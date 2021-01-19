Украина получила наивысший рейтинг национальных парков среди европейских стран, а Карпатский природный национальный парк признан номером один. Об этом свидетельствуют исследования международной компании в сфере энергосбережения SaveOnEnergy

Украинцы выкупили всё жилье в «Буковеле», несмотря на пандемию © commons.wikimedia.org, Naumenkophotographer

А национальный парк Украины с самым высоким рейтингом — Карпатский национальный природный парк со средним рейтингом на TripAdvisor 9,75», — сообщается на сайте SaveOnEnergy.

На втором месте, согласно исследованию, — Словения, далее — Словакия, Болгария, Швейцария, Дания, Австрия, Чехия, Франция. Замыкает первую десятку стран с самыми лучшими природными парками Великобритания.

SaveOnEnergy в своем исследовании применила простую методологию. Специалисты компании из открытых источников использовали информацию о европейских национальных парках, а для составления своего рейтинга взяли за основу данные популярной американской платформы для путешественников TripAdvisor.

Это крупнейшая в мире платформа о путешествиях, которой ежемесячно пользуются 463 миллиона путешественников. Она аккумулирует 859 миллионов отзывов о туристических объектах.

Фактически Украина и ее Карпаты собрали внушительный и презентабельный отклик среди простых пользователей, которые побывали в стране и оставили отзыв. Из суммы положительных и отрицательных отзывов и составлен рейтинг.

В ООН предостерегли от вырубки леса в Карпатах © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк Виталий Чепинога на своей странице в Facebook прокомментировал новость о Карпатах:

«И немного хороших новостей. Международная компания Save on Energy обнародовала рейтинг стран Европы с лучшими национальными парками… Первое место — 9,73 балла: Украина, Карпаты (Carpathian National Park) И только потом — Словения, Словакия, Болгария, Швейцария и тд… Вот чтобы еще мы сами научились ценить те Карпаты так же, то было бы вообще зашибись…»

Говоря о том, чтобы научиться ценить Карпаты, эксперт, очевидно, имел в виду экологическую катастрофу, на грани которой могут оказаться «легкие» Украины. Речь идет о неконтролируемой, часто незаконной вырубке карпатских лесов, которая ведется уже много лет.

В последнее время она стала носить угрожающий характер. Даже несмотря на то, что в 2019 году президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете на сплошную вырубку деревьев в Карпатах.

Дело в том, что украинский закон вступил в противоречие со взятыми обязательствами страны при Евроассоциации. Ведь фактически одним из условий сохранения соглашения является экспорт карпатской древесины.

Вот как прокомментировал недавнее решение Европейского Союза для Украины.ру политолог и телеведущий из Черновцов Святослав Вышинский:

«Масштабная вырубка карпатских лесов, стремительно ускорившаяся после Евромайдана, теперь снова в законе. Благодаря двусмысленному арбитражному решению Европейского Союза, вынесенному 12 декабря, Украина не сможет полностью ограничить экспорт леса-кругляка, который с 2015 года вывозили нелегально.

Это первая судебная тяжба вокруг условий Евроассоциации, и Украина ее проиграла, потеряв суверенитет над своей природной средой, — как ранее над собственным сельским хозяйством, приняв под давлением той же Европы закон о рынке земли». Святослав Вышинский: Европа указывает Украине ее место в особо унизительной форме © Facebook, Філософ Вишинський

Если такими темпами Украина будет двигаться и дальше, ее природное богатство — Карпаты — могут вовсе исчезнуть с европейской карты. А пока еще у украинцев есть повод для гордости.