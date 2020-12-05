Венграм Закарпатья продолжают угрожать неизвестные «активисты», а лидер Партии венгров Украины ожидает подозрения по «сепаратистской» статье. При этом ОБСЕ на защиту нацменьшинства не торопится

Самым резонансным сюжетом минувшей недели в регионе стало очередное наступление киевских властей на венгерскую общину Закарпатья. Напомню, Утром 30 ноября сотрудники СБУ наведались с обысками в штаб-квартиру Партии венгров Украины (КМКС) и в дом лидера этой партии, депутата Закарпатского областного совета Василия Брензовича. Обыски были проведены также в офисе Благотворительного фонда Закарпатского центра экономического развития имени Эгана Эде и в здании Венгерского института имени Ференца Ракоци в городе Берегово. Оперативные группы состояли из нескольких десятков людей, причём в них были не только следователи в штатском, но и спецназовцы, вооружённые автоматическим оружием. Обыски были законными, вот только разрешение на них почему-то дал Жовтневый районный суд города Запорожье.

Партия венгров Украины (КМКС) расценила действия СБУ как «охоту на ведьм» и «грубое вмешательство в деятельность» на основании «сфабрикованных обвинений». В заявлении сказано, что спецслужба преследовала цель «не только заблокировать деятельность венгерских организаций, но и запугать венгров Закарпатья и их руководителей». На защиту своей диаспоры сразу же выступил официальный Будапешт, в МИД Венгрии была вызвана посол Украины Любовь Непоп, а министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что «защитит закарпатских венгров на всех международных форумах». 1 декабря он пожаловался на Украину в ходе видеоконференции министров иностранных дел стран НАТО (правда, поддержки коллег не получил). Плевать на СБУ! Закарпатские венгры намерены остаться главными сепаратистами мирового футбола © conifa.org

Сийярто также обратился к председательствующей в ОБСЕ Албании с просьбой прислать на Закарпатье наблюдателей Специальной мониторинговой миссии этой организации (ближайший офис СММ ОБСЕ находится в Ивано-Франковске). Однако, как заявил глава венгерской дипломатии на заседании Совета глав МИД ЕС, которое прошло 3 декабря в формате видеоконференции, глава СММ ОБСЕ на Украине запретил членам миссии контактировать с венграми Закарпатья, а позволил наблюдателям поговорить только с украинскими спецслужбами.

«Это недопустимо, возмутительно и скандально. Это противоречит целям и принципам ОБСЕ, и решению о создании этой специальной наблюдательной миссии, в которую Венгрия также делает свой вклад», — сказал Сийярто коллегам из стран ЕС. Венгерский министр попросил премьер-министра Албании принять меры, чтобы миссия ОБСЕ могла связаться и с представителями венгерской общины Закарпатья. Министр отметил, что также ожидает солидарности от НАТО и пообещал, что Венгрия и дальше будет блокировать сближение НАТО и Украины, пока украинцы будут давить на венгерское национальное меньшинство.

Большинство комментаторов связывают новый всплеск такого давления на венгерскую общину с попытками Киева сформировать подконтрольное Офису президента большинство в Закарпатском областном совете, и усадить в кресло его председателя нынешнего губернатора области, генерала СБУ Алексея Петрова. Хотя у КМКС всего 8 депутатов в облсовете из 64-х, именно они являются «золотой акцией». При этом сам Петров 1 декабря заявил, что не имеет никакого отношения к обыскам, и призвал правоохранителей предоставить доказательства. Этого до сих пор не сделано, хотя в СМИ распространяется информация, что Василию Брензовичу вот-вот будет вручено подозрение по «сепаратистской» статье. Не исключено, что это произойдёт в выходные, чтобы задержание политика вызвало меньший резонанс в медиа. Венгры красавцы, нагнули НАТО ради своих соотечественников на Украине - Чечило © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Кроме прессинга официальных властей, венграм Закарпатья угрожают неизвестные «активисты». За несколько дней до обысков на портале YouTube появилось видео, на котором мужчина в маске на фоне таблички о въезде в город Берегово и флага организации «Правый сектор»* грозит смертью закарпатским венграм. «Вы живете на украинской земле, мы все знаем, кто вы, — заявил персонаж. — Мы знаем, где вы работаете, где живете, где ваши дети». Видео завершил ультиматум: «Если венгры не оставят своих надежд на автономию, то придут за детьми венгров», после которого мужчина «зиганул». Ныне видео удалено, и лишь к вечеру 1 декабря на него отреагировали в МВД Украины и открыли уголовное производство. Правда, министр Арсен Аваков привычно начал искать авторов за границей, заявив, что «Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами враждебной страны». Загадочное видео: кто угрожает венграм Закарпатья этническими чистками © izborsk.md

3 декабря заместитель Авакова, его «говорящая голова» Антон Геращенко заявил, что «никакой «Правый сектор»* к этому не причастен». «Мы думаем, что это провокатор, нанятый, возможно, из-за рубежа, который за определенную сумму небольшую денег зачитал это приветствие. Потом оно было запущено в Интернет, и мы уже видим, как оно распространялось. Распространялось оно, кстати говоря, с аккаунтов, которые находились за пределами Украины, что показывает, что эта провокация была придумана извне», — сказал Геращенко в эфире ток-шоу на телеканале ZIK.

А уже 4 декабря венгерские школы, СМИ, культурные организации и даже органы местной власти Закарпатья, где работают венгры, получили анонимное послание с угрозами. «Даём вам неделю, чтобы убраться вон с украинской земли! В другом случае мы вас всех потравим как крыс. Ваше население у нас в заложниках. «Первая ласточка» прилетит через 7 дней», — сказано в письме. В венгерской общине Закарпатья отметили, что не понимают, чего от них хотят, но боятся за свои жизни. В ближайшее время будут написаны заявления в полицию.

Зато СБУ по доносу одного из патриотических «активистов» уже несколько дней ищет факты государственной измены в действиях депутатов Сюртовской объединенной территориальной общины Закарпатской области, которые после принятия присяги спели гимн не только Украины, но и Венгрии. Глава села Арпад Пушкар 4 декабря сказал, что никогда никто не реагировал на это, хотя местные депутаты исполняли национальный венгерский гимн вот уже 26 лет. «После первых выборов не пели, тогда тяжко было — других забот полно, первые же. А потом на все праздники, которые касаются государства, поем. Сначала — украинский государственный, а потом — наш национальный», — заявил Пушкар.

В последние дни депутаты сельсовета и сам Пушкар ездят на допросы в СБУ, как на работу. «Я вчера был, сегодня трое поехали на допрос. Спрашивают, что было. Ну, что мы можем сказать… Говорим то, что было: приняли мы присягу — на верность нашей державе, спели украинский гимн, а после этого кто-то начал венгерский петь. И мы на эмоциях, не могли себя сдержать, тоже…», — говорит глава села. На вопрос, какому государству депутаты давали присягу, Арпад Пушкар ответил, что присягу переводить нельзя, давали её Украине и на украинском языке. Татьяна Геращенко. Я сказала малому: «Если за мной придет СБУ, не бросай кошек» © Татьяна Геращенко

При этом посольство Венгрии в Киеве 2 декабря заявило, что депутаты Сюртовской общины Закарпатья во время присяги пели национальную молитву венгров, которая намного позже стала официальным гимном страны. «Эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленому). Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине», — пояснили в посольстве.

Если Закарпатский областной совет лишь планирует собраться на своё первое заседание на следующей неделе, то Львовский уже его провёл 1 декабря. Ещё перед началом сессии «Европейская солидарность» (ЕС), которая набрала 30,82% голосов на выборах облсовета, подписала меморандум о сотрудничестве с четырьмя партиями, среди которых не было президентской политической силы «Слуга народа» (СН). Зато свои подписи проставили представители ЕС, «Батькивщины», «Голоса», Народного Руха Украины и даже Украинской галицкой партии (УГП). Председателем Львовского областного совета была избрана Ирина Грымак, которая в 2015-2019 годах была заместителем губернатора Львовщины Олега Синютки. Львов поствыборный: двоевластие или безвластие? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Избрание её заместителей сразу же вызвало скандал, поскольку одним из них стал нынешний вице-губернатор, депутат облсовета от СН Юрий Холод (первым зампредом был избран представитель «Батькищины» Евгений Гирняк). Депутат от партии «Самопомощь» Инна Свистун обвинила ЕС в создании неформальной коалиции со «слугами народа». Собственно, после победы лидера «Самопомощи» Андрея Садового над главой местной организации ЕС Олегом Синюткой на выборах мэра Львова, в городе продолжается перманентный «третий тур выборов». Это уже вызвало раскол в рядах УГП, которая ранее была «младшим партнёром» Садового, а ныне в облсовете пошла на сотрудничество с его политическими оппонентами. Руководство партии заявило о приостановке членства всех депутатов от УГП в Львовском областном совете, в ответ лидер фракции Тарас Чолий заявил, что это он создал партию, а нынешнее её руководство находится «под ручным управлением главного спонсора» (речь о местном бизнесмене Владимире Матковском).

Горечь поражения в областном совете Андрей Садовый немного компенсировал 4 декабря, когда он на пленарном заседании Львовского городского совета в четвёртый раз принёс присягу городского головы Львова. Мэр отметил, что перед ним и депутатами стоят особые вызовы: это и пандемия коронавируса, поддержка медиков и обеспечение их всем необходимым, и вакцинация от этой болезни, которая ожидает всех, и «российско-украинская война, которая никуда не делась».

«Я убеждён, что мы с вами имеем очень большой исторический шанс сделать эту каденцию каденцией процветания, чтобы о наших спорах в будущем рассказывали гиды в баснях и легендах. Я желаю всем нам много добра и мудрости, перед нами большая дорога, которую мы обязаны пройти вместе», — резюмировал Андрей Садовый. После чего — без консультаций с депутатами — единолично объявил перерыв в работе сессии: мол, избрание секретаря и комиссий горсовета требует серьёзного обсуждения.

На уходящей неделе состоялась также первая сессия Ровенского областного совета нового созыва. Тут большинство создали «Европейская солидарность», Радикальная партия Ляшко, «Свобода» и партия «За будущее» (напомню, что две последние политические силы ЕС обвиняла в создании «пророссийской коалиции» в Тернопольском облсовете). Председателем Ровенского областного совета стал выдвиженец ЕС Сергей Кондрачук, но Пётр Порошенко, который лично принял участие в сессии, недолго радовался победе своего однопартийца. У лидера ЕС произошла словесная перепалка с «ветераном АТО» Ярославом Гранитным, который обвинил экс-президента, что тот «сломал его судьбу и незаконно упрятал в тюрьму».

В 2017 году Гранитный, который вместе с другими ветеранами «крышевал» незаконную добычу янтаря в Ровенской области, организовал пикет Ровенской областной государственной администрации (ОГА). Пикетчики выступали против фактических конкурентов в «охране» нелегального бизнеса — МВД и СБУ, и «ответка» прилетела немедленно: Гранитный был обвинён в призывах к созданию «Ровенской народной республики». Он три года без приговора суда провёл в СИЗО, ныне находится под ночным домашним арестом, и лишь несколько месяцев назад его адвокатов допустили к материалам дела. В комментарии киевскому порталу «Страна» Гранитный назвал Порошенко «жадным беспринципным барыгой», и обвинил в развале не только добровольческого, но и всего правого движения на Украине.

После сессии председатель Ровенского областного совета Сергей Кондрачук заявил, что готов протянуть «руку сотрудничества» главе Ровенской ОГА, представителю партии «Слуга народа» Виталию Ковалю — «несмотря на то, что со «слугами» нет ничего общего». В качестве открытости к сотрудничеству он представил посты нескольких председателей и зампредов комиссий областного совета, которые зарезервированы за оппозицией — СН, «Баткивщиной» и партией «Сила и честь». Однако места заместителей председателя облсовета уже заняты: первым замом стал «радикал» Сергей Свисталюк, заместителем — Алексей Бучинский от «Свободы».

Как ни странно, на уровне Ровенского городского совета представители «Европейской солидарности» продемонстрировали реальную настроенность на конструктивное сотрудничество. Избранный мэром Ровно кандидат от ЕС Александр Третьяк предложил избрать секретарём городского совета своего оппонента во втором туре выборов — Виктора Шакирзяна от местной партии «Ровно вместе». Это решение поддержали большинство депутатов горсовета — фракции ЕС, «Ровно вместе», «Свободы» и «За будущее», а в оппозиции оказались СН, «Батькивщина» и «Голос».

Несмотря на поражение главы Ровенской ОГА Виталия Коваля на выборах мэра Ровно, пока нет слухов о его отставке — правда, и увольнение главы Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета также было неожиданностью. На уходящей неделе, наконец, был официально назначен новый губернатор Хмельницкой области — предприниматель Сергей Гамалий. 3 декабря президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ и лично вручил служебное удостоверение новоиспечённому чиновнику, который ранее не имел отношения к госслужбе. А вот новым губернатором Прикарпатья может стать Назарий Иванив, бывший глава Рожнятовского райсовета и глава Брошнев-Осадской общины. Ныне Иванив — депутат Ивано-Франковского областного совета от местной партии «Платформа общин», причём возглавляет бюджетную комиссию облсовета.

В отсутствие полноценного губернатора городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что «мы вместе добились» отмены карантина «выходного дня». «Поэтому поздравляю всех предпринимателей. Всё-таки мы вместе добились на данный момент, особенно сейчас к дням Николая, Андрея важно, чтобы предприниматели имели возможность заработать средства, оплатить налоги!» — отметил мэр Ивано-Франковска. При этом Марцинкив сообщил, что традиционной «Рождественской ярмарки» в центре города не будет, хотя каток останется, потому что он не запрещён. Аналогично поступили и в Черновцах, а вот во Львове решение о проведении рождественской ярмарки еще не принято.

«Город откажется от проведения масштабных мероприятий, как это было раньше, и призывает различные организации также отказаться от крупных мероприятий. Зато главный акцент будет на проведении меньших мероприятий, небольших локациях, которые все равно позволят людям почувствовать дух Рождества. Речь идет об установлении рождественского вертепа, Дидуха и тому подобное», — сказал 2 декабря вице-мэр Львова Андрей Москаленко. При этом главные ёлки будут установлены во всех областных центрах Западной Украины, кроме Ровно, где новые власти приняли решение просто украсить уже растущие в центре города деревья.

4 декабря туристический центр «Поместье Святого Николая», который с 2002 года работает на территории национального природного парка «Гуцульщина» на Прикарпатье, из-за эпидемии коронавируса отказался от массового празднования дня Святого Николая. «Массового празднования 19 декабря, когда отмечают праздник Николая Чудотворца, проводить не будем. Ежегодно в этот день мы организовывали фестиваль новогодне-рождественской игрушки, когда дети участвовали в различных конкурсах и культурных программах. Детей и взрослых было всегда очень много. В этом году мы решили, что не стоит делать столь массового мероприятия. Будем стараться никого не обделить вниманием, но работать так, чтобы больших скоплений людей не было. Должны учитывать эпидемию», — отметил представитель центра Василий Павлюк.

Зато в Тернополе в минувшую субботу, невзирая на карантин «выходного дня» и «день памяти жертв Голодомора», один из ночных клубов устроил танцевальную вечеринку. Хотя мероприятие проходило за закрытыми дверями, и попасть на него можно было только по предварительной записи, гости не удержались от публикации своих полуобнажённых фото с вечеринки в различных социальных сетях. Правда, еды на столах было мало — основное место на них занимала выпивка, кальяны и танцующие девушки.