https://ukraina.ru/20261115/osvoboditel-kieva-nikolay-bredov-i-begstvo-nazvannoe-pokhodom-1084419529.html

Освободитель Киева Николай Бредов и бегство, названное походом

Освободитель Киева Николай Бредов и бегство, названное походом - 15.11.2026 Украина.ру

Освободитель Киева Николай Бредов и бегство, названное походом

Гражданская война – время разнообразных "походов". В условиях отсутствия линии фронта любое сколько-нибудь дисциплинированное соединение могло довольно долго шляться по территориям с какой-нибудь определённой целью или даже без оных. Один из таких походов был связан с личностью генерал-лейтенанта Николая Эмильевича Бредова

2026-11-15T08:00

2026-11-15T08:00

2026-11-15T08:00

история

история

болгария

киев

крым

юзеф пилсудский

антон деникин

вячеслав бондаренко

нквд

красный крест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0b/0b/1084418191_0:37:565:354_1920x0_80_0_0_3cd8e87c6191b98dce14d6a15d175a71.jpg

Николай-Павел-Константин Бредов – сын военного инженера, генерал-майора русской императорской армии Эмилия Эмильевича Бредова. Родился он 15 ноября 1873 года, по-видимому, в Санкт-Петербургской губернии (точное место неизвестно).Получил хорошее классическое военное образование – окончил 1-й Московский кадетский корпус в 1891 году, Константиновское военное училище в 1893-м (тут немного непонятно идёт ли речь о 2-м столичном артиллерийском или киевском пехотном – ряд источников уверенно утверждают, что речь идёт о первом из них, но они же, не менее уверенно, утверждают, что в артиллерии Бредов никогда не служил), Николаевскую академию Генерального штаба в 1901-м.В 1902-04 годах – обер-офицер в штабе Киевского военного округа.С мая 1904 года – на Маньчжурском фронте. Был старшим адъютантом штаба 9-й пехотной дивизии, и.о. штаб-офицера для особых поручений при штабе (разведывательный отдел) 10-го армейского корпуса. В послужном списке – личное участие в 28 боях и разведывательном походе на территории Манчжурии. В сентябре 1905 года досрочно произведён в подполковники "за отличие в делах против японцев".В 1906-12 годах – штаб-офицер при штабе Киевского военного округа, потом – начальник штаба 44-й пехотной дивизии.Во время Первой мировой войны был командиром 166-го Ровненского пехотного полка, 6-й Финляндской стрелковой дивизии, генерал-квартирмейстером штаба Северного фронта, командиром 12-го и 21-го армейских корпусов. Высшее звание – генерал-лейтенант, получил в конце октября 1917 года (но генерал-майором стал в 1915 году, т.е. он генерал царской чеканки, что существенно повышало его статус в Белом движении).После развала фронта переехал в Киев. Служил в армии у гетмана. При УНР и большевиках находился в белом подполье. С 24 января 1919 года – в резерве при штабе Главнокомандующего Вооружённых сил Юга России.С 13 июля 1919 года – начальник 7-й пехотной дивизии, в составе Кавказской армии генерала Петра Врангеля участвовал во взятии Царицына. В конце июля дивизия была переброшена в Добровольческую армию, заняла Полтаву и продолжила наступление на Киев. Дивизия находилась в подчинении главноначальствующему Киевской области генералу Абраму Драгомирову. Именно Бредов подписал приказ от 31 августа 1919 года, который завершался словами "отныне и навсегда Киев возвращается в состав великой и неделимой России".После оставления Киева 3 декабря 1919 года возглавил Киевскую группу войск, подчиненную главнокомандующему Новороссией генералу Николаю Шиллингу. Группа должна была отходить на юг с тем, чтобы прикрыть Крым и соединиться с основными силами Добровольческой армии. Из этого плана ничего не получилось – белые войска на юго-западном направлении были отрезаны от Крыма красными и махновцами. Пришлось отступать в Одессу, но эвакуироваться вмести с основными силами Шиллинга не удалось из-за неразберихи (эвакуация из Одессы и Новороссийска, в отличие от Севастополя, были организованы абсолютно бездарно).23 января 1920 года генерал Шиллинг приказал группе Бредова и 2-му корпусу генерала Михаила Промтова, под общим командованием Бредова, отходить в Бессарабию. К группе присоединились проживавшие в Одессе уроженцы Польши, которые собирались вернуться на родину через Румынию, и немцы-колонисты. Однако на переправах через Днестр у Тирасполя румыны встретили добровольцев артиллерийским и пулемётным огнём (с румынами должны были договориться англичане, но там что-то пошло не так).Бредов двинулся на север. Этот 400-километровый марш, продолжавшийся две недели, получил название "Бредовский поход". Причём осуществлялся он, что называется, "от фонаря" – ВСЮР в "дипломатические отношения" с поляками вступили, но предсказуемо ни о чём не договорились, потому что Пилсудский хотел границы 1772 года, а Колчака и Деникина полагал "реакционерами и империалистами". Начальник штаба отряда генерал-лейтенант Борис Штейфон позже писал:"О поляках мы имели скудные сведения. Знали, что они тоже воевали с большевиками, но не знали даже приблизительно, где находится их фронт и воюют ли они теперь".В конце февраля группа Бредова прорвалась между Каменец-Подольском и Проскуровом в расположение польских войск, где и была интернирована (с поляками тоже договаривались англичане – на этот раз успешно). Всего к полякам вышло 15 тыс. солдат и офицеров, около 2 тыс. раненых и больных и 5-7 тыс. гражданских беженцев (например – преподаватели и учащиеся кадетского корпуса). По подсчётам историка Вячеслава Бондаренко "к концу похода отряд насчитывал 30 тысяч человек". Для сравнения – вся Добровольческая армия во время Ледяного похода не насчитывала более 6 тыс. человек.Отряду была оказана медицинская помощь (в обозе было много тифозных больных), лошади были выкуплены. Вооружение (кроме личного оружия офицеров и казаков; тяжёлое вооружение и бронепоезда бросили ещё в Тирасполе), обоз, средства связи и амуниция переданы польскому Военному министерству и пошли на оснащение польских войск, воевавших с большевиками. Отношения интернированных с польскими военными властями складывались сложно, благо – удалось договориться с заместителем военного министра Казимежем Соснковским, но его распоряжения не всегда выполнялись. Ситуация изменилась только с началом советского наступления – белых опять начали воспринимать как союзников.В начале августа 1920 года генералу Врангелю удалось добиться пропуска изъявивших вернуться в русскую армию солдат и офицеров группы Бредова через Румынию в Крым. Количество выехавших и добравшихся в разных источниках оценивается от 7 до 12,5 тыс. человек. Ближе к реальности представляется первое число – из рядов бредовцев вышла масса людей в национальные формирования (латыши, венгры, поляки, украинцы), многие перешли в Русский корпус Станислава Булак-Балаховича. Врангель позже вспоминал:"За несколько дней до моего приезда в Феодосию прибыла часть наших войск, отошедших зимой 20-го года под начальством генерала Бредова в Польшу и там интернированных. (...) В Польше они находились в ужасных условиях. (…) В лохмотьях, босые, некоторые в одном грязном нижнем белье".Из них были сформированы 6-я и 7-я дивизии 3-го армейского корпуса под командованием прибывшего вместе с Бредовым генерала Владимира Скалона.Генерал Бредов остался в распоряжении Главнокомандующего. Эмигрировал вместе с войсками Врангеля в Болгарию, где возглавлял группу 2-й Галлиполийской роты в Софии. В 1930-31 годах – в распоряжении начальника Русского общевоинского союза. Был одним из руководителей "Общества единения русских в Болгарии", председателем Союза "Долг Родине", а в 1933-35 и 1943 годах возглавлял "Общество русских офицеров Генерального штаба" (карликовая группа, в лучшие времена насчитывавшая не более 20 человек, которой почему-то очень интересовался НКВД).Надо отметить, что Болгария была вообще очень популярна у русской эмиграции – советская разведка оценивала число участников военных белоэмигрантских организаций в Болгарии в 14 тыс. (больше – только во Франции и Бельгии), в то время как всего их было около 60 тыс. Это, конечно, не могло не привлечь внимание спецслужб III Рейха. Не удивительно, что часть живших в Болгарии белогвардейских офицеров вступила в "Русский корпус" вермахта, насчитывавший к 1944 году ок. 12 тыс. человек.В феврале 1922 года Главнокомандующий Русской армией генерал-лейтенант Врангель учредил памятный знак "За поход отряда генерала Бредова": "в воздаяние верности долгу и понесённых тяжёлых трудов и лишений чинами отряда". Это единственная награда белых, в названии которой упомянуто имя командира.В Болгарии Бредов работал в основном чертёжником. Был "наблюдателем" на железобетонном строительстве, рабочим на фабрике, землемером, кассиром. В 1937 году был назначен заведующим приютом Красного Креста для престарелых, больных и хроников русских беженцев на Шипке и проработал на этой должности до 1942 года.В октябре 1944 году арестован органами НКВД. В архивах есть спецсообщение начальника управления контрразведки СМЕРШ 3-го Украинского фронта от 15 ноября 1944 года, в котором Бредов назван одним из руководителей РОВС в Болгарии, которые участвовали в формировании "Русского корпуса". Есть также протокол допроса от 18 ноября того же года, который носит в основном мемуарный характер.Потом его вывезли в Югославию в город Вршац и, вероятно, передали Отделу защиты народа НОАЮ. В ОЗН с белогвардейцами не церемонились – поскольку многие белоэмигранты воевали против югославских партизан к ним имелись обоснованные претензии.

https://ukraina.ru/20261105/korolevstvo-polskoe-ot-veny-do-berlina-110-let-odnomu-geopoliticheskomu-proektu---1084293304.html

https://ukraina.ru/20251218/1032910430.html

https://ukraina.ru/20250403/1023208591.html

болгария

киев

крым

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, болгария, киев, крым, юзеф пилсудский, антон деникин, вячеслав бондаренко, нквд, красный крест, белая армия, первая мировая война, гражданская война, эмиграция, польша