На фоне местных выборов на Украине последнее время заметно активизировалось посольство США

Временная поверенная в делах США Кристина Квин недавно заслушала отчёт генпрокурора Ирины Венедиктовой, пригласила замминистра иностранных дел Эмине Джапарову обсудить «крымскую платформу», а затем приняла министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, ранее — генерального директора медиахолдинга «1+1». По словам Ткаченко, американское посольство желает скорейшего принятия на «независимой» Украине закона о медиа, соавтором которого он же и является.

«Имплементация закона о медиа — также важный шаг, который госпожа Кристина считает необходимым для внедрения в ближайшее время», — написал Ткаченко. В посольстве США подтвердили факт встречи и своё желание принять для украинцев такой закон.

Украина заявила о готовности США поддержать стратегию по «возвращению» Крыма © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Уже сама риторика посольства не блещет дипломатичным подходом — украинцам фактически приказывают, подчеркивая «необходимость», как ранее Кристина Квин подчеркнуто заявила, что Украина не будет покупать российскую вакцину от Covid-19.

Закон о медиа, который проталкивает посольство США, должен облегчить блокировку неугодных сайтов и телеканалов с подачи Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Ранее законопроект подвергли критике как в украинском медиасообществе, так и в ЕС и ОБСЕ.

Весной представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир проанализировал его и пришел к выводу, что он не соответствует международным стандартам и ограничивает свободу слова. «Правовой анализ также вызывает обеспокоенность по поводу возможности наложения штрафа на определенные средства массовой информации путем запрета их распространения. Введение общего запрета, затрагивающего все содержание конкретного средства массовой информации, в течение неопределенного периода и основанного на очень широко сформулированном обосновании, представляет собой чрезмерную и непропорциональную меру в свете фундаментального права на свободу выражения мнения», — говорится в сообщении ОБСЕ.

Однако сейчас, как мы видим, посольство США ни в грош не ставит не только Украину, но и ЕС с ОБСЕ.

В законе прописан целый ряд запретов. В частности, под угрозой штрафа или лишения лицензий запрещается любое позитивное упоминание советских деятелей или демонстрация советских символов. Проще говоря, даже информация о том, что какой-нибудь советский ученый (даже украинский) что-то хорошее открыл или советский профсоюз построил санаторий для своих работников, причисляется к разряду запретной информации, и об этом можно шептать только на кухне.

Приключения американцев на Украине: как лоббисты Burisma в генпрокуратуру ходили © Burisma Group

Украинскими СМИ законопроект не ограничивается. В него включили также ответственность иностранных аудиовизуальных медиа, которые будут транслировать запрещенную информацию на территории Украины. Однако иностранным СМИ какие-либо штрафы за нарушения не прописаны — им украинские органы могут лишь слать грозные «письма счастья». Из первоначальной редакции законопроекта исключили цензуру для блогеров, вписав уточнение, что «медиа» считаются средства распространения информации, выходящие под контролем редакции.

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) еще в июле призвал депутатов отклонить его как репрессивный. «Мы стоим на страже прав журналистов и главное — прав граждан на получение независимой информации, удобной или неудобной для любых политиков. Мы защищаем общественный интерес. Протестное заявление уже подписали более 200 коллективов редакций, и это заявление ежедневно дополняется новыми подписями. Главный призыв журналистского сообщества — не дорабатывать законопроект, а отклонить», — заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Посольство США записало для украинцев песню © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Нынешняя активизация «управленческого потенциала» со стороны американского посольства на Украине связана, скорее всего, с отложенным до местных выборов запросом на непопулярные решения. Ужесточение цензуры или повышение цены на газ для населения с ноября, отнюдь не прибавят властям Украины популярности. Запрос на цензуру может быть вызван критикой действий США на Украине, звучавших со стороны ряда оппозиционных телеканалов. В августе Кристина Квин заявила о "вале дезинформации в СМИ и соцсетях", которая подрывает "успешные реформы в Украине", стартовавшие, по ее мнению, после Майдана и продолженные президентом Владимиром Зеленским. Ложью она считает и утверждения о том, что Украина зависима и управляется с Запада. Особенное возмущение у нее вызвала история о биолабораториях под управлением США на Украине.

Информацию распространяли многие украинские СМИ, но винит Кристина Квин в этом Россию. «Кремль регулярно пытается посеять раздор в западных обществах, включая Украину, ослабить западные институты, продвигать маргинальные голоса и подрывать наши демократические идеалы. Неслучайно мы недавно видели, как давняя русская дезинформация — и откровенная ложь — о "тайных американских биолабораториях" вновь была запущена одновременно в Грузии и Украине… Мы также видели, как некоторые известные украинцы и украинские СМИ ложно обвиняли реформаторских партнеров Запада в нецелевом использовании средств помощи», — посетовала Квин.

Чтобы больше подобных казусов не было, на Украине должна окончательно восторжествовать цензура, прописанная в законе о медиа, который в посольстве США требуют принять. Все-таки надо понимать, что демократия есть мнение лицензированных демократов, а инакомыслия они не терпят.