В то же время внезапно президент приказал проверить боеспособность украинской армии, в особенности подразделений ВСУ, расположенных в Донбассе. Атака на оппозиционные СМИ и проверка боеспособности армии могут быть подготовкой к эскалации военных действий.
Как говорится на сайте Офиса президента, внеплановая инспекция направлена на выявление факторов, негативно влияющих на боеспособность армии. К ней привлечены представители президентского офиса, Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и министерства обороны страны. Инспекторы намерены оценить, прежде всего состояние полевых органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, а также подразделений обеспечения. По итогам проверки Зеленскому будет представлен доклад, включающий предложения по наращиваю боевого потенциала армии.
Тем не менее, Telegram-канал «Шептун» считает, что проверка ВСУ в Донбассе может быть связана с планируемой эскалацией вооруженного конфликта. «Источник сообщил, что инспекция подразделений ВСУ, которые выполняют задачи на Донбассе по поручению Зеленского, может идти в рамках подготовки к эскалации конфликта. Зеленскому и советникам необходимо оценить имеющиеся силы для проведения наступательных операций», — пишет «Шептун».
Блогер Анатолий Шарий полагает, что атака на телеканалы и внеплановая проверка боеготовности ВСУ — связанные между собой вещи. «"Защитив тыл" с помощью цензуры, Зеленский поручил начать инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе, чтобы установить их готовность к выполнению заданий военного руководства, а также определить факторы, негативно влияющие на боеспособность подразделений. Мы же предупреждали ещё в прошлом году, что режим к большой войне готовится? Надо было только дождаться отмашки высшего начальства», — сообщает Шарий.
Экс-депутат Рады и владелец телеканала «Наш» Евгений Мураев тоже считает, что атаки националистов на его телеканал свидетельствует о возобновлении горячей фазы конфликта.
«Давайте честно отвечать себе на вопрос — думаете Зеленский действительно так крут, чтобы наплевать на закон и закрыть сразу три рейтинговых телеканала в стране? Любой украинский Президент трусливо боится мнения некого коллективного Запада и понимает, что свобода слова — это ценность, с которой на Западе носятся, как с писанной торбой. Важно понимать, что Зеленский никогда бы не принял решения о закрытии телеканалов, не обсудив его с Госдепом и послами G7… То, что мы сейчас видим — означает, что холодная война между США и РФ переходит в горячую фазу. И, к сожалению, Украина, которая давно стала колонией США, не будет нейтральной в этом конфликте, а становится передовой. Решение по Украине уже принято и каждому из нас сейчас нужно переживать из-за того, что нас ведут на войну и воевать будут нашими руками», — заявил Мураев.
В любом нормальном обществе война воспринимается крайне негативно. Для успешного проведения наступательных операций требуется массированная милитаристская пропаганда, что предполагает зачистку альтернативных медиа. В 2014 году война в Донбассе началась со сражения за гору Карачун под Славянском, на которой находилась телевышка, транслирующая российские телеканалы, официально запрещенные на Украине к тому времени.
Подготовкой к эскалации войны в украинском националистическом сегменте Интернета бредят с осени, когда националисты чрезвычайно приободрились после успехов наступления азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Аналогичный сценарий мечтали поначалу осуществить и в Донбассе. В октябре Зеленский посетил Турцию, где подписал межправительственное рамочное соглашение о военном сотрудничестве. Эскалация конфликта на Кавказе продемонстрировала военным весь потенциал использования ударных БПЛА (дронов) для поражения укрепрайонов, ПВО и бронетехники противника. Азербайджану их поставляет именно Турция. Киев стоит на очереди, желая активно использовать против республик Донбасса ударные БПЛА и барражирующие дроны-камикадзе. Современные российские системы способны им противодействовать достаточно эффективно, но не устаревшие системы ПВО непризнанных республик. Иными словами, сама сделка говорит о намерениях вернуть неподконтрольные территории именно военным путём. К тому же потеря дрона не несёт таких имиджевых рисков, как потеря полноценного бомбардировщика или гибель пилота.
Переговоры о закупке БПЛА начало еще правительство Петра Порошенко. В начале октября прошлого года гендиректор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря заявил, что Киев намерен закупить 48 таких дронов.
Российский военный эксперт Юрий Лямин отмечал тогда, что они представляют собой особую угрозу для республик Донбасса. «Bayraktar TB2 могут действовать выше зоны поражения имеющихся у ДНР и ЛНР ЗРК „Стрела-10" и ПЗРК, при этом поражая цели с помощью высокоточных управляемых бомб», — рассказывал военный эксперт.
Последние дни ситуация вдоль линии фронта в Донбассе уже начала накаляться, а донецкие военкоры передают о передислокации ВСУ в прифронтовой полосе. В частности сообщают, что железнодорожная станция «Мариуполь-Сортировочная» стала перевалочным пунктом для доставки украинским военным разных грузов, в том числе, боеприпасов. Известно, что грузы выгружают из вагонов, после чего развозят на линию фронта автотранспортом. На днях, к примеру, на ж/д станцию прибыли несколько полувагонов с артиллерийскими снарядами для РСЗО «Град», а также орудий калибров 100 мм, 122 мм и 152 мм.
«Судя по тому, как продолжает накаляться обстановка на линии боевого соприкосновения в Донбассе, как учащаются обстрелы и растёт с каждым днём география этих обстрелов, уже совсем скоро мы вернёмся к полноценной фазе боевых действий», — прогнозирует военкор ДНР Георгий Медведев.
Война на Донбассе была необходима Киеву не только, чтобы вернуть мятежные Донецк и Луганск. С 2014 года война была еще поводом отправить радикальных националистов подальше от Киева — на утилизацию, то есть на фронт. Недавно украинский генерал Сергей Кривонос, уволенный перед новым годом с поста заместителя секретаря СНБО, заявлял, что ВСУ очень уж хочется повоевать, а режим прекращения огня слишком деморализующее действует на армию.
«Большое разочарование, что люди пошли на войну воевать, а им запрещают это делать. Поэтому происходит падение морального духа в вооруженных силах и отток специалистов», — сказал бывший замсекретаря СНБО. Увольняющиеся из армии военнослужащие, по словам генерала, «не в силах вытравить из себя дух воина», поэтому многие из них представляют большую проблему уже внутри страны. Переводя с националистического на нормальный язык, у украинских военных руки чешутся, а если им не дают побомбить Горловку, то они начинают мародерствовать в Киеве.
Кроме того, учитывая рост недовольства населения ростом тарифов, резкое падение популярности Зеленского и «Слуги народа», вполне возможно, что президента смогли убедить, что маленькая победоносная война сможет вернуть ему былую славу, а в роль Наполеона президент успел вжиться еще в бытность актером-комиком.
Вполне вероятно, что определенным образом могла подтолкнуть Зеленского к такому разрешению конфликта на востоке Украины могла новая администрация США, которой нужен очередной повод для санкций против России и давления на европейских партнеров. Вспомним, как в свое время именно Кондализа Райс, будучи советником президента СЩА Буша-младшего по нацбезопасности, подтолкнула экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к активным боевым действиям в 2008 году против Южной Осетии.
Учитывая несамостоятельность украинской власти, без одобрения Вашингтона ни на какую военную авантюру Киев сам не решится. В тоже время, спровоцировав горячую стадию военного конфликта на востоке Украины США, по их логике, получают дополнительные аргументы в для работы со своими непокладистыми союзниками в Европе и активизации холодного конфликта с очередной порцией санкций в отношении РФ. Тогда и "Северный поток-2" окажется чуть ли не реальным "оружием агрессора в Европе".