые сегодня рукоплещут закрытию каналов и преследованию якобы пророссийских журналистов.