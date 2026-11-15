Освободитель Киева Николай Бредов и бегство, названное походом - 15.11.2026 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20261115/osvoboditel-kieva-nikolay-bredov-i-begstvo-nazvannoe-pokhodom-1084419529.html
Освободитель Киева Николай Бредов и бегство, названное походом
Освободитель Киева Николай Бредов и бегство, названное походом - 15.11.2026 Украина.ру
Освободитель Киева Николай Бредов и бегство, названное походом
Гражданская война – время разнообразных "походов". В условиях отсутствия линии фронта любое сколько-нибудь дисциплинированное соединение могло довольно долго шляться по территориям с какой-нибудь определённой целью или даже без оных. Один из таких походов был связан с личностью генерал-лейтенанта Николая Эмильевича Бредова
2026-11-15T08:00
2026-11-15T08:00
история
история
болгария
киев
крым
юзеф пилсудский
антон деникин
вячеслав бондаренко
нквд
красный крест
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Николай-Павел-Константин Бредов – сын военного инженера, генерал-майора русской императорской армии Эмилия Эмильевича Бредова. Родился он 15 ноября 1873 года, по-видимому, в Санкт-Петербургской губернии (точное место неизвестно).Получил хорошее классическое военное образование – окончил 1-й Московский кадетский корпус в 1891 году, Константиновское военное училище в 1893-м (тут немного непонятно идёт ли речь о 2-м столичном артиллерийском или киевском пехотном – ряд источников уверенно утверждают, что речь идёт о первом из них, но они же, не менее уверенно, утверждают, что в артиллерии Бредов никогда не служил), Николаевскую академию Генерального штаба в 1901-м.В 1902-04 годах – обер-офицер в штабе Киевского военного округа.С мая 1904 года – на Маньчжурском фронте. Был старшим адъютантом штаба 9-й пехотной дивизии, и.о. штаб-офицера для особых поручений при штабе (разведывательный отдел) 10-го армейского корпуса. В послужном списке – личное участие в 28 боях и разведывательном походе на территории Манчжурии. В сентябре 1905 года досрочно произведён в подполковники "за отличие в делах против японцев".В 1906-12 годах – штаб-офицер при штабе Киевского военного округа, потом – начальник штаба 44-й пехотной дивизии.Во время Первой мировой войны был командиром 166-го Ровненского пехотного полка, 6-й Финляндской стрелковой дивизии, генерал-квартирмейстером штаба Северного фронта, командиром 12-го и 21-го армейских корпусов. Высшее звание – генерал-лейтенант, получил в конце октября 1917 года (но генерал-майором стал в 1915 году, т.е. он генерал царской чеканки, что существенно повышало его статус в Белом движении).После развала фронта переехал в Киев. Служил в армии у гетмана. При УНР и большевиках находился в белом подполье. С 24 января 1919 года – в резерве при штабе Главнокомандующего Вооружённых сил Юга России.С 13 июля 1919 года – начальник 7-й пехотной дивизии, в составе Кавказской армии генерала Петра Врангеля участвовал во взятии Царицына. В конце июля дивизия была переброшена в Добровольческую армию, заняла Полтаву и продолжила наступление на Киев. Дивизия находилась в подчинении главноначальствующему Киевской области генералу Абраму Драгомирову. Именно Бредов подписал приказ от 31 августа 1919 года, который завершался словами "отныне и навсегда Киев возвращается в состав великой и неделимой России".После оставления Киева 3 декабря 1919 года возглавил Киевскую группу войск, подчиненную главнокомандующему Новороссией генералу Николаю Шиллингу. Группа должна была отходить на юг с тем, чтобы прикрыть Крым и соединиться с основными силами Добровольческой армии. Из этого плана ничего не получилось – белые войска на юго-западном направлении были отрезаны от Крыма красными и махновцами. Пришлось отступать в Одессу, но эвакуироваться вмести с основными силами Шиллинга не удалось из-за неразберихи (эвакуация из Одессы и Новороссийска, в отличие от Севастополя, были организованы абсолютно бездарно).23 января 1920 года генерал Шиллинг приказал группе Бредова и 2-му корпусу генерала Михаила Промтова, под общим командованием Бредова, отходить в Бессарабию. К группе присоединились проживавшие в Одессе уроженцы Польши, которые собирались вернуться на родину через Румынию, и немцы-колонисты. Однако на переправах через Днестр у Тирасполя румыны встретили добровольцев артиллерийским и пулемётным огнём (с румынами должны были договориться англичане, но там что-то пошло не так).Бредов двинулся на север. Этот 400-километровый марш, продолжавшийся две недели, получил название "Бредовский поход". Причём осуществлялся он, что называется, "от фонаря" – ВСЮР в "дипломатические отношения" с поляками вступили, но предсказуемо ни о чём не договорились, потому что Пилсудский хотел границы 1772 года, а Колчака и Деникина полагал "реакционерами и империалистами". Начальник штаба отряда генерал-лейтенант Борис Штейфон позже писал:"О поляках мы имели скудные сведения. Знали, что они тоже воевали с большевиками, но не знали даже приблизительно, где находится их фронт и воюют ли они теперь".В конце февраля группа Бредова прорвалась между Каменец-Подольском и Проскуровом в расположение польских войск, где и была интернирована (с поляками тоже договаривались англичане – на этот раз успешно). Всего к полякам вышло 15 тыс. солдат и офицеров, около 2 тыс. раненых и больных и 5-7 тыс. гражданских беженцев (например – преподаватели и учащиеся кадетского корпуса). По подсчётам историка Вячеслава Бондаренко "к концу похода отряд насчитывал 30 тысяч человек". Для сравнения – вся Добровольческая армия во время Ледяного похода не насчитывала более 6 тыс. человек.Отряду была оказана медицинская помощь (в обозе было много тифозных больных), лошади были выкуплены. Вооружение (кроме личного оружия офицеров и казаков; тяжёлое вооружение и бронепоезда бросили ещё в Тирасполе), обоз, средства связи и амуниция переданы польскому Военному министерству и пошли на оснащение польских войск, воевавших с большевиками. Отношения интернированных с польскими военными властями складывались сложно, благо – удалось договориться с заместителем военного министра Казимежем Соснковским, но его распоряжения не всегда выполнялись. Ситуация изменилась только с началом советского наступления – белых опять начали воспринимать как союзников.В начале августа 1920 года генералу Врангелю удалось добиться пропуска изъявивших вернуться в русскую армию солдат и офицеров группы Бредова через Румынию в Крым. Количество выехавших и добравшихся в разных источниках оценивается от 7 до 12,5 тыс. человек. Ближе к реальности представляется первое число – из рядов бредовцев вышла масса людей в национальные формирования (латыши, венгры, поляки, украинцы), многие перешли в Русский корпус Станислава Булак-Балаховича. Врангель позже вспоминал:"За несколько дней до моего приезда в Феодосию прибыла часть наших войск, отошедших зимой 20-го года под начальством генерала Бредова в Польшу и там интернированных. (...) В Польше они находились в ужасных условиях. (…) В лохмотьях, босые, некоторые в одном грязном нижнем белье".Из них были сформированы 6-я и 7-я дивизии 3-го армейского корпуса под командованием прибывшего вместе с Бредовым генерала Владимира Скалона.Генерал Бредов остался в распоряжении Главнокомандующего. Эмигрировал вместе с войсками Врангеля в Болгарию, где возглавлял группу 2-й Галлиполийской роты в Софии. В 1930-31 годах – в распоряжении начальника Русского общевоинского союза. Был одним из руководителей "Общества единения русских в Болгарии", председателем Союза "Долг Родине", а в 1933-35 и 1943 годах возглавлял "Общество русских офицеров Генерального штаба" (карликовая группа, в лучшие времена насчитывавшая не более 20 человек, которой почему-то очень интересовался НКВД).Надо отметить, что Болгария была вообще очень популярна у русской эмиграции – советская разведка оценивала число участников военных белоэмигрантских организаций в Болгарии в 14 тыс. (больше – только во Франции и Бельгии), в то время как всего их было около 60 тыс. Это, конечно, не могло не привлечь внимание спецслужб III Рейха. Не удивительно, что часть живших в Болгарии белогвардейских офицеров вступила в "Русский корпус" вермахта, насчитывавший к 1944 году ок. 12 тыс. человек.В феврале 1922 года Главнокомандующий Русской армией генерал-лейтенант Врангель учредил памятный знак "За поход отряда генерала Бредова": "в воздаяние верности долгу и понесённых тяжёлых трудов и лишений чинами отряда". Это единственная награда белых, в названии которой упомянуто имя командира.В Болгарии Бредов работал в основном чертёжником. Был "наблюдателем" на железобетонном строительстве, рабочим на фабрике, землемером, кассиром. В 1937 году был назначен заведующим приютом Красного Креста для престарелых, больных и хроников русских беженцев на Шипке и проработал на этой должности до 1942 года.В октябре 1944 году арестован органами НКВД. В архивах есть спецсообщение начальника управления контрразведки СМЕРШ 3-го Украинского фронта от 15 ноября 1944 года, в котором Бредов назван одним из руководителей РОВС в Болгарии, которые участвовали в формировании "Русского корпуса". Есть также протокол допроса от 18 ноября того же года, который носит в основном мемуарный характер.Потом его вывезли в Югославию в город Вршац и, вероятно, передали Отделу защиты народа НОАЮ. В ОЗН с белогвардейцами не церемонились – поскольку многие белоэмигранты воевали против югославских партизан к ним имелись обоснованные претензии.
https://ukraina.ru/20261105/korolevstvo-polskoe-ot-veny-do-berlina-110-let-odnomu-geopoliticheskomu-proektu---1084293304.html
https://ukraina.ru/20251218/1032910430.html
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Василий Стоякин
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история, болгария, киев, крым, юзеф пилсудский, антон деникин, вячеслав бондаренко, нквд, красный крест, белая армия, первая мировая война, гражданская война, эмиграция, польша
История, История, Болгария, Киев, Крым, Юзеф Пилсудский, Антон Деникин, Вячеслав Бондаренко, НКВД, Красный Крест, Белая Армия, Первая мировая война, гражданская война, эмиграция, Польша

Освободитель Киева Николай Бредов и бегство, названное походом

08:00 15.11.2026
 
© Фото : Открытый источникГенерал Николай Бредов
Генерал Николай Бредов - РИА Новости, 1920, 15.11.2026
© Фото : Открытый источник
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Гражданская война – время разнообразных "походов". В условиях отсутствия линии фронта любое сколько-нибудь дисциплинированное соединение могло довольно долго шляться по территориям с какой-нибудь определённой целью или даже без оных. Один из таких походов был связан с личностью генерал-лейтенанта Николая Эмильевича Бредова
Николай-Павел-Константин Бредов – сын военного инженера, генерал-майора русской императорской армии Эмилия Эмильевича Бредова. Родился он 15 ноября 1873 года, по-видимому, в Санкт-Петербургской губернии (точное место неизвестно).
Получил хорошее классическое военное образование – окончил 1-й Московский кадетский корпус в 1891 году, Константиновское военное училище в 1893-м (тут немного непонятно идёт ли речь о 2-м столичном артиллерийском или киевском пехотном – ряд источников уверенно утверждают, что речь идёт о первом из них, но они же, не менее уверенно, утверждают, что в артиллерии Бредов никогда не служил), Николаевскую академию Генерального штаба в 1901-м.
В 1902-04 годах – обер-офицер в штабе Киевского военного округа.
С мая 1904 года – на Маньчжурском фронте. Был старшим адъютантом штаба 9-й пехотной дивизии, и.о. штаб-офицера для особых поручений при штабе (разведывательный отдел) 10-го армейского корпуса. В послужном списке – личное участие в 28 боях и разведывательном походе на территории Манчжурии. В сентябре 1905 года досрочно произведён в подполковники "за отличие в делах против японцев".
В 1906-12 годах – штаб-офицер при штабе Киевского военного округа, потом – начальник штаба 44-й пехотной дивизии.
Эдвард Окунь Портрет маршала Юзефа Пилсудского, 1919 год - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
5 ноября, 16:00История
"Королевство Польское" от Вены до Берлина. 110 лет одному геополитическому проекту "Хай живе вильна Украина от Киева до Берлина", – слова Алексея Турбина из "Белой гвардии" отлично подходят к истории т.н. "Польского королевства", созданного на оккупированных центральными державами территориях России. Его создание 5 ноября 1916 года провозгласили австрийский и немецкий генерал-губернаторы территорий Царства Польского
Во время Первой мировой войны был командиром 166-го Ровненского пехотного полка, 6-й Финляндской стрелковой дивизии, генерал-квартирмейстером штаба Северного фронта, командиром 12-го и 21-го армейских корпусов. Высшее звание – генерал-лейтенант, получил в конце октября 1917 года (но генерал-майором стал в 1915 году, т.е. он генерал царской чеканки, что существенно повышало его статус в Белом движении).
После развала фронта переехал в Киев. Служил в армии у гетмана. При УНР и большевиках находился в белом подполье. С 24 января 1919 года – в резерве при штабе Главнокомандующего Вооружённых сил Юга России.
С 13 июля 1919 года – начальник 7-й пехотной дивизии, в составе Кавказской армии генерала Петра Врангеля участвовал во взятии Царицына. В конце июля дивизия была переброшена в Добровольческую армию, заняла Полтаву и продолжила наступление на Киев. Дивизия находилась в подчинении главноначальствующему Киевской области генералу Абраму Драгомирову. Именно Бредов подписал приказ от 31 августа 1919 года, который завершался словами "отныне и навсегда Киев возвращается в состав великой и неделимой России".
© commons.wikimedia.orgВладимир Май-Маевский и Николай Бредов на параде в Киеве в начале сентября 1919 года
Владимир Май-Маевский и Николай Бредов на параде в Киеве в начале сентября 1919 года - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© commons.wikimedia.org
Владимир Май-Маевский и Николай Бредов на параде в Киеве в начале сентября 1919 года
После оставления Киева 3 декабря 1919 года возглавил Киевскую группу войск, подчиненную главнокомандующему Новороссией генералу Николаю Шиллингу. Группа должна была отходить на юг с тем, чтобы прикрыть Крым и соединиться с основными силами Добровольческой армии. Из этого плана ничего не получилось – белые войска на юго-западном направлении были отрезаны от Крыма красными и махновцами. Пришлось отступать в Одессу, но эвакуироваться вмести с основными силами Шиллинга не удалось из-за неразберихи (эвакуация из Одессы и Новороссийска, в отличие от Севастополя, были организованы абсолютно бездарно).
23 января 1920 года генерал Шиллинг приказал группе Бредова и 2-му корпусу генерала Михаила Промтова, под общим командованием Бредова, отходить в Бессарабию. К группе присоединились проживавшие в Одессе уроженцы Польши, которые собирались вернуться на родину через Румынию, и немцы-колонисты. Однако на переправах через Днестр у Тирасполя румыны встретили добровольцев артиллерийским и пулемётным огнём (с румынами должны были договориться англичане, но там что-то пошло не так).
Бредов двинулся на север. Этот 400-километровый марш, продолжавшийся две недели, получил название "Бредовский поход". Причём осуществлялся он, что называется, "от фонаря" – ВСЮР в "дипломатические отношения" с поляками вступили, но предсказуемо ни о чём не договорились, потому что Пилсудский хотел границы 1772 года, а Колчака и Деникина полагал "реакционерами и империалистами". Начальник штаба отряда генерал-лейтенант Борис Штейфон позже писал:
"О поляках мы имели скудные сведения. Знали, что они тоже воевали с большевиками, но не знали даже приблизительно, где находится их фронт и воюют ли они теперь".
Борис Штейфон - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
18 декабря 2025, 16:01История
"Была бы Россия, то Харьков не мог впустить немцев". Борис Штейфон – правнук еврея и генерал вермахта18 декабря 1881 года в харьковской лютеранской купеческой семье родился Борис Александрович Штейфон – русский офицер, который мог бы стать символом "Белого дела". Но помним мы его не как героя нескольких войн, а как одного из самых высокопоставленных коллаборационистов
В конце февраля группа Бредова прорвалась между Каменец-Подольском и Проскуровом в расположение польских войск, где и была интернирована (с поляками тоже договаривались англичане – на этот раз успешно). Всего к полякам вышло 15 тыс. солдат и офицеров, около 2 тыс. раненых и больных и 5-7 тыс. гражданских беженцев (например – преподаватели и учащиеся кадетского корпуса). По подсчётам историка Вячеслава Бондаренко "к концу похода отряд насчитывал 30 тысяч человек". Для сравнения – вся Добровольческая армия во время Ледяного похода не насчитывала более 6 тыс. человек.
Отряду была оказана медицинская помощь (в обозе было много тифозных больных), лошади были выкуплены. Вооружение (кроме личного оружия офицеров и казаков; тяжёлое вооружение и бронепоезда бросили ещё в Тирасполе), обоз, средства связи и амуниция переданы польскому Военному министерству и пошли на оснащение польских войск, воевавших с большевиками. Отношения интернированных с польскими военными властями складывались сложно, благо – удалось договориться с заместителем военного министра Казимежем Соснковским, но его распоряжения не всегда выполнялись. Ситуация изменилась только с началом советского наступления – белых опять начали воспринимать как союзников.
В начале августа 1920 года генералу Врангелю удалось добиться пропуска изъявивших вернуться в русскую армию солдат и офицеров группы Бредова через Румынию в Крым. Количество выехавших и добравшихся в разных источниках оценивается от 7 до 12,5 тыс. человек. Ближе к реальности представляется первое число – из рядов бредовцев вышла масса людей в национальные формирования (латыши, венгры, поляки, украинцы), многие перешли в Русский корпус Станислава Булак-Балаховича. Врангель позже вспоминал:
© commons.wikimedia.orgОбоз отряда Николая Бредова в Тирасполе
Обоз отряда Николая Бредова в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© commons.wikimedia.org
Обоз отряда Николая Бредова в Тирасполе
"За несколько дней до моего приезда в Феодосию прибыла часть наших войск, отошедших зимой 20-го года под начальством генерала Бредова в Польшу и там интернированных. (...) В Польше они находились в ужасных условиях. (…) В лохмотьях, босые, некоторые в одном грязном нижнем белье".
Из них были сформированы 6-я и 7-я дивизии 3-го армейского корпуса под командованием прибывшего вместе с Бредовым генерала Владимира Скалона.
Генерал Бредов остался в распоряжении Главнокомандующего. Эмигрировал вместе с войсками Врангеля в Болгарию, где возглавлял группу 2-й Галлиполийской роты в Софии. В 1930-31 годах – в распоряжении начальника Русского общевоинского союза. Был одним из руководителей "Общества единения русских в Болгарии", председателем Союза "Долг Родине", а в 1933-35 и 1943 годах возглавлял "Общество русских офицеров Генерального штаба" (карликовая группа, в лучшие времена насчитывавшая не более 20 человек, которой почему-то очень интересовался НКВД).
Барон Пётр Врангель - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
3 апреля 2025, 07:59История
Врангель вместо Деникина: закат "белого дела" 4 апреля 1920 года Главнокомандующий Вооружёнными Силами Юга России Антон Иванович Деникин передал пост барону Петру Николаевичу Врангелю. Передал с помощью телеграфа из Феодосии в Севастополь. Так начиналась последняя страница гражданской войны в европейской части России
Надо отметить, что Болгария была вообще очень популярна у русской эмиграции – советская разведка оценивала число участников военных белоэмигрантских организаций в Болгарии в 14 тыс. (больше – только во Франции и Бельгии), в то время как всего их было около 60 тыс. Это, конечно, не могло не привлечь внимание спецслужб III Рейха. Не удивительно, что часть живших в Болгарии белогвардейских офицеров вступила в "Русский корпус" вермахта, насчитывавший к 1944 году ок. 12 тыс. человек.
В феврале 1922 года Главнокомандующий Русской армией генерал-лейтенант Врангель учредил памятный знак "За поход отряда генерала Бредова": "в воздаяние верности долгу и понесённых тяжёлых трудов и лишений чинами отряда". Это единственная награда белых, в названии которой упомянуто имя командира.
В Болгарии Бредов работал в основном чертёжником. Был "наблюдателем" на железобетонном строительстве, рабочим на фабрике, землемером, кассиром. В 1937 году был назначен заведующим приютом Красного Креста для престарелых, больных и хроников русских беженцев на Шипке и проработал на этой должности до 1942 года.
© Фото : Открытый источникГенерал Бредов с семьёй во время эмиграции в Болгарии
Генерал Бредов с семьёй во время эмиграции в Болгарии - РИА Новости, 1920, 11.11.2026
© Фото : Открытый источник
Генерал Бредов с семьёй во время эмиграции в Болгарии
В октябре 1944 году арестован органами НКВД. В архивах есть спецсообщение начальника управления контрразведки СМЕРШ 3-го Украинского фронта от 15 ноября 1944 года, в котором Бредов назван одним из руководителей РОВС в Болгарии, которые участвовали в формировании "Русского корпуса". Есть также протокол допроса от 18 ноября того же года, который носит в основном мемуарный характер.
Потом его вывезли в Югославию в город Вршац и, вероятно, передали Отделу защиты народа НОАЮ. В ОЗН с белогвардейцами не церемонились – поскольку многие белоэмигранты воевали против югославских партизан к ним имелись обоснованные претензии.
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