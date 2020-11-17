В сентябре 2020 года на Запорожском автомобильном заводе (ЗАЗ) налажено серийное производство купе-кроссоверов Renault Arkana из российских машинокомплектов. Не прошло и месяца, как украинское издание «Экономическая правда» возмутилось, что ЗАЗ обходит санкции на импорт российских автомобилей на Украину, собирая практически готовые машины

«Французское в этой модели только название, потому что Renault Arkana изготавливают на российском заводе «АвтоВАЗ». А «начало производства» на ЗАЗ на самом деле является крупноузловой сборкой, чтобы обойти запрет на ввоз автомобилей из России», — отмечает журналист «ЭП» Владимир Рыхлицкий.

Стоит напомнить, что власти Украины пытались запретить ввоз в страну машин российского производства еще в середине прошлого года, однако запрет вступил в силу только с 1 января 2020 года.

Однако ввоз деталей для автомобилей из России не запрещен. Этим и воспользовались на ЗАЗ. ЗАЗ начинает собирать российские авто © vk.com, AvtoVAZ News

ЗАЗ прошел масштабную модернизацию, чтобы начать производство и полностью соответствовать международным стандартам качества Groupe Renault. Устраивая презентацию в сентябре, Renault не скрывало, что машинокомплекты на ЗАЗ поставляются с московского завода группы.

Руководитель евразийского филиала Renault Group Макс Миссана сделал акцент на важности украинского рынка для французского концерна и подчеркнул, что собранные на ЗАЗе автомобили не будут отличаться по качеству от выпущенных на других заводах группы Renault.

Председатель правления ЗАЗ Николай Евдокименко заявил, что проект с Renault Group создаст новые рабочие места и поспособствует развитию автопрома.

ЗАЗ: конец легенды

Запорожский автомобилестроительный завод — старейшее предприятие по производству автомобилей на Украине. Он был основан в 1863 году голландцем по происхождению, колонистом Абрагамом Коопом и специализировался на выпуске сельскохозяйственных машин и оборудования.

В ноябре 1960 года с конвейера Запорожского завода «Коммунар» сошёл первый украинский народный автомобиль «Запорожец» — ЗАЗ-965. С этой даты начался не только украинский легковой автопром и история бренда «Запорожец», но и целая эпоха в автостроении.

Всего с конвейера ЗАЗа с 1960 по 1994 год сошло 3 422 444 «Запорожца» моделей 965, 966, 968, 968А, 968М.

В 1986 году на ЗАЗе было начато серийное производство еще одной народной модели — легковых автомобилей семейства «Таврия». Вместе с пикапами до 1998 года было выпущено 337 713 «Таврий». «Запорожец» на дровах выставили на продажу в Херсонской области © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

В 1990-е завод освоил целую гамму моделей, базировавшихся на платформе ЗАЗ-1102. Это и 5-дверный универсал ЗАЗ-1105 «Дана», и пикап, а в экспериментальном производстве были даже кабриолет-ландо «Таврии».

Однако социально-политические и экономические изменения конца 1990-х привели к тому, что за 1997 год ЗАЗ смог произвести и продать только чуть больше тысячи машин. Завод срочно нужно было спасать.

Государственному предприятию могло помочь либо само государство, либо внешний инвестор. Инвестора для ЗАЗа нашли. Им стала корейская Daewoo, которая в то время активно выходила на внешние рынки и уже построила или купила заводы в Индии, Польше, Чехии, Румынии, Узбекистане и вела переговоры о приобретении российского ТаГАЗа (Таганрогский автозавод).

По инициативе тогдашнего руководства ЗАЗа Daewoo удалось убедить прийти на Украину и создать здесь совместное предприятие с «АвтоЗАЗом» c долевым участием 50/50. Но для этого корейский инвестор настаивал на льготных условиях. И такие условия он получил.

Это был не уникальный украинский опыт: компания Daewoo получила преференции и в Польше, и в Румынии, и в Индии.

Украинское правительство освободило СП «АвтоЗАЗ-Daewoo» от уплаты НДС, пошлины на материалы и комплектующие, которые не производились на Украине (тогда она была 3%) и налога на реинвестированную в производство прибыль.

При этом инвестор взял на себя ряд обязательств, а именно сохранить численность работающих на момент создания СП. А она тогда на фактически простаивающем предприятии достигала 20 тысяч человек.

Еще одно обязательство инвестора — запустить в производство новую модель Lanos. А также провести реновацию и обновление производства и привлечь к сотрудничеству СП GM-OPEL для производства модели Opel Astra. Включить СП в свою мировую сеть реализации продукции, а также в сеть поставок материалов и компонентов. Есть ли будущее у российского автопрома на Украине? - Ищенко отвечает на вопросы зрителей ©

В обновления корейцы успели инвестировать 150 млн долларов плюс дали 50 млн долларов кредита на оборотные средства ЗАЗу. Это то, что Daewoo успело сделать до собственного банкротства в 1999 году. То есть меньше чем через 2 года после создания СП.

На этих инвестициях ЗАЗ в 1999 году успел запустить в производство еще одну новую модель — лифтбек ЗАЗ-1103 «Славута» по цене $3000.

В 1998 году на ЗАЗе также фактически заново стартовало серийное производство пикапов на базе «Таврии» (ЗАЗ-1105). С 1999 по 2011 год предприятие выпустило 140 835 шт. «Славуты». А с 1998 по 2010 год — 36 674 шт. пикапов.

В 2000 году это был почти остановившийся завод с частично обновленной производственной базой, выпускавший по-прежнему устаревшую советскую продукцию. Но при этом численность работников по состоянию на 2000 год была 18 тыс. человек, которых по условиям инвестпрограммы нельзя было уволить.

ЗАЗ уже отставал от графика инвестобязательств, а акционер с долей 50% (Daewoo Motor) находился под управлением комитета кредиторов в Корее. Вот такой ЗАЗ в 2000 году и купила корпорация «УкрАвто» у Фонда государственного имущества Украины.

Первым траншем она приобрела 50% государственной части СП. А в течение следующего года выкупила и долю, оставшуюся у корейцев.

В 2003 году ЗАЗ вошел в орбиту корпорации «УкрАвто», и качественно новое производство здесь начал создавать уже украинский инвестор. На ЗАЗе был налажен полномасштабный выпуск автомобилей, которых на тот момент требовал рынок: ВАЗ-21093 и ВАЗ-21099, Lanos (Т-150), Opel Astra G. А чуть позже — Lanos-фургон и автобусов I-VAN.

Предприятие запустило и сборку целой гаммы автомобилей Chevrolet и Opel.

С 2003 по 2008 год история Запорожского автомобилестроительного завода стала примером успеха. Lanos с разрешения General Motors, которая купила все лицензии и заводы Daewoo в Корее, был доработан. Для этой модели адаптировали мелитопольский двигатель 1,3 л 70 л.с., и родился Sens.

Автомобилей Lada, которые в то время были самыми продаваемыми авто на Украине, за эти годы только на ЗАЗе было выпущено 127 933 шт. По лицензии было изготовлено 48 150 шт. Opel Astra Classic. Украина без колес: Что происходит с украинским автопромом - видео ©

А производство моделей Lanos/Sens с украинскими комплектующими только в 2008 году уже достигало 80 557 шт.

Тогда же Запорожский автомобилестроительный завод стал рекордсменом по массовому производству автомобилей в независимой Украине. 2006, 2007 и 2008 годы были наиболее продуктивными для ЗАЗа.

В то время предприятие ежегодно производило соответственно 193 тысячи, 282 тысячи и почти 258 тысяч новых транспортных средств.

Главные трудности наступили после 2014 года. Девальвация гривны привела к низкой покупательской способности населения и падению украинского рынка.

Одновременно один за другим закрылись и экспортные рынки для продукции ЗАЗа. Завод оказался «зажатым» в объемах рынка Украины, но и тут его ждал новый удар — поток подержанных автомобилей на еврономерах, которые заполонили рынок.

Объемы производства ЗАЗа стали сокращаться. В 2014 — до 13 144 авто, в 2015 завод выпустил 3949 автомобилей. Дальше было все хуже и хуже, в 2017-м на ЗАЗе едва выпустили 1674 автомобиля.

Такие объемы производства позволяли лишь номинально поддерживать жизнедеятельность завода, они не окупали затрат на налоги, электроэнергию и охрану большой территории.

Малые объемы не позволяли сделать завод безубыточным, а выпускать много не позволял сам рынок. Дальше производить автомобили на ЗАЗе уже не было никакого смысла. И с 2017 года крупнейший на Украине автомобильный завод остановил производство легковых автомобилей.

В его цехах едва ли не в штучном режиме собирали только перелицованные китайские автобусы и корейские тракторы. За 1-е полугодие 2020 года ЗАЗ выпустил 17 автобусов и 0 легковых автомобилей. Импорт автомобилей на Украину упал на треть, а цены на авто выросли на тысячу долларов © Украина.ру/Стрингер

Спасение ЗАЗа

Как и в 1997-м, выходом из тупика мог бы стать альянс с иностранным производителем. И ЗАЗ несколько лет вел переговоры с разными автопроизводителями.

Однако в ситуации нестабильности, связанной с войной, политической нестабильностью и отсутствием промышленной политики, прийти к каким-то финальным договоренностям не удавалось.

И наконец, о чудо, удалось запустить совместный проект с группой Renault. Для Запорожского автозавода контракт с Renault стал спасением — крупноузловая сборка позволит предприятию удержаться на плаву.

В группу брендов группы входит «Лада», чью деятельность Renault контролирует практически полностью.

Хотя слухи о начале производства моделей Lada на ЗАЗе ходят с января 2020 года, то есть с того момента, как на Украине ввели запрет на импорт легковых автомобилей из России, официально сотрудничество Запорожского автомобильного завода и Renault Group подтверждено только в сентябре.

Любопытно, что от упоминания бренда Lada в ходе заявлений для прессы воздержались обе стороны.

Тем не менее ЗАЗ уже освоил крупноузловую сборку Lada Largus, Vesta, Xray и их Cross-версий. Что касается Lada 4x4, то внедорожник также ждет локализация. Renault провела аудит мощностей и качества выпущенных машин на ЗАЗе. Французская компания осталась довольна качеством сборки.

Эксперты не исключают, что Lada для украинского рынка переименуют, а сами автомобили, выпущенные на ЗАЗе, будут незначительно отличаться от «родственных» моделей российской сборки.

Groupe Renault и ЗАЗ еще могут удивить украинцев, организовав производство всего модельного ряда Lada, куда также входит Granta и новая «Нива 2021» (в прошлом — Chevrolet Niva). Сотни тысяч автомобилей с двойными номерными знаками ездят по Украине © Nate Steiner / flickr

Ну и ход конем — сборка Renault Duster. Это может показаться любопытным на фоне огромного интереса украинцев к этому бюджетному кроссоверу. Не стоит забывать, что следующая «Лада Нива», скорее всего, будет использовать в основе агрегаты и узлы Renault Duster. Очень удобно в перспективе работы с общим конвейером.

Интересно, что компактный кроссовер Lada Xray, который будет выпускаться на ЗАЗе, технически унифицирован с Renault Sandero, — обе модели производят на заводе «АвтоВАЗ». Таким образом, вполне возможно, что в будущем на Украине будут выпускать и Renault Sandero.

Однако возрождение украинского автопрома вызывает недовольство у украинских радикалов. Несмотря на марку Renault, они считают автомобили, узлы которых произведены на заводах в РФ, российскими. В сети уже появились призывы блокировать работу ЗАЗа, чтобы не «кормить агрессора».

Президент и премьер могут, конечно, долго и красиво вещать об инвестиционной привлекательности Украины. Но если в стране будет продолжаться травля реальных инвесторов, решившихся вложить средства в производство на Украине, вряд ли можно ожидать, что сюда хлынет приток иностранных инвестиций.

И никакие разрекламированные инвестняни не помогут.