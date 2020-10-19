В понедельник, 19 октября, украинская делегация прибыла в Иран на второй раунд переговоров по делу о сбитом под Тегераном 8 января самолёте Международных авиалиний Украины. Стороны обсудят дальнейший ход расследования и другие важные аспекты: авиационные, военные, уголовное сотрудничество, применение международных конвенций

Война или мир: как признание Ирана в атаке на украинский самолёт повлияет на отношения Вашингтона и Тегерана © РИА Новости, Антон Быстров | Перейти в фотобанк Мохсеном Бахарвандом и Евгением Ениным. Кроме того, украинский дипломат проведёт переговоры с главой МИД исламской республики Махаммадом Джавадом Зарифом.

«Иранская сторона уже признала факт уничтожения самолёта на своей территории. Сейчас нашей задачей является выяснить все обстоятельства указанной трагедии: идёт ли речь о человеческой ошибке, или это результат просчётов в системе организации полётов над Ираном», — уточнил Енин в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Сколько стоит человеческая жизнь?

Одним из главных итогов первого раунда переговоров, который прошёл 30 июля в Киеве, стало согласие Ирана выплатить Украине компенсацию за сбитый лайнер (речь именно о машине, а не о выплатах родственникам погибших), от чего ранее отказывался. Однако, как предупредил официальный представитель МИД исламской республики Аббас Мусави, это займёт некоторое время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения, а также выполнить международно-правовые обязательства согласно международной конвенции по безопасности авиации. А именно установить обстоятельства трагедии и привлечь виновных к ответственности.

10 августа глава Центральной страховой организации Ирана Голамреза Сулеймани подчеркнул, что власти республики не будут выплачивать компенсацию Международным авиалиниям Украины, поскольку сбитый самолёт был застрахован на Украине европейскими, а не иранскими страховыми компаниями, значит, и компенсацию должны выплатить европейцы.

Впрочем, общественность больше волнует вопрос, когда же деньги получат родственники жертв катастрофы. Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24» 2 августа уточнил, что выплаты от Тегерана поступят не раньше, чем закончится расследование и все виновные будут привлечены к ответственности.

Глава МИД Ирана Мохсен Бахарванд в преддверии переговоров в Тегеране сообщил, что в рамках второго раунда планируется три совещания, одно из которых будет посвящено юридическим вопросам, связанным с размером компенсации (остальные два — техническим дискуссиям, которые будет проводить Иранская организация гражданской авиации, а также судебным вопросам, которыми занимается судебная власть Ирана, заключительная).

Впрочем Енин в комментарии «Радио Свобода» представил другую информацию: «На этот раз мы не планируем поднимать вопрос компенсации жертвам, поскольку находимся в процессе согласования совместной переговорной позиции с нашими международными партнёрами. Буквально вчера мы провели соответствующую встречу с послами пострадавших вследствие катастрофы стран и договорились в дальнейшем координировать все свои действия».

Поскольку иранская сторона, хоть и спустя 2 дня после авиакатастрофы, признала свою вину в непреднамеренной атаке пассажирского лайнера МАУ, вопрос о сумме компенсаций, которые она выплатит пострадавшим, будет определён на межгосударственных переговорах. Украина будет вести их от лица всех стран, чьи граждане находились на борту самолёта: самой Украины, Канады, Швеции, Великобритании, Германии и Афганистана.

За 9 месяцев со дня трагедии назывались разные суммы: канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана с требованием выплатить минимум 1,5 млрд канадских долларов (около $1,1 млрд); президент Украины Владимир Зеленский называл сумму компенсации в размере $80 000 от Ирана семьям погибших недостаточной. Вдова командира экипажа МАУ Екатерина Гапоненко заявляла, что хочет получать сумму, сопоставимую с ежемесячной зарплатой её погибшего мужа — $9000 — до совершеннолетия младшей дочери, то есть в течение 12 лет. Это почти $1,3 млн.

Ход расследования

На переговорах с украинской делегацией глава МИД Ирана подчеркнул, что причиной катастрофы была человеческая ошибка.

«Ирану нечего скрывать по поводу этой катастрофы, искренне готовы информировать украинский народ и делегацию Украины относительно деталей произошедшего», — заявил Бахарванд.

Как писала в январе американская газета The New York Times, иранские военачальники в течение трёх суток после трагедии пытались скрыть, что сбили гражданский лайнер, но в конечном итоге признались в содеянном президенту страны Хассану Рухани. Затем глава государства публично принёс извинения за то, что Тегеран не сразу признал свою вину в гибели людей.

Военные приняли украинский самолёт, повернувший в сторону военной базы Корпуса стражей исламской революции, за американскую крылатую ракету, к вероятному удару которой были готовы иранские ПВО.

Организация гражданской авиации Ирана по результатам расследования пришла к выводу, что украинский самолёт был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» малого радиуса действия из ЗРК «Toр-M1».

Как написано в докладе от 20 января, лайнер вылетел из Тегерана в 6:12 утра и на высоте 2469 метров потерял связь с авиадиспетчерами, в 6:15 исчез с экранов радаров вторичного наблюдения, а через 3 минуты и с радаров первичного наблюдения. После атаки ракетой самолёт потерял высоту, упал на территории парка и загорелся.

В конце мая бывший депутат парламента Махмуд Садеки объявил, что виновный в трагедии установлен, — это оператор ракетной системы, которая сбила самолёт. В июле Организация гражданской авиации Ирана в обновлённом отчёте уточнила, что связи между координационным центром ПВО и комплексом, сбившим самолёт, не было, оператор сам определил самолёт как вражескую цель и без разрешения на удар запустил по нему две ракеты. Как авиакатастрофа в Иране изменит украинскую политику. Мнения экспертов © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк

Министр иностранных дел Украины тогда Дмитрий Кулеба не согласился с такой формулировкой, что самолёт МАУ сбили в Иране в результате человеческой ошибки, и призвал дождаться окончания расследования и расшифровки «чёрных ящиков». Изначально Тегеран собирался самостоятельно провести экспертизу бортовых самописцев, но потом понял, что не обладает необходимым программным обеспечением, и к работе привлекли специалистов из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

Как сообщил 24 июля Евгений Енин, расшифровка «чёрных ящиков» подтвердила факт незаконного вмешательства в работу пассажирского лайнера. Несмотря на то что этот важный этап технического расследования завершён, у экспертов остаётся ещё много важных вопросов, на которые необходимо ответить, как сообщила глава Совета по безопасности на транспорте Канады Кэти Фокс.

Как долго будет продолжаться расследование обстоятельств крупнейшей за историю Украины авиакатастрофы, сказать сложно. Всё будет зависеть прежде всего от политической воли сторон. В августе Енин предупреждал, что расследование может растянуться на 5 лет, если разбирательство дойдёт до международных судов, хотя шансы урегулировать ситуацию в досудебном порядке всё-таки есть.