Законопроектом открывается больше возможностей для того, чтобы заставить должников заплатить принудительно. Авторы указывают в пояснительной записке, что часто поставщики услуг не пытаются отсудить у должника финансы из-за дороговизны процесса. Теперь же предлагается, чтобы истцы вообще не платили судебный сбор.
Сейчас за просрочку коммунальных платежей существует пеня в размере 0,01% от суммы задолженности. Если законопроект будет принят, то за трехмесячную задолженность поставщики, например, газа или электричества, смогут по упрощенной процедуре получить судебное решение и начинать автоматически высчитывать на погашение долга 50% от зарплаты должника. Если человек получает нищенскую пенсию или пособие на детей, то высчитывать будут 20%.
Если должник не платит год, то к сумме задолженности прибавят 20% штрафа "сверху", два года — 30%, за три года долг вырастет в полтора раза. И это без учета пени, которая начисляется каждый день и может по объему доходить до суммы долга. Так что при худшем раскладе придется отдать едва ли не в три раза больше изначальной суммы. Правда, если должнику задерживают зарплату, пеня насчитываться не будет.
Если у должника нет официальных доходов, у него могут конфисковать имущество. И даже если с зарплаты уже высчитывают её половину в счет погашения долга, новый закон разрешает одновременно арестовывать и продавать имущество должника.
Будет как в Латвии?
Один из самых жестких законов по взысканию долгов ЖКХ — в Латвии. Отключение воды, канализации и отопления часто используется для давления на неплательщиков, особенно в холодное время года.
Если неплательщик является собственником приватизированной квартиры, ее могут выставить на аукцион по решению судебного исполнителя — иногда даже за долг размером около 50 евро. Финальная цена жилья часто не доходит до рыночной, поэтому, если сумма к оплате превышает несколько тысяч евро, даже продажа может не помочь. Остаток долга все равно придется вернуть.
Выселенные из своих квартир должники устраиваются по-разному: одни арендуют дешевое неблагоустроенное жилье, других выручают родственники или друзья, третьи обитают в жалких лачугах, именуемых садовыми домиками. Несколько лет назад латвийские СМИ писали о человеке, который поселился в лесу. В городах кто-то незаконно ютится в недостроенных домах. В последнее время появились и люди, живущие в собственных автомобилях.
Однако в Латвии и многих других странах, в отличие от Украины, приватизированные квартиры не распространены. Значительная часть населения арендует жилье, так как содержание собственного обходится дорого. Несмотря на очень высокую стоимость услуг ЖКХ, в среднем коммунальные платежи в Европе съедают примерно 8-10% дохода семьи.
Нищая страна
На Украине дела обстоят иначе. Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии в разгар прошлого отопительного сезона, только 42% украинцев тратят на оплату услуг ЖКХ менее трети дохода семьи. При этом у каждой пятой украинской семьи на оплату коммуналки уходит больше половины доходов.
Неудивительно, что долги за коммунальные услуги в стране достигли масштабов национальной катастрофы, измеряясь десятками миллиардов гривен. Так, общая задолженность населения на конец июля составляла 55,8 млрд грн (150,2 млрд руб.). Львиную долю в структуре долгов занимает задолженность по оплате за газ — 21,6 млрд грн (58,2 млрд руб.), а также за тепло и горячую воду — 17,3 млрд грн (46,5 млрд руб.).
Сам факт наличия таких долгов говорит о том, что ценовая модель является антирыночной, не соответствует платежеспособному спросу. Люди искусственно загнаны в ситуацию, когда они вынуждены избегать оплаты. Ведь, как показали результаты исследования, проведенного Госстатом в августе нынешнего года, 65,3% украинцев на сегодняшний день считают себя бедными. Еще 33,6% граждан отнесли себя не к бедным, но и не к представителям среднего класса. Средним классом считают себя 1,1% граждан. А украинцев, которые считают себя богатыми, выявить вообще не удалось.
Все антисоциальные реформы на Украине, будь то завуалированное повышение пенсионного возраста или выбивание долгов за коммуналку, объясняют условиями сотрудничества с МВФ. При этом скромно умалчивают, что в данном случае уровень доходов граждан должен позволять им вовремя и сполна оплачивать коммунальные услуги.
Взыскание единственного жилья должника вообще является незаконным. Правда, практика в Украине бывает совсем иной: из-за долга в 50 тысяч гривен (около 131 тысячи рублей) без жилья остался житель Луцка Александр Швейгер. Причём разницу между стоимостью квартиры и долгом семье так и не вернули.
Платить придется больше
При этом украинцев ожидает очередное повышение коммуналки. Газ для населения уже подорожал, что является следствием перехода на рыночное ценообразование (его от Украины требовали МВФ и Евросоюз). Средняя стоимость кубометра газа в сентябре составила в Украине 5,49 грн (14,8 руб.), что на 1 грн (2,7 руб.) больше, чем в августе.
«Нафтогаз» установил в сентябре цену в 4,7 гривны (12,7 руб.) за куб, что на 45% дороже, чем в августе. Вырос и годовой тариф: с 4,73 до 5,24 грн за куб. В «Нафтогазе» ссылаются на рост цен на европейских хабах, к которым привязаны и украинские цены.
И хотя в подземных хранилищах на Украине сейчас находятся рекордные объемы (более 25 млрд кубов на конец августа — 139% против соответствующего периода прошлого года), закупленные еще по низким летним ценам, и, кроме того, имеется газ внутренней добычи, «Нафтогаз» диктует свои условия.
Эксперты прогнозируют, что цены на газ для населения зимой будут вдвое выше, чем летом. А именно: вместо 3 грн за кубометр придется заплатить 6 грн. Не исключено, что с учетом абонплаты (которая с октября также будет расти) итоговая цена может вылиться и вовсе в 8-8,5 гривны за куб. То есть отопление дома в 100 "квадратов" влетит в 4-5 тысяч грн (10,8-13,5 тыс. руб.) в месяц. Жителям многоэтажных домов будет полегче. Для теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона продолжает действовать цена ПСО (в августе составляла 2,9 грн за куб).
Отдельный вопрос — качество жилищно-коммунальных услуг. Потребители часто жалуются на то, что оно не соответствует высоким тарифам. При этом все потери (тепла, воды и т.д.) поставщики перекладывают на плечи потребителей.
Мерзкое государство
«Надо понимать, что долги ЖКХ — это не долги населения государству, это частные долги людей коммерческим предприятиям.
Выбивать их с помощью государства — гадко. И мерзко то государство, которое суёт свой нос в гражданские правоотношения не с позиции защиты людей, а с позиции защиты коммерческих интересов бизнеса.
Которое создаёт проблемы, вместо того чтобы решать их.
Долги — это следствие, причина — грабительские тарифы и беспредел в ЖКХ.
Даже если погасить сегодня все долги в ноль, уже через год новые долги будут измеряться миллиардами.
Пытаться решить проблемы в ЖКХ путем выбивания долгов — это как "мазать вавку", когда вскочил герпес, вместо того чтобы убивать его вирус.
Только государство виновно в том, что возникли причины, повлекшие долги. А не люди, которых теперь государство хочет сделать крайними.
В общем, вместо того чтобы навести порядок в ЖКХ, снизить тарифы для всех и разобраться со злостными неплательщиками, у Зеленского пошли иным путём: непомерно повышать тарифы, принуждать всех к их оплате и выбивать долги со всех без разбору.
Кстати, знаете, почему при таких огромных долгах нет ни одного банкрота в сфере ЖКХ, а сам "Нафтогаз" декларирует огромные прибыли?
Просто тарифы настолько завышены, что покрывают всё. Все долги уже оплачены теми, кто исправно платил всё это время. Взыскание долгов — это уже чисто воровская маржа», — считает глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.