Из Одессы поступают противоречивые данные по поводу того, кто победил во втором туре выборов мэра. При этом Одесса - один из важнейших для Украины городов страны

В воскресенье, 15 ноября, в Одессе проходил второй тур местных выборов, на которых определялось, кто станет градоначальником. Два экзитпола, обнародованные позже, показывают диаметрально противоположную картину.

Так, согласно данным экзитпола Киевского международного института социологии, победу на выборах одержал нынешний мэр Леонид Труханов с 55,1% голосов. Его оппонент — Николай Скорик из «Оппозиционной платформы — За жизнь» получил 42,8% голосов.

Однако по данным экзитпола, который проводили по заказу местного «Седьмого канала», Скорик получил 50,4% голосов, а Труханов — 46,2% голосов избирателей.

То, как проводились выборы, и скандал вокруг местной избирательной комиссии весьма точно характеризуют избирательный процесс на Украине.

Как это делается в Одессе

Одной из особенностей этих выборов в Одессе было блокирование работы городской избирательной комиссии. Местный журналист Максим Войтенко разместил у себя в Facebook фотографии творящегося под зданием ГорТИК, которое даже «минировали».

«Работа горизбиркома заблокирована. Комиссия уже сутки без председателя. Здание минируют.Под зданием полиция, нардепы, «молодые люди спортивного телосложения» и прочий движ», — коротко описал происходящее главред местного издания «Таймер» Юрий Ткачёв.

Позже он детально описал, что происходило в городской территориальной избирательной комиссии.

«Трухановцы договорились с партией-прокладкой «Солидарность женщин Украины», которая по жеребьёвке получила право назначать главу одесского горизбиркома, чтобы те назначили на этот пост того, кого скажут трухановцы. А конкретнее Нину Чернышенко. Но ОПЗЖ перекупили местную организацию «Солидарность женщин Украины» (в лице некоей Графовой) и добились, чтобы та отозвала Чернышенко и поставила некую Сиволапенко (уже от ОПЗЖ)», — рассказывал Ткачёв о начале конфликта.

Популярный украинский Telegram-канал «Картель» опубликовал свидетельства доставки Графовой в Одессу одним рейсом со Скориком.

«Кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик доставил Графову в Одессу спецрейсом на частном самолёте своего однопартийца Виктора Баранского. И вишенка на торте — у Сиволапенко официально зарегистрирован COVID-19! Таким образом, ОПЗЖ идёт уже буквально напролом, подводя всех участников сразу под «пачку» статей Уголовного кодекса Украины. <…> Также отметим, что в среднем стоимость такого рейса составляет порядка $20 000—25 000, на что наверняка тоже обратят внимание правоохранительные органы», — указывалось в публикации канала.

Однако сторонники действующего мэра и не подумали сдаваться.

«Трухановцы возмутились такой наглостью и, во-первых, заблокировали вступление Сиволапенко в должность, а во-вторых, настучали на Графову центральному руководству «Солидарности женщин Украины». Так как Графова с руководством партии, вероятно, не поделилась, то руководство её отправило на мороз и вроде как отозвало Сиволапенко и делегировало нового председателя. Что и подтвердил ЦИК. Но теперь уже возмутились в ОПЗЖ, ибо за всё уплочено. И они будут добиваться, чтобы всё-таки осталась Сиволапенко, а новый председатель, фамилию которого никто упорно не называет, пошёл КЕМ (далеко. — Ред.). Картину Репина добавляют менты, спортсмены и целый выводок нардепов, трущихся в здании горизбиркома», — рассказал Ткачёв.

В конечном итоге Чернышенко всё-таки возглавила ГорТИК Одессы.

«И пошёл брат на брата»

И Труханов, и Скорик — бывшие члены «Партии регионов». Труханов был главой фракции «Партии регионов» Одесского горсовета с 2010 по 2012 год. После он «пошёл на повышение»: был избран в Верховную Раду. Скорик с 2013 по 2014 год возглавлял Одесскую ячейку «Партии регионов».

Оба политика покинули «родную» политсилу после майдана 2014 года. Только Труханов сделал это сразу во время госпереворота — 22 февраля, а Скорик дождался марта.

После пути бывших однопартийцев разошлись. Труханов на внеочередных выборах 2014 года стал мэром Одессы, победив бывшего градоначальника Эдуарда Гурвица. Свою роль сыграло в этом и его «региональное» прошлое, и трагедия 2 мая, после которой от майдановцев отшатнулись нейтральные одесситы.

В 2015 году на очередных местных выборах Труханов упрочил своё положение, снова став мэром. На этот раз ему противостоял ставленник главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили — Саша Боровик.

За годы своего мэрства Труханов попадал в различные скандалы, был фигурантом уголовных дел о коррупции, побывал под арестом, обвинялся в наличии российского гражданства. В то же время многие его избиратели обвиняли Труханова в том, что тот «продался властям» и стал весьма удобной фигурой для пятого президента Петра Порошенко и его преемника Владимира Зеленского. Именно с Трухановым связывали нападения на представителей альтернативных политсил вроде «Партии Шария».

Что касается Скорика, то в 2014 году он стал депутатом Верховной Рады от «Оппозиционного блока» — политсилы, созданной бывшими «регионалами». Несмотря на заявленную оппозиционность, подчас эта политсила играла на руку власти, за что её даже прозвали «Коллаборационным блоком».

В 2019 году Скорик снова прошёл в Верховную Раду. На этот раз от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Теперь бывшие однопартийцы преломили копья в борьбе за Одессу.

При этом, кто бы ни победил, центральная власть от этого вряд ли выиграет. Труханов шёл на выборы от своей «карманной» политсилы «Доверяй делам». Скорик — от оппозиционного ОПЗЖ.

При этом, несмотря на то, что Труханов долгое время находил с властью общий язык, результаты местных выборов 2020 года могут изменить его поведение. Эти выборы показали, что власть на местах не воспринимают. И так же, как всего лишь год назад «Слуга народа» выигрывала в регионах парламентские выборы, в этом году эта партия провалилась на местах. А потому союз с центральной властью — не лучшая стратегия для того мэра, который хочет, чтобы его политсила побеждала и на других местных выборах.

Примечательно также, что сами одесситы устали от политики. Явка на втором туре выборов мэра составила чуть выше 25%. Это самая низкая явка за всю историю местных выборов в Одессе. Горожане уже устали от тех политиков, что предлагает им Украина. И, судя по явке, они не верят в то, что выборы могут что-то изменить в их жизни.

Причиной этого могло стать предательство нынешнего президента Владимира Зеленского, которому отдал свои голоса юго-восток Украины, в итоге получив всё ту же политику, что и при Порошенко. А то и хуже.

В общем, у самих одесситов было немного желания выбирать между двумя бывшими однопартийцами.