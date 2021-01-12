Как стало известно в понедельник, 11 января, Минфин США ввел санкции против четырех СМИ и семи граждан Украины. По мнению ряда экспертов эти действия - месть президента США Украине и тем ее гражданам, которые раскрывали коррупцию семьи Байденов, безжалостно грабивших страну. Впрочем, сиятельное семейство действовало так не только на Украине

В сентябре 2020 года председатели комитетов Сената по финансам и по внутренней безопасности и правительственным делам республиканцы Чак Грассли и Рон Джонсон опубликовали отчёт, в котором «раскрыты подозрительные финансовые транзакции на миллионы долларов между Хантером Байденом и его сообщниками из России, Казахстана, Украины и Китая».

Все в Белом доме знали про Burisma, но молчали

В течение 2020 года имя Хантера Байдена стало ассоциироваться в первую очередь с компанией Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского, которой он за внушительную зарплату оказывал консультативные услуги, хотя не имел опыта работы в энергетической сфере. Всё это происходило в то время, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы и курировал украинское направление.

В своём отчёте сенаторы пришли к выводу, что работа Хантера в Burisma создавала конфликт интересов. Михаил Погребинский о санкциях США в отношении Украины: Минфин США «зачищает» всех врагов Байдена © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Главы комитетов в ходе расследования обнаружили, что администрация Обамы знала то, что Хантер Байден занимал должность в правлении Burisma, что было проблематичным и мешало эффективно воплощать стратегию по Украине», — говорится в документе.

И этот факт беспокоил некоторых сотрудников Белого дома. В частности об этом в начале 2015 года говорил нынешний заместитель помощника Госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент, имевший опыт работы в американском посольстве на Украине, должностным лицам офисе вице-президента, но они никак не отреагировали на его слова. Свою мысль чиновник повторил спустя 1,5 года (в сентябре 2016 года) в письме своим коллегам — «Присутствие Хантера Байдена в совете директоров Burisma усложняет задачу официальным лицам США, которые делают всё для борьбы с коррупцией на Украине».

Искоренение коррупции на Украине в качестве одной из ключевых задач для американских властей провозглашал ни кто-нибудь, а сам вице-президент Джо Байден, и ни где-нибудь, а в Киеве.

«Это расследование показало, в какой степени официальные лица в администрации Обамы игнорировали явные предупреждающие знаки, когда сын вице-президента вошёл в совет директоров компании, принадлежащей коррумпированному украинскому олигарху. Несмотря на то, что позиция Хантера Байдена в совете директоров Burisma бросает тень на работу тех, кто продвигает антикоррупционные реформы на Украине, комитетам известно только о двух лицах, которые выразили озабоченность своему начальству. Несмотря на усилия этих людей, их опасения, похоже, остались без внимания», — говорится в отчёте Сената.

Своё состояние за счёт Украины пополнил не только сын Байдена. Сын председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси Пол ранее занимал руководящие должности в энергетической компании NRGLab, которая реализовывала проекты на Украине. Летом 2017 года уже в качестве исполнительного директора международной организации Corporate Governance Initiative ««Инициатива корпоративного управления») он прилетал в Киев, чтобы обсудить с правительством сотрудничество по молодёжному футболу. Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Спонсоров Хантер Байден найдёт везде

Без «российского следа» в отчёте не обошлось.

По подсчётам американских сенаторов, Burisma заплатила Хантеру Байдену за членство в совете директоров компании свыше $4 млн, ещё несколько миллионов он получил от «иностранных граждан с сомнительным прошлым». К этой группе причислили Елену Батурину, вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

«Батурина 14 февраля 2014 года перевела на банковский счёт Rosemont Seneca Thornton LKC $3,5 млн по Соглашению о консалтинге DD12.02.2014. Rosemont Seneca Thornton. Это инвестиционная компания, сооснователем которой является Хантер Байден», — говорится в отчёте.

Как поясняется, она в период с 6 мая по 8 декабря 2015 года совершила 11 переводов общей суммой около $392 тысячи на счёт компании BAK USA LLC — стартапа в городе Буффало по производству планшетов совместно с неназванными китайскими партнёрами, — 9 из которых (на сумму $242 тысячи) сначала поступили на счёт компании Хантера Байдена Rosemont Seneca Thornton. В назначении операций было написано «кредитный договор». В мае прошлого года (через месяц после ухода Хантера из совета директоров Burisma) BAK USA объявила о банкротстве.

Деньги Байден-младший, как указано в отчёте, получал не только от Батуриной, но и от зятя бывшего мэра Астаны казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева, причём в тот момент, когда Джо Байден находился в украинской столице.

Но и это ещё не всё. В списке «спонсоров» Хантера также значатся граждане Китая Е Цзяньминь и Гунвен Дун, которых американские власти подозревают в связях с Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией. Вообще КНР так же, как Украина, занимает не последнее место в биографии Байдена-младшего.

Ищенко VLOG. Почему Байден будет слабым президентом? © Скриншот из видео Украина.ру Джона Керри Кристофером Хайнцем, заключила сделку на $1,5 млрд не с частной китайской корпорацией, а с правительством КНР через 10 дней после визита в Пекин Джо Байдена, когда он ещё был на госслужбе.

Сообщает не только откуда Хантер брал деньги, но и куда их тратил — на услуги женщин лёгкого поведения.

«Хантер Байден платил женщинам-нерезидентам, которые были гражданками России или других стран Восточной Европы, которые могут быть связаны с «Восточноевропейским кольцом проституции и торговли людьми», — говорится в отчёте.

«Украинская карта» на президентских выборах в США

Представленный отчёт стал результатом расследования деятельности администрации Барака Обамы, которое, как говорил ранее председатель комитета Сената по внутренней безопасности и правительственным делам Рон Джонсон, направлено на установление, формировал ли Джо Байден политику на украинском направлении в интересах своего сына. По итогам проведённой работы сенатор выразил уверенность, что Джо Байдена «не стоит выбирать президентом Соединённых Штатов».

Но Байдена все же выбрали президентом.

Опытные русофобы: кто будет отвечать за внешнюю политику у Байдена © REUTERS, Tom Brenner/File Photo Пётр Порошенко и Арсений Яценюк, занимавшие тогда посты президента и премьер-министра Украины соответственно, не выполнили обещание уволить генерального прокурора Виктора Шокина, поэтому он выдвинул украинским властям ультиматум: без смены главы ГПУ Вашингтон не выдаст кредит на $1 млрд.

«Я сказал: я уезжаю через 6 часов, если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получаете денег. И этот сукин сын был уволен», — похвалился он тогда.

Сама по себе Генеральная прокуратура Украины, как она работает и кто ей руководит, вице-президента США совсем не волновала, только вот Шокин занялся теми вопросами, которые Байден не хотел придавать публичной огласке. Глава ГПУ продолжил расследовать открытые его предшественником Виталием Яремой уголовные дела в отношении Burisma и открыл ряд новых дел, на протяжении 2015-2016 года проходят обыски у Злочевского, замораживают его активы на Украине и за границей, которые смогли вычислить.

А уволил Шокина Порошенко ровно в тот момент, когда он готовился вызвать Хантера Байдена на допрос.

Показательная порка

Любопытно что на протяжение всего прошлого года украинский политик Андрей Деркач неоднократно публиковал и обнародовал материалы, изобличающие Хантера Байдена и его отца Джо, почти ставшего теперь президентом этой страны, в коррупции. И вот теперь Байден-старший, не дожидаясь даже окончания формальных процедур по утверждению его в в высшей государственной должности, объявил людям Деркача, которые обеспечивали в Киеве проведение публичных мероприятий по разоблачению делишек президентской семьи, санкции. Сделано это публично и заблаговременно именно в качестве предупреждения всем, кто хотел бы порыться в гигантской куче грязного белья семейства Байденов, — "не приближайтесь".

И вот теперь, став президентом США и даже не дожидаясь инаугурации, новый президент США решил отомстить свои обидчикам, в первую очередь — украинцам. Любопытно, что формально Байден еще не президент, а вот свою мстительность уже проявил, опережай время. Хотя, как говорится, месть это блюдо, которое подают холодным, президент США не стал ждать, пока оно остынет и подало его Украине теплым.