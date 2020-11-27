Электричество для населения подорожает в 2021 году, Зеленский внес в парламент два законопроекта об анонсированных мерах поддержки предпринимателей во время карантина, Кабмин подготовил госбюджет-2021 ко второму чтению. Издание Украина.ру выделяет главное, что произошло в экономике Украины за неделю

Зеленский пообещал предпринимателям поддержку в карантин

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 ноября, заявил, что в парламент в ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями.

В частности, ФОПы и наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Согласно расчетам, более миллиона граждан Украины смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит около 10 млрд грн. Также Зеленский пообещал, что предприятия получат одноразовую материальную помощь для сохранения рабочих мест. Власть поможет. Что пообещал украинцам Зеленский и где взять на это деньги © пресс-служба президента Украины

Кроме того предприятия, работа которых прекращается из-за карантина, получат компенсацию затрат на уплату единого социального взноса за наемных работников. Это почти 1,5 млрд грн для около 120 тыс. юридических лиц.

Также предусматриваются налоговые каникулы. При усилении ограничительных мер 200 тыс. физических лиц — предпринимателей I группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ.

Восстанавливается и действие программ поддержки бизнеса, которые работали во время карантина весной.

В четверг, 26 ноября, Зеленский внес в Верховную Раду два законопроекта о мерах поддержки предпринимателей во время карантина — законопроект 4430 (о внесении изменений в Налоговый кодекс) и 4429 (о соцподдержке застрахованных лиц).

Цель законопроектов — «обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, пострадавших вследствие действия усиленных ограничительных мер».

Отмечается, что законопроект 4430 не требует дополнительных отчислений из госбюджета. Так, им предлагается:

— списать налоговый долг на сумму до 3060 грн и отсрочить до 29 декабря 2021 года погашения налогового долга в 6800 грн;

— списать пени и штрафные санкции в случае самостоятельной уплаты налогового долга;

— увеличить порог объема налогового долга для применения мер по его взысканию в 3060 грн;

— создать Реестр получателей единовременной компенсации расходов, понесенных за уплату ЕСВ;

— не облагать налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и налогом на прибыль материальную помощь;

— освободить плательщиков единого налога I группы от его уплаты за декабрь 2020 года и январь — май 2021 года.

Это очередная профанация. Экономист Алексей Кущ об инициативе Зеленского поддержать малый бизнес в карантин © Facebook, Jarosława Tiupka

Им предлагается:

— обеспечить единовременные выплаты лицам, которые из-за карантина могут потерять часть доходов;

— обеспечить единовременные выплаты бизнесу для сохранения рабочих мест и компенсации ЕСВ;

— в течение срока действия карантина и шести месяцев после окончания обеспечить возможность получения господдержки малым и средним бизнесом сферы общественного питания;

— продлить действия договоров об аренде гос- и коммунального имущества, которые заканчиваются в период карантина, еще на месяц после карантина для субъектов, которые должны были прекратить работу на время ограничений;

— отменить взыскания арендной платы для таких субъектов на время карантина;

— не применять во время и после действия карантина норму о приостановлении и аннулировании лицензий на торговлю алкоголем из-за несвоевременной оплаты лицензии;

— включать в страховой стаж период, в течение которого лицо получало пособие по частичной безработице во время карантина;

— предоставить возможность предпринимателям осуществить доплаты до размера минимального страхового взноса за месяцы частичного уменьшения дохода на период карантина.

«Братство лысых»: украинский бизнесмен ошарашил способом обойти карантин © REUTERS, Valentyn Ogirenko Михаил Федоров, помощь получат работники или ФОП, если их работодатель имеет одну из 6 категорий КВЭД.

В перечень попали розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами); временное размещение, деятельность по обеспечению блюдами и напитками; демонстрация кинофильмов; деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений; деятельность в сфере спорта, организации отдыха и развлечений.

Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31 октября 2020 года.

Кабмин утвердил госбюджет-2021 ко второму чтению

Кабинет министров Украины утвердил государственный бюджет на 2021 год ко второму чтению. Правительство почти единогласно проголосовало за документ на внеочередном заседании в четверг, 26 ноября.

Единственным, кто воздержался, был министр здравоохранения Максим Степанов.

Дефицит бюджета снижен с 6 до 5,47% — с 260 до 236 млрд грн. Доходы госбюджета, по сравнению с первым чтением, увеличились на 21 млрд грн — до 1,092 трлн грн. Расходы сократились на 12,8 млрд грн — до 1,328 трлн.

«То есть на 2021 год имеем сбалансированный такой показатель, который поможет не увеличивать налоги для бизнеса и одновременно улучшить финансирование и социальной сферы, и медицины и оказать поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии», — отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что ко второму чтению дефицит бюджета и прогноз по росту ВВП уменьшат, а повышение минимальной зарплаты до 6,5 тыс. грн в месяц перенесут с середины 2021 года на декабрь.

Накануне Министерство финансов также успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины, определения даты визита миссии МВФ и получения очередного транша. Рекордный дефицит бюджета: как Украина планирует латать бюджетные дыры © пресс-служба НБУ

Министр финансов Сергей Марченко пояснил, что основные переговоры с МВФ касались расходов и дефицита, в результате чего дефицит был сокращен.

Презентуя доработанный проект Госбюджета на заседании Кабмина, министр также отметил, что в среднесрочной перспективе планируется дальнейшее сокращение дефицита бюджета.

Минэнерго предупредило о повышении тарифов на электроэнергию для населения

Министерство энергетики предложит Кабинету министров Украины пересмотреть тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей с начала 2021 года. Об этом в четверг, 26 ноября, заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко (тёзка и однофамилец известного украинского политика).

«Я думаю, со следующей недели будет готово к принятию решение по части тарифов для бытового потребителя. Последние месяцы ведется работа, чтобы принять по этому болезненному вопросу максимально взвешенное решение», — сказал Бойко.

По его словам, на сегодняшний день бытовой потребитель платит за электроэнергию производителю 1 коп.

«По Украине средневзвешенная стоимость транспорта электроэнергии — 1,03 грн, а средневзвешенная цена 1 кВт∙ч составляет 1,04 грн. То есть, по сути, в рамках действующей модели ПСО оплачивается исключительно доставка», — заявил Бойко.

Он напомнил, что с декабря цена поставки электроэнергии для потребителей вырастет на 7 коп.: с 24 до 31 коп. Таким образом, поставка электроэнергии населению будет планово убыточной даже при покупке электроэнергии за 1 коп.

Недопустимо упоминать даже в мыслях. Украина не собирается импортировать электроэнергию из РФ и Белоруссии © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Эксперты отмечают, что, принимая во внимание регулярное появление новых объектов зеленой генерации с самым высоким зеленым тарифом в Европе, а также последние новости о желании достроить два атомных блока, нужны будут дополнительные средства, которые будут заложены в тариф на электроэнергию.

Поэтому увеличение тарифов на электроэнергию для населения просто неизбежно.

По мнению участников рынка, повышение будет проходить в несколько этапов.

— С 1 января 2021 года может быть отмена льгота на первые потребленные 100 кВт·ч с 50%-ным дисконтом.

— В течение года отменят ночной тариф для населения (дисконт 50% от действующего тарифа).

— Затем следует ожидать непосредственного увеличения самого тарифа в несколько этапов, пока тариф не достигнет коммерческого уровня — около 3,3 грн за 1 кВт∙ч или выше.