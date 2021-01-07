Украина вступила в седьмой постмайданный год. Можно по разному относиться к тому, что произошло в феврале 2014 года в Киеве - как к Революции достоинства или как к циничному госперевороту. Неизменным останется одно - самым негативным образом те события отразились на Донбассе, где все эти года продолжается гражданская война

Думаю, что не имеет смысла в связи с тем, что закончился год и начался новый, вспомнить об основных моментах истории двух народных республик, естественно взяв в качестве исходной точки Майдан в Киеве, положивший начало всем последующим событиям. Я буду субъективен: в рамках одной статьи сложно даже просто перечислить все перипетии, через которые прошел Донбасс за долгие годы войны, поэтому выделю те факты, которые кажутся мне наиболее существенными.

Факт первый. Единственные наследники государства Украины

Если с точки зрения права оценивать реакцию жителей бывших Донецкой и Луганской областей на государственный переворот в Киеве, то выяснится, что именно Донбасс, наотрез отказавшийся в феврале-марте 2014 года признавать насильственную узурпацию власти правыми радикалами, являлся до провозглашения республиками суверенитета единственным наследником легитимных властей Украины. Это была в юридическом смысле подлинная Украина, продолжавшая следовать Конституции и законам страны. Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако после начала антитеррористической операции в нарушение украинского законодательства, поскольку и по сей день юридические основания квалифицировать граждан ДНР и ЛНР как террористов отсутствуют, стало очевидно, что с Киевом придется оформлять развод.

Это стало неизбежным, когда начались боевые действия, и пролилась первая кровь. Оставаться в составе государства, которое вопреки конституционной норме, использовало армию и набранные из оголтелых националистов и уголовников территориальные батальоны против собственных граждан, которое, не задумываясь, начало убивать людей, было нельзя.

Именно Киев, вопреки Конституции и международному законодательству первым применил против республик Донбасса боевую авиацию, проведя 2 июня 2014 года бомбардировку Луганска. Обращаю внимание, произведена была бомбардировка даже не объектов военного назначения, например блокпостов (что все равно было нарушением закона), а гражданских объектов в центре города. Это была акция запугивания, направленная прежде всего против мирных граждан, в ходе которой были погибшие и раненные.

Именно эти действия стали началом реального ухода Донбасса из Украины.

Факт второй. Референдум о независимости и учреждение собственной государственности

Первым законом, который приняла Верховная Рада, через два дня после госпереворота был закон об отмене права регионов выбирать себе язык общения и ведения делопроизводства. То есть фактически почти 100-процентно русскоязычный Донбасс предполагалось насильственно перевести на украинский.

При этом речь шла именно о насильственной украинизации, чего не скрывали в Киеве ни депутаты, ни радикалы, преимущественно украинцы из западных областей страны. «Мы сделали много»: Помпео рассказал о своих сожалениях по поводу Донбасса © РИА Новости, Екатерина Лызлова | Перейти в фотобанк

Тогдашний исполняющий обязанности президента страны Александр Турчинов закон ветировал (потом он все равно был введен в действие), но при этом, спустя несколько недель, издал указ о проведении в стране "антитеррористической операции". Я не случайно пишу эти слова в кавычках, потому что ни в одном документе — ни тогда ни сейчас жители Донбасса юридически не были признаны террористами. Однако, это не помешало власти объявить "антитеррористическую операцию" и направить регулярные войска против гражданского населения.

Более того, из так называемых "сотен майдана", а зачастую из бандитов и уголовников были созданы территориальные батальоны, которые и были направлены в зону "АТО" для подавления "восстания Донбасса", а на самом деле, как уже сказано, против тех, кто не принял результаты насильственного свержения власти в Украине.

Позже (в основном, в 2015 году) несколько батальонов, например, "Торнадо" были признаны даже украинскими судами преступными организациями, поскольку они применяли пытки, насиловали и убивали без суда и следствия, грабили и отнимали имущество у мирных граждан (жителей Донбасса, оказавшихся на территории, контролируемой этими самыми территориальными батальонами). Однако, многим из насильников, убийц и грабителей удалось избежать наказания, только часть из них оказалась (и по сей день находятся) в местах заключения в Украине. Донбасс. Минский процесс: как для Донбасса закончился 2020 год? © Скриншот из видео Украина.ру

Но вернемся в 2014-ый год. Обнаружив, что власть в столице захватили явные националисты, а против восставших жителей Донбасса брошены вооруженные силы, присягнувшие руководителям госпереворота, жители республик провели референдум, в котором ясно выразили желание войти в состав Российской Федерации. А позже, поняв, что Россия по своим международным обязательствам не может включить Донбасс в РФ, республики стали строить свою госвласть, окончательно выйдя из подчинения Киева.

Это была единственная возможность сохранить свою русскую идентичность и жизнь в условиях начавшейся в Украине националистической вакханалии.

Факт третий. Строили во время войны

То, что в условиях тяжелейших боев 2014-15 годов шел процесс государственного строительства, казалось невозможным. Фактически все приходилось начинать с нуля, ибо фактически все старые кадры из аппарата Януковича стали оставлять свои посты еще на начальной стадии протестных акций. То есть люди приходили как на фронт, так и в систему госуправления с улицы, не имея необходимых навыков и знаний. Донбасс, Украина и СНГ: о чем рассказал Путин на большой пресс-конференции © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Поначалу результатом такого стихийного рекрутирования явились хаос и атаманщина — вещи, хорошо мне известные по Абхазии и Южной Осетии. Подвалы первых лет, произвол военных, некомпетентность новоявленных руководителей. Удивительно, но Донбассу потребовалось всего года два, чтобы изжить совсем уже безобразные и действительно дискредитировавшие молодые республики эксцессы и разбалансированность как ополчения, так и госструктур.

Факт четвертый. Только Россия поддержала восставших

Важно знать, что Россия далеко не сразу подключилась к процессам, происходившим в Донбассе. До начала всех событий Москва взаимодействовала с Партией регионов Януковича, которая в одночасье перестала быть сколько-нибудь серьезной политической силой, Разобраться в стремительно развивавшемся конфликте, на кого из самовыдвиженцев в народные лидеры можно сделать ставку, было непросто. Кремль довольно долго выжидал. Все разговоры об инспирации протестов из России нет имеют под собой ни малейших оснований. Все происходившее в Донбассе вышло из народных глубин и было пронизано традициями русской общины, которая сформировалась в одночасье.

За что вставал Донбасс с оружием в руках, как некогда брали его предки пришедших в ополчение шахтеров, таксистов, инженеров бизнесменов, чтобы защищать родину? За традиции, язык, ценности, память о подвиге в Великой отечественной войне, за все, что решили отменить или уничтожить пришедшие к власти в Киеве праворадикалы. Это было рождением новой общности русских людей, выходивших на охрану Русского мира, форпостом которого стал Донбасс. Киев усиливает позиции своих военных в Донбассе © president.gov.ua

Российскую помощь — экономическую, финансовую, гуманитарную, гражданскими и военными советниками, добровольцами можно считать решающим фактором. Без России Донбассу сложно было бы выстоять, а самое главное — выстроить свою государственность. Особенно с учетом блокады, которую, юридически объявив Донбасс частью Украины, организовал Киев. А потом и санкций, которые наложил на Донбасс Запад. Фактически речь идет о попытки всемирного удушения Донбасса. Только Россия оказалась в этой ситуации главным помощником Донбасса.

Колоссальную роль сыграли инициированные Москвой Минские соглашения, которые позволили за счет многочисленных почти сразу нарушавшихся перемирий, но все-таки снижавших интенсивность боевых действий, сосредоточить усилия на гражданской сфере и отладить механизм государственного управления.

Факт пятый. Минские соглашения и будущее Донбасса

Сегодня определяющим отчасти правовой статус республик Донбасса являются Минские соглашения. Они же очертили для Украины и путь возвращения этих территорий в страну на правах автономии. Напомню, что первые Минские соглашения были подписаны президентом Украины Петром Порошенко в сентябре 2014 года, а окончательно сформулированы в феврале 2015 года. Они определяют не только правовой статус республик, но и транзит власти, переход ДНР и ЛНР в юрисдикцию Украины на определенных политических и социальных условиях.

Однако, ни при Петре Порошенко, ни теперь при Владимире Зеленском соглашения не выполняются по большинству пунктов. Даже после того, как Западом была предложена "формула Штайнмайера" (тогда министра иностранных дел Германии) Украина так и не выполнила главных пунктов Минских соглашений.

Сегодня практически всем участникам переговоров в "нормандском формате" очевидны причины этого. Украина не просто не заинтересована в реализации Минских соглашений. Она в лице ее власти не заинтересована в возвращении территорий и населения.

1. Политически. Возвращение Донбасса предполагает возвращение нелояльного нынешнему националистическому курсу власти населения, которое никогда не будет покорно голосовать за русофобию, национализм, радикальное отношение к России, как к "агрессору".

2. Экономически. Возвращение Донбасса предполагает восстановление разрушенной Вооруженными силами Украины инфраструктуры — коммунальных объектов и промышленных предприятий. На это у Украины, ставшей должником и финансовым заложником Запада, денег нет и взять их не откуда.

3. Законодательно. Возвращение Донбасса предполагает отказ от ряда законодательных актов, запрещающих или ограничивающих на территории Украины свободное обращение русского языка, тем более признание его, как второго государственного.

4. Идеологически. Возвращение Донбасса предполагает полный или частичный, но в любом случае значительный отказ от русофобии, ставшей идеологией постмайданной власти при Петре Порошенко и продолженной при Владимире Зеленском.

5. С точки зрения международных обязательств. Определенные круги Запада активно влияли и влияют на Украину, уже частично утратившую независимость, в целях создания из нее анти-России, то есть государства, которое будет, находясь на постсоветстком пространстве, источником постоянного конфликта с Россией. По сути, Запад натравил одну часть народа (жителей Украины) на другую часть этого же народа (Россию).

По этим и некоторым другим причинам Киев не пойдет на реализацию Минских соглашений.

В этих условиях, единственной возможностью для Донбасса, как развивающейся территории, остается в том или ином виде вхождение в состав РФ. Иных возможностей развития ДНР и ЛНР нет.

Было в истории становления государственности двух республик немало и темных пятен, о которых я вскользь упомянул. Но они не могли заслонить главного — исторического выбора Донбасса. Это то, что остается в памяти, вписывается в учебники истории. Эпохальный смысл таких событий становится очевиден на расстоянии, когда проходит время и вся накипь уже кажется несущественной.