В среду, 14 октября, в Киеве и ряде других городов Украины состоялся традиционный праздник украинских националистов, день ОУН*/УПА*, который экс-президент Петр Порошенко сделал Днём защитника Украины

Примечательно, что в тот же день Киев побил новый рекорд заболеваемости Covid-19: 422 новых случая за сутки. Умер 21 человек.

На днях Минздрав ввёл Киев в оранжевую зону, где должны быть запрещены все массовые мероприятия. Тем не менее, никто не посмел запретить марш ультраправых или хотя бы заставить их носить маски и соблюдать дистанцию. Власти Украины даже в этом вопросе не смеют давить на националистов, не говоря уже о таких вопросах, как привлечение к ответственности за террор против их оппонентов.

Украинские националисты вышли на улицы дать «бой коллаборантам» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Организаторами марша выступили "Нaциoнaльный кopпyc", "Свoбода" и "Пpaвый сeктор"*, а также ряд организаций ветеранов "АТО". Собравшись у красного корпуса Киевского университета, они прошли через Майдан к Офису президента, где озвучили требования к власти.

В этом году националисты и неонацисты делают акцент на так называемой борьбе с «коллаборационистами», как они именуют противников националистической идеологии. К «коллаборационистам» относят, прежде всего, оппозиционные партии и СМИ, противоречащие ура-патриотической пропаганде. Националисты требуют официально и юридически оформить такое понятие, как «коллаборационист», то есть тот, кто с 2014 года был замечен в «пророссийской деятельности». Подозреваемые в этом «преступлении» должны караться МВД и СБУ.

Представители партии «Свобода» к «коллаборационистам» отнесли в своей речи и самого президента Зеленского, а также его партию «Слуга народа».

Депутат Максим Бужанский в шутку предлагает назвать такой законопроект именами Бандеры и Шухевича.

«Прочёл, что националисты требуют принять закон о коллаборантах. Прекрасная идея, предлагаю назвать его именем Бандеры. Или Шухевича. Можно сразу обоих упомянуть, закон о коллаборантах, имени Бандеры- Шухевича. По моему, прекрасно звучит и сразу передаёт суть вопроса, уже одним названием», — пишет Бужанский.

Уличные бои на Крещатике: как прошел 15 октября 2005 года первый марш УПА* © РИА Новости, Сергей Старостенко | Перейти в фотобанк

В прошлом году на аналогичном марше они требовали не реализовывать так называемую «формулу Штайнмайера», подписанную президентами Украины и Германии по урегулированию конфликта на Донбассе.

Следует отметить, что в этом году националистов было в несколько раз меньше. По приблизительным оценкам, около 3-4 тысяч вместо 10 тысяч в прошлом году.

По ходу марша националисты и неонацисты развернули баннер «Жизни белых имеют значение», как бы противопоставляя себя американским протестующим против расизма. Развернули и перечеркнутый флаг Евросоюза, а попутно сожгли флаги России и радужный флаг ЛГБТ.

«Герои», которых мы заслужили. Без морали, без мозгов, без принципов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Один из участников марша, ни мало не смущаясь, определил цель мероприятия, заявив журналисту американского «Радио Свобода», что марш ОУН\УПА позволяет каждому перейти на новый уровень: «Ватника делает патриотом, патриота — националистом, а националиста — нацистом».

Другой участник озвучил в интервью «Радио Свобода» совершенно антисемитские лозунги. Надо полагать, финансируемое Конгрессом США издание вырежет эти нелицеприятные моменты из репортажа.

В марше участвуют также священники новообразованной Православной церкви Украины (ПЦУ) и дети с плакатами, прославляющими дивизию СС «Галичина». В рядах подконтрольного главе МВД Нацкорпуса большинство явно представляют несовершеннолетние. Некоторые участники пришли в форме УПА и с оружием — автоматами и винтовками в центре столицы.

Под Офис президента Зеленского, который сам в этот момент находится на Донбассе, поздравляя военных, националисты принесли банки с имитацией заспиртованных голов лидеров украинских оппозиционных партий — ОПЗЖ и Партии Шария.

Какова же будет реакция властей на массовое (многотысячное) мероприятие на фоне карантинных мер, пропаганду неонацизма, расизма, антисемитизма, откровенные угрозы жизни оппозиционным политикам и представителям власти, привлечение несовершеннолетних и огнестрельное оружие в руках демонстрантов?

Скорее всего, президент Зеленский в очередной раз будет проводить «страусиную политику», спрятав голову в песок. Никаких мер по привлечению к ответственности националистов и неонацистов не последует, и они и далее будут чувствовать себя полными хозяевами улицы и государства, политику которого определяют.

Мало того, сегодняшняя демонстрация сил ультраправых заставит Офис президента в очередной раз закрыть глаза на очередной обстрел городов Донбасса или нападение на оппозиционных политиков. Хотя сам президент — следующий в их списке «коллаборантов».

* Организации запрещены в РФ