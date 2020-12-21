16 декабря 2020 года 16-й раз подряд Генассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с «героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Столь же традиционно все 16 лет против голосуют США, а с 2014 года — Украина

Ер есть и отличия. На этот раз Генассамблея ООН официально зафиксировала расизм в Соединенных Штатах и легализацию нацизма на Украине.

Отягчающее обстоятельство

За документ, который рекомендует всем странам — членам ООН принять все необходимые меры для предотвращения пересмотра итогов Второй мировой войны, а также призывает «ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно», проголосовало 130 делегаций. 51 государство, в том числе Австрия, Бельгия, Болгария, Эстония, Франция и Турция, воздержалось. Против же только двое — США и Украина. Даже если принять тот факт, что эти две страны реально поддерживают дискриминацию и ксенофобию везде, где могут дотянуться, все равно такая позиция кажется странной.

Да что там странной, просто неприличной, нерукопожатной, как это принято говорить. Спрашивается, кто мешает проводить фашистскую политику, но при этом голосовать против фашизма на международных площадках, сохраняя хорошую мину при плохой игре? Но нет, этого почему-то не происходит.

В ДНР введут ответственность за героизацию УПА* и других пособников нацистов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сами же резолюции назывались немного по-разному. Если сначала документ гласил исключительно о недопустимости расизма, то с 2007 года в нем стали осуждать попытки осквернения или разрушения памятников борцам с нацизмом в годы Второй мировой войны. С одной стороны, это всего лишь рекомендация, которой можно не придерживаться. И однако же на основании очередной резолюции ООН 28 ноября 2008 года Совет Европы принял рамочное соглашение 2008/913/ПВД о борьбе с некоторыми формами и проявлениями расизма и ксенофобии посредством уголовного права. Этот документ определил наиболее серьезные расистские и ксенофобские преступления, установив минимальные санкции за их совершение. Максимальная санкция — прерогатива государств. Что же Совет Европы признал как преступления расизма и ксенофобии? Таковых всего 4:

а) публичное подстрекательство к насилию или ненависти в отношении группы лиц или члена подобной группы, определенной по признаку расы, цвета кожи, религии, родства по восходящей линии, национального или этнического происхождения;

б) совершение акта, предусмотренного в п. «а», путем публичного распространения или распределения текстов, изображений или иных носителей;

в) публичная апология (т.е. оправдание), публичное отрицание или публичное грубое превращение в банальность (т.е. прямой отказ в признании серьезной общественной опасности) преступлений геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений, направленных против вышеуказанных групп лиц, как эти преступления определены в Статуте Международного уголовного суда ООН 1998 г.;

г) аналогичные деяния (апология, отрицание, превращение в банальность) в отношении преступлений фашизма, предусмотренных в Уставе Нюрнбергского трибунала 1945 г.

В Белоруссии будут cажать в тюрьму за героизацию нацизма © Sputnik / Виктор Толочко | Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Таким образом, принятие резолюции ООН возымело и практический результат.

От персональных санкций до приказа о ликвидации

В 2012 году в названии резолюции появилась фраза о героизации нацизма, а в 2013-м полное название уже звучит как «Борьба с героизацией нацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В 2018 году на документ ООН ссылается Европарламент в своей резолюции о росте неофашистского насилия в Европе.

Европарламентарии однозначно выразили неприятие маршей неофашистских организаций в европейских странах, заявили о имеющем месте сговоре между политическими лидерами, политическими партиями и правоохранительными органами с неофашистами и неонацистами, осудили нападения фашистских групп на представителей различных меньшинств и политиков, а также зафиксировали, что в некоторых государствах — членах ЕС фашистские группы действуют безнаказанно. Не менее важен и пункт резолюции, где сказано, что в некоторых государствах-членах общественное вещание стало примером пропаганды одной политической силы, которая часто исключает оппозицию и группы меньшинств из общества и даже подстрекает к насилию.

Украина не член ЕС, хоть и стремится туда, поэтому все сказанное выше ее как бы не касается, но насколько же точно пункты резолюции отражают происходящее здесь, у нас. Они напоминают, в том числе Украине, что рамочное соглашение Совета Европы 2008 года обеспечивает правовую основу для наложения санкций на лиц, публично подстрекающих к насилию или ненависти по отношению к группе меньшинств.

Перечисленные санкции просто прекрасны: лишение общественных льгот, лишение права заниматься коммерческой деятельностью, помещение под судебный надзор или выдача приказа о ликвидации. Украина, как известно, является членом Совета Европы, а потому понятно, какие санкции могут быть применены к акторам физического и морального ксенофобского насилия на Украине при изменении внешнеполитической обстановки. Недавно арестованные и выданные в Гаагу косовский президент Хашим Тачи, председатели парламента Кадри Весели и Якуп Красничи, полевой командир Освободительной армии Косова Реджеп Селими тому яркий пример.

Европарламент призвал Еврокомиссию начать судебное разбирательство по делу о нарушении прав теми государствами-членами, которые не выполнили положения Решения о противодействии распространяющим hate speech организациям и запрете неофашистских групп. Интересен также призыв к созданию специальных «программ выхода» с целью помочь людям покинуть воинственные неофашистские и неонацистские группы.

От «Азова» до Вашингтона

И вот голосование в Генассамблее ООН в 2020 году. Сразу возникает закономерный вопрос: почему воздержались такие страны, как, например, Австрия, Бельгия, Болгария, Литва, Хорватия и Швейцария?

Дело в том, что в резолюции указано, что специальный докладчик «получила сообщения об инцидентах, связанных с прославлением бывших нацистских и фашистских режимов в Австрии, Бельгии, Болгарии, Литве, Украине, Хорватии и Швейцарии, включая демонстрации, а также возведение памятников и переименование улиц, восхваляющих бывших нацистских или фашистских лидеров». То есть фактически представители этих государств (об Украине мы сейчас речь не ведем) подписались под тем, что либо они не согласны с трактовкой проходящих у них маршей и переименований, либо вообще не видят подобных инцидентов. Украина теоретически могла бы быть среди этих неопределившихся, нравится им нацизм или нет, но ей в резолюции уделен целый отдельный абзац:

«Поскольку с начала 2018 года C14 и другие крайне правые группировки в Украине, такие как Национальные дружины «Азова», «Правый сектор»*, Карпатская Сечь и другие, несколько раз нападали на группы ромов, а также на антифашистские демонстрации, собрания городского совета, мероприятие, организованное Amnesty International, художественные выставки, мероприятия ЛГБТКИ, женщин и экоактивистов».

Учитывая, что все вышеперечисленные крайне правые группировки на Украине тесно связаны с государством, его спецслужбами, а те же члены С14 входят в так называемую муниципальную стражу Киева (что-то типа народной дружины по обеспечению правопорядка на улицах), финансируемую прямо из городского бюджета, не удивительно, что украинская делегация кинулась в бой.

Так, 19 ноября на заседании третьего комитета Генассамблеи ООН, которая решала, принимать ли в работу поданный Россией проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, советник постпреда Украины при ООН Игорь Яременко запел знакомую нам всем песню о «пропагандистских мотивах» Кремля. По его словам, авторы проекта резолюции «манипулируют историей», «вмешиваются во внутренние дела соседних государств» и «используют Генассамблею как инструмент для государственной информационной кампании, чтобы прикрыть агрессивную международную политику».

Истерика Яременко понятна: международное признание С14, Нацкорпуса и др. фашистскими организациями неизбежно ведет к рассмотренным нами выше санкциям в отношении государств и лиц, легализовавших и оказывающих поддержку данным группам вплоть до выдачи санкции на ликвидацию. В свете активности прокурора МУС в Гааге касательно совершенных на Украине преступлений против человечности перспективы открываются широкие. Вряд ли в самое ближайшее время, но несколько лет, даже 10 или 15, для истории не срок.

Показательно, что резолюция как катком прошлась и по второй стране, проголосовавшей против:

«В Соединенных Штатах Америки… с 2014 года число человеконенавистнических групп увеличилось на 30%, в том числе только в 2018 году — на 7%. Согласно одному из подсчетов, в Соединенных Штатах было выявлено 1 020 человеконенавистнических организаций, — сказано в документе. — Группа мониторинга сообщила об увеличении на 182% числа случаев пропаганды белых супрематистов в Соединенных Штатах. Пропаганда белых супрематистов часто содержит элемент вербовки и упоминание групп, которые исторически подвергались дискриминации, с использованием либо завуалированного языка белых супрематистов, либо явно расистских образов и выражений. В Канаде и Соединенных Штатах неонацисты и другие экстремистские группы белых супрематистов стали причиной гибели в 2018 году по меньшей мере 40 человек».

No pasaran! В Гамбурге прошел «вернисаж» против нацизма на Украине. ФОТОРЕПОРТАЖ © Украина.ру/Стрингер

Понятно, почему и американская делегация нашла в проекте резолюции «тонко завуалированную попытку узаконить российскую дезинформацию о том, что соседние страны прославляют нацизм». Постпред США Джейсон Мак вообще умудрился заявить, что, проголосовав против резолюции, американская делегация выступила за свободу выражения мнений. То есть господин Мак считает расизм и ксенофобию одним из вариантов мировоззрений, подпадающих под правозащитное законодательство.

По словам Мака, США ценит «героизм, вклад и жертвы стран-союзниц, которые одержали победу над нацистской Германией в 1945 году», но не будет голосовать за «российскую пропаганду», которая «очерняет соседние государства под циничным прикрытием борьбы с героизацией нацизма». Тоже так себе выкрутился, конечно, но, в отличие от украинского постпреда, который просто впал в истерику, этот хотя бы вспомнил о научных дискуссиях касательно границы free speech и hate speech.

Суть же в том, что неонацистские группы, или devils for dirty job (дьяволы для грязной работы), использовались и будут использоваться правительствами там, где официальные силовые органы использованы быть не могут. Пока в этом есть интерес, те или иные государства неизбежно будут попадать в дурацкие ситуации, когда ими, тесно сотрудничающими с неонацистами, в целях безопасности от международного трибунала, будут в той или иной форме оправдываться нацизм, расизм и ксенофобия. Иногда под видом борьбы с «российской пропагандой», иногда под видом борьбы за «свободу слова» — не важно. Но каждый раз, когда такое будет происходить, еще на миллиметр разойдутся подпираемые трухлявым засовом либеральной демократии двери ада, в котором заперто гитлеровское отродье.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.