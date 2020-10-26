Харьковчане не выдержали одного: О результатах выборов в Харькове

К выборам в Харькове было приковано внимание не только потому, что это - крупнейший русскоязычный город Украины. Особый колорит местным выборам придавало участие известного всей Украине харьковского Городского головы Геннадия Кернеса - человека, которого некоторые ненавидят, а харьковчане, в своей основной массе, уважают и ценят

И это лишний раз подтвердили состоявшиеся выборы.

В борьбе с четырнадцатью конкурентами Геннадий Кернес победил уже в первом туре, с результатом который мало уступает процентам, полученным им в 2015 году (тогда — 65,8%). Это один из лучших показателей по крупным украинским городам, уступающий в данной категории весьма немногим, например, мэру Мариуполя Вадиму Бойченко или Сергею Моргунову в Виннице.

И это очередное свидетельство крепких позиций Геннадия Адольфовича в его непрекращающемся противостоянии с центральной властью. Следует особо отметить, что это противостояние не столько идеологическое (Кернес многократно отметал обвинения в сепаратизме в свой адрес), сколько экономическое. Для Кернеса, как и прочих представителей региональной элиты, Харьков — это огромная и любимая игра «Монополия», куда не знающие правил и тонкостей игры допускаться не могут. Однако после Майдана попытки проникнуть в Харьков со стороны значительно усилились.

Разумеется, новые игроки прикрываются революционными лозунгами, инкриминируя Кернесу политическую неблагонадежность и желание «проевропейских горожан» иметь в Харькове «патриотическую власть». Кернес, сам того не желая, практически всё время после Майдана находился в некой оппозиции и под подозрением. В Харькове у него постоянно возникали трения с губернаторами и евромайданным сообществом, однако лояльность основной массы харьковчан своему мэру оставалась неизменной. Например, прошедшим летом, согласно опросу социологической группы «Рейтинг», 57% харьковчан считали, что дела — именно в Харькове — обстоят хорошо. Для сравнения в иных городах Харьковской области таковых насчитывалось значительно меньше — 43%.

При этом, по данным проведённого в начале октября опроса «Украинской социологической группы», 77,0% жителей Харьковщины полагает, что руководство страны ведет Украину «однозначно в неправильном направлении» или «скорее в неправильном направлении», а Кернес остаётся популярен. То есть при общем критическом настрое по отношению к официальному Киеву, местной власти жители в целом доверяют.

Чем же эксцентричный харьковский мэр угодил горожанам. Ответ очевиден: Харьков при нем стал одним из самых благоустроенных городов Украины, возможности мегаполиса смягчали последствия экономического кризиса, национал-истерия в Первой Столице городскими властями не поощрялась. Относительная стабильность и реализация созидательных планов — сильная сторона Кернеса-мэра. В городе были осуществлены реконструкция сада им. Шевченко, обустройство площади Свободы, реконструкция Саржина Яра; продолжается строительство метрополитена, капитальный ремонт самой длинной трассы города — Московского проспекта, десятки иных крупных проектов (которые, впрочем, не обходятся без дурновкусия, уплотнительной застройки и уничтожения старинных зданий). И формально получается, кто выступает против Кернеса, вроде бы автоматически выступают и против его проектов — да ещё, как правило, и под майданными лозунгами.

Эта картина упрощенная, но даёт некоторое понимание причин разгрома на нынешних выборах провластного кандидата и нынешнего губернатора Алексея Кучера, отношения с которым у Кернеса не заладились буквально с первого дня. Началось с того, что 6 ноября 2019 года Владимир Зеленский не соблаговолил пригласить на представление нового губернатора Харьковщины ни мэра областного центра, ни харьковский актив. Не в смысле «активистов майдана» (те как раз были), но представителей региональной элиты.

Даже бывший харьковский губернатор Игорь Райнин тогда был вынужден прокомментировать вопиющую бестактность Зеленского: «Считаю это неправильным. Персональное отношение в подобных случаях не имеет значения. Зовут в силу должности. А Кернеса, рискну предположить, сознательно не пригласили, потому что пропустить фамилию мэра сложно… Не были приглашены депутаты облсовета, руководители больших госпредприятий — а мы говорим о промышленном востоке. Не пригласили также ректоров вузов при том что Харьков — это столица образования и науки. Такая ситуация впервые. Это однозначно неправильный подход».

В Харькове произошедшее поняли и запомнили. Тем более, господин Кучер сразу потянул за собой на руководящие должности людей случайных и приблудных. Заместителем был назначен Виталий Погосян — бывший директор департамента экономики и инвестиций Винницкого горсовета; в другое вице-губернаторское кресло телепортировался тернопольский атошник Тарас Пастух; после скандала в Херсоне переведён в Харьков некий Владимир Клюцевский, ранее прославившийся праздником с полуголыми девицами в тамошней госадминистрации. Такой наплыв «активистов Майдана» заставил примириться даже долгое время враждовавших между собой самых влиятельных людей Харькова — мэра Геннадия Кернеса и олигарха Александра Ярославского (и этот мощный тандем не распался до сих пор).

Между тем, представитель Киева Алексей Кучер делал одну ошибку за другой. Город сотрясали конфликты вокруг больницы для чернобыльцев, куда хотели отправить на лечение больных ковидом (дело дошло до столкновений с полицией), или позорный скандал, когда впервые за историю независимой Украины в мае 2020 года харьковчане остались без наград на День Науки — при том, что именно Харьков является крупнейшим научным центром страны. Просто в облгосадминистрации забыли таковые списки подготовить. А если прибавить к этому несущийся в пропасть рейтинг правящей партии в целом…

Неуважение к губернатору накануне выборов дошло до крайности — матерной перепалки в зале облсовета, причём господин Кучер в сквернословии себя тоже не сдерживал. А Александр Ярославский выступил со специальным обращением, где подверг резкой критике губернатора, который в своём предвыборном ролике использовал нарезку из знаменитой съёмки Добкина и Кернеса в 2005 году. «Какая у него есть совесть и как у него поворачивается язык, когда человек лежит в больнице, говорить такие вещи. Алексей [Кучер], неужели у тебя окончательно нет совести?» — устыдил молодого «слугу народа» весьма уважаемый харьковчанами Ярославский. К концу предвыборной гонки разгром Кучера стал лишь вопросом финального подсчета голосов.

В последние недели перед выборами интриги процессу неожиданно придала тяжелая болезнь Геннадия Адольфовича, которая вынудила его экстренно продолжить лечение в Германии. В качестве подстраховки, баллотироваться на пост мэра вызвался популярный среди харьковчан, бывший мэр и губернатор Михаил Добкин, но быстро снялся с регистрации — после того, как окружение Кернеса убедило его, мол, действующий градоначальник идёт на поправку.

Но даже в случае недееспособности Кернеса и после снятия с выборов Добкина, значительно больше шансов на пост мэра все-равно было бы не у представителя правящей партии, а постоянно шедшего на втором месте (по результатам соцопросов) харьковского бизнесмена Александра Фельдмана, представляющего партию "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ). Хотя и здесь у харьковчан возникало много вопросов к оппозиционерам: местные списки ОПЗЖ пузырятся хорошо известными горожанам местными майданщиками. Видимо, это результат влияния бывшего порошенковского функционера Игоря Райнина, который ныне возглавил региональную организацию этой вроде бы антимайданной политической силы.

После убедительной победы Геннадия Кернеса в первом туре, как ни странно, вопросов остаётся еще очень много. Во-первых, когда в Харьков вернётся сам Кернес и сможет ли он своевременно принять присягу Городского головы? Кого он предполагает поставить секретарём горсовета — то есть человеком, возглавляющим город в случае недееспособности или отставки мэра? Войдут ли в правящей альянс (Блок Кернеса «Успешный Харьков» монобольшинства не получил) прорвавшиеся в горсовет немногочисленные «Слуги народа» — поскольку мэру с Центром надо все-таки поддерживать хорошие отношения? И ответы на эти вопросы мы скоро получим.