Последний — главред Нехты, эта фамилия в числе номинантов намекает на то, что его бывший партнер Роман Протасевич, который недавно покинул оппозиционный телеграм-канал, все-таки сделал это по причине желания уйти из опасного канала в связи с сомнениями и душевными метаниями. Соратники считают, что революционер «переобулся». Этот процесс сейчас наблюдается по всему фронту белорусского протеста. И он двусторонний.
Казалось бы, при чем тут Сахаров?
«Мы на вашей стороне», — написал председатель Европарламента Давид Сассоли, чем полностью признал вмешательство Брюсселя во внутренние дела независимого, суверенного государства, которое не является членом Евросоюза.
Важный нюанс: «правозащитные награды», которыми отмечают оппозиционеров и диссидентов — это часть психологического оружия времен Холодной войны, разработанное для идеологической борьбы против СССР, а теперь и его преемника — Российской Федерации. Это инструмент для политических войн Запада с неугодными государствами.
В 2018-м ее получил украинский режиссер Олег Сенцов, который в России сидел за терроризм. Еще один важный нюанс: Виктор и Эдуард Бабарико, Гоша Лосик, Эдик Пальчис и другие активисты, которые ныне сидят по СИЗО, почему-то не признаны Европой в качестве ключевых фигур протеста. В то время, как подследственная активистка штаба Бабарико, а затем и Беломайдана, Мария Колесникова, стала лауреаткой заочно.
Председатель Европарламента не уточнил, почему так получилось. Поэтому со своей стороны наблюдатели имеют все основания строить гипотезы. Вот одна из них. После поистине исторической встречи Лукашенко с узниками в СИЗО КГБ Белоруссии «Американка» 10 октября, часть их вышла на волю под домашний арест. А политтехнолог Виталий Шкляров, как сообщали СМИ, вообще получил свободу передвижения сменив меру пресечения на подписку о невыезде. В частности, на свободу вышли член Координационного совета оппозиции Лилия Власова, адвокат Илья Салей, уже упомянутый Шкляров.
Юрист Илья Салей теперь под полноценным домашним арестом, причем даже с отцом может видеться лишь постольку, поскольку тот является адвокатом сына. Оппозиция шутит, что вероятно, приходя в дом к сыну, Василий Салей теперь демонстрирует договор, свидетельство об оплате услуг и адвокатское удостоверение. И никаких интервью!
Политолог, который сам себя называет «рупором КГБ» Юрий Воскресенский на автомобиле встречал юристку Лилию Власову, покинувшую СИЗО и лично довез ее домой. «Блин, Некляев в 2011 году о такой форме «домашнего ареста» только и мог мечтать! А уж о том, чтобы интервью и комментарии давать, да еще вражескому агентству Тут Бай — это просто аттракцион неслыханной щедрости получается!», — пишет в киевском «Белорусском партизане» Александр Федута.
Отсутствие в списке Павла Северинца вообще объясняют происками ЛГБТ-активистов. Для жюри премии была составлена справка о белорусской оппозиции, где расписана роль каждого номинанта. И не расписана роль тех, про кого забыли. Не стоит строить иллюзий: «Премия Сахарова» досталась тем, в ком уверены, что они не переобуются. И если это так, то вот очень злая ирония судьбы: подчиненная Виктора Бабарико (получавшая у него деньги) Мария Колесникова оправдала высокое доверие запада. А сам Виктор Бабарико — нет.
Да, я ушел
Но надо быть справедливым: перебежчики есть не только со стороны протестующей Белоруссии. Они есть и из властной команды. Это с болью признал сам Лукашенко, еще 9 октября на совещании по кадровой политике.
«Переобулись ведь те, кого я вырастил на собственных руках!», — сказал он тогда, не называя имен-фамилий, хотя явно говорил не только о Павле Латушко и ряде подчиненных главы МИД Владимира Макея. Последний неожиданно ушел в «коронавирусный» отпуск. Искать другую подоплеку рановато — ведь многие политики в мире болеют, даже Дональд Трамп. Переобувшиеся чиновники есть не только в министерстве иностранных дел, которое кое-кто считает прозападным. Уходят из Генпрокуратуры, как ее сотрудник Эльдар Сафаров.
«Да, я ушел. Это связано с событиями, которые произошли летом и осенью», — подтвердил свой уход изданию TUT.BY уже бывший начальник отдела государственного обвинения. —«Хочу поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям».
Эльдар Сафаров в 2007 году был государственным обвинителем по подрасстрельному делу. Тогда Верховный суд вынес два смертных приговора — Сергею Морозову и Игорю Данченко. В 2010-м Сафаров представлял сторону обвинения по делу Николая Автуховича, которого обвиняли в поджоге дома бывшего начальника Волковысского РОВД. Он требовал для подсудимого 20 лет колонии усиленного режима. А суд снял с Автуховича обвинения в подготовке теракта и в организации поджога дома.Он получил 5 лет и два месяца общего режима. Этот пример на всякий случай, чтобы никто не думал, что Лукашенко предал пацифист или «толстовец».
От частного к общему
Про случай перебежчика в Генпрокуратуре рассказало издание Тут Бай. Оно было лишено лицензии СМИ. На практике эта экзекуция, как видно не значит ничего — Тут Бай продолжает информировать о том, что не пишут официальные СМИ. Например, у него нет табу на информацию, касающуюся перебежчиков, совершающих каминг-аут. Тут Бай сообщает, что из Генпрокуратуры уволился не только Сафаров, но и еще несколько чиновников. Олег Талерчик 19 лет проработал в прокуратуре, последние девять лет — в Генпрокуратуре. До 20-летнего стажа госслужащего, который дает право на повышенную пенсию, ему оставалось чуть более года. Он ушел. «Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать белорусов», — хлопнул дверью сотрудник ГПУ. По его словам служба прекращена по соглашению сторон. За последний месяц, по информации Тут Бай службу покинули начальники отделов и заместители начальников управлений.
Это связывают с новым генпрокурором, Андреем Шведом, назначенным 9 сентября. Он известен тем, что возглавлял комиссию, расследовавшую теракт в минском метро, в апреле 2011-го. С момента его назначения возбуждено более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка. Все они против протестующих, в то время, как в отношении правоохранителей ничего подобного нет.
Именно по инициативе уже бывшего генпрокурора, с 26 августа была создана Межведомственная комиссия для изучения обращений граждан, заявивших о насилии со стороны правоохранителей. В ее состав вошли сотрудники Следственного комитета, МВД и Госкомитета судебных экспертиз, а также депутат Палаты представителей Александр Дубов. Последний до избрания в парламент был заместителем генпрокурора. Возглавляет комиссию заместитель генерального прокурора Дмитрий Гора. Прошло почти два месяца с момента создания комиссии, сменился генпрокурор, однако публичных сообщений о ее работе нет. Генеральная прокуратура заверяет, что ни одно заявление не останется нерассмотренным.
Гуманитарный коридор
И снова вернемся к «независимому», но больше, конечно оппозиционному Тут Баю. Его роль в освещении темы «переобувшихся» немного странная. Как минимум в той части, где это издание лишили статуса СМИ. Несмотря на это оно продолжает выходить, причем не просто, а с сохранением допуска к «официаловке».
Тут Бай берет интервью у госчиновников, а те дают интервью. В том числе у тех, кого из «Американки» освободил лично Лукашенко после встречи. Так не бывает в РБ, но это факт. Как и предсказывала Украина Ру, узники теперь разделились: кого удалось распропагандировать, стали сотрудничать с властями, в какой-то степени стали их пропагандистами.
Самая яркая фигура — Юрий Воскресенский, бывший сотрудник команды Бабарико. Теперь он сам называет себя «рупором КГБ», а его бывшие соратники заклеймили его предателем и перебежчиком. Именно Воскресенский, выполняя обещание, превратился сегодня в главный источник инсайдов со стороны власти. Те же, кто между домашним арестом и камерой СИЗО выбрал последнее, получили продление срока задержания на два месяца. Но сейчас не о них, а о других.
Юрий Воскресенский не просто переобулся. Он обозначил «коридор» для выхода из протестного движения любого участника. На его примере власти показывают «окно» для перехода. И эту мысль Воскресенский сейчас рекламирует. Именно он утверждает, что Лукашенко пошел на последний президентский срок и больше выдвигаться не будет. Оппозиционные СМИ тут же подсчитали, сколько раз президент за пять своих президентских сроков заявлял аналогичное. Выяснилось, что в 2002-м, 2003-м, 2005-м, 2008-м, 2010-м, 2011-м, 2013-м, 2019-м и непосредственно до и после начала протестов 2020 года. Последнее заявление было сделано для редакции "Россия Сегодня".
Также не раз Александр Григорьевич говорил о Конституционной реформе, когда, казалось бы для этого не было никакого повода. Но в данном случае это озвучивает неформальный «рупор КГБ», причем делает это добровольно и надо отдать должное — искренне. Если рассматривать подобную работу, как агитацию, имеющую целью максимально распропагандировать активистов протеста, то сейчас она особенно востребована, ввиду необходимости ответа на опасный ультиматум Тихановской.
В пятницу стало известно, что от провластного «Антимайдана» Лукашенко отказался. Но это не признак слабости — радикализация Беломайдана выгодна как раз власти, чтобы раз и навсегда подавить его, во избежание опасного затягивания. Если эта гипотеза справедлива, то речь идет именно о выборе «или-или» и создании «гуманитарного коридора» для всех желающих не оказаться в эпицентре силовой операции.
Именно это и является диалогом в понимании Лукашенко, это его стратегия, началась она в стенах СИЗО, и продолжается. Тренд был озвучен лично Лукашенко: «минчане побунтовали и прозрели».