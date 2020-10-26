В воскресенье, 25 октября на Украине состоялись местные выборы, а также опрос, проведённый по инициативе президента Зеленского. Непосредственные результаты будут известны в ближайшее время, но они имеют значение только для жителей отдельных регионов и населённых пунктов. Мы же поговорим об общих моментах

По данным ЦИК, на этих выборах избирали: 1780 депутатов областных, городов Киева и Севастополя (! — так на сайте ЦИК) городских советов, 5366 депутатов районных советов, 11124 депутата городских советов, 562 депутата районных в городах советов, 10284 депутата поселковых советов, 14006 депутатов сельских советов, 370 городских голов, 428 поселковых голов, 623 сельских головы. Самоуправление объединённых территориальных общин было избрано ранее.

Общие данные по стране

Зайдя на страницу ЦИК, мы с удивлением обнаружим, что никаких общих данных там нет. Вообще. Нет даже явки, которую в прошлые годы обязательно считали. ЦИК сейчас не имеет полномочий устанавливать оперативную явку, а полная будет установлена только после получения протоколов из ТИК.

Дело в том, что на этих выборах, как сообщает секретариат ЦИК, «информационно-аналитическая система "Выборы", которая теоретически могла бы автоматически передавать все данные сразу в Комиссию, пока не развернута до уровня ТИК». Естественно, нет электронных протоколов и по участкам. Уникальные возможности для свободного художественного творчества…

Поэтому данные территориальных избирательных комиссий будут отражать не так сами результаты голосования, как предварительные договорённости о распределении голосов, достигнутые до выборов. В какой-то мере в них принимаются во внимание и интересы Киева (через механизм влияния ЦИК на ТИК), но в какой — нам неизвестно.

В некоторых регионах договорённости оказались не особенно прочны и пересматриваются по ходу дела (вероятно, такая ситуация сложилась в Одессе).

В некоторых регионах голоса, возможно, вообще считать не будут, а результаты выборов — в чистом виде отражение договорняка. Где-то соглашения будут пересматриваться в зависимости от результатов голосования. Но это всё неточно, и об особенностях этих, безусловно, самых фальсифицированных в истории Украины выборов мы будем узнавать ещё много лет.

Почему сложилась такая ситуация, до конца непонятно. То ли речь идёт о феноменальной некомпетентности нынешней властной команды, то ли она таким образом реализует свои обязательства перед региональными элитами.

Так или иначе, но такого ещё не было.

«Слуга народа»

Источники, близкие к информированным, сообщают, что президент недоволен буквально всем — и провальными для СН результатами выборов, и неудачной реализацией предвыборных проектов («Большая стройка»), и провалом опроса.

Негодовать есть от чего — в большинстве крупных городов представители СН не выходят даже во второй тур, хотя перед партийными структурами ставилась именно такая задача, и, по косвенным данным, такие соглашения были достигнуты.

Опять же пока непонятно, СН действительно так провалилась на выборах (что вполне вероятно), или региональные элиты в процессе решили пересмотреть договорённости и «кинуть» Офис президента (что тоже вероятно).

В последнем случае не будут соблюдаться и договорённости об обязательном включении в коалиции в местных советах «Слуги народа». Причём для этого будут прямые основания — слишком мало набрала партия и её кандидаты (в Киеве, по данным экзитпола, четвёртое место у Ирины Верещук с 8%, и третье у СН с 10%), чтобы с ней считаться.

Выборы мэров

В большинстве городов действующие мэры сохраняют свои позиции — даже там, где будет второй тур, отрыв двукратный или даже более того. Например, в Днепропетровске, по данным экзитпола, у Бориса Филатова — 44%, а у Загида Краснова — 14%. И только в родном городе президента, Кривом Роге, представитель СН Дмитрий Шевчик отстаёт от мэра Юрия Вилкула всего на 11%, что даёт призрачную надежду на победу во втором туре.

Самая парадоксальная ситуация сложилась в Харькове, где в первом же туре побеждает Геннадий Кернес с почти 60%. Парадокс состоит в том, что совершенно неясно, жив ли Кернес вообще, и если да — способен ли он руководить городом. По слухам, Кернес перенёс инсульт.

Соответственно, в большинстве крупных городов мэры получают самые большие фракции и свободу самовыражения при формировании коалиций большинства.

Опрос Зеленского

Во время выборов авторитетная Социологическая группа «Рейтинг» проводила экзитпол, точнее опрос на выходе с участка относительно настроений граждан в день выборов. В исследовании действительно спрашивали и об опросе Зеленского. Но там есть много «но».

Во-первых, опрос проводился на 69% участков, где работали социологи. Это число завышено, просто принимая во внимание особенности выборки при экзитполах, — его имеет смысл проводить только на сравнительно больших участках.

По официальным данным, опрашиваться должно было пять миллионов человек. Была неофициальная информация, что будет допечатано три или даже пять миллионов опросных листов, но подтверждения она не получила.

В 2015 году, по данным ЦИК, явка составила 46,6%, что в абсолютных числах составило несколько менее 13,8 млн. На этих выборах, как предполагается, явка была ниже, но максимум, что можно было охватить, — 50%. Скорее всего, намного ниже. Тем более что вот на участке, где голосовал спикер Дмитрий Разумков, опрос проводился, но на момент его голосования волонтеров не было в наличии. По данным на 22 часа, средняя явка по стране составила 37%, то есть в выборах приняло участие 11 млн избирателей.

Во-вторых, парадоксальным образом в данных «Рейтинга» нет данных ни по явке, ни по участию в опросе (обычно приводимые 67% — это показатель по тем участкам, где опроса не было, но граждане хотели бы принять в нём участие). Ответы на вопросы президента рассчитывались отдельно по тем, кто голосовал и кто не голосовал (контрольная группа опрашивалась по телефону). Почему именно социологи дали такие данные, мы не знаем.

В-третьих, учитывая многоуровневую систему опроса (участок — опрос — экзитпол), количество отказов у социологов должно было быть зашкаливающим. А отказы при подсчёте, как правило, не учитываются.

Результаты выборов

В данном случае мы говорим только о некоторых общих тенденциях.

Во-первых, начинается новый этап борьбы центра и региональных элит. Причём совершенно независимо от того, «кинули» «Слугу народа» в регионах или нет.

В ближайшее время СН попытается каким-то образом переиграть ситуацию в регионах: где возможно — натянуть результаты кандидатов от СН, где невозможно — достичь новых соглашений с победителями. Вариант с отменой второго тура из-за эпидемии пока не рассматривается, но время ещё есть — второй тур на выборах 2015 года, которые тоже состоялись 25 октября, прошёл 15 ноября.

После выборов Киев будет искать возможности договориться или заставить местное самоуправление подчиняться центру. Умения работать у Офиса президента нет, но есть ресурсы (финансирование местных бюджетов осуществляется из Киева, и на местах это помнят).

Во-вторых, по итогам провальных выборов начнутся центробежные движения внутри «Слуги народа».

Руководство партии попытается удержать ситуацию под контролем, но его эффективность под вопросом. Наиболее актуально выделение групп сторонников Коломойского (группа «За будущее» может серьёзно вырасти) и собственного политического проекта спикера Разумкова.

У Зеленского есть возможности попытаться восстановить влияние партии, но вряд ли есть непосредственный интерес сохранять именно ту партию, которая сформировалась в прошлом году.

Так или иначе, но монобольшинство вряд ли протянет до начала парламентской избирательной кампании.

В-третьих, Украина вернулась к обычной ситуации электорального раскола, который был в значительной степени замаскирован на выборах 2014 и 2019 года.

Теоретически это может привести к усилению регионализации вплоть до федерализации, но на первом этапе Украину ждёт «война за зеленское наследство». Очень уж вкусный электоральный кусок удалось «окучить» Зеленскому. При этом желание избирателей сменить элиту реализовано в полной мере не было.

Так что на следующих выборах будет осуществлена попытка повторить подвиг «Слуги народа» и воссоздать общенациональную партию.

Как представляется, пока что преимущественные шансы на перехват значимой части этого электорального поля имеет Партия Шария. Сейчас она в основном ограничивает возможности расширения влияния «Оппозиционной платформы», но некоторая работа над публичным имиджем и идеологической платформой партии может позволить ей существенно усилить позиции. Неясно только, хватит ли ресурсов.