Местные выборы, прошедшие в Украине 25 октября, вскрыли еще одну особенность украинской политики - они вернули страну к антагонистическому противостоянию прошлых лет - на условный Восток и условный Запад. Так фактическое поражение «слуг народа» на этих выборах возобновляет внутреннее противостояние в украинской политике

Триумфальная победа Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа», которая была одержана на президентских и парламентских выборах 2019 года, вернула в политическую повестку давно забытые лозунги о единстве украинского народа, трагически разделенного травмой Евромайдана. «Команда Зе» обещала избирателям заново сшить страну, обеспечив равенство всех ее жителей вне зависимости от их политических, идеологических и религиозных пристрастий, не обращая внимания на регион, в котором они проживают. Словом, сулила им привести государственную политику в соответствие с нормами давно попранной конституции Украины.

Именно эти призывы обеспечили Зеленскому невиданную поддержку — прежде всего со стороны жителей Юго-Востока, которые устали ощущать себя неполноценными гражданами второго сорта, «латентными сепарами и ватой», как это едва ли не официально провозглашали во времена Порошенко националистические пропагандисты.

Однако пылкие надежды оказались иллюзиями. Политический курс государства не претерпел после выборов никаких существенных изменений — по крайней мере, в сторону свободы и демократии. «Слуга народа» все так же ориентируется на националистическое меньшинство украинского общества. Он обманул интересы своих избирателей из юго-восточных регионов страны и вместе с тем упорно заигрывал с электоратом «патриотических» областей, несмотря на то что они демонстративно предпочитали Зеленскому Петра Порошенко или союзных ему радикальных правых.

Результатом этой самоубийственной в политическом смысле политики стало поражение на местных выборах, которое де-факто одержала сейчас президентская партия. Вчерашние избиратели «слуг народа» массово ушли в сторону «Оппозиционной платформы — За жизнь», Партии Шария или оказали поддержку политпроектам местной элиты.

В результате электоральная карта Украины вновь зафиксировала давно знакомую картину разделения Украины. Западные и центральные области страны преимущественно голосовали за представителей «Европейской солидарности», «Батькивщины», «Голоса» или националистических партий вроде ВО «Свобода». В то время как остальные области охотнее поддерживали бывших регионалов из ОПЗЖ, Шария или местные партии, за которыми обычно стояли влиятельные чиновники-мэры. «Слуги народа» тоже взяли голоса на Западе и Востоке, но в незначительном количестве, что не позволило размыть общие контуры результатов.

Это условное географическое разделение было обычно для Украины все последние тридцать лет, начиная с первых выборов президента, состоявшихся 1 декабря 1991 года, когда три области Галичины проголосовали за националистического кандидата Вячеслава Черновола, а остальная страна выбрала бывшего коммунистического идеолога Леонида Кравчука. Хотя, по иронии судьбы, Черновол являлся уроженцем Киевской области, а его оппонент появился на свет на западноукраинской Ровенщине, которая находилась в те времена в составе польского государства.

А уже через три года, во время вторых президентских выборов, Кравчука поддержала именно западная и центральная Украина, в то время как впервые оформившийся электоральный Юго-Восток поддерживал тогда кандидата Леонида Кучму, обещавшего избирателям возродить производство, ограничить националистическое влияние и наладить нормальные отношения с Россией.

Это разделение было нарушено только во время выборов 1990 года. Западная Украина стала тогда политическим оплотом обратившегося к национализму Кучмы, однако многие центральные области страны, включая совсем уже не восточную Винничину, поддержали главу Компартии Украины Петра Симоненко в тщетной надежде на социальные перемены.

Однако выборы 2004 года, завершившиеся первым украинским майданом, окончательно зафиксировали разделение на Запад и Восток, которое проявилось и по итогам нынешнего голосования. Разница лишь в том, что ОПЗЖ заняло во многих регионах прежнее, хорошо насиженное место регионалов с известной скидкой на низкую явку и большой успех «местных» партий. А место «Нашей Украины» Виктора Ющенко занимает сейчас партия его бывшего соратника Порошенко вместе с неувядающей «Батькивщиной» и традиционным пулом националистических сил.

Впрочем, в этой ситуации можно видеть определенные изменения. Некоторые регионы, которые попали под влияние националистов после обвальной политической катастрофы 2014 года, возвращаются к прежним политическим симпатиям, что особенно ярко видно на примере Сумщины, явно уставшей от бесхозяйственности и беспредела дорвавшихся до власти ультраправых политиков.

«Результаты по многим областям неожиданные. Вот как выглядит картина по выборам в Сумской облсовет после подсчета 80,49% протоколов:

«Слуги народа» — 18,7%

ОПЗЖ — 17,53%

«Батькивщина» — 11,93%

«Европейская солидарность» — 11,32%

«Наш Край» — 10,08%

«За будущее» — 7,82%.

Эти показатели означают, что регион уходит из условной «оранжево-майдановской» зоны и возвращается в политический юго-восток. Где он и был до похода в политику Ющенко (на выборах в Раду в 1998 году за компартию, партию Витренко и партию Мороза в области проголосовали почти 60%). Промайдановские партии (ЕС и Батькивщина) получают чуть более 23%. А к показателю ОПЗЖ можно приплюсовать проценты «Нашего края», так как в регионе партию вёл Андрей Деркач. Человек с вполне понятным в последнее время политическим позиционированием», — пишет об этом феномене главный редактор Страна.UA Игорь Гужва. Выборы в Запорожье. Город против области © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Однако эти нюансы не сильно влияют на общее положение дел. Еще до официального объявления результатов выборов, которое почему-то максимально затягивают, возможно, чтобы задним числом улучшить плачевные результаты проигравшей партии власти, можно констатировать провал попытки «заново сшить» страну, что обещал украинцам несостоявшийся президент Голобородько. Старые региональные противоречия, исторически сложившиеся в силу целого комплекса исторических, политических и культурных факторов, до сих пор дают о себе знать, болезненно разделяя украинское общество. А на горизонте нет левых партий, которые могли бы снять эти противоречия, предлагая избирателям программу социального возрождения, одинаково важную для жителей Запада и Востока.

Больше того, региональное дробление усиливается и растет, о чем свидетельствует победа влиятельных мэров, которые шли на выборы с обещаниями проводить политику в интересах местного избирателя, показывая кукиш разочаровавшему граждан «центру». И в условиях дестабилизации системы государственного управления, помноженной на перманентный кризис, недоверие к власти и последствия пандемии, это может привести к самым неутешительным результатам.