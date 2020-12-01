В бурном потоке событий последнего времени на Украине осталось почти незамеченным противостояние известного бизнесмена и мецената Александра Фельдмана с харьковскими ультранационалистами. Между тем в нем много поучительного и характерного

Конфликт этот, затяжной, периодически вспыхивающий и ранее нами освещавшийся, теперь перешел в новую фазу.

Так называемые «активисты» неонацистских организаций «Фрайкор», «Правый Сектор»* и прочих неонацистов устроили под окнами офиса Фельдмана очередную манифестацию в своем неподражаемом «стиле» — с закрытыми лицами, подожженными фаерами, речевками.

На этот раз требовали, чтобы была убрана реклама «Фельдман Экопарк» (находящего поблизости парка развлечений), поставленная неподалеку от сооруженного в бытность губернаторства Арсена Авакова мемориала жертвам голода 1933–1934 годов — специально рядом с московский трассой.

Буквально в паре километров, только с другой стороны автодороги, находится и упомянутый «Экопарк» — одно из популярных мест отдыха харьковчан: контактный зоопарк, ботаническая коллекция, развлечения для детей. Опасный Харьков. Во что превратилась первая столица Украины © paul-itk.livejournal.com

Хотя конструкция была установлена на законных основаниях, но это не спасло ее от атак праворадикалов.

Как пояснил промайданному изданию «Depo.Харьков» заместитель председателя организации «Фрайкор» Богдан Войцеховский, «активисты» требовали ликвидировать рекламную конструкцию «Экопарка», которую они уже один раз уничтожили и которая после этого была восстановлена.

«Она там до сих пор находится, хотя завтра — День памяти жертв Голодомора. Мы надеемся, что к завтрашнему дню буквы оттуда будут сняты», — выставил ультиматум Войцеховский, и к назначенной дате радикалы начали действовать.

Уже в ночь на 28 ноября начался пожар на принадлежащем Александру Фельдману Барабашовском рынке, сгорело несколько десятков торговых павильонов, а в полиции заявили о поджоге.

Потом толпа молодчиков снова атаковала вызывающую их недовольство рекламную конструкцию, где вступила в столкновение с охраняющими ее людьми, а позже подступилась и к самому «Экопарку».

«Радикально настроенные молодчики при попустительстве полиции помешали проведению мемориальных мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов на территории "Экопарка", — сообщила пресс-служба парка, — яркая антисемитская направленность действий провокаторов вызывает большую обеспокоенность, о ней будут проинформированы руководство нашей страны, посольства иностранных государств и международные правозащитные организации».

Харьков на распутье: старые вожжи и новый губернатор © adm.dp.gov.ua Виолетту Товкес во время прямого эфира в Киеве.

Подобных примеров атак праворадикалов можно приводить сотни — вплоть до пыток и безнаказанных политических убийств, и практически все они остаются безнаказанными.

Украина давно превратилась в беззаконную банановую республику, хотя сектанты до рвоты будут орать, что их Майдан — самая лучшая «революция достоинства». Сказать обратное — значит признать, что убийства тысяч людей учинены зря, что продолжающееся разорение государства преступно, а воцарившаяся подлость отвратительна.

Но ведь они так все это яростно защищали и восхваляют доныне! А скольким из них пресловутый Майдан обеспечил взлет карьеры, повязал одной кровью, дал почувствовать себя гражданами наивысшего сорта.

Как излагал в нынешние траурные дни львовский апологет украинского национализма Остап Дроздов, «на расчищенное голодомором место нам привезли всю эту юго-восточную свиноту, которая до сих пор, их потомки, до сих пор за мощи голосуют, за коммунистов, регионалов и дальше нас тянут туда, откуда их предки в тридцатых годах приехали. У них, курва, зов крови».

Именно таково истинное отношение к жителям Юго-Востока Украины новоявленных ариев-галичан и их местных прихвостней вроде всяческих «фрайкоров».

Украинские националисты устроили флешмоб с оружием и свечами © Facebook Viktor Pylypyshyn

В резолюции, в частности, выражается «глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации Waffen-SS, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма».

Но ведь это реальность сегодняшней Украины — причем реальность, которая украинскую власть и ее хозяев полностью устраивает.

Чем сильнее запустить эту зловещую болезнь, тем больше русской крови прольется в будущем — и нет сомнений, что к этому кто-то очень стремится.

* Организация запрещена в РФ.