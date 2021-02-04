Фактически то, что сейчас делает Владимир Зеленский, – это государственный переворот. Во всяком случае он настолько нагло нарушает Конституцию, что при прочих равных условиях его пора подвергнуть процедуре импичмента и привлечь к ответственности. К счастью для него, голосов в Раде для этого не хватит. Но возникает вопрос – а дальше-то что?

Тут следует иметь в виду несколько обстоятельств.

С психологической точки зрения Зеленский, в отличие от Порошенко, — человек авторитарного типа. Он хочет управлять всем лично и не доверяет госаппарату. Авторитарное управление может опираться либо на общественную поддержку (и тогда авторитарный лидер может себе позволить внешнюю демократичность), либо на голое насилие.

Если сейчас кому-то кажется, что Зеленский спятил, то это не так. Он просто действует в рамках своей авторитарной парадигмы — раз общественная поддержка куда-то рассосалась, значит, надо откручивать головы.

Со стратегической точки зрения ещё раз процитируем киевского журналиста Вячеслава Чечило: «Зеленский что-то пообещал Западу — что-то большое. (…) Видимо, "всё" — всё то, что Запад тут пока еще не контролировал». И, скорее всего, передача этого вот «всего» под контроль Запада крайне непопулярно и ещё больше уронит рейтинг президента.

С внешнеполитической точки зрения мы наблюдаем прямую поддержку Западом любых практически шагов президента. Причём если европейские лидеры сделали вид, что ничего не заметили, то посольство США прямым текстом поддержало закрытие оппозиционных телеканалов. Впрочем, после того что американцы устроили у себя на выборах, трудно себе представить шаги, которые бы они в принципе не поддержали бы. Ну разве что поедание политических противников в прямом эфире, и то не факт.

С внутриполитической точки зрения мы наблюдаем два момента.

Ресурсов парламентской оппозиции недостаточно, чтобы оказать сколько-нибудь заметное давление на власть. Среди избирателей ОПЗЖ заметно разочарование действиями парламентской фракции партии, но, с другой стороны, а что они должны делать? Повторить подвиг Парубия с метанием дымовых шашек в сессионном зале? Или сэппуку на председательском месте?

Мы не идеализируем ОПЗЖ, но практически всё, что можно было сделать в публично-политической сфере, они сделали.

Общественное мнение сейчас находится в довольно странном состоянии. С одной стороны, избиратели разочаровались в Зеленском и «слугах народа». С другой — разочаровались они в основном потому, что он не выполнял своих обещаний. Но сейчас-то он может сказать, что ему мешали, но вот он этих мешающих умножит на ноль. То есть у него есть основания полагать, что общество морально готово принять авторитарные меры.

Итак, если Зеленскому надо провести непопулярные реформы и поднять свою популярность (как легко заметить, задачи немного противоречат друг другу), то очевидно, что исключение из фракции одного (пусть и яркого) депутата, перепуг в администрации нескольких телеграм-каналов (истерикой «Чергового ООС», которого обозвали «путинским агентом», мы особенно удовлетворены), закрытие трёх (пусть и оппозиционных) телеканалов, это как-то несерьёзно.

«Добрые люди кровопролитиев от него ждали, а он Чижика съел!» (с).

Сложившаяся ситуация даёт фантастические возможности по укреплению личной власти президента. Главное — действовать решительно и не останавливаться.

Какие же это могут быть меры?

1. В рамках обещания, данного в интервью «НВО», логично было ликвидировать на Украине частные СМИ. Как явление. Они же все олигархические.

Тут, правда, есть проблемы.

Во-первых, владельцы частных СМИ являются либо действующими, либо потенциальными (Порошенко) союзниками президента.

Во-вторых, заменить частные СМИ нечем — государственных мало, и они непопулярны.

Потому действовать тут придётся постепенно. В этом отношении востребованным будет опыт США, где уже предложили ввести прямую государственную цензуру: опрошенные «The New York Times» эксперты предложили собрать специальную группу, возглавить которую должен некий «царь реальности». В принципе это то же самое, что цензура в «Фейсбуке», где назначенные владельцем «фактчекеры» решают, какое из оценочных суждений правдиво, а какое — ложно.

2. Убрать институциональные ограничения власти президента.

Работа в этом направлении уже началась — Конституционный суд фактически заблокирован. Зеленского это, однако, не устраивает. В том же интервью «НВО» он заявил, что хочет получить полный контроль над судами под тем предлогом, что среди судей бывают коррупционеры.

Напомним, что вся суть судебной реформы на Украине, проводившейся по западным лекалам, состояла в том, чтобы исключить какое-то влияние государства и общества на судейский корпус. Но, видимо, поставить судей под прямой контроль посольства США не удалось. То, что дело не в личном интересе президента, а именно в потребностях посольства, видно по маркеру «коррупция».

Непонятно, что будет с Верховной Радой.

С одной стороны, она вроде бы управляемая — «Слуга народа» сохраняет большинство, а если у неё не будет большинства, то к ней радостно присоединятся «Голос» и «Доверие», а в отдельных случаях — фракции Порошенко и Тимошенко. Надо только Разумкова с поста председателя рады убрать — он не вовремя начал демонстрировать политические амбиции.

С другой стороны, Рада явно раздражает президента — не подчиняется приказам. Достаточно вспомнить позорную историю с удалением Дубинского, когда пришлось придумывать новую процедуру и лично давить на каждого сомневающегося депутата (в конечном итоге проголосовали далеко не все).

Так что Рада может быть распущена или просто тупо закрыта на замок. Зеленский уже показал, что никакая юридическая процедура ему для этого не нужна.

3. Провести референдум. Для чего-то же закон принимался?

В смысле принимался закон для принятия проведения через всенародное голосование какого-то закона, очень нужного США. Судя по заявлению Зеленского в интервью «НВО», для него актуальной является тема вступления в НАТО (правда, «референдум» он собирался проводить среди Байдена). По намёкам Кравчука, референдум может касаться отказа от восстановления отношений с Россией (это очень просто — достаточно провести решение, что Крым украинский…).

Ну а в процессе принятия того, что требует Вашингтон, и того, что нужно для отвлечения внимания, почему бы не протянуть вопрос о назначении Зеленского пожизненным Генеральным гетьманом с присвоением ему почётного звания «Гений Карпат»*?

Скажете, что круто? Согласимся. Но после того, что Зеленский уже наговорил и наделал, ничего особенного в таком управленческом решении мы не видим. Если уж он принялся за исполнение потаённых мечтаний Порошенко…

4. Конституцию отменять необязательно. Достаточно её не вспоминать просто. Как это делается уже сейчас.

В крайнем случае можно сослаться на решение Конституционного суда, отменившего Конституцию в 2010 году. Виктор Медведчук, например, полагает, что КС тогда превысил свои полномочия, поскольку внесённые в 2004 году изменения (пусть и принятые с процедурными нарушения) уже вошли в тело Конституции. Отмена вносящего их закона не должна была повлиять на текст Основного закона (не пытайтесь это понять — юридическая логика очень нелинейная). Так что можно не выполнять.

5. Войну России тоже объявлять не надо. Ну, если не будет распоряжения из Вашингтона.

Какое-то распоряжение, судя по всему, есть, поскольку в последнее время число нарушений режима прекращения огня резко увеличилось, опять появились раненые среди мирного населения и военнослужащих обеих сторон, а Зеленский распорядился начать инспектирование ВСУ в зоне ООС.

Новое обострение даёт возможности ужесточить режим внутри страны со ссылкой на «российскую агрессию» и даже ввести военное положение (что в 2018 году США категорически запретили Порошенко, но сейчас-то дело другое…). Просто удивительно, что аварию на Запорожской ТЭС ещё не объявили терактом.

* «Гений Карпат» — почётный титул Николае Чаушеску.