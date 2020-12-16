Во вторник, 15 декабря, в Киеве на Шулявском мосту упали три электроопоры. В результате движение на мосту оказалось заблокировано. Помимо дежурных заявлений о коррупции, на Украине всё громче говорят о падении уровня технической культуры

Во вторник, 15 декабря, около 15:00 по Киеву (16:00 по Москве. — Ред.) в столице Украины на Шулявском мосту упали сразу три электроопоры. Обошлось без человеческих жертв. Пострадали девять автомобилей.

«По факту падения трёх электроопор на Шулявском путепроводе в Киеве открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 275 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации домов и сооружений)», — сообщила Киевская городская прокуратура.

В столице снова заговорили о коррупции.

Дело на миллиард

Шулявский мост стал одним из знаковых проектов для мэра города Виталия Кличко. Мост, долгое время пребывавший в аварийной ситуации, частично обрушился в 2017 году. Конструкции путепровода рухнули на припаркованные автомобили. Дальше затягивать с ремонтом было нельзя. Мосты на Украине «устали» и угрожают людям © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что мост «устал от времени», и в городе принялись за работы, которые растянулись на несколько лет. В декабре 2019 года Кличко торжественно открыл мост, проехавшись по нему в костюме Деда Мороза.

Однако работы продолжились — делали съезды с моста.

При этом всё время росла смета ремонта. Если в начале ремонта она составляла около 598,5 млн грн (около 1,5 млрд руб. — Ред.), то позже возросла до 814 млн грн (около 2,1 млрд руб. — Ред.), а после и вовсе до 1,05 млрд грн (около 2,8 млрд руб. — Ред.).

«Стоимость строительства самого моста та же, но мы не рассчитывали, что нам придется переносить коллектор и теплосети, которые находятся у моста», — пояснял в последнем случае мэр Киева Виталий Кличко.

В начале 2020 года заговорили об очередном росте стоимости работ, связанных с Шулявским путепроводом. При этом называлась сумма в 1,7 млрд грн (около 4,5 млрд руб. — Ред.).

Но вот «устали» уже электроопоры на мосту. Это раздосадовало киевлян, помнивших о том, что мост вышел не таким уж и дешёвым.

«На Шулявском мосту в Киеве, который совсем недавно открыл Кличко после реконструкции, столбы освещения (три сразу) упали просто на проезжую часть. Повредив проезжавшие автомобили и создав гигантскую пробку. Реконструкция моста стоила более 1 мрлд гривен. В этот раз мост «устал» намного быстрее, чем раньше. А может, это просто лёд растаял, на котором всё и держалось», — отметил украинский журналист Евгений Хурсин.

Популярный на Украине Τelegram-канал «Легитимный» сообщил, что властям известно о коррупции во время ремонта моста.

«Кличко и его «большой распил» даёт о себе знать. Многострадальный Шулявский мост снова попал в ЧП-сводки. На это было потрачено 1 млрд бюджетных денег. Столб не успел простоять даже год. «Качество и надёжность»! В новом бюджете снова заложены миллиарды на распил под своих. Известно, что в НАБУ лежат несколько уголовных дел по схемам, связанных с Шулявским мостом, но ходу этим делам никто не дает, они просто лежат «грузом», — указывалось в публикации канала от 15 декабря.

Сам же Кличко во всём обвинил подрядчиков.

«Заказчик строительства — КП «Дирекция строительства путетранспортных сооружений города Киева» обратился с заявлением в полицию. Также обратился к правоохранительным органам и я. Сейчас эксперты и оперативно-следственная группа на месте устанавливают причины падения опор. И обследуют другие опоры на мосту. Однозначно, главная ответственность — на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работ», — заявил мэр Киева.

Но коррупция — коррупцией, а то, почему упали электроопоры, заставляет задуматься о другой проблеме, остро стоящей перед современной Украиной.

Теневая сторона большого строительства

Одним из предвыборных обещаний нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, а также его политсилы «Слуга народа» было широкомасштабное строительство дорог по всей Украине. С выполнением конкретно этого обещания власти в целом справляются.

За 2020 год на Украине в эксплуатацию ввели 3 926 км национальных трасс, 85 мостов, 28 объездных дорог, 25 площадок для взвешивания в движении. Для сравнения: в 2019 году в эксплуатацию было введено 847 км государственных дорог, в 2018-м — 1412 км, а в 2017-м — 1407 км. Такое масштабное дорожное строительство позволило замедлить падение украинского ВВП (более подробно об этом можно прочесть в статье издания Украина.ру). «Сшить страну». Власти Украины совершили прорыв в ремонте дорог © Facebook, Укравтодор

Однако масштабное дорожное строительство сопровождалось не менее масштабными скандалами, самым громких из которых стал скандал с финансированием дорожных работ. Оказалось, что новые дороги финансировались в том числе и из фонда для борьбы с COVID-19.

А авария в Киеве показала, что работы, на которые выделили и деньги, предназначенные для борьбы с пандемией, крайне низкого качества.

«Собственно, вот почему упали столбы на Шулявском путепроводе. Болты, которые никуда не входят и ничего не крепят. Нет слов», — прокомментировало сообщество «Типичный Киев» фотографию обрушенной электроопоры.

На фото действительно видно, что опора была практически не закреплена на мосту.

После новостей о падении опор жители Киева стали делиться в соцсетях рассказами о происходящем на других мостах и дорогах.

«Кстати, Северный (Московский) мост, который около 4 месяцев был на ремонте, с первыми осадками «оброс» ямами», — отметил в комментарии к записи у народного депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского пользователь Богдан Гоций. Как киевляне в Москве метро строят © РИА Новости, Денис Гришкин | Перейти в фотобанк

При этом в случае с Шулявским мостом опытные строители должны были понимать, что такое небрежение довольно скоро вскроется. Вместо этого произошло то, что произошло. А это значит, что на Украине постепенно деградирует культура технически сложных работ.

Высококвалифицированные специалисты бегут из страны. Издание Украина.ру писало о метростроевцах из Киева, которые в отсутствие работ на Родине подались в Москву, где каждый год открываются очередные станции метро. Похожие процессы и в других отраслях.

Всё это имеет крайне печальные последствия для Украины, где даже новые инфраструктурные объекты порою оказываются хуже, чем построенные при СССР.