«Сделал первую прививку. Укололся "Спутником". Пока никаких отрицательных эмоций, — написал бизнесмен. — Перед вакцинацией врач лет двадцати пяти провёл первичный осмотр. Сначала подумал, что такой молодняк не может быть врачом, а потом сам над собой посмеялся. Седьмой десяток есть седьмой десяток. С каждым годом разрыв между моим возрастом и моим представлением о возрасте незрелости будет увеличиваться».
Очевидно, на решительный шаг бизнесмена подтолкнули неутешительные прогнозы. По расчетам, Украина и еще около 85 бедных стран мира, которые рассчитывают на вакцинацию от коронавируса в рамках международной инициативы COVAX, получат широкий доступ к вакцине не раньше 2023 года. Такие данные опубликовало британское издание The Economist. «Я понял, почему у всех есть приличная вакцина, а у нас до сих пор нет даже неприличной. Во власти к вакцине потеряли интерес, когда осознали, что во всей этой истории нет бабла для наживы», — такую версию выдвинул бизнесмен в сфере медтехники Алексей Давиденко.
Поскольку украинцам больше не на кого надеяться, кроме как на собственные ресурсы по спасению себя от ковида, они начали активно искать возможности привиться за границей. Александр Меламуд подробно написал, как это можно сделать. Бизнесмен на вакцинацию специально полетел из Киева в Москву (через Минск). Сделал прививку он абсолютно бесплатно, чем окончательно добил своих подписчиков. На вопрос в комментариях, где украинцу в Москве можно сделать прививку, ответил, что в ГУМе. Для этого нужен только паспорт. Ни денег, ни страховки, ни гражданства, ни прописки.
Анна Аксенова в комментариях написала: «Рада за вас, Александр! Антител побольше! Интересно, если бы Россия, в качестве гуманитарной инициативы, разрешила бы въезд всем украинским гражданам (не только имеющим родственников первой степени родства) с целью привиться "Спутником", пользовалась бы эта услуга высоким спросом?»
Ей ответили: «Очередь стояла бы на границе побольше, чем в доковидные времена».
Вот вам, украинские политики, и программа действий для повышения собственных рейтингов. Россия продемонстрировала, что готова поделиться своими вакцинами с Украиной. В любой форме: предоставить готовый продукт, поделиться технологией производства. Но для команды Зеленского отказ от российской вакцины — это политический вопрос, окончательно закрытый посольством США, которое фактически запретило Украине закупать «Спутник» у России.
Но если вакцина не едет к людям, люди поедут к вакцине. И из этого можно было бы сделать славную кампанию, прежде всего украинским политикам из оппозиционного лагеря. Например, организовать специальные поезда для желающих вакцинироваться «Спутником».
На Киевском вокзале в Москве тем временем развернуть мобильный пункт по вакцинации (такие сейчас разворачиваются во всех крупных торговых точках). Всю эту гуманитарную акцию по спасению украинцев от ковида как следует освещать в СМИ. Тот, кто догадается первым организовать такой «туризм» в Россию, получит не только политические очки, но и благодарность собственных граждан. Правда, придется уладить вопрос с миграционной службой.
Сейчас въезд на территорию России возможен только для иностранцев, чьи близкие родственники проживают в РФ. Но и таких украинцев немало. Можно начать с них. Эпидситуация быстро меняется, и не исключено, что в ближайшие месяцы правила въезда в страну будут расширены.
Так что начинать устраивать туризм за вакциной можно уже сейчас. Спрос уже разогрет и будет огромный.