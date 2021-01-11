Среди изданий: ООО «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и ООО «Скептик» («Бегемот Медиа»). Персоналии:

— народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский (он, кстати, больше связан не в Деркачём, а с Коломойским);

— помощник депутата Деркача Дмитрий Ковальчук;

— бывший прокурор, причастный к публикации «плёнок» Константин Кулик;

Деркач рассказал, как США пытались помешать ему обнародовать новый компромат
Деркач рассказал, как США пытались помешать ему обнародовать новый компромат
© Facebook, Андрей Деркач

— экс-депутат Александр Онищенко;

— формальный владелец «Эры», помощник Деркача Антон Симоненко;

— экс-дипломат, сотрудничавший с Рудольфом Джулиани Андрей Телиженко;

— политолог Пётр Журавель, комментировавший «плёнки Деркача».

Естественно возникает вопрос, отчего и почему санкции против этих людей и медиа введены именно сейчас, а не в сентябре, когда санкции были введены против самого Деркача, или не после инаугурации Байдена?

Начнём с главы Минфина.

Михаил Погребинский о санкциях США в отношении Украины: Минфин США «зачищает» всех врагов Байдена
Михаил Погребинский о санкциях США в отношении Украины: Минфин США «зачищает» всех врагов Байдена
© РИА Новости, Михаил Воскресенский

Сейчас министерство возглавляет Стивен Мнучин, который был ещё финансовым директором избирательной кампании Трампа. За время избирательной кампании его имя всплывало в связи с заявлениями Джона Болтона (тот критиковал министра за нежелание проводить политику санкций из-за опасений, что это повредит популярности доллара) и в связи с хакерской атакой на Минфин, в которой обвиняли, по привычке, Россию (Мунчин уверял, что серьёзные данные не пострадали, а Трамп сомневался в причастности к атаке России). Естественно, вопрос о его сохранении в министерстве не стоит — это место должна занять бывшая глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.

Версия №1, соответственно, состоит в том, что нынешние санкции — прямое следствие сентябрьских, только применены в новых условиях.

Сентябрьские санкции против Деркача могли быть элементом предвыборной кампании Трампа. Введение этих санкций не было в интересах Байдена, поскольку демократы хотели бы замять эту тему. Хотя бы до выборов. А лучше — совсем. Введение санкций — само по себе информационный повод, который привлекает внимание к расследованиям Джулиани, записям с ноутбука Хантера Байдена и другим материалам, раскрывающим перед избирателями светлый лик нового президента с совершенно неожиданной стороны. В конечном итоге, демократам, благодаря использованию механизмов цензуры, удалось отвлечь внимание граждан от этой информации. Но сама-то тема остаётся…

Ничего из того, что говорил Деркач, в США не аукнулось – Рудяков
Ничего из того, что говорил Деркач, в США не аукнулось – Рудяков
© РИА Новости, Владимир Трефилов

Дальнейшая раскрутка темы коррупции Байдена может позволить Трампу сохранить свои позиции, продолжая борьбу против коррупции действующего президента. Естественно, что вся критика против него будет отбиваться с упором на то, что ему мстят за разоблачение неприглядной деятельности действующего президента в прошлом. Кстати, и цензуру можно представить с этой же точки зрения — если, конечно, удастся найти какие-то неподцензурные источники информации (в «Телеграме» Трамп уже есть; странно, что это обстоятельство не стало основанием для ещё одного обвинения в сотрудничестве с Кремлём).

Версия эта вполне рабочая, а единственным её недостатком является некоторая незатейливость. Американская политика, тем более — на самом высшем уровне, вряд ли делается на одной теме. Тем более, что тема эта не слишком перспективная — американцев больше волнует то, что происходит в США, а не мелкие проделки американских политиков в каких-то «банановых республиках». Тем более тех, где и бананы-то не растут…

Версия №2 состоит в том, что Мнучин либо уже давно проводит собственную политику, либо начал её проводить только сейчас, но направлена она на самосохранение.

Так или иначе, сомнения в способности Трампа сохранить пост были, а один из ведущих российских политтехнологов, президент Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко обращал внимание на то, что Трамп вёл крайне расточительную кадровую политику, фактически сведя свою политическую команду к семейному предприятию. Мунчин должен был это понимать, даже если его лично это не коснулось. К тому же, избирательная кампания приобрела беспрецедентную остроту и сейчас уже говорится о том, что команда Байдена будет мстить людям Трампа, в частности, они могу остаться без работы. Последнее, правда, относилось к работникам пресс-службы, а Мунчин — один из ведущих американских финансистов… Но бережённого доллар бережёт.

Ущерб для кампании Байдена от введения санкций против украинских политиков на самом деле минимальный — особенно, если о них заранее знали. Зато очевиден факт — не смотря на сотрудничество подвергшихся санкциям людей Джулиани, член команды Трампа их показательно наказал.

Под санкции Минфина США попали холопы. За что Байден мстит Украине?
Под санкции Минфина США попали холопы. За что Байден мстит Украине?
© РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Вариант №3 предполагает, что Мунчин действительно хочет «сделать Америку великой», а для этого он считает нужным преследовать всех тех негодяев, которые сомневаются в святости американских политиков.

Мы, конечно, несколько утрируем, но вообще с точки зрения интересов США любые попытки вмешиваться в американский политический процесс, тем более — обвинения американских политиков в коррупции, должны пресекаться максимально жестоко, независимо от внутриполитических раскладов в США. Другое дело, что начинать надо было, конечно, не с Деркача, а с Лещенко и Сытника. И не санкции против них вводить, а поступить действительно зверски — снять с довольствия и заставить жить на одну зарплату. Чтобы иным неповадно было. Это, однако, сделано не было (возможно, конечно, потому, что Трамп отношения к финансированию этих людей не имел, так что при Байдене их может ожидать много неприятных открытий).

Украина в лице Порошенко вмешалась в выборы президента США — Деркач
Украина в лице Порошенко вмешалась в выборы президента США — Деркач
© Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

P.S.: Отметим, что введение санкций совпало с публикацией в журнале «Time», посвящённой полку «Азов», следствием которой может стать введение каких-то санкций против украинских националистов. В социальных сетях в таких случаях принято выставлять фото Дмитрия Киселёва с цитатой-мэмом — «Случайность? Не думаю!».  