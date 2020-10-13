Во вторник, 13 октября, стало известно, что американская компания Johnson&Johnson приостановила испытание вакцины от COVID-19. Тем временем в мире разворачивается соперничество компаний-производителей вакцин от коронавируса

Американская компания Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 На Украине целые семьи прививаются российской вакциной от COVID-19 — врач © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

«Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей вакцины-кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний, из-за необъясненной болезни у участника исследования», — указывалось в пресс-релизе компании.

Врачи выясняют состояние заболевшего, как этого требуют правила. Дополнительную информацию о здоровье добровольца должны опубликовать после сбора всех необходимых данных.

Тем временем стало известно о первой в мире смерти при повторном заражении COVID-19. Случай произошёл в Нидерландах: 89-летняя женщина, страдавшая формой заболевания кровяных клеток и иммунодефицитом, заболела второй раз примерно через два месяца после начала первого заболевания COVID-19. Через несколько дней ее состояние сильно ухудшилось, а через две недели после поступления в больницу из-за повторного заражения пациентка скончалась.

Как заявил в комментарии РИА Новости эпидемиолог Ростехнадзора, это резонансный случай, требующий особого внимания учёных.

Людям придётся привыкать жить в новой реальности. И пока никто не даёт гарантии, что болезнь удастся победить.

«С коронавирусной инфекцией мы пока не справились. Вопрос в том, будет ли прививка от COVID препятствовать заболеванию. Это пока не известно», — заявил в комментарии РИА Новости сенатор, врач Сергей Леонов.

По его словам, прогнозы по второй волне коронавируса сбываются. В то же время Леонов отметил, что фиксируемое количество заболевших может быть связано в том числе с увеличением количества тестирований.

Врач также напомнил слова учёных, которые предупреждали, что коронавирус может быть постоянной инфекцией, в том числе и сезонной. «Это борьба за мировую гегемонию»: Карасев объяснил, почему Зеленский против российской вакцины от COVID-19 © РИА Новости, Николай Хижняк | Перейти в фотобанк

Пока всю надежду человечество возлагает на вакцину от COVID-19. При этом разработка вакцины давно уже превратилась из чисто научного или медицинского вопроса в вопрос экономический и политический.

Дорогого стоит

Когда в августе стало известно, что компания Johnson&Johnson заключает сделку стоимости «более $1 млрд» о поставке США 100 млн доз экспериментальной вакцины от COVID-19, акции компании прибавили в цене.

Компания, в отличие от других, не назвала точной суммы, которую она должна была получить от властей США в соответствии с условиями соглашениями. Однако, по данным американских СМИ, сама компания оценивала стоимость своей вакцины на уровне около $10 за дозу.

Johnsons&Johnsons не была первой компанией, достигшей соглашения с американским правительством. Ранее европейские производители лекарств Sanofi и GlaxoSmithKline объявили о соглашении на сумму $2,1 млрд о поставке 100 млн доз их вакцины от коронавируса. Похожее соглашение, стоимостью $1,95 млрд, заключили Pfizer Inc. и BioNTech.

Даже одни лишь новости о том, что компании приступали к испытаниям вакцины, вызывали рост их акций. Так, во вторник 14 июля после закрытия биржевых торгов акции биотехнологической компании Μοderna взлетели на 20%. Причина — новости об испытании вакцины.

Неудивительно, что к успеху россиян с их вакциной «Спутник V» на Западе отнеслись болезненно. И дело тут было не столько в ущемлённом самолюбии учёных, сколько в понимании величины недополученной прибыли из-за того, что разработчики из России оказались первыми.

Успехи россиян критиковали. Так, помощница президента США Келлиан Конуэй в августе заявила, что российская вакцина от коронавируса отстаёт от американских разработок и прошла слишком мало испытаний.

«У нас шесть потенциальных вакцин на третьей стадии разработки, а они [в России], судя по всему, даже не дошли до этого», — заявила Конуэй после вестей о регистрации российской вакцины 11 августа. Офис Зеленского придумал, как получить вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

Критика — критикой, но у российской вакцины покупатели появились. В тот же день, когда Конуэй критиковала разработку российских учёных, на конференции посвященной регистрации вакцины «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины. Они поступили из 20 стран мира.

Переговоры велись на рынках Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии.

По словам Дмитриева, все объемы вакцины, произведенные в России, будут использоваться для внутреннего рынка, а для прочих она будет производиться с иностранными партнерами.

«Совместно с иностранными партнерами мы уже готовы обеспечивать производство свыше 500 млн доз вакцины в год в пяти странах и планируем нарастить производственные мощности еще больше», — заявил Дмитриев.

При этом вопрос производства вакцин — это ещё и вопрос политический.

Престиж и политика

Закупки вакцины — вопрос не только, связанный с финансами, но и с политикой. Во вторник, 13 октября, украинские СМИ сообщили о результатах опроса, проведённого компанией «Роботизированные системы» в период с 9 по 12 октября 2020 года. Респондентам задавали вопрос: «Известно, что РФ подтвердила возможность поставки в Украину вакцины против коронавируса. При этом мнения в Украине по поводу такой поставки разделились. По вашему мнению, нужно ли уже сейчас покупать вакцину в России или нужно ждать, чтобы ее начала производить другая страна?». Российская вакцина: готовы ли украинцы отступить от принципов? - видео

Около 60% опрошенных заявили, что Украины должна купить российскую вакцину. 29,5% опрошенных были против, а еще 11,1% затруднились ответить.

Причина, по которой проводился опрос, проста: Украина день за днём бьёт рекорды по заражению COVID-19.

Как сообщил во вторник 13 октября министр здравоохранения Украины Максим Степанов, в стране занято две трети коек, выделенных под больных COVID-19.

«У нас достаточно напряженная ситуация с койками, с госпитализациями. За минувшие сутки были госпитализированы 865 человек. Всего на сегодняшнее утро у нас заняты 21 тысяча коек в целом по стране. Мы считаем всех, у кого есть подтвержденный диагноз или подозрение на COVID-19, но эти люди имеют средней тяжести или тяжелое течение болезни и нуждаются в стационарном лечении», — сообщил Степанов, указав, что всего коек для больных коронавирусом в стране свыше 34 тыс.

При этом украинские власти не дают согласие на закупку российской вакцины.

Тем временем в украинских соцсетях уже сообщили, что элиты ищут любую возможность закупить российскую вакцину. Но не для сограждан, а персонально для себя. Так, об этом ещё 9 октября сообщал владелец сети магазинов медицинских товаров «Медтехника» Алексей Давиденко. Холопам здоровье не положено. На Украине назревает очередной «элитный» скандал © AP, Evgeniy Maloletka

Позже, 12 октября, информацию подтвердил в эфире телеканала «Украина 24» подтвердил и доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Борис Тодуров. По его словам, на Украину массово завозят вакцину от коронавируса «и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами».

Отвечая на уточняющий вопрос, Тодуров подтвердил, что речь идет именно о вакцинах от COVID-19.

Но украинская власть тверда в своём стремлении продемонстрировать разрыв связей с Россией. В Офисе президента уже заявили, что предпочтение отдадут европейским вакцинам.

Вопрос вакцинации — это ещё и политический вопрос. И даже если цена российской вакцины для Украины будет ниже любых заграничных вакцин, вряд ли руководство страны предпочтёт вакцину из РФ. И неважно, сколько украинцев пострадает от болезни.