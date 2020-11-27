На Украине за коммунальные долги будут вычитать деньги из зарплат, социальных выплат и выселять из квартиры. Исполняя обязательства перед МВФ, депутаты от «Слуги народа» внесли соответствующий законопроект и лоббируют его принятие. Благодаря их инициативе теперь у каждого украинца есть шанс быстро потерять квартиру и прочее имущество

Законопроектом открывается больше возможностей для того, чтобы заставить должников заплатить принудительно. Авторы указывают в пояснительной записке, что часто поставщики услуг не пытаются отсудить у должника финансы из-за дороговизны процесса. Теперь же предлагается, чтобы истцы вообще не платили судебный сбор.

Буткалюк: Украинцы тратят 79% своего дохода на еду и коммуналку © Facebook/Виталина Буткалюк

Если должник не платит год, то к сумме задолженности прибавят 20% штрафа "сверху", два года — 30%, за три года долг вырастет в полтора раза. И это без учета пени, которая начисляется каждый день и может по объему доходить до суммы долга. Так что при худшем раскладе придется отдать едва ли не в три раза больше изначальной суммы. Правда, если должнику задерживают зарплату, пеня насчитываться не будет.

Если у должника нет официальных доходов, у него могут конфисковать имущество. И даже если с зарплаты уже высчитывают её половину в счет погашения долга, новый закон разрешает одновременно арестовывать и продавать имущество должника.

Будет как в Латвии?

Один из самых жестких законов по взысканию долгов ЖКХ — в Латвии. Отключение воды, канализации и отопления часто используется для давления на неплательщиков, особенно в холодное время года.

Если неплательщик является собственником приватизированной квартиры, ее могут выставить на аукцион по решению судебного исполнителя — иногда даже за долг размером около 50 евро. Финальная цена жилья часто не доходит до рыночной, поэтому, если сумма к оплате превышает несколько тысяч евро, даже продажа может не помочь. Остаток долга все равно придется вернуть.

Коммуналка растет, субсидии сокращают. Что ждёт украинцев © Украина.ру/Стрингер

Однако в Латвии и многих других странах, в отличие от Украины, приватизированные квартиры не распространены. Значительная часть населения арендует жилье, так как содержание собственного обходится дорого. Несмотря на очень высокую стоимость услуг ЖКХ, в среднем коммунальные платежи в Европе съедают примерно 8-10% дохода семьи.

Нищая страна

На Украине дела обстоят иначе. Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии в разгар прошлого отопительного сезона, только 42% украинцев тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи. При этом у каждой пятой украинской семьи на оплату коммуналки уходит больше половины доходов.

Неудивительно, что долги за коммунальные услуги в стране достигли масштабов национальной катастрофы, измеряясь десятками миллиардов гривен. Так, общая задолженность населения на конец июля составляла 55,8 млрд грн (150,2 млрд руб.). Львиную долю в структуре долгов занимает задолженность по оплате за газ — 21,6 млрд грн (58,2 млрд руб.), а также за тепло и горячую воду — 17,3 млрд грн (46,5 млрд руб.).

Выплачивать «до последнего украинца»: почему Киев не просит реструктурировать долги © Facebook, Офіс Президента України

Все антисоциальные реформы на Украине, будь то завуалированное повышение пенсионного возраста или выбивание долгов за коммуналку, объясняют условиями сотрудничества с МВФ. При этом скромно умалчивают, что в данном случае уровень доходов граждан должен позволять им вовремя и сполна оплачивать коммунальные услуги.

Взыскание единственного жилья должника вообще является незаконным. Правда, практика в Украине бывает совсем иной: из-за долга в 50 тысяч гривен (около 131 тысячи рублей) без жилья остался житель Луцка Александр Швейгер. Причём разницу между стоимостью квартиры и долгом семье так и не вернули.

Платить придется больше

При этом украинцев ожидает очередное повышение коммуналки. Газ для населения уже подорожал, что является следствием перехода на рыночное ценообразование (его от Украины требовали МВФ и Евросоюз). Средняя стоимость кубометра газа в сентябре составила в Украине 5,49 грн (14,8 руб.), что на 1 грн (2,7 руб.) больше, чем в августе.

«Нафтогаз» установил в сентябре цену в 4,7 гривны (12,7 руб.) за куб, что на 45% дороже, чем в августе. Вырос и годовой тариф: с 4,73 до 5,24 грн за куб. В «Нафтогазе» ссылаются на рост цен на европейских хабах, к которым привязаны и украинские цены.

МВФ — лучший друг украинских неплательщиков за коммуналку © Украина.ру/Стрингер

Эксперты прогнозируют, что цены на газ для населения зимой будут вдвое выше, чем летом. А именно: вместо 3 грн за кубометр придется заплатить 6 грн. Не исключено, что с учетом абонплаты (которая с октября также будет расти) итоговая цена может вылиться и вовсе в 8-8,5 гривны за куб. То есть отопление дома в 100 "квадратов" влетит в 4-5 тысяч грн (10,8-13,5 тыс. руб.) в месяц. Жителям многоэтажных домов будет полегче. Для теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона продолжает действовать цена ПСО (в августе составляла 2,9 грн за куб).

Отдельный вопрос — качество жилищно-коммунальных услуг. Потребители часто жалуются на то, что оно не соответствует высоким тарифам. При этом все потери (тепла, воды и т.д.) поставщики перекладывают на плечи потребителей.

Мерзкое государство

«Надо понимать, что долги ЖКХ — это не долги населения государству, это частные долги людей коммерческим предприятиям.

Выбивать их с помощью государства — гадко. И мерзко то государство, которое суёт свой нос в гражданские правоотношения не с позиции защиты людей, а с позиции защиты коммерческих интересов бизнеса.

Которое создаёт проблемы, вместо того чтобы решать их.

Долги — это следствие, причина — грабительские тарифы и беспредел в ЖКХ.

Даже если погасить сегодня все долги в ноль, уже через год новые долги будут измеряться миллиардами.

Пытаться решить проблемы в ЖКХ путем выбивания долгов — это как "мазать вавку", когда вскочил герпес, вместо того чтобы убивать его вирус.

Только государство виновно в том, что возникли причины, повлекшие долги. А не люди, которых теперь государство хочет сделать крайними.

В общем, вместо того чтобы навести порядок в ЖКХ, снизить тарифы для всех и разобраться со злостными неплательщиками, у Зеленского пошли иным путём: непомерно повышать тарифы, принуждать всех к их оплате и выбивать долги со всех без разбору.

Кстати, знаете, почему при таких огромных долгах нет ни одного банкрота в сфере ЖКХ, а сам "Нафтогаз" декларирует огромные прибыли?

Просто тарифы настолько завышены, что покрывают всё. Все долги уже оплачены теми, кто исправно платил всё это время. Взыскание долгов — это уже чисто воровская маржа», — считает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.