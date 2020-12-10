Президент США Дональд Трамп хоть уже и понимает, что шансов оспорить результаты выборов нет, но всё равно продолжает сражаться до мата на доске, как шахматист

Штаты и столичный округ Колумбия сертифицировали результаты голосования, и с преимуществом в 74 голоса выборщиков (306 против 232) победу одерживает бывший вице-президент демократ Джо Байден, после голосования коллегии выборщиков 14 декабря и утверждения его результатов обеими палатами Конгресса 6 января он официально будет объявлен 46-м президентом США, а 20-го числа принесёт присягу на церемонии инаугурации.

Несмотря на всю очевидность ситуации, действующий глава государства Дональд Трамп продолжает отрицать своё поражение, хотя уже и отдал распоряжение о передаче власти новой администрации. Он осознаёт, что подсчёт голосов выборщиков указывает на победу демократа, и потому возлагает надежды исключительно на разбирательства в судах и действия отдельных законодателей в том или ином штате. Эксперт рассказал, от чего Трамп так и не смог защитить своих избирателей © РИА Новости, Эва Мари Ускатеги | Перейти в фотобанк

Накануне выборов Трамп спешил заполнить вакантное место в Верховном суде США, образовавшееся после смерти «демократического» судьи Рут Бейдер Гинзбург, чтобы обеспечить республиканцам перевес в высшей судебной инстанции, которая ставит окончательную точку в спорах по исходу президентских выборов. В результате после назначения новой судьёй Эми Кони Барретт расклад сил оказался таким: 6 судей, назначенных президентами-республиканцами, и трое назначенцев демократов.

Это, конечно, не гарантировало, что судьи обязательно встанут на сторону Трампа, если им придётся решать судьбу выборов — для них всё же первостепенен закон, а не партийные интересы — но дополнительную уверенность в американского лидера всё же вселяло.

И вот спустя больше месяца после президентских выборов и около 50 проигрышей республиканцев по искам, поданным в разных штатах, разбирательство впервые дошло до Верховного суда США — он вынес решение по иску группы республиканцев во главе с конгрессменом Майклом Келли, требовавших признать недействительным закон, разрешающий голосовать по почте каждому жителю штата Пенсильвания, то есть без веских на то оснований, а просто по желанию. И, следовательно, не учитывать при подведении итогов президентских выборов 2,5 млн бюллетеней, поданных таким образом, а это около 1/3 от общего числа проголосовавших в штате.

Республиканцы утверждают, что при голосовании по почте были зафиксированы случаи массовых фальсификаций.

«В прошении отказано», — гласит постановление Верховного суда США.

Таким образом, всё остаётся без изменений: в Пенсильвании побеждает Байден с результатом 50% против 48,8%, или с преимуществом в 81 660 голосов, и ему достаются голоса всех 20 выборщиков штата. Розенвайн провел аналогии между Ющенко и Трампом © kp.ru

Верховному суду США придётся рассмотреть ещё один иск от республиканцев. На этот раз к судьям обратился генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон с просьбой признать недействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победил Байден, из-за имевших место массовых нарушений, в частности при обработке почтовых бюллетеней, однако никаких доказательств не привёл.

«Эти четыре штата воспользовались пандемией нового коронавируса, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года», — говорится в иске.

В поддержку Пакстона выступили представители 17 штатов, где власть принадлежит республиканцам: Флорида, Южная Каролина, Юта, Луизиана, Миссисипи, Арканзас, Западная Вирджиния, Индиана, Южная и Северная Дакоты, Небраска, Оклахома, Теннесси, Монтана, Алабама, Канзас и Миссури. Они подали в Верховный суд США обращение «друзей суда», так в американской правовой системе называют внешних заинтересованных лиц, которые не выступают сторонами дела, но могут выражать своё мнение относительно судебного разбирательства.

Эта новость, конечно же, очень порадовала Трампа.

«Ух ты! Минимум 17 штатов присоединились к Техасу в деле о самом потрясающем в истории США мошенничестве на выборах. Спасибо!» — написал он в Twitter.

Более того, хозяин Белого дома обратился в Верховный суд США в просьбой включить его в качестве заинтересованной третьей стороны в разбирательство между Пакстоном и четырьмя штатами, а точнее, предоставить ему возможность вступить в дело в качестве частного лица, как кандидата на переизбрание президентом. А представлять в Верховном суде это дело Трамп попросил сенатора от Техаса Теда Круза, с которым они в 2016 году боролись в финале партийных праймериз за звание кандидата в президенты от республиканцев.

Как уточняет телеканал Fox News, цель иска генпрокурора Техаса заключается в том, чтобы перенести на более поздний срок назначение выборщиков от штатов Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин. Однако в реальности это будет сложно сделать, поскольку штаты успели сертифицировать результаты голосования до установленного срока — за 6 дней до голосования коллегии выборщиков, а это значит, что Конгресс уже не имеет права ставить под сомнение их полномочия.

Исключением стал только Висконсин, где слушания по иску республиканцев состоятся позже на этой неделе, но у этого дела, как пишет Associated press, немного шансов на успех.

По словам эксперта по избирательному праву в юридической школе Джорджтаунского университета Пола Смита, у Техаса нет законных оснований для подачи подобного иска в Верховный суд США, поскольку он не имеет права жаловаться на то, как другие штаты подсчитали голоса и как они собираются отдать свои голоса выборщиков.

Однако стоит рассматривать инициированное Пакстоном разбирательство в более долгосрочной перспективе. Член Комитета Государственной Думы по международным делам Елена Панина подчеркнула, что в заявлении генпрокурора Техаса есть важный момент: в отличие от исков, поданных штабом Трампа, которые могут быть истолкованы как эгоистичные попытки отыграть поражение, в этом документе речь идёт о защите прав граждан США, а также в нём звучит требование уважать политическую субъектность не только Техаса, где постоянно раздаются призывы о выходе из состава США, но и других 25 штатов, где официально победил Трамп.

«Заявление генерального прокурора Техаса едва ли сможет помочь Трампу добиться пересмотра итогов выборов. Вместе с тем предпринятый властями Техаса демарш является свидетельством беспрецедентного раскола американского общества, который приобретает не только политический, но и территориальный характер. За Трампа вступился весь Средний Запад и значительная часть Юга, такой запрос нельзя просто так проигнорировать. В этой ситуации логично, что Верховный суд США принял иск к рассмотрению. Это уже не только политический спор, но и вопрос уважения к мнению штатов, а значит, вопрос единства страны», — объяснила депутат. Трамп проиграл выборы, но одержал более важную победу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Панина отметила, что Трамп за считаные дни до собрания коллегии выборщиков сменил тактику, сделав ставку на консервативные региональные элиты в противовес «вашингтонскому болоту». По её словам, хозяин Белого дома понимает, что федеральный истеблишмент в целом настроен против него, причём независимо от партийной принадлежности, однако на уровне штатов ситуация иная: политики-республиканцы регионального уровня готовы подписаться за Трампа в массовом порядке.

«Коллективный демарш консервативных штатов — это, конечно, не «новая Конфедерация», но как минимум серьёзная заявка на особое политическое мнение. «Глубинная Америка» показала, что готова бросить вызов вашингтонскому истеблишменту», — заявила Панина.

8 декабря на заседании Объединённого комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США республиканцы отказались принять резолюцию о признании Байдена избранным президентом. Кроме того, на следующий день группа из 27 республиканцев-конгрессменов обратились к Трампу с призывом обязать генпрокурора США Уильяма Барра назначить спецпрокурора для расследования нарушений на нынешних выборах.

Американский гроссмейстер, уроженец Латвийской ССР Александр Шабалов провёл аналогию между поведением американского президента и шахматиста-новичка: «Трамп предпочитает играть, когда в этом уже нет никакого практического смысла, до мата на доске. Иногда такое случается в шахматах — когда вы совершаете ужасный просчёт, вините в нём своего противника и продолжаете играть дальше чисто из гнева и раздражения. Но только на несколько ходов, никогда до мата. Если вы делаете ошибки, то проигрываете игру. Шахматы учат нас тому, что надо учиться на своих просчётах и становиться лучше в следующей игре. Следующая игра Трампа будет в 2024 году».

Трамп переполнен желанием взять реванш за поражение, которое, как он убеждён, произошло не из-за его неверных действий в условиях эпидемии коронавируса, когда США вышли на первое место в мире по уровню заболеваемости и смертности, а из-за фальсификаций, устроенных демократами.

Он хочет уйти из Белого дома, громко хлопнув дверью, оставив такое политическое наследство, которое максимально осложнит Байдену жизнь на высшем государственном посту. Например расколоть страну до такой степени, чтобы он не смог стать президентом для всех американцев, как обещает, и тогда Трамп, если действительно будет в 2024 году баллотироваться на второй срок, получит возможность припомнить демократам невыполнение этого обещания.

Фактически сейчас Трамп создаёт платформу для своей следующей избирательной кампании.