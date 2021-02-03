Вечером во вторник, 2 февраля, многие украинские журналисты и обычные граждане смогли избавиться от иллюзий о демократическом обществе и свободе СМИ в своей стране. Президент Владимир Зеленский одним махом, без решения суда, закрыл сразу три телеканала: NewsOne, ZiK и 112.ua

Произошло это под предлогом санкций против депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, владельца телеканалов и восьми медиакомпаний, связанных с тремя закрытыми телеканалами: ТОВ «Ариадна ТВ», ТОВ «Новий формат ТВ», ТОВ «ТВ Выбор», ТОВ «112-ТВ», ТОВ «Лидер-ТВ», ТОВ «Партнер ТВ», ТОВ «Новости 24 часа». Санкции предполагают блокировку активов, приостановление экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и запрет использовать радиочастоты.

Все три телеканала до сих пор отличались своей оппозиционностью и критикой украинских властей. Естественно, на других телеканалах все это время критикуют «подавление свободы слова в РФ». Выстрел себе в ногу. Зачем СБУ затеяла войну с Telegram-каналами © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на «высокопоставленных чиновников СБУ» пишет, что еще 29 января на самолеты Виктора Медведчука и Тараса Козака были наложены санкции. Основанием для санкций против Тараса Козака стали якобы поставки угля из республик Донбасса. «Расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма», — пишет «Зеркало недели». Иными словами, депутату ОПЗЖ шьют финансирование терроризма, поэтому закрытием телеканалов дело может не окончиться.

Закрытые телеканалы давно стояли властям поперек горла. Их не единожды осаждали и блокировали националисты и неонацисты еще со времен Петра Порошенко. В конце января Нацсовет по телевидению и радиовещанию вынес им предупреждение за критику власти.

Санкции СНБО подписал президент Зеленский. «В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю: ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"», — говорится в указе Зеленского. За его исполнением должен следить секретарь СНБО Александр Данилов. В самом СНБО за них проголосовали 17 из 19 членов (один отсутствовал, а другой, спикер Дмитрий Разумков, воздержался).

Абсурдность предлога сразу же бросается в глаза, так как санкции вводятся обычно против иностранных компаний и лиц. В данном же случае Тарас Козак является гражданином Украины, а телеканалы — украинскими и вещавшими на украинском языке, хотя и позволявшими себе критиковать рост тарифов и услужливость президента перед американским посольством.

Внезапность санкций и их введение поздно вечером наводит на мысль, что по времени их подстроили под начало рабочего дня в США, на что обращает внимание украинский юрист Ростислав Кравец. «Публикация указа в 22:42 свидетельствует о вероятном ожидании согласования из-за разницы во времени», — считает юрист.

Санкции сразу же всполошили Национальный союз журналистов. Глава организации Сергей Томиленко считает их незаконными. «Таким решением власть выходит за рамки правового поля. Ответственность для СМИ должна наступать вследствие законных действий, с использованием права на защиту, вследствие дебатов по решению медиарегуляторов. Тут внесудебным способом происходит блокирование телеканалов, СМИ с огромной аудиторией, причем это те СМИ, куда до последнего приходили представители власти, "Слуги народа", то есть даже таким образом они подтверждали, что взаимодействуют с украинской аудиторией. Это наступление на свободу слова, лишение права на информацию большого числа украинцев. Это приведет к информационному взрыву и шоку международных партнеров. Речь идет о чрезвычайной ситуации. Мы будем информировать Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров — Офис ОБСЕ по вопросам свободы слова», — пишет Томиленко. Удалять и блокировать: Киев намерен создать специальный орган по цензуре в интернете © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Фактически президент Зеленский нарушил еще одно из своих обещаний. В 2019 году он утверждал, что оппозиционные телеканалы уважает, и признавал, что у него нет права их закрывать. «Я очень уважаю каждый канал и канал NewsOne. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий», — говорил Зеленский в 2019 году.

Закрытие трех популярных телеканалов произошло практически сразу же после атаки на ряд Telegram-каналов, включая «Легитимный», «Резидент» и «Сплетницу», которые до сих пор были относительно лояльны к президенту Зеленскому, но в них СБУ все же нашла «руку Кремля». СБУ арестовала двух девушек из Одессы, посчитав их администраторами каналов, хотя каналы и после ареста продолжают функционировать. Очевидно, мы имеем дело с переформатированием политики Киева и зачисткой СМИ в контексте смены администрации США.

Глава украинского филиала Фонда Джорджа Сороса «Возрождение» Александр Сушко откровенно приветствует атаку на неугодные СМИ. Естественно, затем он будет говорить об «открытом обществе» и «принципах свободы слова».

«Похоже, это наиважнейшее решение президента Зеленского за всю его политическую карьеру, которое будет иметь решающее влияние на политический ландшафт страны в 2021 году. Медиаимперия зицпредседателя Козака сейчас самый мощный инструмент демонтажа Украины методами информационной войны. Поэтому неудивительно, что в процессе задействован СНБО — орган, который отвечает за национальную безопасность Украины», — пишет глава филиала фонда «Возрождение», связанного с Демократической партией США.

Поддержал санкции и один из застрельщиков Евромайдана и, как ни удивительно, один из основателей движения под названием «Стоп цензуре» Мустафа Найем. «Всецело и полностью поддерживаю санкции против телеканалов Виктора Медведчука», — пишет Найем. «Цензура доведена до абсурда». ОПЗЖ заступилась за Булгакова © press.lv

Telegram-канал «Резидент» считает, что группа украинских политиков, связанных с Демпартией США, активизировалась и толкает Зеленского к пропасти.

«Соросята получили власть над Президентом и диктуют ему свои требования. Зеленского ведут на эшафот, а он уверен в том, что войдёт в историю как Президент-создатель. За 3 дня Офис Президента настроил против себя Китайских инвесторов/Ярославского, Политические телеграм-каналы, Дубинского, а теперь СМИ», — считают авторы «Резидента».

Еще в ноябре 2020 года на фоне выборов в США сотрудник Atlantic Council, связанного с газовой компанией «Бурисма» и Демпартией, Андерс Ослунд в своей колонке писал о том, как изменится отношение администрации Байдена к Украине, как бы указывая, кого и за что надо на Украине репрессировать.

«У многих выдающихся украинцев сейчас появится хороший повод пересмотреть свои действия. Ближайший союзник Путина, Виктор Медведчук, попал под санкции США еще в марте 2014 года из-за российской оккупации Крыма. Почему же тогда ему разрешается возглавлять парламентскую фракцию и контролировать три крупных украинских телеканала? Байден, скорее всего, задаст этот вопрос», — писал Ослунд 8 ноября прошлого года.

Все последние опросы показывают рост популярности ОПЗЖ, которая вышла в рейтингах на первое место, в чем существенную роль играют и три закрытых телеканала. В обществе наблюдается недовольство ростом цен и тарифов, что будет вести к дальнейшему падению популярности партии Зеленского. Это не может не беспокоить президента Украины и западных кураторов, которым важно оперативное принятие требуемых законов в «турборежиме». Поэтому вполне вероятно, что за запретом телеканалов последует удар по политическим оппонентам, и это будет отнюдь не партия Петра Порошенко, политику которого Зеленский воспроизводит. Царев раскрыл причины падения рейтинга Зеленского и «Слуги народа» © РИА Новости, Нина Зотина

«СБУ получила отмашку на обыски у депутатов ОПЗЖ по всей стране, бизнес-империи Медведчука приготовиться к тотальной блокировке активов», — предупреждает Telegram-канал «Резидент».

ОПЗЖ могут объявить «врагами народа», а уличные националисты довершат разгром оппозиционной партии, как в свое время разгромили КПУ. Естественно, ОБСЕ и ПАСЕ выразят глубокую озабоченность, но порекомендуют решать спорный вопрос «цивилизованным путем» в международном суде, который свое решение примет где-то к 2035 году. Украинское политическое поле должно представлять из себя все оттенки коричневого, а в дебатах на телеканалах стороны должны обсуждать лишь варианты более эффективного подавления пророссийских граждан.