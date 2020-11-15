Уходящая неделя ознаменовалась ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире. Правительства разных государств мира призывают сограждан к бдительности и выполнению всех санитарно-эпидемиологических норм

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Первое место по числу случаев заражения коронавирусом по-прежнему занимают США: здесь с начала пандемии заболевание диагностировали у 10,9 млн человек. Инфекция унесла жизни свыше 245,6 тыс. человек, больше 4,1 млн выздоровели.

Вторую позицию занимает Индия, где коронавирус был диагностирован более чем у 8,8 млн жителей, свыше 129,6 тыс. человек скончались, больше 8,2 млн выздоровели.

Тройку лидеров замыкает Бразилия: свыше 5,8 млн случаев заражения, 165,6 тыс. смертей, 5,2 млн выздоровлений.

Напряженной ситуация остается во Франции, России, Испании, Великобритании, Аргентине, Колумбии, Италии, Мексике.

Обстановка в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,9 млн человек (плюс 22 702 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 32 834 человека (плюс 391 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1,4 млн заболевших.

С 9 по 15 ноября штаб зарегистрировал 151 491 нового пациента. При этом неделей ранее говорилось о 137 553 новых случаев заражения коронавирусом. Соответственно, за последние семь дней в стране выявили на 10,1% больше инфицированных, чем в предыдущие.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил, почему в стране невозможно остановить распространение инфекции. По его словам, это происходит из-за того, что люди не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Член Совета Федерации, врач Сергей Леонов считает, что зараженных COVID-19 россиян может стать больше. При этом врач уверен, что вводить всеобщий карантин не следует из-за того, что пострадает экономика.

Россия уже поставила свыше 1 млн тестов на коронавирус COVID-19 более чем в 40 стран мира, заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москва готова и дальше предоставлять своим зарубежным партнерам тест-системы, реагенты для диагностики коронавируса. Путин отметил, что поставки будут производиться в том числе на безвозмездной основе.

Коронавирус дает осложнение на сердечно-сосудистую систему, сообщил генеральный директор НМИЦ имени В.А.Алмазова, академик РАН, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхт. У тех, кто переболел COVID-19, могут возникать одышка, приступы удушья, отеки нижних конечностей, перебои в работе сердца, предупредил он. При появлении таким симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Главный научный сотрудник института Чумакова, академик РАН, профессор Алексей Егоров назвал ключевую особенность новой российской вакцины от коронавируса. По его словам, главное отличие российского препарата из института имени Чумакова в том, что он сделан не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса.

«Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител», — заявил специалист.

По его мнению, эта особенность препарата лучше всего защитит организм от COVID-19. Кроме того, Егоров добавил, что вакцина ориентировочно будет готова в феврале.

Певец Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать новогодние огоньки. Музыкант считает, что если нельзя проводить концерты из-за COVID, то стоит запретить артистам участие в съемках на телевидении.

«Думаю, было бы правильным <…> всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах», — сказал он.

Правительство решило возобновить авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами. Увеличивается количество рейсов на Мальдивы, Кубу, в ОАЭ и Казахстан.

Во время распространения коронавируса в общественных местах лучше не разговаривать без медицинской маски, особенно громко. В противном случае даже соблюдение социальной дистанции может не спасти от заражения. Об этом заявил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

«Формулировку «молчание — золото» никто не отменял. К сожалению, из-за эпидемии коронавируса она приобретает совершенно другое значение», — отметил он.

Случаи обнаружения коронавирусной инфекции в российских колониях могут грозить пенитенциарной системе страны масштабной эпидемией, так как в ограниченных условиях исправительных учреждений невозможно изолировать осужденных друг от друга. Таким мнением поделился адвокат, писатель, автор книги «Замурованные» Иван Миронов.

Украина и коронавирус

На Украине за сутки зафиксировали 10 тысяч 681 новый случай заболевания коронавирусом, умерли ещё 95 пациентов. Об этом 15 ноября в Facebook сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов, который сам получил положительный тест на COVID-19

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (921), Запорожской (868), Харьковской (713), Одесской (692) и Киевской (692) областях.

Днем ранее в стране зафиксировали рекордные 12 524 новых случая заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии в стране заболели 535 857 человек, 9 603 человека — умерли от COVID-19, выздоровели — 241 444 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский, заразившийся коронавирусом, рассказал, что находится на лечении в больнице «Феофания» на общих условиях. Так он прокомментировал сообщения о том, что его лечение от COVID-19 обходится бюджету в «миллионы гривен».

Положительные тесты сдали четыре игрока сборной Украины по футболу (Андрей Ярмоленко, Виктор Цыганков, Виктор Коваленко и Сергей Сидорчук), а также один тренер Вадим Комарнди.

На Украине в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации может появиться так называемая «суперинфекция». О подобном риске предупредил Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, в настоящее время в стране наблюдается рост гриппоподобных заболеваний. Если же грипп начнет активно сочетаться с коронавирусом, жители Украины столкнутся с «суперинфекцией».

К первым числам ноября Украина потратила почти 60% годового объема Фонда борьбы с COVID-19, специально созданного в рамках государственного бюджета на текущий год. В абсолютном выражении это 39 из запланированных на год 66 миллиардов гривен. Такие цифры привело министерство финансов Украины. Выяснилось, что из потраченных средств Фонда на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом было направлено 0,6 миллиарда гривен, на обеспечение лабораторий — 0,7 миллиарда, на строительство, ремонт и обеспечение оборудованием приемных отделений опорных больниц — 1,9 миллиарда, а на выплату надбавок и доплат медицинским работникам — 3,2 миллиарда гривен. Совокупно по направлению здравоохранения все расходы Фонда составили 6,6 миллиарда гривен.

Однако львиная доля из 39 потраченных миллиардов пришлась на строительство дорог.

На Украине с 14 по 30 ноября ввели так называемый карантин выходного дня. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, почте и банкам. Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в пятницу напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина.

Ситуация в мире

Еврокомиссия планирует создать независимое от Всемирной организации здравоохранения агентство по борьбе с эпидемиями. В ЕК считают, что в настоящее время существует повышенный риск возникновения эпидемий, и Европа должна быть к ним лучше готова.

Австрии вводится тотальный локдаун из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса COVID-19. На территории страны будет действовать такой же жесткий карантин, как и весной. Локдаун будет введен с 17 ноября и продлится до 6 декабря.

При пожаре в больнице для зараженных коронавирусом в румынском городе Пятра-Нямц погибли 10 человек. Еще столько же пострадали, семеро из них находятся в критическом состоянии.

Ученые провели исследование нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который образовался в Европе. Оказалось, что мутировавший штамм является более заразным и быстрее размножается, однако в ходе исследования обнаружились и слабости вируса. В ходе испытаний на животных мутировавший европейский штамм показал большую чувствительность к препаратам и вакцинам. Кроме того, выяснилось, что он не отягчает хода заболевания, так как вызывает менее серьезную форму болезни.

Правительство Италии разрешило рождественскому персонажу Санта Клаусу посещать детей в условиях карантина при условии наличия разрешения на международные путешествия и соблюдение санитарных условий. Об этом сообщил в Facebook премьер-министр Италии Джузеппе Конти, отвечая на письмо пятилетнего мальчика, который просил не подвергать Санта Клауса карантинным ограничениям в условиях пандемии коронавируса.

В правительстве Франции готовятся к тому, что ограничения из-за COVID-19 в стране могут продолжаться до лета 2021 года. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Ученые медицинской школы Стэнфордского университета выяснили, что у молодых людей, которые являются фанатами вейпинга, шанс заболеть COVID-19 выше в 5-7 раз, чем у некурящих людей, а симптомы болезни проявляются у них в более тяжелой форме.