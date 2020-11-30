Списки ультраправых партий практически преодолели 5%-ный барьер в городские рады Черкасс и Ужгорода и были на полпути к этому в Днепре и Бердянске

На первый взгляд итог региональных выборов 25 октября (дополнительные выборы прошли 8, 15 и 22 ноября) для партии Андрея Билецкого провальный: из 926 кандидатов в депутаты, выдвинутых «Национальным корпусом» в советы разного уровня, прошли лишь 18 (1,94%), плюс еще пять как самовыдвиженцы. Для сравнения, у «Свободы»* прошло 866 из 1014 (85,40%) зарегистрированных от этой партии кандидатов.

Террор националистов. «Национальный корпус» заходит на местные выборы «уличным фронтом» © odesa.depo.ua

На начало нулевых СНПУ была типичной радикальной милитарной партией, проводившей рок-концерты для правой субкультуры и содержавшей регулярно маршировавшие по улицам парамилитарные отряды в униформе, кстати хорошо показывавшие себя и в реальных драках, где принимало участие и руководство партии (тот же Андрей Парубий). Все как нынешний «Нацкорпус». Голосовали за СНПУ, правда, плохо, на выборах по стране она набирала лишь доли процента.

За прошедшее время партия «остепенилась», утратила симпатии правой субкультуры, зато привлекла в свои ряды много представительного вида активистов с накопленным опытом общественной работы, за которых готово отдать голоса немало избирателей не только на Западе страны, но и в Подолье, и в Центре, и на территории исторической Гетманщины на Левобережье.

«Нацкорпус» пока слишком похож на компанию футбольных фанатов. Тем не менее и совсем неудачными для нее эти выборы сложно назвать.

Да, партия уклонилась от участия в выборах в регионах, где действуют ее крупнейшие отделения, — в Харьковщине и в Киеве. На выборах в Киевскую городскую и Харьковскую областную и городскую рады «Нацкорпус» вообще не выдвигал кандидатов. Хотя все это, конечно, прикрывалось красивыми словами — например, глава харьковского «Нацкорпуса» Константин Немичев заявил журналистам, что они просто не хотят «раздергивать» по разным партиям общий электорат «патриотов» в Харькове (что ранее партию не останавливало).

В Киевской области «Нацкорпус» участвовал в выборах в городские рады Борисполя (набрав 1,53% голосов), Вишневого (набрав 1,58%) и Василькова (итоги голосования на сайте ЦИК пока не опубликованы, на сайте «Нацкорпуса» 28 октября говорилось о фальсификациях и краже голосов у партии и что якобы «по параллельным подсчетам наблюдателей от различных политических сил у «Нацкорпуса» — 4,9%, а то и более 5%»).

В Харьковской области партия Андрея Билецкого пошла на выборы еще ниже уровнем — «Нацкорпус» участвовал в выборах в Солонивцевскую поселковую раду (набрав 3,43%), а шедший как самовыдвиженец партиец Михаил Коваленко успешно избрался в Наталинскую сельскую раду. «Нацкорпус» встретил «слуг народа» в Донбассе © AP, Efrem Lukatsky

Гораздо больший интерес «Нацкорпуса» вызывала Черкасчина, где на местных выборах 23 декабря 2018 года партия получила в Чигиринскую городскую раду аж 7,02% голосов и 3 депутатских мандата. Это был невероятно высокий для партии результат, тем более «Нацкорпус» обошел там даже партию Петра Порошенко.

Причин этого много. Активисты «Национального корпуса» и «Национальных дружин» вели в регионе активную деятельность. Напомню, именно в Черкассах крепкие ребята в балаклавах 29 января 2018 года пришли на заседание городской рады, чтобы оказать давление на депутатов с целью принятия бюджета на 2018 год. Кроме того, известно, что «нацдружинники» боролись с браконьерами на Кременчугском водохранилище на Днепре, на берегу которого стоят Черкассы и недалеко от которого находится Чигирин.

Наконец, в регионе существует устойчивая поддержка националистов. В декабре 2018 года я обращал внимание на социологию «Рейтинга», что единый кандидат в президенты от националистов Руслан Кошулинский даже на Западной Украине набирал максимум 2—3%, зато имел поддержку 5,8% от числа тех, кто был намерен принять участие в голосовании и определился со своим выбором, в Черкасской области, как и местный лидер «Свободы». Судя по всему, это не только «свободовский», а общий для националистов и «перетекающий» электорат.

Согласно проведенному с 10 по 15 сентября 2020 года опросу Социологической группы «Рейтинг», в рейтингах на выборах в Черкасскую городскую раду «Нацкорпус» занимал шестое место (после «За майбутне», «Слуги народа», «Голоса», «Европейской солидарности» и «Батькивщины»), за него готовы были проголосовать 5,2% от общего числа опрошенных, 5,3% от числа намеренных участвовать в голосовании и 5,8% от числа тех, кто был намерен принять участие в голосовании и определился со своим выбором.

«Нацкорпус» активно участвовал в кампаниях в Черкасскую районную и Черкасскую и Чигиринскую городские рады, добившись достаточно хороших результатов: 5333 голоса (3,66%) в районную раду, 2755 (4,55%) — в Черкасскую и 311 (5,21%) — в Чигиринскую городские рады. Характерно, что на выборах в Черкасскую городскую раду «Нацкорпус» уверенно обошел «Свободу» (1555, или 2,57% голосов). Правда, в итоге улов с трех кампаний оказался скромным — 1 мандат в Чигирине.

Кухарчук утверждает, что часть голосов на выборах в Черкасскую городскую раду у них украли, а так они прошли бы и здесь 5%-ный барьер. Но проверить это невозможно, да и сам Кухарчук привел лишь один пример, когда якобы на одном из избирательных участков у «Нацкорпуса» до правок избиркома было 79 голосов, а стало 49. Но до прохождения партии в городскую раду не хватило в итоге 272 голоса!

Кроме того, активист «Нацкорпуса» Сергей Бондаренко избрался самовыдвиженцем в Михайловскую сельскую раду, входящую в состав Черкасского района. Как видим, практически вся активность партии в области была сосредоточена в районе Черкасс, исключая разве что Чигирин.

Также, как я упоминал в конце октября, «Нацкорпус» делал большую ставку на выборы в Одесскую городскую раду, где выдвинул целую команду кандидатов. Однако в итоге партия получила на выборах в раду лишь 2398 голосов (1,22%), что, впрочем, больше, чем кандидат «Нацкорпуса», глава регионального отделения партии Сергей Варламов набрал в первом туре выборов мэра Одессы (1197 голосов, или 0,58%). Ранее партия очень активно работала в этом приморском городе, выступая тут и там против точечной застройки, так что могла рассчитывать на поддержку избирателей.

Зато партия Андрея Билецкого неплохо выступила в Днепре. На выборах в Днепровскую районную раду она набрала 7796 голосов (3,04%); на выборах в Днепровскую городскую раду — 3555 голосов (1,66%), что, кстати, как и в Черкассах, заметно выше местного результата «Свободы» (1316 голосов, или 0,62%). Правда, до 5% националисты не дотянули и в городе, и в районе и остались без мандатов, но результаты, повторюсь, неплохие и дают возможность через какое-то время провести где-то на Днепровщине своих депутатов. Наступают в боевом беспорядке. О воинственных заявлениях украинских «патриотов» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также «Нацкорпус» принял участие в выборах в Запорожской области — в Бердянскую городскую раду (набрав 879 голосов, или 2,56%, что, кстати, втрое выше результата местной «Свободы») и в Гуляйпольскую городскую раду, где на родине Нестора Махно националисты получили 2 мандата, набрав 288 голосов (5,16%). Опять же, в Бердянске «Нацкорпус» как раз накануне выборов вел активную кампанию за право инвалидов и участников военных действий на бесплатный проезд в общественном транспорте, так что мог привлечь симпатии какого-то числа горожан.

В Херсонской области член «Нацкорпуса» Иван Старостенко прошел в Лазурненскую поселковую раду, что в Скадовском районе на юго-западе области.

Получила депутатов «азовская» партия и еще восточнее. На выборах в поселковую раду Мангуша (под Мариуполем) «Нацкорпус» занял четвертое место с 957 голосами (13,40%), получив 4 депутатских мандата. Впрочем, этот результат объясним: как раз на территории Мангушского района в поселке Урзуф с 2014 года находится база полка «Азов».

Что касается Западной Украины, то в Волынской области «Нацкорпус», набрав 590 голосов (7,96%), провел 3 депутатов в Киверцевскую городскую раду, оставив позади местную «Свободу» (269, или 3,63%), а во Львовской области получил 4 мандата, заняв второе место — на первом «Европейская солидарность» с 872 голосами (15,41%) — с 777 голосами (13,73%) на выборах в Хыровскую городскую раду.

Прочие успехи были связаны с радами уровнем ниже. В Ивано-Франковской области на выборах в Выгодскую поселковую раду «Нацкорпус» получил 787 голосов (12,17%) и 3 депутатских мандата. На сайте партии этим выборам уделено непропорционально большее внимание, чем Киверцам (хотя в последнем случае была городская рада), после голосования в поселок даже приехало руководство — глава центрального штаба «Нацкорпуса» Максим Жорин и глава «Терена Захид» Сергей Бевз. Объясняется это, видимо, тем, что в Выгоде партия Андрея Билецкого обошла ставшую пятой «Европейскую солидарность» Петра Порошенко (665 голосов, или 10,28%), не говоря уж о «Свободе» (422, или 6,53%).

Наконец, можно упомянуть то, что в Черновицкой области на выборах в Чагорскую сельскую раду прошел самодвиженцем в ходе мажоритарного голосования активист «Нацкорпуса» Владимир Яловко, а в Ровенской области также самодвиженцем переизбрался (в предыдущем созыве он уже присутствовал) в Малинскую сельскую раду член «азовской» партии Руслан Омелянов. Если Яловко — просто местный учитель и руководитель проекта «Память нации Буковина», то Омелянов — бизнесмен сельского масштаба, судя по его декларации за 2019 год, с доходом 1 млн 325,6 тыс. гривен и BMW X5 (правда, 2005 года выпуска).

В целом, хотя выборы не принесли «Нацкорпусу» ощутимого числа мандатов, совсем уж неудачными я бы их не назвал. Судите сами: партия практически прошла 5%-ный барьер в городскую раду областного центра с населением 280 тыс. человек (Черкассы) и была на полпути к прохождению в раду расположенного вокруг района с населением более 600 тыс. человек, а также в городскую раду города-миллионника (Днепр) и третьего по величине города Запорожской области с населением 113 тыс. человек (Бердянск). И вряд ли тысячи человек, отдавших голоса «Нацкорпусу» на каждых из упомянутых выборов, это исключительно местные неонацисты, их столько там и не наберется.

И все это — не Западная Украина, где, кстати, «Нацкорпус» не пытался заходить в рады крупных городов. Через одну-две кампании депутаты «азовской» партии вполне могут появиться в городских радах Черкасс, Днепра, Бердянска, может быть, и Одессы. И немаловажно, что «Нацкорпус» умело потеснил здесь «Свободу».

Аналог «Нацкорпуса» представляет действующая в Закарпатской области «Карпатская Сечь», являющаяся идеологически даже более радикальной, открыто апеллирующей к западным образцам расизма и неонацизма и поддерживающей тесные связи с европейскими организациями такого же толка (а на Украине — преимущественно с той же С14, ныне называющейся «Обществом будущего»).

Кстати, лидер «Общества будущего» Евгений Карась, призывая 2 ноября к поддержке «Альтернативы» против местного избиркома, охарактеризовал эту партию как «уникальный ветеранско-националистический блок на Закарпатье». Действительно, «Альтернатива» — это новая партия, чей ужгородский список был укомплектован преимущественно из участников АТО. Вторым номером в ее списке в Ужгородскую городскую раду шел лидер «Карпатской Сечи» Тарас Деяк. «Деяк в городской раде — это реально новая эра для Закарпатья», — писал https://t.me/KARAS_EVGEN/1924 23 октября Карась в Telegram.

Шанс для страны: пророссийские силы лидируют в украинском соцопросе © platform.org.ua говорят о том, что преодолели 5%-ный барьер, но 140 голосов у них «переписали» в пользу кандидатов от действующей власти, не допустив представителей партии к контролю за подсчетом бюллетеней.

На выборах мэра Ужгорода кандидат «Альтернативы» Петро Марко был не так успешен, набрав лишь 1042 голоса (2,88%).

Опять же, и в этом случае 5%-ный барьер праворадикалы в областном центре с населением 112 тыс. человек не прошли, но были к этому достаточно близки. Следующая попытка может оказаться и удачной.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ.