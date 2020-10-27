Накануне четвертьвекового юбилея своего патриаршества, лидер УПЦ-КП Филарет выступил с очередной филиппикой в адрес ПЦУ и Вселенского патриархата. Оказывается Томос – свидетельство появления своеобразного «папства в православии. (…) Этим Томосом нарушается чистота православия». Произошло это вскоре после встречи Зеленского и патриарха Варфоломея

В православных изданиях начала появляться информация относительно некоторых подробностей переговоров между УПЦ-КП, ПЦУ и Офисом президента, которые проходят в настоящее время. Напомним завязку.

В июне прошлого года в ПЦУ произошёл раскол — «почётный патриарх» (такой титул был в ПЦУ) Филарет заявил о восстановлении УПЦ-КП. Официальной причиной выхода из проекта был «фальшивый Томос», который не давал церкви реальной автокефалии.

Конечно, с Филаретом ушло не так уж много архиереев, но в данном случае был важен сам факт раскола только что созданной ПЦУ. Кроме того, за УПЦ-КП остались зарубежные приходы, которые должны были отойти Константинополю. С тех пор ПЦУ не оставляет надежд переманить мятежного патриарха назад, а государственные органы отказываются восстановить официальную регистрацию УПЦ-КП.

Раскол стал одной из причин того, что признание ПЦУ мировым православием, и так не заладившееся, окончательно встало. Даже анонсированное недавно признание ПЦУ Кипрской православной церковью оказалось фальстартом — архиепископ Кипрский Хризостом помянул на Богослужении главу ПЦУ Епифания, но официального решения Кипрской церкви по этому поводу не было. Собравшийся после скандального заявления Синод определённого решения не принял, обсуждение проблемы украинского раскола перенёс. Единства в церкви нет. Например, «Romfea» пишет, что митрополит Лимассольский Афанасий «не поверил своим ушам», когда услышал имя руководителя организации украинских раскольников.

С другой стороны, свой интерес есть и у Зеленского. Как уже писалось, ему обязательно надо установить нормальные отношения со Вселенским патриархатом в связи с вероятной победой на выборах Джозефа Байдена. Как раз в день встречи президента и патриарха он заявил о своей поддержке Варфоломей. Это даёт основания надеяться на то, что Фанар станет одной из площадок, на которых Киев будет налаживать отношения с американской администрацией. Константинополю же нужно получить обещанные Порошенко ставропигии, решить вопрос с зарубежными приходами УПЦ-КП (кстати, право на наличие таких приходов — один из признаков автокефалии) и, главное, восстановить целостность ПЦУ.

Сейчас, как сообщает телеграм-канал «Churcher», Филарету предлагается следующая схема:

— Почётный патриарх возвращается в Синод и оставляет за собой те приходы, которые не захотели идти в ПЦУ (но реальным руководителем всё равно остаётся Епифаний).

— Иерархия УПЦ-КП принимается as is, в епископском сане.

— Дом на Пушкинской и Владимирский собор остаются за Филаретом. О других храмах и монастырях, на которые претендует УПЦ-КП, речь не идёт.

— Приходы в диаспоре надо отдать.

Для ПЦУ эта сделка выгодна, поскольку восстанавливается единство церкви. Да, конечно при сохранении автономии УПЦ-КП, но это явление временное — Филарету 91 год и после его безвременной кончины автономия будет исчерпана.

Не очень понятно, в чём выгода самого Филарета — всё, что ему планируют оставить, он имеет в рамках своей структуры, а от воссоединения он ничего не получает.

Против возможного соглашения выступает и Европейский деканат УПЦ-КП (7 приходов, 5 священнослужителей и около 300 тыс., по их подсчётам, верующих) — он хочет сохранить единство именно с украинской церковью и жалуется на неготовность Константинополя вести диалог.

Скорее уж такие предложения направлены на иерархов УПЦ-КП в расчёте на то, что они захотят сохранить епископские посты в ПЦУ. Но они многим обязаны Филарету и, главное, почему они должны верить, что после его ухода обещания ПЦУ останутся в силе?

Тот же канал «Churcher» пишет, что «в случае окончательного отказа Филарета существует план Б: дискредитировать его перед верующими, пустив слухи, будто он хочет присоединиться к УПЦ».

Работа в этом направлении уже началась — митрополит Александр (Драбинко) заявил, что Филарет ведет переговоры с УПЦ и намекнул на передачу ей «украинских святынь». Обнародовано письмо Филарета от 2008 года, где он согласился на автономию в составе Константинополя.

В общем, результатом встречи Зеленского и Варфоломея стала атака не на УПЦ, а на УПЦ-КП. Впрочем, это пока. Проблема Киевского патриархата рано или поздно будет разрешена и украинские власти опять примутся за борьбу с «московским православием». В этих условиях поневоле начинаешь симпатизировать Филарету. Тем более, что говорит он вещи вполне разумные, фактически повторяя сказанное другими критиками создания ПЦУ.