Запад продолжает поддержку протестов в Белоруссии. Группа эмигрантов была отмечена так называемой «Премией Сахарова». Лауреаты - Светлана Тихановская, Светлана Алексиевич, Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало, Сергей Тихановский, Алесь Беляцкий, Сергей Дылевский, Николай Статкевич и Степан Путило

Последний — главред Нехты, эта фамилия в числе номинантов намекает на то, что его бывший партнер Роман Протасевич, который недавно покинул оппозиционный телеграм-канал, все-таки сделал это по причине желания уйти из опасного канала в связи с сомнениями и душевными метаниями. Соратники считают, что революционер «переобулся». Этот процесс сейчас наблюдается по всему фронту белорусского протеста. И он двусторонний.

Казалось бы, при чем тут Сахаров?

«Мы на вашей стороне», — написал председатель Европарламента Давид Сассоли, чем полностью признал вмешательство Брюсселя во внутренние дела независимого, суверенного государства, которое не является членом Евросоюза.

Важный нюанс: «правозащитные награды», которыми отмечают оппозиционеров и диссидентов — это часть психологического оружия времен Холодной войны, разработанное для идеологической борьбы против СССР, а теперь и его преемника — Российской Федерации. Это инструмент для политических войн Запада с неугодными государствами.

В 2018-м ее получил украинский режиссер Олег Сенцов, который в России сидел за терроризм. Еще один важный нюанс: Виктор и Эдуард Бабарико, Гоша Лосик, Эдик Пальчис и другие активисты, которые ныне сидят по СИЗО, почему-то не признаны Европой в качестве ключевых фигур протеста. В то время, как подследственная активистка штаба Бабарико, а затем и Беломайдана, Мария Колесникова, стала лауреаткой заочно. «Где реформы?»: Ищенко рассказал, что будет, когда Лукашенко снова попросит у РФ деньги © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Председатель Европарламента не уточнил, почему так получилось. Поэтому со своей стороны наблюдатели имеют все основания строить гипотезы. Вот одна из них. После поистине исторической встречи Лукашенко с узниками в СИЗО КГБ Белоруссии «Американка» 10 октября, часть их вышла на волю под домашний арест. А политтехнолог Виталий Шкляров, как сообщали СМИ, вообще получил свободу передвижения сменив меру пресечения на подписку о невыезде. В частности, на свободу вышли член Координационного совета оппозиции Лилия Власова, адвокат Илья Салей, уже упомянутый Шкляров. «Американка» президента. Лукашенко хочет поставить оппозиции мат в два хода © скриншот видео president.gov.by

Юрист Илья Салей теперь под полноценным домашним арестом, причем даже с отцом может видеться лишь постольку, поскольку тот является адвокатом сына. Оппозиция шутит, что вероятно, приходя в дом к сыну, Василий Салей теперь демонстрирует договор, свидетельство об оплате услуг и адвокатское удостоверение. И никаких интервью!

Политолог, который сам себя называет «рупором КГБ» Юрий Воскресенский на автомобиле встречал юристку Лилию Власову, покинувшую СИЗО и лично довез ее домой. «Блин, Некляев в 2011 году о такой форме «домашнего ареста» только и мог мечтать! А уж о том, чтобы интервью и комментарии давать, да еще вражескому агентству Тут Бай — это просто аттракцион неслыханной щедрости получается!», — пишет в киевском «Белорусском партизане» Александр Федута.

Отсутствие в списке Павла Северинца вообще объясняют происками ЛГБТ-активистов. Для жюри премии была составлена справка о белорусской оппозиции, где расписана роль каждого номинанта. И не расписана роль тех, про кого забыли. Не стоит строить иллюзий: «Премия Сахарова» досталась тем, в ком уверены, что они не переобуются. И если это так, то вот очень злая ирония судьбы: подчиненная Виктора Бабарико (получавшая у него деньги) Мария Колесникова оправдала высокое доверие запада. А сам Виктор Бабарико — нет. «Он наше все». Затулин рассказал, кто в России стал «адвокатом» Лукашенко © РИА Новости, Вяткин Владимир | Перейти в фотобанк

Да, я ушел

Но надо быть справедливым: перебежчики есть не только со стороны протестующей Белоруссии. Они есть и из властной команды. Это с болью признал сам Лукашенко, еще 9 октября на совещании по кадровой политике.

«Переобулись ведь те, кого я вырастил на собственных руках!», — сказал он тогда, не называя имен-фамилий, хотя явно говорил не только о Павле Латушко и ряде подчиненных главы МИД Владимира Макея. Последний неожиданно ушел в «коронавирусный» отпуск. Искать другую подоплеку рановато — ведь многие политики в мире болеют, даже Дональд Трамп. Переобувшиеся чиновники есть не только в министерстве иностранных дел, которое кое-кто считает прозападным. Уходят из Генпрокуратуры, как ее сотрудник Эльдар Сафаров.

«Да, я ушел. Это связано с событиями, которые произошли летом и осенью», — подтвердил свой уход изданию TUT.BY уже бывший начальник отдела государственного обвинения. —«Хочу поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям».

Эльдар Сафаров в 2007 году был государственным обвинителем по подрасстрельному делу. Тогда Верховный суд вынес два смертных приговора — Сергею Морозову и Игорю Данченко. В 2010-м Сафаров представлял сторону обвинения по делу Николая Автуховича, которого обвиняли в поджоге дома бывшего начальника Волковысского РОВД. Он требовал для подсудимого 20 лет колонии усиленного режима. А суд снял с Автуховича обвинения в подготовке теракта и в организации поджога дома.Он получил 5 лет и два месяца общего режима. Этот пример на всякий случай, чтобы никто не думал, что Лукашенко предал пацифист или «толстовец». «Если уж Мадуро устоял»: Мамонтов объяснил, почему у Тихановской нет шансов против Лукашенко © Sputnik / Miroslav Rotari

От частного к общему

Про случай перебежчика в Генпрокуратуре рассказало издание Тут Бай. Оно было лишено лицензии СМИ. На практике эта экзекуция, как видно не значит ничего — Тут Бай продолжает информировать о том, что не пишут официальные СМИ. Например, у него нет табу на информацию, касающуюся перебежчиков, совершающих каминг-аут. Тут Бай сообщает, что из Генпрокуратуры уволился не только Сафаров, но и еще несколько чиновников. Олег Талерчик 19 лет проработал в прокуратуре, последние девять лет — в Генпрокуратуре. До 20-летнего стажа госслужащего, который дает право на повышенную пенсию, ему оставалось чуть более года. Он ушел. «Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать белорусов», — хлопнул дверью сотрудник ГПУ. По его словам служба прекращена по соглашению сторон. За последний месяц, по информации Тут Бай службу покинули начальники отделов и заместители начальников управлений.

Это связывают с новым генпрокурором, Андреем Шведом, назначенным 9 сентября. Он известен тем, что возглавлял комиссию, расследовавшую теракт в минском метро, в апреле 2011-го. С момента его назначения возбуждено более 400 уголовных дел за нарушение общественного порядка. Все они против протестующих, в то время, как в отношении правоохранителей ничего подобного нет.

Именно по инициативе уже бывшего генпрокурора, с 26 августа была создана Межведомственная комиссия для изучения обращений граждан, заявивших о насилии со стороны правоохранителей. В ее состав вошли сотрудники Следственного комитета, МВД и Госкомитета судебных экспертиз, а также депутат Палаты представителей Александр Дубов. Последний до избрания в парламент был заместителем генпрокурора. Возглавляет комиссию заместитель генерального прокурора Дмитрий Гора. Прошло почти два месяца с момента создания комиссии, сменился генпрокурор, однако публичных сообщений о ее работе нет. Генеральная прокуратура заверяет, что ни одно заявление не останется нерассмотренным. Евгений Константинов: Лидерами протеста в Белоруссии являются социальные сети, а не Тихановская © Facebook, Евгений Константинов

Гуманитарный коридор

И снова вернемся к «независимому», но больше, конечно оппозиционному Тут Баю. Его роль в освещении темы «переобувшихся» немного странная. Как минимум в той части, где это издание лишили статуса СМИ. Несмотря на это оно продолжает выходить, причем не просто, а с сохранением допуска к «официаловке».

Тут Бай берет интервью у госчиновников, а те дают интервью. В том числе у тех, кого из «Американки» освободил лично Лукашенко после встречи. Так не бывает в РБ, но это факт. Как и предсказывала Украина Ру, узники теперь разделились: кого удалось распропагандировать, стали сотрудничать с властями, в какой-то степени стали их пропагандистами.

Самая яркая фигура — Юрий Воскресенский, бывший сотрудник команды Бабарико. Теперь он сам называет себя «рупором КГБ», а его бывшие соратники заклеймили его предателем и перебежчиком. Именно Воскресенский, выполняя обещание, превратился сегодня в главный источник инсайдов со стороны власти. Те же, кто между домашним арестом и камерой СИЗО выбрал последнее, получили продление срока задержания на два месяца. Но сейчас не о них, а о других.

Юрий Воскресенский не просто переобулся. Он обозначил «коридор» для выхода из протестного движения любого участника. На его примере власти показывают «окно» для перехода. И эту мысль Воскресенский сейчас рекламирует. Именно он утверждает, что Лукашенко пошел на последний президентский срок и больше выдвигаться не будет. Оппозиционные СМИ тут же подсчитали, сколько раз президент за пять своих президентских сроков заявлял аналогичное. Выяснилось, что в 2002-м, 2003-м, 2005-м, 2008-м, 2010-м, 2011-м, 2013-м, 2019-м и непосредственно до и после начала протестов 2020 года. Последнее заявление было сделано для редакции "Россия Сегодня".

Также не раз Александр Григорьевич говорил о Конституционной реформе, когда, казалось бы для этого не было никакого повода. Но в данном случае это озвучивает неформальный «рупор КГБ», причем делает это добровольно и надо отдать должное — искренне. Если рассматривать подобную работу, как агитацию, имеющую целью максимально распропагандировать активистов протеста, то сейчас она особенно востребована, ввиду необходимости ответа на опасный ультиматум Тихановской.

В пятницу стало известно, что от провластного «Антимайдана» Лукашенко отказался. Но это не признак слабости — радикализация Беломайдана выгодна как раз власти, чтобы раз и навсегда подавить его, во избежание опасного затягивания. Если эта гипотеза справедлива, то речь идет именно о выборе «или-или» и создании «гуманитарного коридора» для всех желающих не оказаться в эпицентре силовой операции.

Именно это и является диалогом в понимании Лукашенко, это его стратегия, началась она в стенах СИЗО, и продолжается. Тренд был озвучен лично Лукашенко: «минчане побунтовали и прозрели».