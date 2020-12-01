Евросоюз снова дал понять Украине, что законопроект о локализации производства противоречит соглашениям об ассоциации с ЕС и договоренностям о сотрудничестве с ВТО. Теперь еврочиновники потребовали от Киева забыть о поддержке отечественной промышленности

Очередное заявление на этот счет сделал посол Евросоюза на Украине Матти Маасикас. В интервью изданию «РБК-Украина» дипломат сказал, что в условиях коронакризиса все государства стремятся защитить свою экономику, однако делать это в обход международных обязательств недопустимо.

Ограбление по-европейски. Как и кто использует Украину © Corum

«Текст законопроекта идет против Соглашения об ассоциации, против общего соглашения о преференциях ВТО, насколько я знаю, и против других международных обязательств Украины. Наш месседж в этом отношении очень ясен. Все страны мира сейчас пострадали от коронавируса, и все правительства ищут пути, как поддержать свои экономики… Но нельзя использовать меры, которые идут против международных обязательств. Здесь ситуация понятна», — заявил посол.

По его словам, протекционизм не работает в условиях глобализации и существующих экономических взаимосвязей, однако из-за кризиса в ЕС все чаще слышат об «украинском типе рыночной экономики», которая не столь «подвержена влиянию» Евросоюза, и это «очень настораживает».

Неугодный законопроект

Евросоюз требует забыть о законопроекте, суть которого достаточно проста. Сейчас для государства основным и единственным критерием в государственных закупках является цена. Чтобы поддержать отечественную промышленность, народные депутаты выбрали четыре подотрасли машиностроения — железнодорожный транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная и спецтехника и энергетическое машиностроение, — в которых добавляется еще один критерий. Это, собственно, локализация, ее уровень должен составлять 25-40%.

Украине не стоит надеяться на скорую интеграцию с ЕС – посол Евросоюза © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Представляя данный законопроект в зале Верховной Рады, глава парламентского Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха заявил, что законопроект «о реиндустриализации страны» обеспечит декларацию об экономическом суверенитете.

А один из авторов документа, народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский напомнил, что украинские госзакупки являются беспрецедентно открытыми.

«В ЕС и США проникновение импорта в госзакупках 5-7%, на Украине — почти 40%. У нас эпидемия коронавируса и экономический кризис. В свою очередь, законопроект обеспечит рост ВВП на 3,9% в перспективе 3-5 лет, сохранение 250 тыс. рабочих мест и создание 62,5 тыс. новых рабочих мест, а также 8%-ный рост налоговых поступлений», — сказал Киселевский.

Критика ЕС и США

Противники такой инициативы сразу предупреждали, что эта мера протекционистская и может нарушить существующие соглашения, в частности Соглашение о госзакупках Всемирной торговой организации и Соглашение об ассоциации с ЕС.

И реакция не заставила себя ждать. 5 июля посол Евросоюза на Украине обратился с письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову. В нем он раскритиковал попытки украинских властей поддержать отечественное машиностроение при помощи принятия законопроекта № 3739.

Несмотря на это, Верховная Рада 21 июля все же приняла этот закон в первом чтении. В документе идет речь о введении обязательных требований по локализации в отношении некоторых товаров с 1 января 2021 года сроком на 10 лет. Иными словами, на протяжении этого срока при проведении госзакупок предпочтение должно отдаваться товарам, произведенным на Украине.

Зеленский предъявил Евросоюзу требование по Украине © president.gov.ua

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль признал, что принятый законопроект противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. При этом, по его словам, закон необходимо доработать, чтобы соответствовать обязательствам перед Европейским союзом.

Для того чтобы иметь аргументы в споре с Брюсселем, в пояснительной записке к законопроекту его авторы сослались на два действующих американских закона, которые обязывают американские госкомпании покупать только американские товары.

Речь идет о Buy American Act (принят в 1933 году) и American Recovery and Reinvestment Act (2009). Однако от этого стало только хуже — к критике украинского законопроекта присоединились США.

В письме из администрации президента США объяснили, что американские Buy American Act и American Recovery and Reinvestment Act создают преимущества для товаров, произведенных не только в США, но и в любом государстве Всемирной торговой организации, в том числе Украине. Поэтому, заявили в администрации президента США, законопроект о локализации нарушает обязательства Украины не только в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, но и ВТО.

Двойные стандарты

Но пикантность ситуации состоит в том, что партнеры Украины по ВТО и ассоциации с ЕС давно защитили собственное производство подобными мерами.

В исследовании ГП «Укрпромвнешэкспертиза» приведена любопытная информация. На сегодня в США действуют 108 актов о внедрении локализации при госзакупках. В России — 16. В ЮАР — 10. В Индии — восемь. Австралия, Беларусь, Канада, Великобритания, Аргентина, Нигерия — все они защищают свою промышленность. Если брать по отраслям, больше всего защищают как раз машиностроение и транспорт.

В США действует «Проект развития железных дорог» стоимостью $270 млн с тем же правилом «Покупай американское». Турецкий проект развития железных дорог предусматривает 51% местных компонентов и материалов. Канадские судостроители должны локализировать 40% от общей стоимости проекта.

Почему Украина игнорирует Европейский суд и при чем тут Зеленский? © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

Конечно, подобные решения не нравятся иностранным лоббистам-промышленникам, которым выгодно иметь крупный рынок сбыта. Еще в декабре 2013 года бывший президент Польши Лех Валенса рассказал, какое место уготовано Украине в Евросоюзе: «Бог дал Украине такие хорошие почвы, с тем чтобы она могла прокормить всю Европу. Машины могут производить и в Польше».

Побочный эффект открытого рынка

Чтобы Украина стала «восточноевропейской мастерской», нужно было влить в нее десятки миллиардов долларов инвестиций. На территории страны должны были создать кластерные точки экономического роста — технопарки, индустриальные парки, логистические центры, подтянуть инфраструктуру. Но ничего этого сделано не было.

Как побочный отрицательный эффект от зоны свободной торговли с Европой Украина получила резкое падение доли товаров с высокой добавочной стоимостью в своем экспорте и остается по сути сырьевой базой. Доля перерабатывающей промышленности в ВВП Украины за 2012–2019 гг. сократилась с 17,6 до 10,8%. Сократилась и доля отечественного машиностроения в отечественном экспорте — с 18,6 до 10,7%. Зато доля сельского хозяйства в структуре ВВП увеличилась до 16%.

В условиях современного глобального экономического кризиса украинская экономика значительно ускорила падение. Прогнозы уровня падения ВВП Украины в нынешнем году продолжают ухудшаться и по данным международных финансовых организаций, и согласно официальным сообщениям украинских органов власти. Кризис уже отразился на всех без исключения сферах и отраслях экономики Украины. И это демонстрирует продолжающееся падение промышленного производства

Серьезные проблемы в украинской промышленности начались еще в четвертом квартале 2018 года, когда впервые с 2015 года объемы промышленного производства ушли в «красную зону», и с тех пор падение ускоряется. Данные Госстата говорят о дальнейшей деиндустриализации украинской экономики. За 8 месяцев 2020 года промпроизводство сократилось на 7,3%.

Спасение украинской экономики

«Из эпохи бедности в эпоху нищеты». Что на самом деле происходит с Украиной © president.gov.ua Виктор Скаршевский назвал законопроект о локализации одной из немногих законодательных инициатив украинской власти, направленных именно на поддержку отечественного производителя. Законопроект, по мнению эксперта, отображает мировые тенденции, которые усилились на фоне коронакризиса. А именно приоритет национального производителя, импортозамещение.

«Очень правильный законопроект с экономической, финансовой, социальной (повышение занятости) точки зрения. На госзакупки на государственном и местном уровне ежегодно уходит порядка 700 млрд грн. И часто отдается приоритет импорту. Те же американские тепловозы, французские вертолеты и катера, польские трамваи. Вот для таких закупок и предназначен принцип локализации, который предлагают прописать в тендерной документации», — сказал Скаршевский.

Как пояснил экономист, суть закона заключается в том, что если вы хотите купить за государственные средства импортную продукцию, то от 25 до 40% стоимости этой продукции должно создаваться на Украине. А это очевидный плюс для украинских предприятий и для привлечения инвестиций.

«К тому же включается мультипликационный эффект. Своеобразная цепочка: если я хочу, например, произвести вагоны, то должен купить колеса. А те, кто производит их и продает мне, должен приобрести металл для этого производства и т.д. Причем упор на всё отечественное.

И это хорошо. Потому что у нас очень большая доля импорта в госзакупках, тогда как в тех же США и ЕС упор делают на поддержку местных производителей. Эффект от принятия этого закона (а я надеюсь, что он будет принят) окажет положительное воздействие на экономику Украины. Будет больше продукции производиться на наших предприятиях, больше отечественных мощностей задействуют в производстве и/или локализации импортного оборудования», — подчеркнул эксперт.

Продолжающаяся же деиндустриализация украинской экономики, уверены эксперты, приведет к массовой безработице и трудовой миграции наиболее мобильного населения в поисках лучшей доли. А падение ВВП — к инфляции и девальвации гривны.