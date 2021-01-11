Минфин США ввёл санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины из-за вмешательства в выборы в США. Очевидно, санкции связаны с «плёнками Деркача», разоблачающими коррупцию избранного президентом США Джозефа Байдена. Во всяком случае, репрессированные СМИ и люди связаны с Андреем Деркачём

Среди изданий: ООО «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и ООО «Скептик» («Бегемот Медиа»). Персоналии:

— народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский (он, кстати, больше связан не в Деркачём, а с Коломойским);

— помощник депутата Деркача Дмитрий Ковальчук;

— бывший прокурор, причастный к публикации «плёнок» Константин Кулик;

— экс-депутат Александр Онищенко;

— формальный владелец «Эры», помощник Деркача Антон Симоненко;

— экс-дипломат, сотрудничавший с Рудольфом Джулиани Андрей Телиженко;

— политолог Пётр Журавель, комментировавший «плёнки Деркача».

Естественно возникает вопрос, отчего и почему санкции против этих людей и медиа введены именно сейчас, а не в сентябре, когда санкции были введены против самого Деркача, или не после инаугурации Байдена?

Начнём с главы Минфина. Михаил Погребинский о санкциях США в отношении Украины: Минфин США «зачищает» всех врагов Байдена © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Сейчас министерство возглавляет Стивен Мнучин, который был ещё финансовым директором избирательной кампании Трампа. За время избирательной кампании его имя всплывало в связи с заявлениями Джона Болтона (тот критиковал министра за нежелание проводить политику санкций из-за опасений, что это повредит популярности доллара) и в связи с хакерской атакой на Минфин, в которой обвиняли, по привычке, Россию (Мунчин уверял, что серьёзные данные не пострадали, а Трамп сомневался в причастности к атаке России). Естественно, вопрос о его сохранении в министерстве не стоит — это место должна занять бывшая глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Версия №1, соответственно, состоит в том, что нынешние санкции — прямое следствие сентябрьских, только применены в новых условиях.

Сентябрьские санкции против Деркача могли быть элементом предвыборной кампании Трампа. Введение этих санкций не было в интересах Байдена, поскольку демократы хотели бы замять эту тему. Хотя бы до выборов. А лучше — совсем. Введение санкций — само по себе информационный повод, который привлекает внимание к расследованиям Джулиани, записям с ноутбука Хантера Байдена и другим материалам, раскрывающим перед избирателями светлый лик нового президента с совершенно неожиданной стороны. В конечном итоге, демократам, благодаря использованию механизмов цензуры, удалось отвлечь внимание граждан от этой информации. Но сама-то тема остаётся…

Дальнейшая раскрутка темы коррупции Байдена может позволить Трампу сохранить свои позиции, продолжая борьбу против коррупции действующего президента. Естественно, что вся критика против него будет отбиваться с упором на то, что ему мстят за разоблачение неприглядной деятельности действующего президента в прошлом. Кстати, и цензуру можно представить с этой же точки зрения — если, конечно, удастся найти какие-то неподцензурные источники информации (в «Телеграме» Трамп уже есть; странно, что это обстоятельство не стало основанием для ещё одного обвинения в сотрудничестве с Кремлём).

Версия эта вполне рабочая, а единственным её недостатком является некоторая незатейливость. Американская политика, тем более — на самом высшем уровне, вряд ли делается на одной теме. Тем более, что тема эта не слишком перспективная — американцев больше волнует то, что происходит в США, а не мелкие проделки американских политиков в каких-то «банановых республиках». Тем более тех, где и бананы-то не растут…

Версия №2 состоит в том, что Мнучин либо уже давно проводит собственную политику, либо начал её проводить только сейчас, но направлена она на самосохранение.

Так или иначе, сомнения в способности Трампа сохранить пост были, а один из ведущих российских политтехнологов, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко обращал внимание на то, что Трамп вёл крайне расточительную кадровую политику, фактически сведя свою политическую команду к семейному предприятию. Мунчин должен был это понимать, даже если его лично это не коснулось. К тому же, избирательная кампания приобрела беспрецедентную остроту и сейчас уже говорится о том, что команда Байдена будет мстить людям Трампа, в частности, они могу остаться без работы. Последнее, правда, относилось к работникам пресс-службы, а Мунчин — один из ведущих американских финансистов… Но бережённого доллар бережёт.

Ущерб для кампании Байдена от введения санкций против украинских политиков на самом деле минимальный — особенно, если о них заранее знали. Зато очевиден факт — не смотря на сотрудничество подвергшихся санкциям людей Джулиани, член команды Трампа их показательно наказал. Под санкции Минфина США попали холопы. За что Байден мстит Украине? © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Вариант №3 предполагает, что Мунчин действительно хочет «сделать Америку великой», а для этого он считает нужным преследовать всех тех негодяев, которые сомневаются в святости американских политиков.

Мы, конечно, несколько утрируем, но вообще с точки зрения интересов США любые попытки вмешиваться в американский политический процесс, тем более — обвинения американских политиков в коррупции, должны пресекаться максимально жестоко, независимо от внутриполитических раскладов в США. Другое дело, что начинать надо было, конечно, не с Деркача, а с Лещенко и Сытника. И не санкции против них вводить, а поступить действительно зверски — снять с довольствия и заставить жить на одну зарплату. Чтобы иным неповадно было. Это, однако, сделано не было (возможно, конечно, потому, что Трамп отношения к финансированию этих людей не имел, так что при Байдене их может ожидать много неприятных открытий).

P.S.: Отметим, что введение санкций совпало с публикацией в журнале «Time», посвящённой полку «Азов», следствием которой может стать введение каких-то санкций против украинских националистов. В социальных сетях в таких случаях принято выставлять фото Дмитрия Киселёва с цитатой-мэмом — «Случайность? Не думаю!».