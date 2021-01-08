На Западе Канада давно обладает имиджем либерально-прогрессивной страны, в сравнении даже с соседними США. Однако в деле поддержки ультраправых, неонацистских и националистических организаций в других частях мира, в первую очередь, восточной Европы и Украины, Канада всегда была лидером

В ходе Евромайдана 2013-2014 года на Украине создавалась коалиция между, казалось бы, непримиримыми противниками, либеральными и неонацистскими организациями. Но подобная модель сотрудничества была ранее опробована в Канаде. В январе 2021 года «Коалиция по противодействию торговли вооружением» (Coalition to Oppose Arms Trade) посвятила целый 64-страничный номер своего журнала Press for Conversion разоблачению связей правительственных кругов Канады с националистическими и фашистскими организациями, а также истории их взаимоотношений.

Редактор и автор издания, Ричард Сандерс, во вступительной статье отмечает, что канадское правительство десятилетиями оказывало щедрую финансовую поддержку боевикам и нацистам по всему миру и продолжает ту же политику и сейчас. Центральную роль в этом внешнеполитическом курсе Канады играет именно украинская диаспора.

«Правительство Канады уже давно поддерживает ассоциации восточноевропейских эмигрантов, основателями и лидерами которых являются ветераны подразделений Ваффен-СС и других фашистских вооруженных формирований, виновные в Холокосте и других кампаниях этнических чисток, чиновники нацистских марионеточных режимов, агентов ЦРУ по пропаганде, члены террористических группировок времен холодной войны, таких как вооружавшиеся США никарагуанские «контрас» и афганские моджахеды, и прочие яростные «борцы за свободу».

Только за последние несколько лет самые влиятельные из этих националистических эмигрантских организаций, представляющие правое крыло украинской диаспоры, получили миллионы долларов в виде грантов и пожертвований канадского правительства. На протяжении многих десятилетий финансовая щедрость канадского правительства помогала субсидировать повседневную деятельность наиболее влиятельных из этих групп, их офисы, залы для собраний, мероприятия и издания. Действуя таким образом, канадское правительство продолжает поддерживать такие ассоциации и финансировать их кампании по прославлению и формированию культа обожания фашистов времен Второй мировой войны и холодной войны», — пишет Сандерс. Есть ли на Украине фашизм? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С другой стороны, как отмечает Сандерс, прослеживается и обратная связь. Канадские эмигрантские организации, представляющие чехов, эстонцев, латышей, литовцев, поляков, словаков и украинцев, с энтузиазмом поддерживали и продвигали интересы канадских «ястребов». В какой-то степени эти круги можно считать гарантией того, что Канада привержена политике НАТО и США. Канада считает именно эти правые организации официальными представителями соответствующих народов, хотя параллельно существуют и иные, не столь националистические эмигрантские группы и организации Канады.

Справка

Украинцы Канады. Сейчас около 300 000 граждан Канады идентифицируют себя, как украинцы и еще около 1 миллиона — «полу-украинцы» (частичное украинское происхождение). Около 85% из них родились уже в Канаде. Канадская диаспора является наиболее политически активной, диктуя политику своей исторической родине, хотя наибольшее количество живущих заграницей украинцев находятся в РФ (более 5 миллионов по официальным данным на 2010 г., то есть, до массовой миграции 2014-2015 г.).

Альтернативная украинская диаспора Канады

Полагаю, все прекрасно знают прописную истину: этническая принадлежность не тождественна политическим взглядам. Проще говоря, русский — не равно коммунист, немец — не равно нацист, араб — не то же, что исламский фундаменталист, американец — не обязательно демократ. Как же тогда получилось, что представители определенной этнической группы мигрантов в Канаде ассоциируется именно с национализмом?

До войны в Канаде достаточно сильные позиции имели совершенно другие ассоциации эмигрантов из Украины, Литвы, Польши и Финляндии. Преимущественно они были левыми, выступали за дружбу с СССР, являлись организаторами крупных забастовок и профсоюзов. Одной из крупнейших была Ассоциация объединенных украинцев Канады (AUUC), тесно сотрудничавшая с Коммунистической партией Канады.

В отличие от других национальных организаций эмигрантов Ассоциация объединенных украинцев Канады оказывала социальную и юридическую помощь не только украинцам, но и полякам, финнам, туркам, русским и венграм, оказавшимся волею судеб в Канаде.

Занимались в Ассоциации и воспитанием детей в просоветском духе, организуя с конца 1920-х годов детские лагеря по образцу советских пионерских лагерей.

В 1919 году Ассоциация была организатором всеобщей забастовки в Виннипеге, окончившейся уличными боями, в ходе которых полиция и армия штурмовали офисы организации. В том же году Канада участвовала в многонациональной интервенции в советскую Россию. В Канаде оправдывали это вторжение, в том числе и необходимостью борьбы с организаторами беспорядков в их «логове». Иными словами, канадские артиллеристы и пехотинцы высаживались в Архангельске и на Дальнем Востоке, чтобы не позволить украинским мигрантам из бывшей Австро-Венгрии организовывать забастовки и требовать повышения зарплаты.

Ассоциация объединенных украинцев Канады существует и сейчас, организует в Канаде празднования в День победы 9 мая, проводит курсы украинских национальных танцев, проводит праздничные обеды с борщом и варениками, развенчивает мифологию «голодомора», выступает против Евромайдана, но сейчас это лишь пара десятков человек, оставшихся от некогда мощной организации.

Одним из последних примеров противодействия украинскому национализму в Канаде со стороны этой украинской ассоциации было издание в 1985 году работы канадского исследователя и профсоюзного активиста из Квебека Дугласа Тоттла «Мошенничество, голод и фашизм: украинский миф о геноциде от Гитлера до Гарварда».

Автор, признавая серьезные ошибки при коллективизации в УССР, писал, что сама концепция «голодомора» была создана нацистскими пропагандистами, утверждавшими, что в УССР люди умирают от голода, чтобы противодействовать просоветским настроениям среди украинцев заграницей. В межвоенный период многие государства восточной Европы запугивали своё население ужасами, якобы творившимися на востоке, подчас не зная меры в фантазиях. Даже если и была какая-либо подоплека, она раздувалась до размеров космических ужасов. У ребенка должен был возникнуть ужас при любом упоминании советской России.

В Ассоциации объединенных украинцев Канады, основатели которой мигрировали еще из Австро-Венгерской империи, заметили, что сам термин «голодомор» несколько резал ухо, по крайней мере, до того, как его миллионы раз повторили в СМИ. Слово им казалось «неукраинским». В то же время в словацком языке «гладомор» (hladomor) означает любой голод вообще или некий дефицит продуктов, из чего они делают вывод, что в отношении Украины термин «голодомор» был скомпилирован на территории Чехословакии в довоенный период.

Однако уже в 1987 Владимир Щербицкий, лидер УССР, признает «голодомор», что фактически стало ударом по Ассоциации объединенных украинцев Канады, после чего она практически сходит с политической арены, хотя еще владеет некоторыми Украинскими рабочими домами. Там еще теплится жизнь и на 9 мая чествуют не Бандеру и Шухевича, а Сидора Ковпака и маршала Тимошенко.

Профессор университета Торонто украинского происхождения Кассандра Личук, изучавшая историю канадских украинцев, недавно писала, что еще в детстве столкнулась с определенным табу на контакты с «прокоммунистическими» украинцами Виннипега. Еще десятилетней девочкой она выступала с ансамблем народного танца. Во время гастролей они заехали в Виннипег. Им предложили выступить в Украинском рабочем доме, но потом выяснилось, что это здание — «для коммунистов» и после долгих раздумий организаторы решили перенести концерт в греческий павильон на другом конце города. Впоследствии, будучи студенткой, она с удивлением открыла для себя, что украинцы в Канаде могут быть не только правыми националистами. Как США и Украина на Генассамблее ООН пытались реабилитировать фашизм © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

«Моя студенческая карьера доказала, что канадские левые украинцы пропали не из исторических записей, а были стерты из памяти украинского сообщества. Я поняла, что четко фиксированное и авторитетное описание общественной жизни, с которым я выросла, является лишь одной интерпретацией среди многих. Хотя мне все еще было любопытно, почему левые отсутствовали в рассказах об украинцах Канады, возникли и другие вопросы: что случилось с различными вариациями украинскости, которым уже не было места в нашем общественном сознании?», — размышляет Личук.

У представительницы канадской диаспоры возникли вполне логичные вопросы в университете: почему греки, индусы или франко-канадцы могут придерживаться разных политических взглядов, собираться в кафе вести политические дебаты, а в ее родной диаспоре наблюдается странное единообразие мнений?

В ходе исследований она пришла к выводу, что процесс вытеснения просоветских украинцев начался в 1940-м году, когда канадское правительство запретило деятельность левой Ассоциации украинских фермеров и сформировало Конгресс украинцев Канады, «зонтичную структуру для националистических и религиозных организаций украинцев» для контроля над «иностранным» населением. Как отмечает профессор Личук, между двумя организациями (Ассоциацией и Конгрессом) сразу же возникла борьба. Канада выделила миллионы долларов на укрепление обороны Украины © CC0, Pixabay

«Учитывая контекст холодной войны, это изначально неравное соревнование в итоге нейтрализовало Ассоциацию и закрепило за Конгрессом статус официально санкционированного представителя украинцев в Канаде. После того, как идеологические оппоненты Конгресса украинцев были подавлены, он в сотрудничестве с государственными деятелями начал прививать ценности и риторику либеральной демократии, стал осуществлять полицейские функции внутри украинского сообщества, следя за тем, о чем говорят, а также вводить «правильные» формы этно- религиозного национализма», — к такому выводу приходит профессор украинского происхождения.

Борьба за представительство украинцев в Канаде: Конгресс против Ассоциации

До войны организации вроде Ассоциации объединенных украинцев Канады являлись головной болью для правительства, усматривавшего угрозу национальной безопасности со стороны десятков тысяч нелояльных «пророссийских» эмигрантов.

Однако после войны правительство Канады фактически вытеснило их в маргинес, отказав в праве считаться официальными представителями своих народов. Их офисы и издания были «отжаты» и переданы официальным, то есть правым, организациям эмигрантов. Левое крыло украинской диаспоры сдавало свои здания не без боя. В 1950-х на улицах канадских городов регулярно возникали стычки и бои между двумя фракциями канадских украинцев. Полиция, как правило, вмешивалась в них лишь только, если правых националистов начинали теснить.

Сейчас мы можем видеть эту же тактику при нападениях ультраправых на Украине на оппозиционные организации или СМИ. Проиграв, при помощи властей Канады, бой за право представлять украинский народ в Канаде, просоветская часть диаспоры постепенно ассимилировалась, предпочитая не подчеркивать более своё происхождение. Определенная часть, конечно, перешла из просоветской Ассоциации украинцев в «бандеровский» Конгресс украинцев, который мог финансово помогать малоимущим семьям, распределяя часть денег, выделяемых правительством Канады. По этой причине даже канадцы смешанного происхождения (например, франко-британско-греческо-украинского происхождения) предпочитают называть себя украинцами, так как это гарантирует определенные «плюшки» и субсидии от государства. Канада потратит 1,5 миллиона долларов на укрепление украинской полиции © CC0, Pixabay

С 1950-х официальные диаспоры помогают правительству Канады мобилизовать соответствующий электорат на выборах. Фактически, чтобы победить на выборах в определенных регионах Канады достаточно вести не предвыборную кампанию, нацеленную на всех избирателей, а договориться (или подкупить) с лидерами официальных диаспор, которые организованно приведут свою паству на избирательные участки.

С конца 1930-х годов правительство Канады также стало «просеивать» мигрантов из восточной Европы, отказывая одним и приветствуя других на основе их идеологических взглядов.

«До и во время Второй мировой войны твердо укоренившаяся иммиграционная политика канадского правительства заключалась в том, чтобы не допустить евреев и левых беженцев, которые отчаянно пытались избежать преследований со стороны нацистов и других фашистских сил в Европе. Затем, в конце 1940-х и начале 1950-х годов, когда Запад начал холодную войну против коммунизма и СССР, канадские правительства продолжали ограничивать иммиграцию евреев, коммунистов и других лиц, считавшихся неблагонадежными. В отличие от них, либеральные правительства Канады охотно поощряли въезд около 160 000 лиц, преимущественно антисоветских мигрантов из Восточной Европы, сотрудничавших с нацистами, разделявших антисемитские и антикоммунистические взгляды. В СМИ их изображали чуть ли не как идеальных канадцев», — пишет Сандерс.

Украинские и прибалтийские эсэсовцы, а также члены ОУН в 1946 году при финансовой поддержке США, Великобритании и Западной Германии организовали «Антибольшевистский блок народов» (АБН), в котором ведущая роль досталась именно членам ОУН. В течение последующих 50 лет АБН являлась самой мощной сетью антисоветских русофобских группировок. Члены организации открыто требовали от правительств западных стран начать вооруженную борьбу за «освобождение порабощенных наций» за «железным занавесом». Символ АБН содержал тот же печально известный нацистский символ «вольфсангел» («волчий крюк»), который сейчас использует украинский неонацистский полк Нацгвардии «Азов».

После создания НАТО официальные диаспоры народов восточной Европы в Канаде активно подключились к новой глобальной войне, оказывая поддержку правительству Канады и США в мировых войнах и вторжениях, оправдывая ее якобы стремлением Советского Союза захватить господство над всем миром. В этой борьбе они оказывали поддержку и любым диктаторским режимам стран Третьего мира, оправдывая военные поставки режимам, державшимся сугубо на штыках, так как Канада являлась крупнейшим поставщиком военных технологий. Взамен они получали государственное финансирование. Своей целью такие организации эмигрантов в Канаде ставили формирование христианских национальных государств, основанных на этнической принадлежности и фанатичном антикоммунизме. Их цели совпадали с политикой США и Канады в регионе, которые использовали их националистические амбиции. «Гей-гоп, Канада, старых баб не надо...». Пять украинских мифов о Стране кленового листа © РИА Новости, Владимир Баранов | Перейти в фотобанк

В 1981 году в Канаде прошел конгресс АБН, организованный Олегом Романишиным из Лиги украинцев Канады, посвященный 40-й годовщине провозглашения «независимости» Украины в 1941-году. «Нововосстающее Украинское Государство будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической Великой Германией, которая под руководством своего Вождя Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и в мире и помогает Украинскому Народу освободиться из-под московской оккупации», — говорилось в акте «независимости» от 1941-го года. Провозгласивший «независимость» Ярослав Стецько, в своей статье «Моя биография» писал в тот период: «Я поддерживаю уничтожение евреев и целесообразность внедрения немецких методов истребления евреев на Украине, не допуская их ассимиляции».

На праздновании этого события в 1981-м году в Канаде также присутствовал Махмуд Халили, один из полевых командиров афганских моджахедов Ахмад-шаха Масуда, воевавшего против советских войск.

В 1986-м на аналогичном мероприятии АБН в Канаде выступал и договаривался о сотрудничестве один из лидеров никарагуанских «контрас» Марио Калеро. Все вместе, украинские и латышские ветераны СС, афганские моджахеды и никарагуанские «контрас» в канадской прессе традиционно именовались «борцами за свободу» (freedom fighters). Эта фраза так часто использовалась американской и канадской прессой, что стала ассоциироваться у канадских и американских оппозиционеров исключительно с головорезами и отморозками. Однако в либеральной канадской прессе подпитка этих головорезов оправдывалась необходимостью борьбы с «абсолютным злом», перед которым меркнут Гитлер и Сатана, — это советская Россия, в которой, напомним, на тот момент полным ходом уже шла перестройка.

Почему глава МИД Канады является закоренелой националисткой

Государства обычно стремятся, как можно быстрее ассимилировать эмигрантов. Однако с тех пор, как представительства украинцев в Канаде успешно «отжали», национальную идентичность, наоборот, всячески стали опекать и поддерживать.

Глава МИД Канады (2013-2019) Христя Фриланд является одним из лидеров Либеральной партии. Ее дед, Михаил Хомяк, активно сотрудничал с нацистами в годы войны. Сама Христя Фриланд заявляла, что её дед якобы бежал в Канаду «после того, как Гитлер и Сталин подписали пакт о ненападении в 1939 году», и являлся жертвой войны. Всплывшие затем данные о коллаборационизме её деда она назвала «российской дезинформацией». Ее мать, Галина Фриланд-Хомяк, в 1974 году писала в эмигрантской газете «Студент» о том, как воспитывались дети в украинской диаспоре. Давление в этом воспитании было основным инструментом. Фриланд: Поддержка Украины — это ядро внешней политики Канады © CC0, Pixabay

«Для меня воспитываться украинкой означало — расти с идеей о том, что ты отличаешься от всех других, что ты — особенная. Нам разрешали говорить только по-украински дома. Пока мы росли мы находились под давлением наших родителей, заставлявших нас сознавать своё украинство и гордиться им. Давление также исходило от украинского сообщества. Проявлялось оно во многом… И наши родители, и украинское сообщество давили на нас, указывая, что мы должны выходить замуж только за украинцев и продолжать работать в украинских организациях. В качестве долгосрочной цели мы ожидали освобождения Украины. Я помню детские мечты о том, как я веду армии, спускающиеся с гор. Давление, заставляющее оставаться националистом и гордиться этим, — было необходимо. Это было противодействие давлению широкого общества, требующего ассимиляции», — писала мать Христи Фриланд.

Подобная обособленность, ощущение собственного превосходства, уверенность в «мессианской» миссии и замкнутость, в сочетании с постоянным давлением на детей обычно являются отличительной чертой религиозной секты.

Значительную роль в этом воспитании играет греко-католическая церковь, помогающая манипулировать и сплачивать диаспору. Как писала мать Христи Фриланд, для них с детства пропуск церковного богослужения был равен чуть ли не предательству своей общины.

Свою дочь Галина Фриланд-Хомяк воспитала аналогичным манером. Еще в последние годы существования Советского Союза студентка Христя Фриланд приезжала в УССР по программе обмена и пыталась вмешиваться в выборы, настолько, что это возмутило последнее правительство УССР, выразившее протест посольству Канады, называя ее также «бандеровским врагом Советского Союза». Именно за это ее стала превозносить канадская пресса, что и дало начало ее карьере. Порошенко, Коломойский или Сорос: кто стоит за новым Майданом? © AFP, GENYA SAVILOV

После этого, как пишет Сандерс, молодая журналистка Христя Фриланд встречается с Джорджем Соросом.

«Этот шаг совпал с ее так называемой «случайной встречей» с миллиардером Джорджем Соросом. Фриланд говорит, что встречалась с Соросом в Советской Украине и консультировала его по вопросам антикоммунистических диссидентских групп и лиц, указывая, которые из них заслуживали его финансирование. С радостью поддержав его первые попытки повлиять на советскую политику, Фриланд начала дружеские рабочие отношения с Соросом, которые продолжались десятки лет», — пишет Сандерс.

Принимая во внимание биографию Христи Фриланд, канадская «Коалиция по противодействию торговли вооружением» опасается, что в случае ее прихода к власти политика Канады станет еще более воинственной.

«Учитывая связь Фриланд с ультраправым украинским сообществом и продолжающуюся поддержку правительством ястребино-русофобской диаспоры, канадцы будут послушно следовать воинственной внешней политике своего правительства по поддержке США и НАТО. Например, во время её пребывания на посту министра иностранных дел Канада играла видную роль в возглавляемых США усилиях по провоцированию переворота против демократически избранного социалистического правительства Венесуэлы», — пишет канадское издание.

Сейчас Христя Фриланд является своеобразной «звездой» Либеральной партии Канады и рассматривается в качестве возможного кандидата на пост премьер-министра. Параллельно она является и «звездой» ежегодного многотысячного шоу-парада Украинского фестиваля в Торонто, проводимого Конгрессом украинцев Канады. В 2009-м году она была «маршалом парада» в Торонто. С 2014-го года этот фестиваль является одним из инструментов сбора средств на помощь неонацистским формированиям на Украине. Преимущественно средства поступают «Правому сектору Канады». В 2016 году Христя Фриланд участвовала в параде со своими детьми, где также несли флаги «Правого сектора» и портреты Степана Бандеры. Затулин: Во время войны героем Украины был Ковпак, а не Бандера © РИА Новости, Нина Зотина

На проведение этого масштабного фестиваля украинская диаспора получает ежегодно средства от федерального правительства Канады. Только на парад в 2016 году в Торонто было выделено $667 тысяч из федерального бюджета, а парады проводятся во всех крупных городах Канады, хотя Торонто остается своеобразным центром украинской ультраправой диаспоры. Там же обычно проходят конгрессы и конференции словацких, литовских, латышских, эстонских и чешских националистов, которых науськивают на современную Россию, как ранее — на СССР.

Неформальной же столицей другой фракции, пророссийских канадских украинцев, был Виннипег. В современной Канаде до сих пор также сохраняется определенное напряжение между Торонто и Оттавой с одной стороны и провинцией Манитоба (Виннипег) и франкоязычным Квебеком — с другой. Одной из причин его является конкуренция за приоритетное распределение средств из федерального бюджета.

Национализм, внушаемый с детства

Самый мягкий человеческий материал — это дети. Незаполненный и податливый сосуд. Внушенные с детства идеи сложно вытравить во взрослом возрасте, поэтому политика западных стран на Украине фокусируется на культурно-образовательных аспектах, в первую очередь. Обкатали эту модель еще на украинцах Канады. Как пишет Ричард Сандерс, украинское «этнонационалистическое сообщество продолжает процветать в основном благодаря государственному финансированию, так как миллионы долларов направляются на гранты правым группировкам и на их мероприятия».

Именно благодаря щедрому финансированию Канады, считает Сандерс, украинские националисты могут лелеять свои культурные традиции и верования, внедряя их в головы детей и молодежи с помощью своих ритуалов.

Существенную роль во внушении националистических и неонацистских идей детям украино-канадцев играет «Пласт», аналог советской пионерии, но с культом Бандеры и Шухевича. Лет тридцать назад советскую пионерию критиковали за идеологическую направленность, но с развалом СССР другая сторона не отказалась от идеологической направленности своей «пионерии», как и НАТО не распустилось после самороспуска Варшавского договора. И эта направленность была именно нацистской. Рада проголосовала за господдержку националистического детского движения «Пласт» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Шведско-американский историк, исследователь украинского и белорусского национализма, Пер Андерс Рудлинг отмечал в своей работе 2013 года «Честь, которую они заслуживают: легитимизация дивизии СС «Галичина»: «В 1943 «Пласт» активно поддерживал создание Ваффен-СС «Галичина». И не только призывал украинскую молодежь вступать добровольцами в это нацистское формирование, но также обеспечил его многими офицерами». В пост-советской Украине, как отмечает шведский историк, «Пласт» играл активную роль в воспитании детей, которые должны были славить ОУН (б) и Ваффен-СС «Галичина». После начала гражданского конфликта на Украине в 2014 году «Пласт» призвал свои подразделения в США, Австралии, Канаде, Аргентине, Польше, Германии и Украине «присоединяться к борьбе».

Примечательно, что «свою борьбу» они ведут еще со времен Австро-Венгрии, то есть, направлена она всегда была не только против СССР, но и против России в целом.

«Как и сто лет назад (то есть в 2014-году, когда началась Первая мировая война) члены «Пласта» снова на передовой. Некоторые из наших членов занимаются организацией помощи вооруженным силам Украины, другие работают добровольцами на информационных ресурсах или занимаются доставкой медикаментов. Важнее, все же, то, что многие из нас взяли в руки оружие и защищают свою страну — землю наших предков», — говорится в призыве «Пласта», где также говорится, что добровольцы защищают «европейские демократические ценности», но при этом дали присягу Богу и Украине. Долинский: «Пласт ведет позорную деятельность по героизации военных преступников» © Facebook, Эдуард Долинский

Как ни странно, но эти концепции вполне нормально уживаются в их головах, а вернее «европейские демократические ценности» упоминаются лишь для проформы, как дань времени. Следует отметить, что и сейчас на Украине подразделения «Пласта» привлекают детей отмечать победы не только над советской Россией, но и такие, как, например, бой на горе Маковка в 1915 году, в ходе которого украинцы, воевавшие на стороне Австрии, противостояли украинцам, воевавшим на стороне Российской империи. Эпизодический в истории Первой мировой войны бой был возведен националистической пропагандой чуть ли не в ключевое сражение всей мировой истории.

«Порабощенные нации» на службе правительства Канады

На протяжении «холодной войны» канадские организации так называемых «порабощенных наций» объединялись в альянсы, которые лоббировали интересы правительства Канады и продвигали свои политические планы через СМИ крупных корпораций. Эти канадские объединения включали канадское отделение Aнтибольшевистского блока народов (АБН), Балтийскую федерацию Канады (Baltic Federation of Canada) и Комитет Дня Черной Ленты (Black Ribbon Day Committee).

День черной ленты с 2009 года стал праздноваться Евросоюзом, а также стал официальным праздником Литвы и ряда восточноевропейских стран. Он отмечается 23 августа в день подписания пакта Молотова-Риббетропа, поскольку с конца 1940х годов приравнивание нацизма и коммунизма использовалось преимущественно для оправдания нацистов и коллаборационистов.

Изобретателем «Дня черной ленты» в Канаде называют Маркуса Гесса (Markus Hess), канадца эстонско-немецкого происхождения, экс-главу расположенного в Торонто «Эстонского центрального совета» (Estonian Central Council), в которой входили многие бывшие эстонские эсэсовцы. В 1986 году Гесс стал продвигать идею празднования дня Черной ленты, встретившись по этому поводу в Торонто с представителями других организаций коллаборационистов, Литовско-канадским сообществом, Латвийской национальной федерацией Канады и Ярославом Соколиком, президентом Конгресса украинцев Канады. Поддержка со стороны последнего сыграла важнейшую роль в дальнейшем продвижении этой концепции в Канаде и Европе.

Как пишет Сандерс, Конгресс возглавляют преимущественно представители «бандеровской» фракции диаспоры, которую Канада использует для подавления своих оппозиционеров. «Бандеровская фракция украинских националистов по-прежнему сильнейшая из поддерживаемых правительством Канады групп восточноевропейских эмигрантов. К 1980-м годам бандеровцы уже давно были ведущей силой в борьбе против социалистов в их районах, и в организации поддержки политики Канады, США и НАТО. В этих группах господствуют те, кто приветствовал нацистов, как освободителей во время Второй мировой войны. Эти эмигрантские группы приняли план Гесса и стали его движущей силой», — утверждает Сандерс. Киевский суд легализовал символику СС «Галичина» на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сейчас ультраправые диаспоры объединены в Совет народов центральной и восточной Европы Канады. Он представляет семь диаспор Канады, объединившихся на основе ненависти к России. Приравнивание нацизма к коммунизму является их ключевой стратегией. Канадские националистические организации эмигрантов в то же время активно сотрудничали с коллегами в США, западной Европе, Австралии и Южной Америке, куда после войны переселились многие нацисты и коллаборационисты.

Взаимодействовали они и на основе пропагандистских кампаний, в том числе и на «Радио свобода».

«На протяжении всей холодной войны усилиям этих и других крайне правых восточноевропейских групп по всему миру способствовал огромный пропагандистский аппарат ЦРУ. Главными из них были «Радио Свободная Европа» и «Радио Свобода» (RFE/RL). (Изначально «Радио свобода» работало под названием «Радио Свобода от большевизма».) Хотя в настоящее время они приватизированы и в значительной степени финансируются Фондом свободы (Freedom Foundation) Джорджа Сороса, эти средства массовой информации ЦРУ озвучивали многочисленных пособников нацистов. Веб-сайт ЦРУ до сих пор хвастается тем, что RFE/RL был одной из их величайших историй успеха, и приписывает ему ключевую роль в разрушении Советского Союза», — пишет Сандерс.

Почему либералы поддерживают фашистов

Одним из архитекторов такого использования диаспор и их «крестным отцом» в Канаде называют Лестера Пирсона, экс-главу Либеральной партии, одного из инициаторов создания НАТО, лауреата Нобелевской премии мира (1957), премьер-министра Канады (1963-1968). При Пирсоне произошёл и скандальный визит президента де Голля, когда тот произнёс в Монреале знаменитую речь «Да здравствует свободный Квебек!» («Vive le Québec libre!»). Франция на тот момент вышла из НАТО, а генерал де Голль мечтал о создании независимого франкоязычного государства в Канаде. Впоследствии в администрации де Голля утверждали, что он имел в виду Квебек свободный от НАТО, а не от Канады, тем не менее, он вдохновил франкоязычных сепаратистов. Буквально через год, после «Красного мая» 1968 г., де Голль был вынужден уйти в отставку.

Для подавления сепаратистских тенденций в канадском Квебеке Лестер Пирсон привлек парамилитарные организации украинских националистов, выступив перед 1500 одетых в униформу членов организации «Украинская молодежь».

В своей борьбе с «красной угрозой» Пирсон проводил параллели с борьбой белых поселенцев против индейцев в Канаде. Как отмечает в своей статье Ричард Сандерс, Лестер Пирсон сравнивал «красную угрозу», с «дикарями, которые прячутся в лесу», угрожая жизни «невинным белым европейцам».

Фактически, как пишет Сандерс, премьер-министру Канады удавалось получать общественную поддержку на борьбу с Советским Союзом, пробуждая давние страхи перед коренным населением Америки — «краснокожими» индейцами. Их союзниками, а заодно и союзниками советских «красных», объявлялись также канадские пацифисты, участники антивоенных манифестаций. Иными словами, постоянно передёргивая смыслы, канадские власти изображали тех, кто выступал против ядерной гонки вооружений, «дикарями», мечтающими вместе с русскими скальпировать несчастных канадских фермеров. Наши анекдоты о Чапаеве, как предводителе индейцев, в послевоенной Канаде могли бы восприниматься вполне серьезно, сколь бы нелепой ни выглядела цветовая ассоциация малочисленных ирокезов и советских лидеров хрущевско-брежневского периода.

Американский лингвист и философ Ноам Хомский был одним из первых, кто развенчивал миф о Канаде, как о «миролюбивой» нации, подчеркивая роль Лестера Пирсона, лауреата Нобелевской премии мира, в войнах и переворотах. «Лестер Пирсон был крупным преступником, действительно крупным», — писал Хомский, подчеркивая, что Канада играла существенную роль в шпионаже, торговле вооружением и бомбежках Северного Вьетнама.

Американский философ также отмечал в 2005-м году, что Пирсон откровенно оправдывал геноцид народов юго-восточной Азии ради того, чтобы защитить «свободный мир» от коммунизма, а впоследствии сожалел, что страны этого региона с их запасами олова и каучука «перешли под коммунистический контроль». На этой основе зиждилась и поддержка Пирсоном украинских националистов и неонацистов.

«Если победа коммунизма считается наихудшим из возможных результатов, то поддержка фашизма заграницей оправдывается, как меньшее зло», — писал Хомский в 1988 в работе «Производство согласия». Ключевое слово здесь «заграницей». Либеральное канадское правительство, в отличие от консерваторов, не поддерживает своих англоязычных канадских ультраправых (и уж тем более французов Квебека), а вот заграницей — другое дело. В наше время, можно сказать, что поддержка фашизма заграницей оправдывается ради противодействия уже не СССР, а современной РФ, так как по кальке работать удобнее и есть уже множество готовых выращенных и воспитанных националистами кадров, вроде Христи Фриланд, мыслящих в категориях «холодной войны».

Пример украинского Евромайдана и дальнейшая история внешнеполитического курса Украины, война против Донбасса, запреты на использование русского языка, декоммунизация были бы маловероятны без той роли, которую сыграла в этих событиях националистическая часть украинской диаспоры в Канаде и США. Фактически, благодаря щедрому финансированию, Канаде удалось буквально связать воедино этническую принадлежность и приверженность националистической/неонацистской идеологии, но только если она не идет вразрез с интересами НАТО.

Многолетнюю борьбу за самоидентификацию украинцев Канада на данный момент выиграла, создав образ идеального украинца — таковым является житель Торонто, представитель среднего класса, почитатель ОУН-УПА, голосующий за Либеральную партию Канады, не пускающий в свой район всяких канадских оппозиционеров и пацифистов, воспитывающий детей в строгости, ненавидящий Россию, презирающий «дикарей» индейцев и индусов.

Где-то далеко за океаном живут еще какие-то люди в городах Полтава и Житомир, но они могут только равняться на этот образец и становиться «второстепенными» украинцами по мере приближения к нему. Для этого им лучше отвергнуть «советского» Деда Мороза, отковырять красную звезду на могиле своего деда, а также воспитать сына, у которого возникнет желание устроить, например, диверсию в московском метро.