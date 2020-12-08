Через несколько часов американский лидер Дональд Трамп лишится юридической возможности для оспаривания результатов выборов, но он уже подготовил грандиозный финал своего президентского срока

В американском избирательном календаре наступает важная дата — 8 декабря все штаты должны закончить подсчёт бюллетеней и поставить точку в судебных спорах. Для нынешних выборов этот рубеж приобретает особое значение, поскольку действующий глава государства Дональд Трамп не признаёт своё поражение и намерен до последней минуты, пока это возможно, добиваться пересмотра результатов голосования.

«Безопасная гавань» для Байдена и дедлайн для Трампа

Выборы в США проходят по многоступенчатой системе: 3 ноября избиратели каждого штата проголосовали за выборщиков, которые 14 декабря и выберут президента страны, к 23-му числу протоколы результатов голосования коллегии выборщиков поступят председателю Сената, то есть вице-президенту США Майку Пенсу, а 6 января обе палаты Конгресса на совместном заседании утвердят их и объявят имя победителя. Кто и как выбирает президента США. Просто о сложном © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Кроме того, решив все вопросы, связанные с выборами, штаты определяются и с составом коллегии выборщиков — это должны быть люди, которые проголосуют за того кандидата в президенты, которого выбрало население. Если местные власти успели сделать это не позднее чем за 6 дней до голосования выборщиков, то Конгресс страны уже не имеет права ставить под сомнение их полномочия.

Позднее 8 декабря выдвинуть выборщиков тоже можно, но тогда есть риск, что у кого-то из членов Палаты представителей из сенаторов могут возникнуть возражения.

Введение такой меры было обусловлено историческим прецедентом: на выборах 1876 года, когда на высший пост баллотировались демократ Сэмюэл Тилден и республиканец Ратерфорд Хейс, из-за сомнения в честности избирательного процесса 4 штата — Флорида, Луизиана, Южная Каролина и Орегон — прислали в Конгресс по два противоречивых протокола результатов голосования выборщиков. Во избежание повторения такой ситуации в 1887 году и был принят закон о выборщиках, в котором установлен крайний срок для завершения судебных исков и пересчёта бюллетеней.

Иными словами, если власти того или иного штата решат направить на голосование 14 декабря выборщиков, которые поддержат Трампа, хотя избиратели 3 ноября проголосовали за бывшего вице-президента Джо Байдена, то Конгресс должен засчитать голоса коллегии демократу, поскольку к 8 декабря губернатором штата были сертифицированы результаты выборов именно в его пользу. Трамп может разыграть мобилизационный сценарий в США - Розенвайн © kp.ru

Именно необходимость уложиться в эти сроки оказала большое влияние на исход президентских выборов 2000 года, когда так же, как и сейчас, пришлось проводить пересчёт голосов: Верховный суд США постановил остановить обработку бюллетеней во Флориде, чтобы соблюсти правило «безопасной гавани» (завершить обработку бюллетеней и судебные разбирательства за 6 дней до собрания коллегии выборщиков). Победа в штате, а соответственно и голоса 29 выборщиков, достались республиканцу Джорджу Бушу-младшему, а не вице-президенту демократу Альберту Гору.

Суд решает не всё

Менее суток остаётся для урегулирования всех судебных споров, но на рассмотрении до сих пор остаётся несколько исков предвыборного штаба Трампа: в Пенсильвании, Аризоне, Джорджии, Висконсине, Миннесоте, Мичигане и Неваде, где победителем объявлен Байден. Теоретически судьи могут постановить приостановить процедуру формирования коллегии выборщиков от штата, однако в нынешней ситуации это крайне маловероятно, ведь республиканцы не выиграли ни по одному поданному иску, а их было около 50.

Сразу по нескольким из них отказ был получен 7 декабря. Окружной суд Восточного округа Мичигана (согласно сертифицированным 23 ноября результатам выборов, в штате Байден получил 50,6% голосов, а Трамп — 47,8%) отклонил иск группы республиканцев, требовавших опечатать машины для голосования и признать победу Трампа с формулировкой «истцы пытаются игнорировать волю миллионов избирателей».

В Джорджии бюллетени пересчитали трижды — сразу после голосования 3 ноября, затем по требованиям секретаря штата республиканца Брэда Раффенспергера и штаба Трампа, — но каждый раз подтверждалась победа Байдена. Тем не менее, сенаторы от Джорджии Сидни Пауэлл и Лин Вуд всё равно подали в федеральный апелляционный суд 11 округа в Атланте иск с требованием отменить итоги выборов (Байден набрал 49,5% голосов, а Трамп — 49,3%), но судья отклонил его через час после начала слушаний.

А в Пенсильвании, где Байден набрал 50% голосов, а Трамп — 48,8%, решение по иску конгрессмена-республиканца Майкла Келли о признании недействительными бюллетеней, присланных по почте, должны вынести к 9:00 8 декабря, то есть в тот день, когда все судебные разбирательства, связанные с подсчётом бюллетеней, должны быть завершены. Эксперт рассказал, сможет ли Трамп вернуться в большую политику после поражения на выборах © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее источники из ближайшего окружения Трампа рассказывали различным СМИ на условиях анонимности, что Трамп уже и сам осознаёт, что шансов оспорить результаты выборов через суды практически нет. По информации газеты The Washington Post, президент пытался повлиять на исход голосования иным способом — лично просил о соответствующей помощи власти отдельных штатов.

В частности, только на прошлой неделе дважды звонил председателю Палаты представителей штата Пенсильвания республиканцу Брайану Катлеру, чтобы, как рассказал официальный представитель чиновника Майкл Страуб, убедить местное законодательное собрание назначить выборщиков, которые 14 декабря проголосуют за него, а не за Байдена, на это Катлер ответил, что легислатура штата не имеет полномочий для смены состава коллегии, отобранной по итогам голосования избирателей.

С аналогичными просьбами, как пишет The Washington Post, Трамп обращался к законодателям-республиканцам штата Мичиган и губернатору штата Джорджия Брайану Кемпу. Кроме того, телеканал CNN сообщил, что на 8 декабря запланирована видеоконференция, на которой личный адвокат президента Рудольф Джулиани намерен обратиться к законодателям-республиканцам Джорджии насчёт сертификации итогов голосования в штате, однако теперь мероприятие находится под вопросом — Джулиани заразился коронавирусом, и теперь всё зависит от состояния его здоровья.

Таким образом, уже через несколько часов Трамп лишится юридических рычагов для оспаривания результатов президентских выборов, хотя его уход из Белого дома и так был предрешён ещё месяц назад, да он и сам распорядился начать процедуру передачи власти новой администрации. Свой проигрыш Трамп не признает никогда, а обвинять демократов в фальсификациях будет всегда.

Уйти он собирается демонстративно и громко хлопнув дверью: в день инаугурации Байдена 20 января нынешний американский лидер, если верить информации источников портала Axios, улетит с лужайки Белого дома, чтобы не пересекаться с командой своего преемника, во Флориду, где выступит на политическом митинге перед сторонниками и, возможно, объявит о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году.

План Трампа автор статьи называет не иначе как «грандиозным финалом, как в фильме».