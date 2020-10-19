Украинская полиция со времени старта избирательной кампании зарегистрировала 4690 сообщений, в результате которых было открыто 346 уголовных дел: 174 связаны с нарушением избирательного законодательства, 172 - с избирательным процессом. Украина.ру анализировала, какие грязные технологии используются в ходе местных выборов 2020 года

Из всех уголовных дел 72 возбуждены по статье 160 УК (Подкуп); 63 — по статье 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права) УК; 22 — по статье 158 УК (Предоставление ложных сведений в Государственный реестр избирателей); 14 — по статье 1583 УК (Фальсификация, подделка, похищение, повреждение или уничтожение избирательной документации); 2 — по статье 1581 УК (Незаконное использование избирательного бюллетеня); 1 — по статье 1591 УК (Нарушение порядка финансирования политической партии, предвыборной агитации).

«Сетки» по подкупу избирателей

Одной из наиболее популярных грязных предвыборных технологий в Украине является «сетка» — система по организации гарантированной поддержки того или иного кандидата. Она функционирует по принципу «пирамиды»: «тысячники» — «сотники» — «десятники». Фактически «сетка» представляет собой скупку голосов избирателей при помощи многоступенчатой агитационной сети вербовщиков, выстроенной на местах под кураторством председателей ОГА, нардепов или представителей местной власти. В случае отмены местных выборов Зеленскому грозит импичмент - Царев © РИА Новости, Нина Зотина

Форма реализации может быть любой: «благотворительные фонды», «трудовые договоры» — на что хватит фантазии и квалификации штабных юристов.

Исполнители схемы проходят обучение на базе ЖЭКов, учебных заведений, любых других бюджетных организаций, на худой конец «общественных приемных», «центров социальной защиты», приемных народных депутатов. Затем человек получает агитационные материалы и ищет других участников, получая за это вознаграждение.

Работает это следующим образом: агитаторы выбирают сто человек среди социально незащищенных слоев населения, идут к ним и спрашивают, готовы ли они поддержать их кандидата. По статистике, из 100 человек соглашается около трети. Тем, кто дал положительный ответ, предлагают всякие «подарки» — от определенной суммы денег до самых разнообразных культурно-бытовых услуг.

В том или ином виде «сетка» существовала еще с середины 2000-х гг, но наиболее изощренно ее использовали во время президентских выборов 2019 г. в штабе Порошенко: в ряде регионов под кураторством председателей обладминистраций подкупали граждан по программе «Турбота», выплачивая им по 1000 грн из бюджета.

О «сетке Порошенко» много писали в украинских СМИ. И хотя она не помогла ему переизбраться, схожий опыт применяется ныне на местах, только в меньших масштабах.

Так, с конца июля текущего года нардеп от «Слуги народа» Кирилл Нестеренко совместно с кандидатом от этой политсилы в днепропетровский горсовет Кристиной Брижицкой-Шевцовой выстраивали свою «сетку» помощью организации бесплатных экскурсий в Харьков. Людей возили под предлогом сравнения более благоустроенного Харькова с Днепром. Для записи на экскурсию необходимо в онлайн-анкете указать свое имя, фамилию, отчество, а также серию и номер паспорта. Местные выборы во многом определят будущее Украины - Кость Бондаренко © РИА Новости, Нина Зотина

В положительном отношении тех, кто съездил в Харьков, к Нестеренко сомневаться не приходится — достаточно прочитать восторженные комментарии в Facebook-группе, где координируются экскурсии. После сбора данных участников экскурсий агитировали к голосованию за «Слугу народа» путем разноса продуктовых наборов. Да и сами экскурсии фактически являются непрямым подкупом.

Цена на похожие по содержанию поездки в Харьков у туроператоров колеблется в районе 450-470 гривен, а «ярмарку щедрости» организовали под выборы. Таким способом пропрезидентская партия в Днепре охватывает от 6 до 10 тыс. человек, добавив себе 1-2% голосов.

Схожим образом на родине президента — в Кривом Роге Днепропетровской области — действовал кандидат в мэры от президентской «Слуги народа» Дмитрий Шевчик. Шевчик — бывший менеджер Центрального горно-обогатительного комбината, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову — использовал для организации «сетки» рабочих предприятия.

В инструкциях для агитаторов прописано руководство о том, как отсеивать лояльных кандидату избирателей. Рабочие обязаны записывать номера домов, где живут потенциальные сторонники «Слуги народа», и передавать их бригадирам.

Яркий такой случай был выявлен в Одессе — 15 октября представители полиции разоблачили сеть подкупа избирателей, задержав председателя одной из избирательных комиссий и его помощника.

«Во время следственных действий изъято почти 45 000 долларов США, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование за определенного кандидата на пост одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 гривен денежного вознаграждения», — рассказал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

«Гречкосейство»

Раздача пресловутых «продуктовых наборов» («гречки») является разновидностью «сетки». Свою эффективность она показала в середине 2000-х гг., когда в Киеве Леонид Черновецкий неожиданно победил Александра Омельченко, сосредоточившего в своих руках админресурс, расцвета она достигла после возвращения мажоритарных округов в 2012 г. на выборах в Раду.

3 октября в городе Белгород-Днестровский Одесской области состоялось представление кандидатов от партии «Слуга народа» в Одесский областной, Белгород-Днестровский районный, а также в городской совет и на должность Белгород-Днестровского мэра. Во время мероприятия посетителям раздавали продукты питания. «Это трюк»: политолог объяснил, зачем Зеленскому понадобился опрос на местных выборах © president.gov.ua

В тот же день в Ивано-Франковске состоялся «Веселый забег», участники которого получили по тысяче гривен от кандидата в депутаты Ивано-Франковского городского совета от ВО «Свобода» Олега Андрухива. В поселке Гребенки Киевской области раздавали в конвертах по 1000 гривен за кандидата на главу ОТГ — директора Гребенковской гимназии Романа Засуху.

В начале сентября киевская мэрия начала рассылку наборов медицинских масок, антисептиков, гелей для рук стоимостью 150 грн, ссылаясь на эпидемию коронавируса. Предлог вроде и благовидный, но полгода назад, когда пандемия начиналась, подобных устремлений Кличко и его соратники не проявляли.

К слову, согласно разъяснению ЦИК, стоимость агитационных материалов и «подарков» от кандидатов не должна превышать 6% необлагаемых минимумов доходов граждан — 63 грн. Статья 160 Уголовного кодекса (подкуп избирателей) предусматривает ответственность до 7 лет лишения свободы.

«Мертвые души». Политический туризм

Еще одна технология по корректировке результатов выборов — манипуляции со списками избирателей. Одним из способов является внесение в списки «мертвых душ» — умерших граждан, за которых заполняют бюллетени другие люди.

Решить проблему не может даже электронный реестр избирателей, который должен был покончить с ней раз и навсегда. Вычислить «лишних» лиц весьма трудно: в 2019 г. в Украине таинственным образом добавился 1 млн избирателей. Особенно актуально это будет для Донбасса, поскольку жители неподконтрольных Киеву территорий могут присутствовать в списках, соответственно у кого-то появится возможность воспользоваться их голосами.

Другая разновидность этой технологии — «политический туризм». Под ним следует понимать массовое изменение избирательных адресов, чтобы переместить людей из одного округа в другой. Избиратели, «заточенные» на поддержку того или иного кандидата, меняют прописку и обращаются в местные отделы ведения реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса.

Например, 9 сентября подвоз «политтуристов» обнаружили в Запорожье: 76 человек собирались менять избирательный адрес с основного места проживания в городе Запорожье на другой населенный пункт за денежное вознаграждение. Массовый «наплыв» новых избирателей произошел в Киевской области: в Борщаговской сельской общине +3087, или 8%, в городе Ирпень — +2294, или 4%, и в Белогородской сельской общине — +1085, или 5% избирателей. Дорогие голоса. Во сколько Украине обойдутся местные выборы © Facebook, Національний банк України | Facebook, Національний банк України | Перейти в фотобанк

Актуальной технология является для Одесской области, где она получила особенное распространение в населенных пунктах, расположенных у моря. В некоторых поселковых советах и объединенных территориальных общинах области в одной квартире регистрировались по 20, 30 и даже 50 человек. Особенно усердствовал в данном русле владелец строительной компании «Черноморская ривьера», депутат одесского облсовета от партии «Возрождение» Игорь Учитель: в доме одного из сотрудников компании прописали целых 78 человек!

Правозащитник Станислав Клименко рассказал, что население в курортном поселке Затока Одесской области за последнее время «внезапно» выросло вдвое.

«Выборы 2020. Затока — Каролино-Бугаз. «Сталося, як гадалося». Уже сейчас можно утверждать, что выборы с большой долей вероятностью будут признаны недействительными.

Нечестные и несправедливые — обычные категории для отечественной политической кухни. Причина? Массовая незаконная регистрация избирателей. Всего в Затоке проживает около 1000 человек. Прописано в то же время 1500, из которых за последний год 200 «мертвых душ» в одних квартирах/домах по 30-50 человек и 300 реальных живых людей, имеющих жилье на курорте, но живущих в других городах. С момента вступления в силу изменений в избирательное законодательство с помощью интернета и электронной цифровой подписи в поселок подселились… 1000 человек. Тысяча.

Всего за два с половиной месяца, с 1 июля по 10 сентября, добавилось 100% жителей населенного пункта. Сегодня 60% избирателей не принадлежат поселку. Многие не имеют представления о его месте нахождения. Не знают фамилий кандидатов — им их дадут на бумажке перед входом на избирательный участок. Да что говорить, они даже не знают адреса своего «места жительства». Общество видит бездеятельность, безалаберность, халатность властей. В демократических, нормальных цивилизованных странах афера бы и не возникла», — писал Клименко на Facebook.

Причиной подобных махинаций является высокая стоимость земли в курортных поселках, достигающая 30 тысяч долларов за сотку. Организаторы аферы в случае успеха быстро «отобьют» потраченные на «политических туристов» деньги (500-700 грн на одного человека), получив солидную прибыль от продажи земли.

Исход голосования на местных выборах зачастую решают десятки голосов, поэтому схема успешно работает при попустительстве правоохранительных органов. «Вас только дустом травить». Дуэт «Кролики» высмеял местные выборы на Украине © скриншот видео 112 Украина

На результат могут повлиять и избирательные комиссии

Злободневной для Украины является известная фраза «Не важно, как проголосуют, важно как подсчитают». Не просто так власти всегда стремятся заполучить максимальный контроль над избирательными комиссиями.

Сейчас основной контроль над территориальными избирательными комиссиями принадлежит пропрезидентской партии «Слуга народа». Ее ставленники председательствуют в 13 областях и городе Киеве, еще в трех — занимают должности заместителей, в пяти — секретарей. Теризбиркомы изменяют количество и границы избирательных округов, делая их более удобными для выгодных власти кандидатов. Кроме того, они расставляют приоритет жалоб на ход избирательного процесса, принимая решение об их рассмотрении или отклонении.

Члены же местных избиркомов во время подсчета голосов могут портить бюллетени за определенного кандидата или партию, перекладывая в пользу «нужного», хотя случаев массовой порчи все же уже не отмечается. Организовать массовые вбросы бюллетеней сложно из-за наличия систем видеонаблюдения на участках. Поэтому наиболее распространенным может быть переписывание протоколов по ходу доставки из участковых избирательных комиссий на округах в теризбирком, что может дать прирост голосов для «нужных» кандидатов и политсил до 10%.

Таким образом, учитывая широкий инструментарий, применяемый для манипуляции избирательным процессом или имеющий возможность потенциально быть задействованным, местные выборы в Украине вряд ли можно будет назвать честными и прозрачными.