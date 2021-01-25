В четверг, 21 января, пресс-секретарь ЕС Петер Стано заявил, что Евросоюз постоянно мониторит эффективность санкций в отношении Белоруссии. В то же время страны-члены НАТО продолжают пользоваться услугами Белоруссии для ремонта собственной военной техники в обход всех санкций

Странам НАТО запрещено завозить оружие и боевую технику в страну с «диктаторским режимом». Но когда речь идёт о продлении технического ресурса собственной техники, о запретах предпочитают забыть.

Самый красноречивый пример здесь — контракт 2018 года на ремонт болгарских Су-25. В 2020 году белорусы в Барановичах модернизировали штурмовики и вернули их заказчику. И всё это — в разгар санкций и антибелорусской риторики на Западе.

Особенности коллективного НАТО

Кто поет под крылом самолета. Как Беларусь и Россия помогают Болгарии переходить на стандарты НАТО © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Для примера можно взять авиацию стран бывшего Варшавского блока, которые сегодня являются членами НАТО.

Заслуженный топ у Литвы — одна учебная элька, числящаяся по документам как штурмовик. Латвия — четыре «кукурузника» Ан-2, и это не шутка. Эстония — две учебные эльки, обе арендуются у фирмы Skyline Aviation, плюс два «кукурузника» Ан-2. Словакия — 8 элек, хотя имеются и 12 Миг-29. Правда, боеспособны из них всего четыре, но на эту четверку идет 70% бюджета ВВС страны. Поэтому перспективы покупки Словакией четырнадцати F-16 туманны. У Румынии основа ВВС более солидна — 36 Миг-21. Местные СМИ обещали постановку на вооружение двенадцати F-16. Они должны были долететь еще 2017-м, но не долетели. У Чехии — 25 элек и 14 шведских грифонов фирмы Saab. Последние взяли в аренду. В Польше все серьезно — 48 F-16, 32 Миг-29, 18 Су-22, 8 (итальянских) Aermacchi, который на самом деле российский Як-130. Наконец Болгария. Есть 12 снятых с вооружения Миг-21, 15 Миг-29, 14 Су-25, из них 8 нелетающие. Заказаны F-16, но прилетят они неизвестно когда.

Вывод мрачен: членство в НАТО не дало ВВС стран бывшего советского блока ничего.

Денег на приобретение новой техники западные государства своим союзникам по НАТО не дают.

Хитрый болт с левой резьбой

Парадоксально, но факт: юго-восточный фланг НАТО прикрывают лишь 26 боевых самолетов — советских штурмовиков Су-25. Конкретно у Болгарии их по бумагам 14. Летают из них 5. А контракт на ремонт с белорусами подписали на восемь. Ремонтировать их было теоретически возможно на заводе «Авионамс». Но благодаря болгарским политикам всё усложнилось в разы.

В Болгарии денег на ремонт Су-25 не было, их выпрашивали у НАТО и ЕС. Получив, по-честному не растащили, как законную добычу. Но вот потратить их по назначению не было никакой возможности по причине санкций ЕС в отношении Белоруссии. Не тех, которые ввели в 2020 году, а еще очень старых, минимум десятилетней давности.

Тогда Брюссель ввел эмбарго на поставки режиму Лукашенко. Контракт на ремонт в Барановичах заключать не имели права. Оставлять страну-члена НАТО без боеспособной авиации — тоже. И тогда Болгария прибегла к юридическому финту.

Разрешение на экспорт вооружений для Министерства обороны Болгарии нужно было взять у Министерства экономики. Министр Лукарский такое разрешение не дал, прикрывшись эмбарго. И министр обороны Каракачанов обошел запрет ЕС, внеся в законопроект об изменениях в закон о запрете химического оружия руками депутата Сабатинова изменения к совершенно другому закону — о контроле над экспортом продукции, относящейся к обороне. Это было сделано 31 июля 2019 года в последний день и час работы болгарского парламента, перед вторым, заключительным, чтением.

И депутаты всё приняли.

Бардак в расположении

Российский эксперт объяснил, почему НАТО не угрожает Белоруссии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

И вот в 2021 году, после драматичнейшего для Белоруссии 2020-го и новых санкций, постфактум появляется новость о том, что скандальные Су-25 болгарских ВВС все же достигли Барановичей и были там модернизированы.

Работы над первым штурмовиком с бортовым номером 246 были закончены в сентябре прошлого года на 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах — на фоне массовых протестов и поддержки их в ЕС.

Уже введен первый пакет санкций. Страны НАТО уже не имеют никакого права оплачивать услуги белорусских предприятий ВПК. Так, страны Балтии по собственной воле остались без запчастей для своих тепловозов.

А вот Болгария спешить с санкциями не стала. И в феврале София получит два последних из восьми Су-25, прошедших восстановительный ремонт в Барановичах. И это ещё не конец: болгары намерены модернизировать на 558-м авиазаводе в Барановичах еще шесть самолетов Су-25. В настоящее время параметры сделки определяются специалистами двух стран.

Гимн санкциям ЕС

Срок службы советских самолетов у Болгарии до 2024 года. К этому сроку ждут американские F-16. Но США предоставят их без вооружения, боеприпасов, а некоторые функции будут заблокированы. При этом у Софии нет денег на F-16 даже в экспортном варианте.

В общем, по расчетам командования ВВС Болгарии, после белорусского капремонта советские штурмовики Су-25 смогут простоять на вооружении до 2028 года. А в 2028 году придёт очередь очередного капремонта с продлением срока годности. И будет этот ремонт проходить в Барановичах, как доказавших соотношение цены и качества.

Потому что лучше Су-25 в руках, чем F-16 в небесах.

Президент Румен Радев уже запретил выполнение контракта стоимостью 1,256 млрд долларов на закупку восьми F-16. Причиной стали «нечеткие сервисные гарантии». F-16 — машина четвертого поколения, а F-35 (пятого поколения) продается некоторым союзникам США в два раза дешевле. А даже и так бывает: F-16 достались Тайваню (не входит в НАТО) по 121 млн долл. за единицу, в то время как Болгарии их предлагают по 151 млн. Так что завод в Барановичах еще долго будет обеспечен заказами из Болгарии.

А как же санкции?

Месть за Белоруссию? Зачем бомбардировщики США имитировали удары по Калининграду © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

За работу «режим Лукашенко» получит 73,665 млн евро. Это в разы дешевле покупки одного нового F-16.

Начальник генштаба ВС Болгарии адмирал Эмиль Ефтимов и главком ВВС генерал-майор Димитар Петров на исходе 2020 года, в разгар протестов в Белоруссии, выразили восторг работой белорусских рабочих и ИТР, о которых Светлана Тихановская и Ко сообщают, будто они бастуют. Причем модернизация выполнена на самом современном уровне.

Появилась спутниковая навигация ГЛОНАСС и GPS, расширены возможности применения ракетного вооружения, повышена точность поражения наземных целей при увеличении дальности, новая система связи позволяет обмениваться данными с наземными войсками и морскими силами. Ресурс фюзеляжей продлен на 800 летных часов, а турбореактивных двигателей Р-95Ш — на 500 часов. Командир авиабазы «Безмер» полковник Милен Димитров рапортовал: «После ремонта Су-25 стал совершенно другим, новым и современным самолетом». А начальник генштаба адмирал Ефтимов отметил, что этот контракт — наглядный пример того, куда следует впредь вкладывать средства.

Жирная точка

Дипломатический биатлон. Про антибелорусские санкции, «пушечное мясо» Европы и непотопляемого Лукашенко © sb.by

А Брюссель иронически улыбался.

И это понятно: белорусский подрядчик, несмотря на все существующие санкции и антибелорусскую истерию, для НАТО приемлем, потому что система, построенная «диктатором», дисциплинированная и работает как часы. А вот в евроориентированных, прозападных Грузии и Украине ничего не работает.

НАТО с его многоэтажными стандартами и дальше будет ремонтировать в Белоруссии хоть космические корабли Илона Маска. Лишь бы не в России. Оборонные заводы РФ в списке потенциальных исполнителей даже не рассматривались. А ведь санкции касаются компаний, «финансирующих режим Лукашенко»! Важно помнить, что все эти санкции — про то, чтобы не давать «диктатору» ничего, что позволит ему гонять по дворам беломайданщиков. Ограничения коснулись МЗКТ, 140-го танкоремонтного, электромеханического завода «Агат», «Белтехэкспорта».

В этом списке нет 558-го авиаремонтного завода в Барановичах.