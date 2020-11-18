Выборы ещё не закончились, а на Украине уже случился рад форс-мажоров с мэрами. Геннадия Кернеса избрали прямо в клинике «Шарите». Скончались мэры Новгород-Северского на Черниговщине, Борисполя на Киевщине, Конотопа на Сумщине. Ну и отказался от участия во втором туре выборов, который пройдёт 6 декабря, мэр Кривого Рога — из-за состояния здоровья

Выборы в Кривом Роге с самого начала оценивались как крайне важные, поскольку речь идёт о малой родине действующего президента. Поддержка президентской партии со стороны земляков — важный символический капитал. Да и сам по себе Кривой Рог не последний по значению город в стране.

Предыстория

Победить в Кривом Роге — задача не такая уж простая. Город достаточно плотно контролируется группой Юрия и Александра Вилкулов, тесно связанных с Ринатом Ахметовым. Последний имеет в регионе свои финансовые интересы в виде горно-обогатительных комбинатов. Соответственно, в регионе многовластие: если областной центр контролируется Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским, то в Кривом Роге и Павлограде их возможности ограниченны.

Собственно, за всё время независимости мэров в городе было аж два — Юрий Любоненко, руководивший столицей Кривбасса 18 лет, и Юрий Вилкул, избранный в 2010 году. До этого Вилкул был председателем облсовета, но покинул пост в связи с назначением сына губернатором и несколько месяцев был ректором технического университета.

После майдана была сделана попытка отстранить Вилкула от власти, но почему-то демократическим путём — через выборы. В 2015 году представитель «Самопомощи» Юрий Милобог совершенно неожиданно вышел во второй тур, причём его результат вырос между турами с 10,7 до 48,8%. Разрыв между кандидатами составил менее тысячи голосов, но доказать фальсификации сторонникам Милобога не удалось.

Что там произошло, по сей день до конца непонятно. Видимо, криворожанам внушили, что Вилкул засиделся на посту мэра и вообще надо менять этого «сепаратиста» (Вилкул-старший беспартийный, но сын занимал важное место в «Оппозиционном блоке») на кого-нибудь, кто найдёт общий язык с Киевом…

Проиграв в судах, «Самопомощь» сумела протащить соответствующее решение в Раде — по сценарию Киева в 2008 году. Получилось у них, однако, примерно как у Тимошенко. Победив в Раде, «Самопомощь» направила в Кривой Рог Семена Семенченко (псевдоним севастопольского жулика Константина Гришина, читать надлежит именно как «Сэмэн», а не «Семён»).

Идея состояла, видимо, в том, что народный депутат и бывший командир батальона «Донбасс» сможет объединить «патриотические силы» города. Он и объединил, получив аж 11% голосов, в то время как Вилкул — 74%. Правда, злые языки полагают, что Семенченко и Егор Соболев просто «развели» упомянутые «патриотические силы» — избирательную кампанию практически не проводили, а выделенные деньги прикарманили.

Впрочем, доказательств этого, как и доказательств фальсификаций в пользу Вилкула, нет.

2019

В 2019 году ситуация поменялась. Как легко было предположить, именно Кривой Рог был впереди планеты всей в голосовании за Владимира Зеленского, продемонстрировав лучшие по стране результаты. В четырёх округах города (Кривой Рог, лишь немного уступающий по населению областному центру, сильно вытянут и «нарезан» поперёк) Зеленский в первом туре получил от 51,6 до 46,9%, при 30,2% по Украине. Александр Вилкул получил от 18,8 до 13,5%. Во втором туре результат Зеленского достиг рекордных же 90,8%.

Аналогичная ситуация сложилась на парламентских выборах. «Слуга народа» получил в городе свыше 60%. «Оппозиционный блок» (часть старого «Оппоблока», объединённого вокруг горно-металлургического лобби и персонально Ахметова) — 7,4–3,2%.

В общем, если бы выборы в городе были проведены в прошлом году, то представитель «Слуг» имел бы все шансы на получение большинства. Причём актёр студии «Квартал 95» Юрий (Юзик) Корявченков, которого считали возможным кандидатом, был избран народным депутатом, набрав 61,5% голосов.

«Подлёдным течением» выборов 2019 года была попытка Коломойского (к клиентеле которого долгое время относился Зеленский) получить контроль над Кривым Рогом.

Корявченков, правда, вскоре из кандидатского пула выбыл — в ноябре была опубликована запись, в которой депутат в беседе с начальником городской полиции «решал вопросы». Возникший скандал удалось замять, но осадочек остался.

2020

В 2020 году ситуация была уже во многом другой.

Во-первых, рейтинг «Слуг народа» существенно упал. В том числе сыграл свою роль и инцидент с Корявченковым.

Во-вторых, влияние Коломойского на окружение президента критически ослабло, а Ахметов, напротив, нашёл путь к сердцам этого окружения.

В результате, местные выборы в Кривом Роге фактически превратились в соревнование двух групп в окружении одного миллиардера. Правда, на этот раз поддержка самого богатого человека Украины была, скорее, на стороне «Слуг», поскольку группа Вилкулов от него несколько дистанцировалась (Александр Вилкул ушёл из «Оппоблока»).

Тем не менее на местных выборах успех сопутствовал именно Вилкулам, что соответствует общенациональной тенденции усиления влияния региональных элит.

Из 54 депутатов горсовета относительное большинство (19 мест) контролирует Блок Вилкула «Украинская перспектива», а «Слуга народа» оказалась на втором месте (16 мест). Кроме того, в горсовет прошли «Оппозиционная платформа» (9 мест), «Сила людей» (5 мест, от неё избран в горсовет Милбог) и «Европейская солидарность» (5 мест).

В первом туре выборов мэра также уверенно побеждал Вилкул-старший, получивший 46,3% голосов. Второе место занял представляющий «Слугу народа» (точнее — Вадима Новинского) директор принадлежащего Ахметову Центрального горно-обогатительного комбината Дмитрий Шевчик с 25,9%. Противоречий тут нет — Новинский является бизнес-партнёром Ахметова.

Казалось бы, исход выборов предопределён, но… 19 ноября Вилкул отказался от участия во втором туре выборов. Причина — плохое состояние здоровья. У него действительно больное сердце, только за последние два месяца он трижды обращался к врачам и перенёс операцию в киевском Институте сердца Бориса Тодурова. Кроме того, Вилкулу 71 год.

Возможно, конечно, что «отставка» Вилкула — результат кулуарных договоренностей в окружении Ахметова, но тяжёлого состояния кандидата, выявившегося именно во время избирательной кампании, это никак не отменяет.

Теперь лидером кампании становится Шевчик, а его главным оппонентом — Константин Павлов, получивший 9,15%.

Павлов — полноправный член местной элиты, был первым заместителем мэра при Любоненко, дважды избирался народным депутатом от 31 округа (в 2012 году — от Партии регионов, в 2014-м — как самовыдвиженец, но вошёл во фракцию «Оппозиционного блока»), был депутатом горсовета.

В 2019 году также пошёл на выборы в своём округе от «Оппозиционного блока», но проиграл представителю «Слуги народа», получив 26% голосов. Между выборами сменил партийность — сейчас он представляет ОПЗЖ.

Результат второго тура в городе будут определять избиратели Юрия Вилкула, оставшиеся без своего кандидата, а также явка, которая во втором туре будет очень низкой.

У Шевчика, конечно, есть серьёзные преимущества — поддержка Новинского, большой финансовый ресурс (в первом туре он потратил на рекламу сумму, сравнимую с расходами всех остальных кандидатов) и членство в «Слуге народа». Последнее обстоятельство, впрочем, может играть не только в плюс, но и в минус: избиратели в «Слугах» разочарованы и кандидата от СН только за то, что он от СН, действительно готовы поддержать не более четверти активных избирателей.

Да и Офис президента, который мог бы его поддержать, ушёл на самоизоляцию.

Павлов же лучше разбирается в городском хозяйстве и представляет третью по популярности партию в городе. Опять же — на его стороне общая тенденция победы местных над «Слугами». Но сможет ли он переиграть результат прошлого года — большой вопрос.