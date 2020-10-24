К местным выборам, назначенным на 25 октября, праворадикалы подходят с заведомо скромными перспективами. Судя по всему, они сделали ставку на другое – на то, чтобы максимально осложнить жизнь политическим оппонентам

«"Национальный корпус" идет на местные выборы… Наши кандидаты баллотируются в 48 территориальных громадах», — пафосно сообщается 20 октября в официальном Telegram-канале «азовской» партии, доминирующей сейчас на крайне правом фланге украинского политикума.

«Нацкорпус» встретил «слуг народа» в Донбассе © AP, Efrem Lukatsky

Напомним: изначально своим постановлением №160 «О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года» от 8 августа Центральная избирательная комиссия назначила выборы в 1438 ОТГ, однако 18 августа постановлением №181 уменьшила их число на одну в связи с тем, что в Черкасской области произошли небольшие изменения — Соколовская сельская территориальная община была включена в состав Жашковской городской территориальной общины.

Таким образом, «Нацкорпус», претендующий на статус всеукраинской партии, смог охватить своими кандидатами лишь 3,34% ОТГ, где пройдут 25 октября местные выборы. Что касается выборов в 381 городских, 119 районных и 22 областных рады, которые также состоятся 25 октября, общая статистика о выдвинутых на них «Нацкорпусом» кандидатах на интернет-ресурсах партии отсутствует.

Конечно, в любом это больше, чем выдвинул, например, дышащий на ладан «Правый сектор»*. По сводным данным, опубликованным 22 октября руководством этого ультраправого движения, его представители и «побратимы» избираются в 18 местных советов по всей стране.

На сайте «Нацкорпуса» о выборах уровнем выше ОТГ есть лишь разрозненные публикации, в основном, о кандидатах от партии на пост городского главы и в депутаты городской рады Одессы. Этому городу «азовская» партия последнее время уделяет особое внимание и даже провела здесь 8 августа своей всеукраинский съезд.

Какие перспективы у партии «Национальный корпус» в городе-миллионнике, сказать непросто.

16 октября Центр социологических исследований «Национальный мониторинг» опубликовал данные проведенного им с 3 по 9 октября опроса, согласно которым кандидат в мэры от «Нацкорпуса» Сергей Варламов занимает в избирательной гонке четвертое место с 5,9% голосов от числа тех, кто намерен идти на выборы (действующий городской глава Сергей Труханов идет первым с 44,9%, известный по передаче «Джентльмен-шоу» юморист Олег Филимонов — вторым с 10,8% и бывший депутат Верховной Рады в 2014 — 2019 годах от Блока Петра Порошенко Дмитрий Голубов — с 6,2%).

В партийном рейтинге «Нацкорпус» также идет четвертым, также с 5,9% (партия Труханова «Доверяй делам» — первая с 27,5%, затем «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) с 16,3% и «Слуга народа», от которой идет на выборы Филимонов, с 12,8%).

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Правда, опрос вызывает большие сомнения хотя бы потому, что в нем даже не названо число респондентов, что является достаточно существенным. Но главное — эту созданную в 2018 году данную общественную организацию возглавляет Глеб Небескул, переехавший в Киев активист «Нацкорпуса» из Николаева, о котором мы писали в январе 2020 года в связи с его выдвижением в Общественный совет при Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

То есть «Нацкорпус» сам «рисует» себе рейтинги.

Наступают в боевом беспорядке. О воинственных заявлениях украинских «патриотов» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк показавшее, в частности, что за Труханова готовы проголосовать 46,6% от числа всех опрошенных и 61,0% от числах определившихся с выбором респондентов, тогда как его ближайшие оппоненты собирают на порядок меньше), сложно, так как Варламов выдвинулся в мэры только 7 октября.

Возможно, один-два процента голосов кандидат-«азовец» на выборых мэра Одессы все же получит. Опросы ранее показывали у этой партии наличие электората в южных регионах страны.

Так, опрос КМИС, проведенный с 5 по 19 апреля 2018 года, показал наличие у «Нацкорпуса» 0,5% голосов от числа всех опрошенных, 0,6% от намеревавшихся прийти на выборы и 0,9% определившихся с выбором избирателей, при этом в регионах Юга — 0,7% от всех опрошенных и 1,3% от определившихся с выбором, даже немного выше, чем на Западе (соответственно, 0,6% и 0,9%), хотя и чуть меньше, чем в Центре (0,8 и 1,4%) страны.

Кстати говоря, если Варламов, официальный спикер регионального отделения «Нацкорпуса» — молодой человек сугубо цивильного вида с гладкой биографией, то многие кандидаты от «азовской» партии в депутаты городской рады — куда более колоритные и радикальные персонажи.

Например, Демьян Ганул, один из основных фронтменов одесского отделения партии, главный вожак собравшейся в местном «Нацкорпусе» субкультурной молодежи.

Это неонацист в самом прямом смысле слова, девизом на его странице в «ВКонтакте» выставлены 14 слов Дэвида Лейна «Мы должны сохранить существование нашего народа и будущее наших детей». Родившись в Кировоградской области, в начале 2010-х годов Ганул окончил истфак Одесского педагогического университета, затем прошел "АТО" в рядах Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (ДУК ПС)*, потом возглавлял «силовой блок» в одесском «Правом секторе», после чего ушел и создал собственную праворадикальную организацию с выразительным названием «Уличный фронт».

В 2019 году «Уличный фронт» заявил о самороспуске, а Ганул со своими бойцами перешел в «Нацкорпус».

Собственно, на «уличный фронт» в широком смысле слова ультраправые и сделали ставку на этих выборах, развернув наступление на агитационные билборды, ситилайты и палатки своих идеологических оппонентов, прежде всего ОПЗЖ и Партии Шария.

Описывать в деталях всю эту кампанию нет смысла.

«Упомяну лишь одну цифру. Наши подписчики по всей стране уничтожили уже более 500 бордов», — сообщил 25 сентября Telegram-канал «ОпустиВату».

Тут стоит пояснить такой момент. При всей своей радикальности взглядов ультраправые не настолько глупы (не считая совсем уж мелких групп), чтобы «сами сшить на себя дело», публикуя на своих интернет-ресурсах информацию о нападениях на оппонентов. Так что в мае этого года был создан отдельный анонимный и не связанный публично ни с одной организацией Telegram-канал «ОпустиВату», имеющий сейчас 35,5 тыс. подписчиков, который и занялся сначала организацией «сафари» (так и назывались) на активистов Партии Шария с обещанием призов особо отличившимся «охотникам». А затем, с началом выборов, и борьбой с агитационными материалами тех, кого ультраправые определяют как «пятую колонну».

При этом достаточно очевидно, кто стоит за этим Telegram-каналом. Олег Ширяев, который в 2015 — 2016 годах возглавлял Гражданский корпус «Азов», в 2016 — 2017 годах «Национальный корпус» в Харьковской области, а последние пару лет находится в жестких «контрах» с бывшими соратниками, упомянул 27 августа в интервью изданию «Вести»: «Есть такой паблик «Опусти вату», там админом является Александр Демидов (Волков)». Демидов — участник фанатского движения «Шахтера», в 2014-м — «правосек» в Донецке, затем боец батальона «Донбасса», потом — «Азова».

Благодаря своим широким связям среди адептов уличного насилия, фанатов и националистов Демидов смог создать мощный ресурс, который умело и организовывал, и пропагандировал уличное насилие в отношении ОПЗЖ и Партии Шария.

Помимо активистов «Нацкорпуса», доминировавших первое время в нападениях, видеозаписи которые размещались в «ОпустиВату», благодаря авторитету Демидова либо раскрученности его Telegram-канала удалось привлечь и националистов из других военизированных движений.

«Вчера вечером в г. Кременчуг был безосновательно задержан Александр Оловаренко позывной «Акбар», киборг, который защищал ДАП (донецкий аэропорт. — Авт.), боец ДУК ПС, — сообщил 19 октября вождь «Правого сектора» Андрей Тарасенко. — Дома, в присутствии маленькой дочки, легавые перевернули все, ничего не нашли, повалили Александра на пол (хотя он и не сопротивлялся), заковали в наручники и выволокли на улицу, позже затрамбовав в полицейское авто. Обвиняют Акбара в разгроме шариевской палатки, ст. 296 ч. 4, хулиганство. Сейчас Акбар находится в Комсомольском СИЗО».

За месяц до голосования закидывание билбордов краской переросло в нападения на агитационные палатки, развернутые на улицах. Первое видео было опубликовано в «ОпустиВату» 29 сентября, с таким зажигательным текстом: «Достаём ножи, друзья! Время резать сепарские палатки».

И дальше пошло по накатанной. Уже 1 октября в упомянутом Telegram-канале опубликована еще одна видеозапись нападения (также без пояснения — где) на палатку ОПЗЖ.

4 октября выкладывается видеозапись подвергшейся нападению (у нее были порезаны, судя по всему, ножами, две стены) агитационной палатки Партии Шария, с таким текстом, наводящим на мысль, что до этого были еще нападения (хотя можно понять по-разному): «Еще одну палатку шариевцев "убили"».

7 октября в «ОпустиВату» публикуется видеозапись еще одной атаки на агитпалатку Партии Шария.

9 октября — видеозапись нападения на агитпалатку ОПЗЖ, которую в прямом смысле слова рвут руками на части и срывают на землю, с поясняющим текстом: «У Харькова для сепарни один ответ — «русский мир не пройдёт»! Если надо, повторят 2014 год. Как в Одессе».

10 октября «ОпустиВату» координировал действий против автопробегов Партии Шария, проходивших по всей Украине.

В Киеве столкновения предотвратило наличие на месте автопробега (правда, собравшего всего с дюжину машин) бойцов спецназа МВД, а вот, как сообщалось в другом посте: «В Виннице Шарику не удалось замазать с мусорами, потому тут его передвижной пророссийский курятник крышуют лишь немногочисленные патрульные. Как итог: автопробег сорван, сектанты плачут». «Национальный корпус» перед выборами: маргинальная партия диктует правила в украинской политике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Продолжаются атаки и на прочих оппонентов ультраправых. 12 октября публикуется видеозапись того, как неизвестный крепкий парень обливает из бутылки какой-то жидкостью агитпалатку ОПЗЖ и находящихся в ней волонтеров. Судя по брошенной агрессором фразе «Привет от "Фрайкора"!», речь идет о Харькове, где действует упомянутая праворадикальная организация.

15-го октября выкладывается целая подборка фотографий уничтоженных билбордов и двух палаток ОПЗЖ, без уточнения регионов.

20 октября — видеозапись нападения на агитпалатку ОПЗЖ, как можно понять из текста, в городе Рубежное Луганской области. Со следующим пояснением: «Один из охранников палатки (видимо, бройлер Кивы) пытался отстреливаться из травмата, прячясь за бабулькой. Результат: с позором убежал».

Информацию об этих нападениях подтверждает и официальный сайт ОПЗЖ: «20 октября в Рубежном и Кременной на Луганщине неизвестные с ножами напали на агитационные палатки «Оппозиционной платформы — За жизнь». По словам очевидцев, злоумышленники, одетые в черную одежду и маски, действовали по одной схеме: двое подбегали к палаткам с ножами, резали имущество, а третий снимал происходящее на камеру. Злоумышленники передвигались на двух автомобилях. И если в Рубежном от рук нападавших пострадала только палатка, то в Кременной злоумышленники использовали при нападении газовый баллончик — пострадавшие агитаторы обратились за медицинской помощью в местную больницу».

Судя по сообщениям региональных СМИ, хроника нападений на агитпалатки ОПЗЖ даже шире, потому что СМИ дают более широкую картину. Возможно, не везде за ними стояли именно националисты, потому что конфликты происходят на более широком поле, где места в местных советах делят между собой самые разные группы влияния, так что достается агитматериалам и агитаторам и «Слуги народа», и «Европейской солидарности», и многим другим партиям.

Но правые радикалы в подобных атаках — явно среди самых активных.

* Организации запрещены Верховным судом РФ.