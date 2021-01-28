Известный киевский бизнесмен Александр Меламуд привился российской вакциной «Спутник» от коронавируса. Об этом он сообщил на собственной странице в соцсетях, чем вызвал всеобщий интерес соотечественников. Главные вопросы: как и где?

Украинцы отказываются даже от бесплатной вакцины — опрос © Правительство Буэнос-Айреса | Правительство Буэнос-Айреса | Перейти в фотобанк

Очевидно, на решительный шаг бизнесмена подтолкнули неутешительные прогнозы. По расчетам, Украина и еще около 85 бедных стран мира, которые рассчитывают на вакцинацию от коронавируса в рамках международной инициативы COVAX, получат широкий доступ к вакцине не раньше 2023 года. Такие данные опубликовало британское издание The Economist. «Я понял, почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной. Во власти к вакцине потеряли интерес, когда осознали, что во всей этой истории нет бабла для наживы», — такую версию выдвинул бизнесмен в сфере медтехники Алексей Давиденко.

«Украина закупила худшую вакцину в мире» — украинцы возмущены властью © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Анна Аксенова в комментариях написала: «Рада за вас, Александр! Антител побольше! Интересно, если бы Россия, в качестве гуманитарной инициативы, разрешила бы въезд всем украинским гражданам (не только имеющим родственников первой степени родства) с целью привиться "Спутником", пользовалась бы эта услуга высоким спросом?»

Ей ответили: «Очередь стояла бы на границе побольше, чем в доковидные времена».

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Но если вакцина не едет к людям, люди поедут к вакцине. И из этого можно было бы сделать славную кампанию, прежде всего украинским политикам из оппозиционного лагеря. Например, организовать специальные поезда для желающих вакцинироваться «Спутником».

На Киевском вокзале в Москве тем временем развернуть мобильный пункт по вакцинации (такие сейчас разворачиваются во всех крупных торговых точках). Всю эту гуманитарную акцию по спасению украинцев от ковида как следует освещать в СМИ. Тот, кто догадается первым организовать такой «туризм» в Россию, получит не только политические очки, но и благодарность собственных граждан. Правда, придется уладить вопрос с миграционной службой.

Сейчас въезд на территорию России возможен только для иностранцев, чьи близкие родственники проживают в РФ. Но и таких украинцев немало. Можно начать с них. Эпидситуация быстро меняется, и не исключено, что в ближайшие месяцы правила въезда в страну будут расширены.

Так что начинать устраивать туризм за вакциной можно уже сейчас. Спрос уже разогрет и будет огромный.