Подлинность аудиопленок с записями голосов глав белорусских Комитета государственной безопасности и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД подтвердила экспертиза

За последние несколько дней экспертиза подтвердила, что опубликованные в январе аудиозаписи, на которых высокопоставленные белорусские силовики отдают указания об убийстве политических оппонентов режима — не фейк, а являются подлинными.

«Наши методы: где кого утопить, где кого расстрелять»

Запись разговора замглавы МВД Белоруссии вызвала скандал © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Игорем Макаром, опубликовало 4 января бельгийское интернет-издание EUobserver. В тот же день видеозапись с текстовой расшифровкой пленки на фоне статичной картинки опубликовал YouTube-канал NEXTA Live.

По словам Макара, запись сделана утром 11 апреля 2012 года, на ней председатель КГБ в 2008—2012 годах Вадим Зайцев делает инструктаж своим сотрудникам (какой — см. далее).

«Это похоже на одного и того же парня», — сообщил сайту представитель разведывательной службы страны НАТО, который был знаком с Зайцевым и изучал записанный аудиофайл для EUobserver. 5 января 2021 года голос на пленке опознала журналистка «Новой газеты» в Минске Ирина Халип, с которой после задержания в рождественскую ночь 2011 года лично проводил беседу глава белорусского КГБ. Но это все же недостаточно доказательно.

Часть общей игры против Белоруссии и России – Дзермант о «пленках по делу Шеремета» © Facebook, Алексей Дзермант опубликовал результаты экспертизы, проведенной по ее заказу петербургской АНО «Криминалистическая лаборатория аудиовизуальных документов». Экспертиза, сравнив имеющиеся в официальных источниках многочисленные записи голоса Зайцева, подтвердила: на пленке действительно голос главы белорусского КГБ.

Тут, конечно, кто задастся вопросом по поводу политической ангажированности Радио «Свобода». Но, во-первых, экспертиза есть экспертиза, независимо от того, кто ее заказал (не сами же «свободовцы» ее делали). Во-вторых, вопрос: почему же само белорусское КГБ не обратилось к независимым экспертам, дабы убедительнее разоблачить «фейк»?

Вернемся к пленке. Зайцев обсуждает поиск получивших политическое убежище в Германии оппонентов режима из числа видных силовиков, таких как бывший командир 5-й отдельной бригады особого назначения в Марьиной Горке полковник в отставке Владимир Бородач, бывший начальник СИЗО №1 полковник в отставке Олег Алкаев и и.о. начальника отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями МВД капитан в отставке Вячеслав Дудкин. Все они выступали с публичными разоблачениями Лукашенко, обвиняя его в том числе в убийстве политических оппонентов в 1999 году.

И речь идет не просто о поиске. «Так вот она и стоит, задача. Ну поедешь ты раз в Германию, ну установишь там адреса. Но нам ведь просто адреса-то не интересны. Ты знаешь, какие мероприятия там нужно проводить, — говорит голос, уже идентифицированный как голос председателя КГБ Вадима Юрьевича Зайцева (на видеоматериале он обозначен как ЗВЮ). — Алкаев для тебя самого — это, считай, как малолетка, это кто-то другой должен сделать… Поэтому я и говорю, что вы должны обучать агентов всему, так сказать, диверсионному мастерству… Мне рассказывали, что вы подрывник… Теперь вам возможность предоставлена».

Речь идет об убийствах политических эмигрантов. Далее голос это прямым текстом объясняет совсем уж непонятливым подчиненным: «Президент ждет этих четких мероприятий, и поручено Комитету заниматься этими делами. Но так вот, и понятны методы, которыми мы должны будем где кого утопить, где кого расстрелять — это понятно. А как спровоцировать "естественный" подрыв, спровоцировать "естественный" пожар, убийство и все остальные вещи…»

Далее тот же голос ставит еще одну задачу: «Вот по Шеремету нужно сработать, который (мат. — Авт.) уже. Сделаем закладку какую-то и так далее, чтоб эту крысу (мат. — Авт.) совсем (мат. — Авт.), ни рук, ни ног не соберут. Все чтобы было как натуральным образом».

Напомню, 20 июля 2016 года легковая автомашина, в которую сел Павел Шеремет в Киеве, взорвалась из-за установленного в ней мощного взрывного устройства.

Приказ «либо покалечить, либо изувечить, либо убить»

Вторая пленка была опубликована инициативой BY_POL, объединяющих выступающих против режима Лукашенко бывших белорусских силовиков (включая Игоря Макара), 15 января. Как утверждалось, на ней записано выступление 30 октября 2020 года тогдашнего начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Николая Карпенкова, уже 19 ноября повышенного Лукашенко до заместителя министра внутренних дел и командующим внутренними войсками.

2 февраля популярнейший белорусский новостной портал TUT.by опубликовал результаты экспертизы, проведенной московской независимой экспертной компанией «ГлавЭксперт». Экспертиза подтвердила — на пленке голос Карпенкова, совпадающий по звучанию с известными телевизионными интервью начальника ГУБОПиК.

Что же говорит Карпенков на этой записи? Самое интересное.

Во-первых, излагает директивы главы государства на применение оружия на поражение против протестующих: «Поэтому, как президент говорил, что, если прет на тебя, если прет на тебя — применяй оружие, получается, вот нелетальное. В упор: по ногам, в живот, по яйцам. Чтобы понял, что он сотворил и что наделал, когда придет в сознание. Ну, нанесите ему что-то в таком, ну, виде: либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Применять оружие ему прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают так откачают. Не будет у него половины головного мозга, ну, туда ему и дорога… Это лишние люди в нашей стране. И этому сегодня было посвящено очень-очень много, на том небольшом совещании, которое проводил глава государства».

Во-вторых, прямо признает убийство силовиками Александра Тарайковского, который, как я подробно описал ранее в статье на «Украине.ру», согласно имеющимся фактам погиб на улице в центре Минска в ночь с 10 на 11 августа от попадания в грудь резиновой пули.

Это признание происходит в контексте описания подчиненным мощности действия травматических пистолетов, закупленных перед этим белорусскими силовиками: «Мы взяли вчера коробку картонную, в четыре ряда ее сложили (неразборчиво. — Авт.), поставили на стул, взяли и испытали. Получается, картонная коробка насквозь и стул насквозь. Получается, и понятно, чего умер этот пьяница и дебил, как его? (Другой голос говорит: «Тарайковский». — Авт.) Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь».

Интересно, что погибший Тарайковский без всякой экспертизы стал у Карпенкова «пьяницей и дебилом». И другого убитого, уже в ночь с 10 на 11 ноября 2020 года избитого до смерти во дворе собственного дома некими спортсменами-«дружинниками» Романа Бондаренко официальная пропаганда сразу же объявила «пьяным», хотя медицинская экспертиза это опровергла. Как говорится, просто впишите новое имя в уже готовое обвинение…

В-третьих, в выступлении Карпенкова силовикам вновь обещана неподсудность и, наоборот, награды за любые совершенные против протестующих преступления, о чем уже говорил в первых числах августа тогдашний министр внутренних дел Юрий Караев на распространявшейся среди силовиков видеозаписи: «Главой государства мы прикрыты со всех сторон в плане применения оружия. Безумно, говорит, сразу, конечно, из оружия лупить не надо. Надо, говорит, дать человеку шанс в этой ситуации, чтобы он осознал. Ну а если нет, тогда уже рубануть так рубануть! Потому что время такое. Не цветная революция — гибридная война… Сказал, что всех наградят… Даже если, говорит, это будут тысячи, я, говорит, эти награды подпишу. Вот в принципе то, что сегодня президент говорил».

Аваков рассказал, как МВД поступит с новой информацией по делу Шеремета © avakov.com

Что особенно выразительно в контексте того, что официальная белорусская пропаганда постоянно обвиняет как раз протестующих в фашизме, а силовиков выставляет якобы борцами с таковым.

Какие последствия на международном уровне может иметь публикация пленок, где белорусские силовики, по сути, излагают приказы глава государства о массовом терроре против собственных граждан и о международном терроризме (а таковым являются убийства людей в других странах, в том числе с применением взрывных устройств), можно лишь предполагать. Но то, что они будут и будут серьезными, — это очевидно.