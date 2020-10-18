Кандидаты в депутаты на Украине подкупают избирателей боярышником, яйцами и деньгами

Чем ближе выборы в местные советы и довыборы в ВР, тем больше нарушений избирательного права фиксируют правоохранители

Уже полным ходом идет подкуп избирателей и не только проднаборами, которые по-прежнему в цене, но и аптечками с противовирусными препаратами, яйцами, крышками для банок, целлофановыми пакетиками и, конечно же, деньгами.

Арбузы, крышки, яйца, шары

«Светлое будущее» за голос: в Чернигове избирателей пытались подкупить лампочками © facebook.com/cvu.ngo

Более опытные кандидаты предпочитают непрямой подкуп, а тут фантазия просто зашкаливает и не останавливается на проднаборах. К примеру, в Одессе раздают коробки с «антиковидными» препаратами, среди которых парацетамол, амексин, одноразовая маска и антисептик. В Харькове барвенковские пенсионеры получают антиковидные чудо-аптечки от «Успешного Харькова» в лице нынешнего мэра Геннадия Кернеса, в которых кроме таблеток и антисептика еще и настойка боярышника.

«Максимальная стоимость товаров, которые можно использовать в качестве агитации, составляет целых 1,02 грн и ни копейки больше. Все, что дороже, — подкуп», — возмущаются местные жители.

Полицейские разоблачили «съедобную» схему подкупа избирателей в Луганской области Украины © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Кандидат в мэры Полтавы Сергей Каплин раздал избирателям необычные крышки для консервации. На них было написано: «Олигархам и коррупционерам — крышка».

Кандидат в мэры Черкасс от «Голоса» Виктор Евпак решил удивить горожан живой агитацией. Щиты с его бюстом и фамилией носили люди по улицам. В сети агитаторов Евпака сравнили с римскими легионерами, которые атаковали с похожими щитами.

Кандидат в мэры Херсона Игорь Колыхаев раздавал арбузы горожанам. Другой кандидат в граданочальники Херсона от ОПЗЖ Михаил Опанащенко раздает бутылки с водой, на которых наклеено его фото.

В Одесской области в городе Черноморск кандидат в мэры от партии «За майбутне» Василий Гуляев раздавал избирателям секонд-хенд, бесплатный кофе в стаканчиках с фамилией Гуляева, мороженое, блокноты и календари.

Кандидат в мэры Полтавы от «Слуги народа» Сергей Иващенко организовал бесплатные полеты на воздушном шаре. Всего прокатиться успели 170 человек. Отметим, что шар при этом был украшен фотографией Иващенко и его фамилией.

А в Виннице кандидат в мэры города от «Батькивщины» Юрий Коробкин, местный бизнесмен, предлагает посетителям его супермаркета взять бесплатно пакетик-майку для продуктов цена которого 1-2 грн. Мелочи, но приятные.

20 баксов за голос

Жители Олешек рассказывают, что у них в районе готовится массовый подкуп избирателей и фальсификация выборов. Для этого формируют так называемую «сетку». По селам ходят доверенные люди одного из кандидатов на должность главы ОТГ (Объединенной территориальной громады) в поисках тех, кто не против продать свой голос. У них берут паспортные данные и номер телефона. В день выборов на каждом участке будет стоять «кассир» и выплачивать 500 грн (около 20 долларов) тем, кто проголосовал за их кандидата и покажет доказательство — фото бюллетеня.

Украинская полиция разоблачила схему подкупа избирателей перед местными выборами © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Благотворительные концерты, ремонт ФАПов и амбулатории на местах, открытие детских площадок, поздравления с профессиональными праздниками и другие активности в социальной сфере. Это далеко не исчерпывающий перечень «фантазий» и «проверенных годами технологий» представителей избирательных штабов некоторых кандидатов.

На Украине кандидата в мэры арестовали за создание «двойника» конкурента © ssu.gov.ua

Как отметил адвокат Максим Могильницкий, за продажу голоса ни один избиратель не был наказан.

«В реестре судебных решений обнаружил несколько приговоров в отношении избирателей, якобы получивших по 250 гривен в обмен на голосование за определенного кандидата. Приговор там оправдательный. Виной всему отсутствие доказательств. Следователи провели целый комплекс процессуальных действий, но доказательства фиксировали неправильно. Все их ошибки суд изложил в приговоре. Но в нагрузку к денежке можно получить пару лет скитаний по судебным инстанциям. А итог мытарств будет зависеть от профессионализма следователей и полицейских. По-моему овчинка просто не стоит выделки», — отмечает адвокат.

В народе бытует мнение, что избиратель может спокойно взять деньги, презенты, проднаборы и проголосовать так, как велит совесть. Собственно, украинцы часто такое проделывают — не отказываются от подношений, но не всегда поддерживают благодетеля. В общем, после выборов станет понятно, чей креативный подход сработал, на что купились украинцы.