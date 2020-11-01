Негласно во всех избирательных кампаниях присутствует геополитический компонент, и в этом году главные претенденты на победу - пророссийский Игорь Додон и ставленница Запада Майя Санду

Сегодня в Молдавии — президентские выборы. Несмотря на то, что республика парламентская, и глава государства обладает ограниченным набором полномочий (настолько, что его периодически «отключает» парламент), должность президента всегда остается крайне желанной для политиков.

Президент Молдавии — это звучит?

Для большинства кандидатов на пост главы молдавского государства — это всего лишь крутая строчка в CV, солидный набор представительских функций и возможность быть вписанным в историю страны. Именно поэтому каждый мало-мальски рейтинговый политик рвется в президенты.

Но, понятное дело, когда тебя выбирает народ, то хочется чего-то большего, чем простого надувания щек во время официальных визитов. Именно на это большее рассчитывают главные кандидаты на пост президента — нынешний глава государства, независимый кандидат Игорь Додон, ставленница Запада Майя Санду и даже Ренато Усатый. Участь остальных — быть статистами и оттянуть голоса у лидеров. Молдавия перед выборами президента: кто Украине не товарищ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Президенты Молдавии из себя представляли что-то, если имели поддержку в парламенте в виде большинства. Только в этом случае у них была реальная возможность влиять на политику страны.

Так было, например, при Владимире Воронине, при котором его Партия коммунистов имела конституционное большинство. Несмотря на то, что в то время, как и сейчас, Молдавия была парламентской республикой, все решения принимались именно Ворониным.

Можно привести противоположный пример — Николай Тимофти, президент, которого окрестили «немой уткой». Молчал. Ничего не делал. А просто был компромиссным соглашением между политическими силами, его избрание парламентом ознаменовало завершение кризиса, когда в Молдавии не было главы государств более двух лет.

Процессы, которые происходят в молдавском обществе и в целом политике, показывают, что все идет к тому, что Молдавия обладает всеми шансами, чтобы из парламентской республики превратиться в президентскую. По крайней мере, об этом говорят и действующий глава государства Игорь Додон, и его главный конкурент Майя Санду.

Однако сами выборы могут не состояться. Эксперты отмечают, что из-за коронавируса возможны проблемы с явкой. А точнее — она может быть крайне низкой, особенно за рубежом, в тех странах, где введены ограничения, у избирателей могут возникнуть трудности с физическим присутствием на избирательных участках. Тогда будет организовано повторное голосование без порога явки. А если разрыв в результатах оппонентов будет незначительным, пройдет второй тур. Всего за пределами Молдавии открыто 139 избирательных участков. Большинство из них расположены в Италии — 30, России — 17, и по 12 — в Румынии и США. Молдавия в изоляции: страна стала самой ковидоопасной в регионе, от нее все шарахаются – чем это грозит © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Иностранное вмешательство

По словам главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Госдеп в Кишиневе готовит массовые беспорядки. Аффилированные с американцами НПО и СМИ вбрасывают фейки о планах властей прибегнуть к фальсификациям. А сотрудники посольства США в Кишиневе заранее настраивают оппозицию на организацию массовых протестных акций. У Нарышкина есть информация о выезде в Молдавию группы американских специалистов по «цветным революциям».

— Майю Санду десантировали сюда из-за рубежа, под прикрытием бывшего премьер-министра Филата, который охранял и опекал её. Но при этом она была встроена в систему и голосовала за концессию аэропорта, а за нее голосовали и Канду, и беглый олигарх Плахотнюк, — заявил депутат Партии социалистов Гайк Вартанян.

Он отметил, что те СМИ, которые поддерживают правый вектор этого кандидата, делают всё, чтобы забыть о том, кем была Майя Санду и чем она занималась до того, как её вывели к «свету софитов».

— Поэтому, когда меня спрашивают по поводу вмешательства Запада в выборы, — уже десятилетие идет финансирование на одну и ту же цель — продвигать их политиков, и сегодня это — Майя Санду, — считает Вартанян. Молдавия в Великой Отечественной. Сражение, которое переломило ход войны © РИА Новости, Ольга Ландер | Перейти в фотобанк

Марионетка Майя

— У Майи Санду самая главная задача — убрать прорусское направление, все, что мешает сближению с НАТО и с Европой, убрать левое движение. Она делает то, что говорят американцы, — уверен молдавский политолог Павел Мидриган.

Он привел пример, как Додон сказал с трибуны ООН — Молдавию не надо толкать, чтобы она с кем-то ругалась. И эта миролюбивая риторика оказалась не принятой в прозападной молдавской тусовке.

— Все твердят о том, что надо быть против России. Все эти НПО, все делается для того, чтобы мы двигались к НАТО, так называемые проевропейские силы. Когда создавался альянс и произошла смена власти в прошлом году, ей позвонили и сказали — надо! Внешние силы договорились — пусть идут вместе, сколько получится. Не от нее зависело решение, — пояснил Мидриган.

Во время этой избирательной кампании Санду заговорила на русском языке, но все помнят, как она закрывала школы, как исключала русский язык из обязательного изучения в учебных заведениях, как умудрилась в одном из интервью не осудить преступления Антонеску (фашистского лидера Румынии в годы Второй Мировой войны — Ред.), а назвать его «исторической личностью». Проевропейские ценности во всей их красе! Санду открыто говорит, что поддерживает европейский курс Молдавии со всеми вытекающими отсюда «последствиями», в том числе и поддержка ЛГБТ (семьи, кстати, и детей у нее нет).

Независимый кандидат

Игорь Додон в этом отношении полная противоположность Санду. Человек, для которого День Победы — это не пустой звук. Главными своими задачами называет сохранение молдавской идентичности и нейтрального статуса Молдавии и защиту православия.

Главный козырь Додона — хорошие отношения с Россией и тесные личные связи с Владимиром Путиным.

— Большинство людей хотят моей победы с первого тура, чтобы не тратить деньги на проведение второго. Я тоже так считаю, что нет смысла разбрасывать свои голоса за тех, у кого нет шансов победить, — на одной из встреч с избирателями заявил Додон. Игорь Додон: кто он © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Выступая на выборах в качестве независимого кандидата, Додон обещает, что не допустит присоединения Молдавии к антироссийским санкциям и выступает за развитие отношений с Россией.

С большим шумом провел эту кампанию лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, его эпатажным выходкам, казалось, нет конца и краю. То он попытался сорвать встречу Додона с избирателями, то пришел с метлой к президентуре. Что поразительно, программы не представил никакой, да и в целом его предвыборная кампания напомнила ту, с которой на выборах участвовал Зеленский.

Так можно ли сфальсифицировать выборы?

По мнению аналитика Валерия Демидецкого, исход президентских выборов окажет существенное влияние на парламентские выборы, которые, учитывая часто высказываемые мнения о необходимости роспуска парламента, могут пройти уже в следующем году. Выдрин назвал серьезную ошибку Майи Санду: «Барби» выбрала не того «Кена» © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

— Санду, конечно же будет давить на то, что выборы сфальсифицированы. Но я беседовал на эту тему с экс-президентом Ворониным, и он сказал — невозможно сфальсифицировать выборы и сделать так, чтобы победил кто-то один. Потому что у всех есть наблюдатели на участках, все партии имеют своих наблюдателей. Все делается в их присутствии — вскрываются урны, ведется подсчет и так далее, — рассказал в эфире одного из телеканалов Валерий Демидецкий.