Как это ни удивительно, но 2021 год начался с хорошей новости - окружной судья лондонского Олд-Бейли Ванесса Барайцер отказалась экстрадировать в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, где его ждут 175 лет лишения свободы за публикацию материалов о военных преступлениях американской армии в Ираке и Афганистане

Однако в бочке меда есть ложка дегтя, о которой мы расскажем.

Угроза экстрадиции не миновала

Дело Джулиана Ассанжа. Решение о депортации журналиста будет принято в начале января © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк Дональд Трамп помилование Джулиану Ассанжу, несмотря на просьбы общественности, не подпишет. Также очевидно, что Ассанж для него никакой опасности давно не представляет — после того как в американском суде было разбито обвинение в сговоре Трампа, российских спецслужб и WikiLeaks касательно утечки материалов Нацкомитета Демпартии, президент США о журналисте мог бы и забыть.

Но, видно, ложки нашлись, а осадок остался — и это не анекдот. Мы понимаем, что информатором, который передал экс-послу США в Узбекистане, а затем правозащитнику и сотруднику WikiLeaks Крейгу Мюррею флешку с данными из компьютеров Демпартии, был скорее всего покойный Сет Рич. Этого работника Нацкомитета Демпартии и одновременно сторонника Сандерса, а не Клинтон, убили ночью неизвестные, следов грабежа нет, материалы дела лежат в компьютере ФБР, расследование не ведется.

Поскольку слив произошел отнюдь не во время выборов президента США, но во время праймериз демократов, где сражались Клинтон и Сандерс, можно предположить, что Рич таки сделал это и сделал в интересах Сандерса, а отнюдь не Трампа. Впрочем, это лишь предположения.

Что касается ложек и осадка, представители Трампа предлагали Ассанжу открыть имя информатора взамен на помилование, когда его обвиняли только по одному эпизоду — взлому правительственного компьютера (5 лет тюрьмы). Таким образом, президент США смог бы снять с себя не только формальное обвинение в суде, но и очистить репутацию. Джулиан отказался, и очень скоро в обвинении появилось еще 17 эпизодов по 10 лет каждый, т.е. всего 175 лет лишения свободы. Такая вот месть, иначе и не назовешь.

А красивого жеста напоследок в виде помилования от Трампа, по всей видимости, ждать уже не следует. Учитывая, что Ассанж публиковал компромат на Клинтон, ничего хорошего для него не светит и от Байдена. Так что единственный шанс — выйти на свободу в Великобритании.

Казалось бы, основание для этого решением судьи Барайцер положено. Со 132-страничным решением можно ознакомиться подробно здесь. Итак, отказ от экстрадиции мотивирован тем, что может существенно вырасти риск самоубийства Ассанжа. То есть речь идет не о необоснованности обвинений или не о давлении на свободу слова, а лишь о состоянии психического здоровья обвиняемого.

Что касается сути обвинения, несмотря на то что в компетенцию судьи Барайцер не входило рассмотрение дела по сути, тем не менее получение журналистом информации от своих источников она квалифицировала как «кражу», а попытку Джулиана защитить источник, а именно американского военного Челси Мэннинг, — выгораживанием «взломщиков».

Таким образом, любой журналист-расследователь, публикующий «сливы» анонимных источников и не имеющий задокументированной истории проблем с психическим здоровьем, продолжает находиться в опасности уголовного преследования.

На грани самоубийства. Третья неделя слушаний по делу Джулиана Ассанжа © REUTERS, Henry Nicholls/File Photo

Звучит аргумент довольно странно, учитывая, что в приговоре прямо указано, что пребывание Ассанжа в тюрьме Белмарш является ведущим фактором ухудшения его психического состояния. То есть экстрадировать нельзя, поскольку психика не выдержит, а продолжать держать в тюрьме, которая и привела к психическому расстройству, можно. Адвокаты будут обжаловать это решение в Высоком суде Великобритании.

Вопрос апелляции не так тривиален, как может сначала показаться. Ведь речь идет исключительно об условиях содержания, которые подорвали психику Ассанжа. Если прокуроры докажут вышестоящей судебной инстанции, что смогут улучшить условия содержания журналиста, решение в пользу экстрадиции вообще исключено.

Испанский след и смайлики с Трампом

Пока в Великобритании рассматривался вопрос об экстрадиции, дело Ассанжа пустило ростки и в других странах. Так, судья Хосе де ла Мата из Высокого суда Испании инициировал расследование в отношении охранной фирмы UC Global SL, которая отвечала за безопасность посольства Эквадора в Лондоне, где долгое время, с июня 2012 года по апрель 2019 года, пребывал Ассанж. Серверы компании находятся в Херес-де-ла-Фронтера на юге Испании. А все потому, что возникли обоснованные подозрения, что ЦРУ много лет следило за журналистом в посольстве через фирму UC Global SL, которая передавала американским спецслужбам в том числе его конфиденциальные разговоры с адвокатами.

Свидетелем выступил бывший сотрудник охранной фирмы. На серверах компании, которую создал бывший испанский морпех Давид Моралес, обнаружили десятки часов незаконных записей, отпечатки пальцев Ассанжа, анализы его почерка, фотографии паспортов и номера мобильных телефонов каждого посетителя Джулиана, включая адвокатов, журналистов и политиков.

Гаспарян: Пашаев и Фейгин могут помочь Джулиану Ассанжу? © Скриншот из видео Украина.ру Де ла Мата, которого, кстати, собираются заменить на другого судью, собирался вызвать на допрос вице-президента по безопасности в казино Las Vegas Sands, которое принадлежит спонсору Республиканской партии и другу Дональда Трампа Шелдону Адельсону. Все потому, что Моралес занимался охраной яхты Адельсона во время поездок того по Средиземному морю, который мог быть контактом Моралеса с ЦРУ. Допрос не состоялся. Также не увенчались успехом попытки взять показания у конгрессмена Даны Рорабахер, которая, по показаниям свидетелей, предлагала Ассанжу сделку с Трампом, а также у актрисы Памелы Андерсон, посещавшей журналиста в посольстве.

Как бы там ни было, следствие уже обладает электронными письмами, в которых Моралес обсуждал с сотрудниками своей фирмы установку в посольстве Эквадора камер с секретной функцией аудиозаписи и микрофонов в огнетушителях. В письмах встречаются такие интересные фразы, как «план попытаться продать что-то американским друзьям», «я перешел на темную сторону», и «те, кто у власти, — друзья США». В одном из писем Моралес просил своего помощника прислать ему смету на камеры с системой аудиозаписи, чтобы он «мог передать ее при встрече». Сообщение заканчивается смайликом подмигивающего Трампа. Другое подобное письмо заканчивалось смайликом Трампа с руками на голове. В письмах встречается и фраза «продавать друзьям, о которых я вам рассказывал».

Часть сообщений отправлялась из отеля в Лас-Вегасе, принадлежащего тому самому Адельсону.

То есть то, что Моралес незаконно следил за Ассанжем, — факт. Вопрос только в том, для кого, каким таким «друзьям» он мог продать полученные данные и от кого он получал деньги на приобретение оборудования?

Наверное, узнать это было бы можно, но с момента обращения судьи Де ла Мата к властям США с просьбой передать информацию об IP-адресах, которые обращались к серверам UC Global, уже полгода ответа так и нет. Соответственно расследование приостановлено. Мало того, проигнорировало испанского судью и Соединенное Королевство, которое просили взять показания у адвокатов, подвергшихся прослушке в посольстве Эквадора.

Так что расследование может открыть преступную деятельность в самых высших эшелонах власти не одной страны, что, конечно же, недопустимо, и этого не допустят. Кому какое дело до страданий одного журналиста и прецедента, который может позволить бросать в тюрьмы любого журналиста-расследователя, если на кону деньги и власть сильных мира сего?

Умерший адвокат открывает детали

В этом году в печати появилась книга Moving the Bar: My Life as a Radical Lawyer. Это мемуары умершего в 2016-м знаменитого американского адвоката и правозащитника Майкла Ратнера. Ратнер прославился тем, что выступал против пыток в Гуантанамо, защищал журналиста Дэниела Эллберга в деле Pentagon Papers о преступлениях США во Вьетнаме, критиковал войну в Персидском заливе, бомбардировки Югославии и вторжение в Ирак, занимался вопросами пыток американскими военными заключенных в иракской тюрьме Абу-Грейб.

Из мемуаров мы узнаем, что осенью 2010 года, после того как WikiLeaks опубликовал «Журнал войны в Ираке», в котором задокументированы многочисленные военные преступления США, включая видеоизображения убийства двух журналистов Reuters и 10 других невооруженных гражданских лиц в видеоролике «Сопутствующее убийство», убийство почти 700 гражданских лиц, которые слишком близко подошли к контрольно-пропускным пунктам США и многое другое, Ратнер встретился с Ассанжем в Лондоне, куда журналист приехал из Швеции, где произошли странные события. Перед отъездом из Стокгольма в Лондон шведская полиция обвинила Ассанжа в изнасиловании двух женщин — его сторонниц, которые сбрасывали донаты для WikiLeaks. Сами женщины в полицию при этом не обращались и не предъявляли никаких обвинений. Для разбирательств журналисту пришлось задержаться в Швеции. Затем ему разрешили покинуть страну. Прилетев в Берлин, Ассанж обнаружил, что из его багажа пропали 3 ноутбука, на которых хранились зашифрованные документы о военных преступлениях США.

«Правительство США попытается помешать вам опубликовать его уродливые секреты. И если им придется уничтожить вас, Первую поправку и права издателей вместе с вами, они готовы это сделать», — сказали тогда Ассанжу адвокаты Ратнер и Вайнглас.

Если верить мемуарам, они тогда еще предположили, что источника Ассанжа — Бредли Мэннинга — обвинят в госизмене по Закону о шпионаже от 1917 года и попробуют привязать Джулиана как подельника, а затем — запрос об экстрадиции и никакого залога. Адвокаты посоветовали журналисту остаться в Великобритании и не ехать в Швецию, поскольку на правительство крупной страны сложнее давить. Кроме того, в Швеции, по их словам, не выпускают под залог, поэтому лучше, чтобы шведский прокурор при необходимости допрашивал Ассанжа по делу об изнасиловании в Лондоне.

Дело Джулиана Ассанжа. Как в США пытаются криминализировать расследовательскую журналистику © AP, Frank Augstein

А перед общественностью встали неразрешимые вопросы: какие процедуры позволили президенту Эквадора лишить Ассанжа убежища и где посмотреть это юридическое решение; какой закон позволил британской полиции зайти на территорию эквадорского посольства для ареста гражданина Эквадора и где нота протеста; какой закон позволил Трампу потребовать экстрадицию в США негражданина США (WikiLeaks также базируется не в Штатах) и почему лондонский суд рассматривает вопрос экстрадиции в Америку, а не в Швецию, запрос которой удовлетворил Интерпол? Такое вот оно — международное право, право сильного, воля того, в чьих руках власть.

Наиболее шокирующие открытия, сделанные Ассанжем и WikiLeaks помимо разоблачения вертолетной атаки в Афганистане:

• США и Великобритания вели прослушку генсека ООН Кофи Аннана за несколько недель до вторжения в Ирак в 2003 году;

• госсекретарь США Хиллари Клинтон в 2009 году отдала приказ тайно получить образцы ДНК, сканы радужной оболочки глаза, отпечатки пальцев и личные пароли генсека ООН Пан Ги Муна и представителей Китая, Франции, России и Великобритании в ООН;

• в результате ракетных ударов США по объектам повстанцев-хуситов в Йемене погибло много мирных жителей, но президент Йемена Салех пообещал генералу Петреусу «говорить, что бомбы наши, а не ваши»;

• король Саудовской Аравии, а также лидеры Израиля, Иордании и Бахрейна призывали США разбомбить ядерные объекты Ирана;

• Белый дом и госсекретарь Клинтон поддержали военный переворот в Гондурасе в 2009 году, даже несмотря на телеграмму из посольства США, в которой переворот назван «незаконным и неконституционным»;

• сотрудники подрядчика правительства США в Афганистане фирмы DynCorp использовали секс-рабов, которых называли «танцующими мальчиками» (эвфемизм для обозначения детской проституции).

После публикации этих данных член палаты представителей Кэндис Миллер назвала WikiLeaks «террористической организацией», а экс-спикер Республиканской партии Ньют Гингрич призвал закрыть WikiLeaks, а Ассанжа рассматривать как «вражеского комбатанта, который ведет информационную войну против Соединенных Штатов».