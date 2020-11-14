10 ноября Александр Лукашенко встретился с председателем Федерации профсоюзов Белоруссии Михаилом Ордой. Во время мероприятия Лукашенко велел создать профсоюзные ячейки на всех частных предприятиях до конца текущего года. В ином случае – предприятие будет ликвидировано.

Обязательное наличие профсоюзной ячейки на частных предприятиях не предусмотрено в белорусском законодательстве. И пока неясно, на основании чего, помимо устного распоряжения президента, на фирмах будут создавать объединения работников.

Да и сам факт обязательного наличия профсоюзов в каждой частной организации вызывает много вопросов.

Например, как обеспечить создание ячеек, если и участие в них, и в целом защита собственных трудовых прав — дело добровольное? Что, если работникам на каком-либо предприятии и без профсоюзов прекрасно работается, и там не найдется ни одного желающего вступить? Ищенко объяснил, почему «наивные» русские не могут сладить с «хитрым» Лукашенко © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Частникам придется создавать у себя эти ячейки при любых раскладах, и, если что, настойчиво просить работников в них вступать, чтобы было хотя бы минимальное представительство. Не самый удобный вариант для бизнеса.

Но судя по тому, что сроки реализации данного поручения поставлены крайне ограниченные, а отказ от него будет чреват ликвидацией бизнеса, власть в этом предельно заинтересована.

Федерация профсоюзов Белоруссии — это де-факто государственная организация, которая отметилась тесным сотрудничеством с властью. И создание ячеек, входящих в неё, на частных предприятиях будет означать увеличение государственного присутствия в бизнесе.

В каждом частном предприятии появится сотрудник, отвечающий за его связь с государственной организацией, а вступившие в профсоюз сотрудники будут ежемесячно отчислять туда средства с собственной зарплаты.

Идеология со школьной скамьи

В контексте текущего политического кризиса Лукашенко ранее обращал внимание на идеологическую обстановку в школах, указывая, что учителя, не разделяющие государственную идеологию, не должны работать в школах.

А несколькими месяцами ранее, еще до выборов, во время завязки политического кризиса, когда стали проводиться первые массовые акции протеста и пикеты, президент Белоруссии посетовал на необходимость усовершенствовать работу с белорусской молодежью и в университетах. «Чья бы корова мычала»: Лукашенко жестко ответил Зеленскому © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Он тогда посетовал на откат в работе с молодежью по сравнению с советским периодом.

«Вы знаете, что происходит с молодежью, которая остается один на один с информационным пространством. Я прямо говорю: там ею уже занимаются другие воспитатели, зарубежные идеологи, а иногда и преступники. И то, что сегодня происходит с некоторыми нашими детьми, это вопрос не только к родителям, но и ко всем нам, всей системе нашего образования», — заявил тогда Лукашенко.

«Мой бизнес — мои правила»

Нынешнее стремление к обязательному внедрению государственных профсоюзов на частных предприятиях, а также к увеличению идеологической работы в школах и университетах говорит об особенностях восприятия руководством республики текущего политического кризиса.

С учетом того, что костяк протестной и бастующей массы составил средний класс, преимущественно трудящийся в частном секторе, а также студенты и молодежь, власть пытается укрепить в их структурах собственное идеологическое влияние и присутствие.

Частному бизнесу чужда этатистская идеология и слишком сильная роль власти в регулировании их деятельности. Занятые в частных компаниях более независимы от государства в экономической и социально-политической сферах.

Государство для бизнеса в идеале должно быть «ночным сторожем», которому надо время от времени платить налоги, а он взамен будет защищать собственность владельца. Туда не ходят работники идеологической вертикали, а сотрудников не агитируют подписываться на государственную прессу.

Представители частной сферы, как правило, более заинтересованы в реформах по облегчению ведения бизнеса, снижению налоговой нагрузки и стабилизации законодательства. Поэтому они активнее бюджетников выступили против действующего режима. Лукашенко отверг транзит власти в Белоруссии © РИА Новости, Виктор Драчев | Перейти в фотобанк

И иных инструментов у власти, чтобы исправить данное положение и при этом сохранить позиции сильного и доминирующего, не так много.

К чему это приведет «профсоюзизация» бизнеса?

Принудительное создание ячеек в каждой частной компании вряд ли поможет власти достичь вышеуказанных целей.

С политической точки зрения это выглядит не поиском общих знаменателей и диалога с бизнесом, а наоборот закручиванием гаек, что может породить еще большее социальное недовольство. Протестующие требуют смены власти как раз в силу её авторитарности.

На многих предприятиях работа профсоюзных ячеек будет вестись сугубо формально. Для части бизнесменов это решение станет тревожным звоночком, и они будут стремиться переводить своё дело за границу.

Соседние страны создают для этого подходящие условия. Так, за последнее время только в Латвию перевели бизнес 17 компаний и еще 70 заявили о готовности пойти на такой шаг. Более 80 белорусских компаний, среди которых десятки из IT-сферы, заинтересовались переносом бизнеса в Литву. Есть случаи переезда белорусских компаний даже на Украину.

И это было еще до распоряжения создать в каждой организации профсоюзные ячейки.

Учитывая ультимативный характер распоряжения «или профсоюзы, или ликвидация», не стоит исключать и факты закрытия ряда предприятий, и тысячи недовольных сотрудников, оставшихся без работы, присоединятся к протестующим.

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И данное решение, и заявления, и формат проведения диалога о конституционной реформе сигнализируют о том, что власть пытается разрешить кризис с доминирующих позиций и сохранить удобную для себя систему управления без коренных преобразований и либерализации. Либо провести реформу и перераспределение полномочий на выгодных для себя условиях.

Правда, протестующих и недовольных ни конституционная реформа, ни увеличение роли государственной идеологии в школах и университетах, ни

создание профсоюзных ячеек в каждой компании в корне не устраивает.

Они до сих пор выдвигают совершенно иные требования, на которые не согласна власть. Поэтому говорить о возможном скором разрешении политического кризиса в республике не приходится.