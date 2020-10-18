Кандидаты в депутаты на Украине подкупают избирателей боярышником, яйцами и деньгами

Уже полным ходом идет подкуп избирателей и не только проднаборами, которые по-прежнему в цене, но и аптечками с противовирусными препаратами, яйцами, крышками для банок, целлофановыми пакетиками и, конечно же, деньгами.
Арбузы, крышки, яйца, шары
Собственно, как показывает практика предыдущих лет независимой Украины, подкуп избирателей бывает двух видов: прямым и непрямым. Прямой подкуп — деньги в обмен на голос. Поставил галочку напротив нужного кандидата, сфоткал, вышел, показал человеку с которым договаривался, получил деньги на руки. Это простая и давно известная схема, но уже теряющая популярность, потому как легко попасться.
Более опытные кандидаты предпочитают непрямой подкуп, а тут фантазия просто зашкаливает и не останавливается на проднаборах. К примеру, в Одессе раздают коробки с «антиковидными» препаратами, среди которых парацетамол, амексин, одноразовая маска и антисептик. В Харькове барвенковские пенсионеры получают антиковидные чудо-аптечки от «Успешного Харькова» в лице нынешнего мэра Геннадия Кернеса, в которых кроме таблеток и антисептика еще и настойка боярышника.
«Максимальная стоимость товаров, которые можно использовать в качестве агитации, составляет целых 1,02 грн и ни копейки больше. Все, что дороже, — подкуп», — возмущаются местные жители.
Кандидат в мэры Ровно от партии Пальчевского Виталий Герман проявил креативность. В его продуктовом наборе были упаковки с яйцами, на которых был изображен сам кандидат и это было подписано: «Герман с яйцами». После серии фотожаб Герман заявил, что не знает об этой агитации, а затем и вовсе опроверг свою причастность к наборам.
Кандидат в мэры Полтавы Сергей Каплин раздал избирателям необычные крышки для консервации. На них было написано: «Олигархам и коррупционерам — крышка».
Кандидат в мэры Черкасс от «Голоса» Виктор Евпак решил удивить горожан живой агитацией. Щиты с его бюстом и фамилией носили люди по улицам. В сети агитаторов Евпака сравнили с римскими легионерами, которые атаковали с похожими щитами.
Кандидат в мэры Херсона Игорь Колыхаев раздавал арбузы горожанам. Другой кандидат в граданочальники Херсона от ОПЗЖ Михаил Опанащенко раздает бутылки с водой, на которых наклеено его фото.
В Одесской области в городе Черноморск кандидат в мэры от партии «За майбутне» Василий Гуляев раздавал избирателям секонд-хенд, бесплатный кофе в стаканчиках с фамилией Гуляева, мороженое, блокноты и календари.
Кандидат в мэры Полтавы от «Слуги народа» Сергей Иващенко организовал бесплатные полеты на воздушном шаре. Всего прокатиться успели 170 человек. Отметим, что шар при этом был украшен фотографией Иващенко и его фамилией.
А в Виннице кандидат в мэры города от «Батькивщины» Юрий Коробкин, местный бизнесмен, предлагает посетителям его супермаркета взять бесплатно пакетик-майку для продуктов цена которого 1-2 грн. Мелочи, но приятные.
20 баксов за голос
Жители Олешек рассказывают, что у них в районе готовится массовый подкуп избирателей и фальсификация выборов. Для этого формируют так называемую «сетку». По селам ходят доверенные люди одного из кандидатов на должность главы ОТГ (Объединенной территориальной громады) в поисках тех, кто не против продать свой голос. У них берут паспортные данные и номер телефона. В день выборов на каждом участке будет стоять «кассир» и выплачивать 500 грн (около 20 долларов) тем, кто проголосовал за их кандидата и покажет доказательство — фото бюллетеня.
В Бахмаче Черниговской области правоохранители проверяют причастность одного из руководителей райгосадминистрации к организации подкупа избирателей. Полиция провела обыски в автомобиле чиновника и обнаружила деньги и списки местных жителей, что свидетельствует об организации сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты в парламент по округу №208. Вместо нардепа Валерия Давыденко, тело которого обнаружили в мае в его же офисе в Киеве с простреленной головой, как считает следствие, — это самоубийство. В целом были изъяты списки избирателей с указанием так называемых «десятников», а также 66 тыс. грн.
Благотворительные концерты, ремонт ФАПов и амбулатории на местах, открытие детских площадок, поздравления с профессиональными праздниками и другие активности в социальной сфере. Это далеко не исчерпывающий перечень «фантазий» и «проверенных годами технологий» представителей избирательных штабов некоторых кандидатов.
На местных выборах конкуренция настолько большая, что депутаты делают все возможное, чтобы победить. У кого есть деньги — пытаются скупить голоса. У кого есть власть — запугивают, как в сельской местности, где председатель местной общины может угрожать увольнением своим работникам, если они его не изберут. Самые неизвестные кандидаты стараются, чтобы их запомнили, а для этого подходят как яйца, так и пакетики.
Как отметил адвокат Максим Могильницкий, за продажу голоса ни один избиратель не был наказан.
«В реестре судебных решений обнаружил несколько приговоров в отношении избирателей, якобы получивших по 250 гривен в обмен на голосование за определенного кандидата. Приговор там оправдательный. Виной всему отсутствие доказательств. Следователи провели целый комплекс процессуальных действий, но доказательства фиксировали неправильно. Все их ошибки суд изложил в приговоре. Но в нагрузку к денежке можно получить пару лет скитаний по судебным инстанциям. А итог мытарств будет зависеть от профессионализма следователей и полицейских. По-моему овчинка просто не стоит выделки», — отмечает адвокат.
В народе бытует мнение, что избиратель может спокойно взять деньги, презенты, проднаборы и проголосовать так, как велит совесть. Собственно, украинцы часто такое проделывают — не отказываются от подношений, но не всегда поддерживают благодетеля. В общем, после выборов станет понятно, чей креативный подход сработал, на что купились украинцы.