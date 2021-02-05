В четверг, 4 февраля, украинские нацисты и националисты штурмовали офис телеканала «Наш». Их явно ободрило решение президента Зеленского закрыть три украинских телеканала при благосклонной реакции со стороны США

В то же время внезапно президент приказал проверить боеспособность украинской армии, в особенности подразделений ВСУ, расположенных в Донбассе. Атака на оппозиционные СМИ и проверка боеспособности армии могут быть подготовкой к эскалации военных действий.

Как говорится на сайте Офиса президента, внеплановая инспекция направлена на выявление факторов, негативно влияющих на боеспособность армии. К ней привлечены представители президентского офиса, Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и министерства обороны страны. Инспекторы намерены оценить, прежде всего состояние полевых органов военного управления, соединений и воинских частей ВСУ, а также подразделений обеспечения. По итогам проверки Зеленскому будет представлен доклад, включающий предложения по наращиваю боевого потенциала армии.

Тем не менее, Telegram-канал «Шептун» считает, что проверка ВСУ в Донбассе может быть связана с планируемой эскалацией вооруженного конфликта. «Источник сообщил, что инспекция подразделений ВСУ, которые выполняют задачи на Донбассе по поручению Зеленского, может идти в рамках подготовки к эскалации конфликта. Зеленскому и советникам необходимо оценить имеющиеся силы для проведения наступательных операций», — пишет «Шептун».

Блогер Анатолий Шарий полагает, что атака на телеканалы и внеплановая проверка боеготовности ВСУ — связанные между собой вещи. «"Защитив тыл" с помощью цензуры, Зеленский поручил начать инспекцию подразделений ВСУ на Донбассе, чтобы установить их готовность к выполнению заданий военного руководства, а также определить факторы, негативно влияющие на боеспособность подразделений. Мы же предупреждали ещё в прошлом году, что режим к большой войне готовится? Надо было только дождаться отмашки высшего начальства», — сообщает Шарий.

Экс-депутат Рады и владелец телеканала «Наш» Евгений Мураев тоже считает, что атаки националистов на его телеканал свидетельствует о возобновлении горячей фазы конфликта.

«Давайте честно отвечать себе на вопрос — думаете Зеленский действительно так крут, чтобы наплевать на закон и закрыть сразу три рейтинговых телеканала в стране? Любой украинский Президент трусливо боится мнения некого коллективного Запада и понимает, что свобода слова — это ценность, с которой на Западе носятся, как с писанной торбой. Важно понимать, что Зеленский никогда бы не принял решения о закрытии телеканалов, не обсудив его с Госдепом и послами G7… То, что мы сейчас видим — означает, что холодная война между США и РФ переходит в горячую фазу. И, к сожалению, Украина, которая давно стала колонией США, не будет нейтральной в этом конфликте, а становится передовой. Решение по Украине уже принято и каждому из нас сейчас нужно переживать из-за того, что нас ведут на войну и воевать будут нашими руками», — заявил Мураев. Зеленский будет лично назначать людей на ключевые посты в армии — указ © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

В любом нормальном обществе война воспринимается крайне негативно. Для успешного проведения наступательных операций требуется массированная милитаристская пропаганда, что предполагает зачистку альтернативных медиа. В 2014 году война в Донбассе началась со сражения за гору Карачун под Славянском, на которой находилась телевышка, транслирующая российские телеканалы, официально запрещенные на Украине к тому времени.

Подготовкой к эскалации войны в украинском националистическом сегменте Интернета бредят с осени, когда националисты чрезвычайно приободрились после успехов наступления азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. Аналогичный сценарий мечтали поначалу осуществить и в Донбассе. В октябре Зеленский посетил Турцию, где подписал межправительственное рамочное соглашение о военном сотрудничестве. Эскалация конфликта на Кавказе продемонстрировала военным весь потенциал использования ударных БПЛА (дронов) для поражения укрепрайонов, ПВО и бронетехники противника. Азербайджану их поставляет именно Турция. Киев стоит на очереди, желая активно использовать против республик Донбасса ударные БПЛА и барражирующие дроны-камикадзе. Современные российские системы способны им противодействовать достаточно эффективно, но не устаревшие системы ПВО непризнанных республик. Иными словами, сама сделка говорит о намерениях вернуть неподконтрольные территории именно военным путём. К тому же потеря дрона не несёт таких имиджевых рисков, как потеря полноценного бомбардировщика или гибель пилота.

Переговоры о закупке БПЛА начало еще правительство Петра Порошенко. В начале октября прошлого года гендиректор компании «Укрспецэкспорт» Вадим Ноздря заявил, что Киев намерен закупить 48 таких дронов. Зеленский отчитался перед послами G7 о блокировке каналов © president.gov.ua

Российский военный эксперт Юрий Лямин отмечал тогда, что они представляют собой особую угрозу для республик Донбасса. «Bayraktar TB2 могут действовать выше зоны поражения имеющихся у ДНР и ЛНР ЗРК „Стрела-10" и ПЗРК, при этом поражая цели с помощью высокоточных управляемых бомб», — рассказывал военный эксперт.

Последние дни ситуация вдоль линии фронта в Донбассе уже начала накаляться, а донецкие военкоры передают о передислокации ВСУ в прифронтовой полосе. В частности сообщают, что железнодорожная станция «Мариуполь-Сортировочная» стала перевалочным пунктом для доставки украинским военным разных грузов, в том числе, боеприпасов. Известно, что грузы выгружают из вагонов, после чего развозят на линию фронта автотранспортом. На днях, к примеру, на ж/д станцию прибыли несколько полувагонов с артиллерийскими снарядами для РСЗО «Град», а также орудий калибров 100 мм, 122 мм и 152 мм.

«Судя по тому, как продолжает накаляться обстановка на линии боевого соприкосновения в Донбассе, как учащаются обстрелы и растёт с каждым днём география этих обстрелов, уже совсем скоро мы вернёмся к полноценной фазе боевых действий», — прогнозирует военкор ДНР Георгий Медведев.

Война на Донбассе была необходима Киеву не только, чтобы вернуть мятежные Донецк и Луганск. С 2014 года война была еще поводом отправить радикальных националистов подальше от Киева — на утилизацию, то есть на фронт. Недавно украинский генерал Сергей Кривонос, уволенный перед новым годом с поста заместителя секретаря СНБО, заявлял, что ВСУ очень уж хочется повоевать, а режим прекращения огня слишком деморализующее действует на армию.

«Большое разочарование, что люди пошли на войну воевать, а им запрещают это делать. Поэтому происходит падение морального духа в вооруженных силах и отток специалистов», — сказал бывший замсекретаря СНБО. Увольняющиеся из армии военнослужащие, по словам генерала, «не в силах вытравить из себя дух воина», поэтому многие из них представляют большую проблему уже внутри страны. Переводя с националистического на нормальный язык, у украинских военных руки чешутся, а если им не дают побомбить Горловку, то они начинают мародерствовать в Киеве. Зеленский и Тимошенко сговорились уничтожить YouTube-канал Шария — СМИ © Facebook, Партія Шарія

Кроме того, учитывая рост недовольства населения ростом тарифов, резкое падение популярности Зеленского и «Слуги народа», вполне возможно, что президента смогли убедить, что маленькая победоносная война сможет вернуть ему былую славу, а в роль Наполеона президент успел вжиться еще в бытность актером-комиком.

Вполне вероятно, что определенным образом могла подтолкнуть Зеленского к такому разрешению конфликта на востоке Украины могла новая администрация США, которой нужен очередной повод для санкций против России и давления на европейских партнеров. Вспомним, как в свое время именно Кондализа Райс, будучи советником президента СЩА Буша-младшего по нацбезопасности, подтолкнула экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к активным боевым действиям в 2008 году против Южной Осетии.

Учитывая несамостоятельность украинской власти, без одобрения Вашингтона ни на какую военную авантюру Киев сам не решится. В тоже время, спровоцировав горячую стадию военного конфликта на востоке Украины США, по их логике, получают дополнительные аргументы в для работы со своими непокладистыми союзниками в Европе и активизации холодного конфликта с очередной порцией санкций в отношении РФ. Тогда и "Северный поток-2" окажется чуть ли не реальным "оружием агрессора в Европе".